AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hola buenas tardes bueno Javi partido bonito este fin de semana

Voz 2 00:02 Ana está la Algeciras de momento que se sale de la tabla eh mucha ilusión no por parte de todo el mundo para intentar mantener este cinco de cinco que sería en caso de conseguir la victoria

Voz 1 00:12 sí la verdad es que no son buenas las que estamos haciendo es bueno pues he bueno el hueso duro como no

Voz 3 00:26 bueno a lo que eh

Voz 2 00:29 cómo va la semana de trabajo Zafraj porque la ilusión en el vestuario de de hoy eh patente de puertas para dentro de puertas para fuera que aunque tenía tranquilidad lo que está viviendo en este inicio de de cursos para vosotros

Voz 1 00:41 con mucha ilusión no nada debía terminar no es domingo estamos deseando empezar a la semana para acallar llegará dos a intentar el punto porque estamos en un buen y queremos ser

Voz 2 00:58 sobre todo porque bueno lo que fue el partido de de Utrera de la semana pasada

Voz 4 01:01 la vieja lo que ibais

Voz 2 01:04 yo creo que hicisteis el partido que en ese tipo de Campos se tiene que hacer no no va a ser el primero ni el segundo que os encontréis en esa condición en fuera de casa a diferencia por ejemplo de lo del próximo sábado en Arcos pero un Algeciras práctico no servido allí

Voz 1 01:16 sí la verdad que pero no aclara y fuimos a por el partido del tirón bueno encontrando con gente que no lo ponen pronto en el tuvimos no es con todo el partido y el ritmo el partido y es bueno

Voz 3 01:35 en la categoría Sandor un poquito

Voz 2 01:41 una de las preguntas que todo el Algeciras set haciendo durante esta semana es cómo está Antonio Sánchez tú que tiene más amistad con el cuéntanos aquí que no se entere nadie como Gómez al sevillano

Voz 3 01:50 Antonio no hubo entrenando con el grupo se ubica todo como nunca a la únete encubrir un poco o de pacto pero bueno

Voz 1 02:03 la tienes bueno empecé aquí es importante porque la verdad

Voz 2 02:07 a la aportación que está teniendo el delantero está siendo importante en este arranque de temporada tanto como él no creerse nada no Zafra y la gente asúmelo o lo bien que lo estoy haciendo con Diego le a favor cero en contra al números están ahí pero claro si el domingo llega al San Roque de Lepe y como se suele decir lo pinta la cara pues Eto'o muy rápido no oí del pasado poca agentes Agora

Voz 3 02:27 ya es verdad los pero bueno nosotros no viene partido Louis pero estamos que nos lo pasamos bien yo creo que que bueno número que

Voz 1 02:45 el equipo para paga para tres puntas y we estamos aquí cuales pues se

Voz 2 02:54 a un nivel muy importantes tal equipo de un nivel muy importante Tato uno Zafra ese te ven muy enchufado desde el inicio de la pretemporada con galones ahí en esa parte Izquierda siendo un rayo con con la pelota en los pies y yo creo que corriendo hasta más de lo que deberías

Voz 3 03:10 bueno la verdad es que me permites Tardón

Voz 1 03:13 bastante pues

Voz 3 03:17 una circunstancia no

Voz 1 03:19 no termine bien no cañero pueden menos feliz la gente te pone la vida va cogido de muy que no pues concluye

Voz 3 03:30 que el lo gana entonces se de consigo

Voz 2 03:35 para terminar eh tú tan feliz te vea gustos ve cómodo con la pelota se te ve bien en Algeciras y eso lo veías afición esté ilusionada por lo que están haciendo durante toda la semana las redes sociales han sido un hervidero de que hay que ir al campo de que hay que acudir están con vosotros a muerte del primer día de lo que viene

Voz 5 03:54 traslada al terreno de juego a la grada esa comunión de momento parece que te has endeudado no

Voz 3 03:58 sí la verdad es que el hilo hacer una jugada no

Voz 1 04:05 te el mirad que Rivera como otra anécdota apoyo al equipo en mi puesto te da aún estoy trabajando para