Álex Hornillos destaca el potencial del Algeciras

Voz 1 00:00 hola buenas tardes qué tal partida interesante

Voz 2 00:02 en este fin de semana se miden al líder en un campo también que va a presentar un muy buen aspecto de público llegan también yo creo que en un buen momento no de forma a pesar de que apenas ha transcurrido un mes de competición

Voz 1 00:13 bueno si oigo un partido jugado increíble al aficionado me gusta de los entrenadores pues pues bueno pero te apetece apetece de sobre todo para ver si está ahí y bueno pues el caso de batida fue un partido de lo que de lo que es agua bien llegamos bien bueno sabemos que va partido bastante complicado no enfrentamos un rival que además está haciendo las cosas muy bien yo o no

Voz 2 00:50 no va a ser fácil porque además eh están teniendo salidas complicada no en este inicio de campeonato yo creo que el baremo o el de decir el termómetro de de lo que se va a ver de su equipo lejos del Ciudad EP en Chapín no servido no por aquella pulsión que que tuvieron tan temprana Hay demás eh vamos a ver no cómo cómo compite también ante un equipo operativo como a las acciones no

Voz 3 01:11 se le decía al final

Voz 1 01:14 me pongo a arriba tiene que está demostrando que es de lo mejor de la categoría bueno fíjate hace desde hace ver donde se abstuvo en qué punto está

Voz 4 01:25 sí como

Voz 1 01:27 cómo afronta y tampoco pueden afrontar el tipo de partido nosotros otro yo te digo vamos con la con la mejor de las motivaciones y creo que llegamos en un momento bueno pero a el domingo tendremos un poco la saber a dónde podemos echarnos

Voz 2 01:46 emitiera hablábamos ayer con Siles que tiene pasado muy reciente en el Algeciras decíamos cómo era eso de tener delante Álex Hornillo que hasta hace muy poco meses era futbolista profesional y actualmente es entrenador cómo ha sido ese salto a los banquillos

Voz 1 02:00 suero común me cómo pasan las cosas no se minas de plantearte un tema porque realmente pero no serviría de plantearme mi retirada de los campo bueno te llega una oferta como la que me llevo a mi casa y así lo ciento si ha sido como Adonis este caso puede bueno que he tenido la oportunidad ahí se me ha planteado bueno jugado sin tiempo de asimilar y como te comento mi retirada pero así como era una ilusión importante a la hora de de de bueno de de Vermeer el otro lado Encinar un incluye un equipo en este caso como puede ser el del San Roque contento por no todo ello oí bueno con ilusionada hoy e hice entiendo que tengo una responsabilidad pero al mismo tiempo gran plantel que podemos hacer cosas importan

Voz 2 02:55 pues partido precioso al que tenemos este fin de semana de las seis recuerden Algeciras San Roque de Lepe en el Mirador entrenador a los niños que haya suerte para este fin de semana un abrazo