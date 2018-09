El hospital de La Línea cumnple tres meses a pleno rendimiento

Voz 0994 00:00 ya les han inició nuestro programa que hoy vamos a hablar de del Hospital de La Línea de la Concepción porque se cumplen dos momentos importantes dos efemérides importantes una es los tres meses que fue ayer desde que se abriese el hospital e al público en general con con todas todo su funcionamiento idiota que se cumplirá el próximo día veintinueve sábado y que tiene que ver con el aniversario de un año desde que el hospital abrió sus puertas a la eh fisioterapia etcétera qué fue lo primero que se que se implantó en este nuevo centro hospitalario que supo que has ha sido bueno pues algo importante un revulsivo importante del en el campo de la salud y la de la sanidad para el Campo de Gibraltar y especialmente para los cien mil usuarios cien mil personas que dependen de este nuevo centro hospitalario y hemos invitado a nuestro programa para hablar de este asunto precisamente Antonio Gómez Pinto que es gerente del hospital Antonio qué tal muy buenas tardes

Voz 1 01:04 hola buenas tardes esta está también que los otros

Voz 0994 01:06 el Ángel Iñigo que es el responsable del Laboratorio Laboratorio por cierto muy novedoso del que vamos a tener oportunidad de hablar Miguel Ángel qué tal buenas tardes buenas tardes y también vamos a tener oportunidad de que esté con nosotros

Voz 2 01:21 para Gómez que es la

Voz 0994 01:24 Paul sable del área de Urgencias a Tamara qué tal buenas tardes

Voz 3 01:27 buenas tardes Gerard de urgencia que siempre se las trae

Voz 0994 01:29 ese es un tema muy suele ser un tema muy controvertido en el ámbito de los de los hospitales la gente tiene que esperar ni hay veces que se producen situaciones eh nada agradable verdad complicado es complicado llevar eso a hacia adelante vamos a ver qué nos ofrece precisamente para mejorar todas estas cosas este nuevo centro hospitalario que cuenta con treinta y dos mil metros cuadrados de superficie

Voz 1 01:52 a ver cómo se llenarán cómo se llena eso Antonio Gómez gerente poco a poco poco a poco el como bien ha dicho me empezamos hace un año el traslado de esta damos trasladando rehabilitación y fisioterapia un llenar un hospital tan grande no es fácil lo hemos hecho de forma paulatina cambiamos consulta externa después cambiamos laboratorio hicimos fuimos poco a poco hasta culminar el veintitrés de junio con la hospitalización eh estudiando mucho viendo los pros contra y aprendiendo de los errores como que habíamos cometido en los trabajos anteriores la la los servicios anteriores planos cometerlo en lo gordo gordo gordo que la hospitalización

Voz 0994 02:42 me imagino que en estos momentos lo que estamos de alguna forma ese eh haciendo que las piezas en función en cómo cómo deben no pero no debe ser fácil pasar de un hospital pequeñito que era el hospital de La Línea de toda la vida a un centro hospitalario de esta envergadura no

Voz 1 02:59 es decir hay que cambiar la organización completamente cambia todo en el tamaño de las planta que son muy grande no sólo tener habitaciones individuales sino que eh el servicio de urgencia se ha triplicado el rehabilitación la la Sala de Fisioterapia se ha triplicado también tenemos servicios nuevos salud mental que que no tiene nada que ver con ningún servicio de salud mental creo que a nivel de Andalucía eh hemos adaptado los paritorio a una nueva forma de trabajar que no existía tampoco el laboratorio tiene tecnología fantástica el servicio de Rayo tenemos lo último en ta en resonancia además la resonancia la la la única campos deslealtad tenemos mamografías fantástico todo eso encajarlo en el nuevo hospital pues lo estamos haciendo poco a poco Easy está haciendo pues una labor fue muy motivado ante difícil pero que te motiva

Voz 0994 04:01 decía yo al principio del programa que esto suponía desde luego la puesta en funcionamiento este nuevo hospital un cambio cualitativo fundamental para el el tema sanitario en la comarca no pues sí

Voz 1 04:13 a parar el tema sanitario tanto a nivel profesional como a nivel de los usuarios creo que tener una habitación individual para los usuario eh algo el elemental ya el tener tu tu intimidad e pues eso ya lo lo valoran muchísimo ya nacionales contar con tecnología punta contar con una instalaciones como las que tenemos pues no digo y estamos todos muy contentos

Voz 0994 04:44 hablaba usted hace un momentito de salud mental que se produce un cambio importante como es lógico con con la instalación del nuevo servicio en el hospital de La Línea de la Concepción pero hemos visto que durante este tiempo se han producido algunos problemas que sean incluso denunciado por algunos profesionales cuál es la situación de salud mental en estos momentos en que se está trabajando para mejorar la demanda sobretodo yo creo no sólo de los de los usuarios sino de los profesionales que trabajan en un ámbito que siempre es muy sensible porque estamos hablando de la salud mental de la persona

Voz 1 05:18 es decir los problemas que hemos tenido con salud mental son los mismos que hemos tenido a nivel del resto del hospital es verdad que al principio pues tenemos problemilla con la luz teníamos problemas de climatización peros ya hace solucionado están funcionando todo perfectamente salud mental además eh abrió ha habido que integrar lo en el hospital porque antes no estaba ante atendía aquí en A es decir ha habido que organizarlo circuito ha habido que organizar el servicio así hemos contado con los profesionales que nos comentaban pues la incide que van surgiendo íbamos evolucionando la sobre la marcha ahora mismo está en perfectas condiciones y esta es un servicio a mí me encanta pasear por allí porque tiene ludoteca tiene un gimnasio tiene un patio donde pueden hacer sería tiene unos monitores para tener ocupar el espacio de tiempo que tienen todos lo lo lo usuarios de aquel servicio eh creo que es fantástico es que te paseas por allí o va este servicio no parece para nada argumental para nada es una zona más como una zona más de un hotel

Voz 0994 06:29 de envergadura por no decir estrella en quería preguntarle también por el el tema de los profesionales contamos con todos los profesionales que necesita este hospital se habló en su momento bien de de que muchas veces profesionales no querían venir hasta la línea hasta el Campo de Gibraltar bueno pues por todos los problemas que nosotros ya sabemos en qué situación nos encontramos en ese sentido

Voz 1 06:53 ahora mismo tenemos una ley que necesitamos desde que decimos indiciaria el traslado e hicimos contratación de refuerzo porque hay eh importantes que hemos tenido dos hospital abierto a la vez entonces teníamos que tener poblacional tanto en uno como en otro ahora mismo tenemos los hay que necesitamos para el normal funcionamiento del hospital a lo que se refiere de falta profesionales pues que prácticamente son profesionales médicos de especialidades Nos faltan estamos intentando a hacerlo para ver por conseguir que venga crecerán establo en esta zona mientras tanto tenemos apoyo de otros hospitales de hospitales grandes como son Puerta del mal Jerez Málaga no están ayudando manda proporcionarle para compensar la falta de esta que tenemos todos

Voz 0994 07:41 en cómo podemos hacer para arreglar esta situación que que que posibilite de alguna forma que los profesionales que son necesarios pues para nuestro hospital para otros muchos campos estén deseando venir a vernos

Voz 1 07:54 lo primero es que conozcan el Campo de Gibraltar porque yo creo que el los que no quieren venir es que tenemos la noticia que tenemos que alta se cree que vienen aquí a a la guerra lo lo primero que tiene que hacer es que vengan Tamara comentaba ante que que cuando venía hacer una oferta de empleo lo antes de abrir el hospital nuevo lo llevábamos un hospital nuevo para que fuese atrayentes conozcan la zona conozcan la riqueza de de la costa de es tenemos montaña hizo sobre todo que ofertamos lo que quieran dar un contrato a la carta para que vengan hace que yo lo primero es que conozca la zona iraquí y una vez que vengan ya que quiero

Voz 0994 08:36 los que la realidad de la zona luego tú también es realidad pero caramba es que esa es la realidad de unos cuantos y la realidad del Campo de Gibraltar es muy muy diferente y por supuesto mucho más positiva yo hombre y no es lo mismo siempre trabajaron en trabajar en un coche que trabajar en unas dependencias en condiciones como las que tiene que por cierto me gustaría ir a verlas algún día creo que haremos un programa y próximamente pues me gustaría conocerla y como periodista no como saben lo justo Sergio como usuario pero vamos a hablar también de un tema que es muy interesante que es el del el laboratorio para eso queremos habla con Miguel Ángel Iñigo porque creo que tengo es uno de los laboratorios posiblemente más modernos y algunos Conte y en algunos casos con tecnología de la más avanzada de Europa no me comentaba Miguel

Voz 4 09:21 él en efecto en el hospital nuevo la línea hemos instalado eh

Voz 0225 09:28 el hacia la adjudicación de un concurso público una cadena robotizada que hoy por hoy es la más moderna de su tipo que existe en Europa próximamente por lo que como es lógico instalará en otros sitios pero hoy por hoy es la única es la primera que se está al lado de este tipo

Voz 5 09:45 y ha sumado

Voz 0225 09:47 esta cadena robotizada hay otra serie de bueno todo el equipamiento que se ha puesto en el hospital nuevo nuevo pero sumado a la a la tecnología de la cadena robotizada van otra serie de sistema que comienzan en el con la instalación en el centro de salud con la solicitud de la analítica de el médico en el sentido de que se garantiza totalmente la seguridad del paciente la trazabilidad de la muestra desde su origen esta última parte se va a instalar este otoño un sistema de radiofrecuencia que se identifica cada tuvo cada muestra de cada paciente desde el momento de horas de extracción hasta su llegada al laboratorio

Voz 4 10:32 dónde y a casa

Voz 0225 10:35 con la petición electrónica que viaja a través de Internet que hace el el médico solicitante dos informaciones la información que a través de código de barras y radiofrecuencia lleva cada tuvo con la solicitud del médico que que llega o a través de Internet se unen en esta cadena robotizada que decía al principio

Voz 4 10:58 con lo cual evita

Voz 0225 11:01 totalmente au viene lo cualquier error humano

Voz 4 11:04 esto además eso supone que

Voz 0225 11:08 hay una ningún potencia digamos de trabajo enorme

Voz 4 11:12 que permite que

Voz 0225 11:15 estemos empezando a dedicarnos a lo siguiente que es lo que yo creo que le puede interesar más a los pacientes que es la el aporte de valor añadido por parte del laboratorio

Voz 0994 11:26 no y eso me explica guste cuando comenzó hablábamos antes de de comenzar esta esta charla porque creo que es muy importante que es lo del histórico de salud digital sino me equivoco

Voz 0225 11:36 correcto correcto correcto en Andalucía tenemos la suerte de tener una historia de salud digital que aúna toda la información clínica de todos los pacientes el lo hayan visto no sólo en el lugar que lo haya visto sino en el nivel asistencial que lo haya visto lo hayan visto un un hospital en Huelva como en un centro de salud de Almería todo esto se une eso según al laboratorio otra vez de otra aplicación corporativa que se llama MPA módulo de pruebas analíticas ir hacia eso desde el laboratorio porque tenemos acceso a millones de datos de todos los usuarios de Andalucía pero bueno lo que más nos interesa son lógicamente los que acuden a nuestro centro de hecho desde los últimos tres meses hemos atendido a treinta y un mil ochocientos peticiones de diecinueve mil pacientes que teniendo en cuenta dónde estamos en una cifra muy importante todos estos millones de datos que manejamos es lo que decía que el laboratorio está utilizando digamos que estamos al setenta y cinco por ciento vamos a continuar con el aporte de valor añadido que por ejemplo significa pues desde algo sencillo que podemos avisar a un médico cuando un paciente le toca el próximo control de su diabetes para que esas relaje se dedique a otro tarea más importante que tenga nosotros le Movistar cuando el paciente le toca su control de hemoglobina o lo Coslada o les vamos a ampliar la analítica algún médico pide en base a otros datos de que disponemos tanto actuales como anteriores la parte más interesante es que Podemos

Voz 4 13:14 quisiéramos intentar prevenir y y patología en analiza

Voz 0225 13:22 cuando los datos que tenemos estamos configurando nuestro sistema el análisis que se llama deltas check de los valores

Voz 4 13:30 eh

Voz 0225 13:31 una prueba de un paciente política quisiera exacto pueden estar hace un año normal hace seis meses si se les repitiera podría estar también normal pero más alto hice lo hace hoy sigue dentro de la normalidad pero está más alto entonces

Voz 4 13:47 eh

Voz 0225 13:47 si el médico veo un dato aislado verá que está normal pero nosotros analizando el histórico vemos que si esta normal pero tiene una tendencia ascendente

Voz 0994 13:57 con lo que salta una alarma digamos lo que desató la alarma

Voz 0225 13:59 y al final por supuesto de cada uno de esto

Voz 4 14:03 en detalle ahí

Voz 0225 14:05 un profesional del laboratorio que analiza valora si realmente esto tiene importancia suficiente como para avisar a su médico es decir oye este paciente todo está normal pero va hacia arriba esto

Voz 0994 14:19 podemos prevenirlo podemos para que sean

Voz 0225 14:21 tarde oye yo otra cosa importante que desarrollaron

Voz 0994 14:24 en este ambulatorio que creo que es una una novedad es que a partir de ahora os encargados vosotros del propio proceso de es la reproducción asistida

Voz 4 14:35 sí bueno eh

Voz 0225 14:37 ya lo teníamos en los últimos tiempos del hospital antiguo lo que pasa es que lógicamente estas instalaciones como decía nuestro gerente espectaculares pues todo se magnifica no pero laboratorio Co cuenta con la Unidad de Reproducción Asistida de del área Campo de Gibraltar donde recibió directamente a los pacientes así que aquí sí que viene vamos la la señora o la pareja a contamos con con la colaboración de un ginecólogo que tiene su consulta en la zona junto a la zona de laboratorio en esta unidad de reproducción asistida pues hacemos pues aproximadamente unos cincuenta pacientes al mes

Voz 0994 15:17 sea eso quiere decir que la demanda es importante no la demandada

Voz 0225 15:19 muy importante si efectivamente

Voz 0994 15:22 y esto esto sólo representa una una gran ventaja porque además el las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en las condiciones en las que ese atendido atendió los usuarios es muy distinta no

Voz 0225 15:34 es muy distinta afortunadamente claro ya como decía yo perdona pero no no me sale otra palabra que espectáculo

Voz 0994 15:40 ah no

Voz 0225 15:41 también aquí bueno gracias al concurso público que decía al principio es incorpora otra serie de tecnología nueva hemos ampliado la cartera de servicios y que tenemos por ejemplo la unidad de alergias

Voz 5 15:55 o a la

Voz 0225 15:58 la aún lo podemos realizar de forma urgente cualquier fármaco que nos pidan de esta unidad de salud mental que no habéis comentado tenemos también una unidad de biología molecular

Voz 4 16:09 en fin y no se hizo

Voz 0225 16:11 a este laboratorio en a una en en un mismo espacio físico las tres especialidades de de los laboratorio no Análisis Clínicos Hematología y Microbiología contamos con profesionales de de las tres especialidades con suficiente personal técnico para atender eh pues estos diecinueve mil pacientes que no han llegado en estos tres últimos meses

Voz 0994 16:31 bueno hoy ya que hemos hablado hace un momentito de reproducción asistida si quería conocer un dato porque el el tema de paritorios ha sido un tema fundamental dentro del proceso de este hospital y lo decimos esto porque he antiguamente digo antiguamente se tenía que sacar a las seis de la de la cama de la el pasar la otra a otras cuando hacer cualquier prueba hoy en día en su habitación Se hacen todas las pruebas se está en la intimidad Hay todo se desarrolla en el mismo lugar no

Voz 1 16:59 sí sí esa era una de las grandes ventajas que también hay que tenemos en el nuevo hospital tenemos la unidad de atención integral al parto eh n tenemos tres salas que además están totalmente humanizar a dan no parece para nada una habitación de hospital y en el que la señora donde llega de parto ingresa ya saldrá de esta habitación con su niña una búsqueda ya recuperado y en la que está siempre acompañada de un familiar de usabilidad quiero decir

Voz 0994 17:25 o sea que estamos hablando de calidad en el servicio para evidente evidentemente los pacientes que aunque no es lo ponen muy bonito que aquello es una habitación precios se quedó no deja de ser un hospital Ike que si nos hacen leer la estancia el hospital mucho más sencilla con base de calidad pues siete mucho mejor que es algo que los ocurre cuando nos acercamos a urgencias lo decíamos anteriormente Tamara cuando hablábamos ha evolucionado las urgencias de este hospital de aquellas urgencia tan pequeñitas que teníamos en el Guerra Zunzunegui que así era como se llamaba el el hospital antiguo de la línea hasta hasta estos momentos cómo ha evolucionado que que habéis cambiado como habéis notado el ese cambio hola buenas

Voz 3 18:04 tarde bueno la verdad es que ha evolucionado para bien y para mejor cada vía estamos intentando mejorar el tema es que estamos implantando ahora el Plan Andaluz de urgencia de emergencia en el que en el antiguo hospital solamente podíamos haber implantado unas pocas pinceladas por el tema de la estructura y el personal pero gracias a la a

Voz 6 18:23 el traslado al nuevo Hospital la dependen

Voz 3 18:26 decía han aumentado de forma maravillosa nada más que con el tema de la identificación inequívoca del paciente paciente cuando llega se le asigna un número con un favoreciendo la confidencialidad la acompañantes el pueblo una pegatina espera en una sala de espera que está vigilada con auxiliares y un celador la zona de espera de Pediatría está totalmente aislada que en el interior hospital por el tema de la ubicación no no teníamos tanta zona para poder la aislar tiene sus zonas de la Dario un médico un enfermero y un auxiliar para poder entender a ese niño no tenga que mezclarse con pacientes adultos sobre todo en el tema salud mental otro paciente para que los niños no tenga que Vera va a ese tipo de de pacientes que venga un poco más vulnerables pacientes mayores y demás también hemos aumentado de cinco consultas a ocho la el tema de la monitorización toda en la cama todas las camas de observación tienen monitores la lo la zona de crítico de dos críticos hemos pasado a tres ya podemos hacer los ingresos a cualquier hora del día las veinticuatro hora con las camas como has comentado las habitaciones son individuales con un una sola cama con un familiar de forma que el paciente ya puede ingresar por la mañana incluso por la noche y entonces pues disminuye mucho los tiempos de espera el paciente no tiene que estar esperando tanto en el familiar en urgencia ha aumentado también hemos aumentado en cinco el número de profesionales médicos también momento el número celadores auxiliares de enfermero lo que pasa es que yo pediría a la población que tuviera un poco de paciencia porque hay que tener en cuenta que ha sido una un traslado faraónico para nosotros hemos cambiado común decía mi compañera Rocío supervisora de rehabilitación ha sido el paso del siglo XIX al siglo XXI que somos tan todo mecanizado entonces todo mecanizado informatizado y pone en funcionamiento un hospital tan grande con tanta maquinaria de un día para otro pues ha costado un poco de trabajo entonces pues poco a poco las piezas van encajando íbamos rodando oí la verdad es que estoy muy contento porque ha mejorado mucho

Voz 0994 20:31 qué percepción tienen ustedes de los pacientes porque es la puerta de entrada por lo general a un hospital suele ser las urgencias ahí es donde se nota de cómo está la situación hoy etcétera que que perciben ustedes en los pacientes

Voz 3 20:46 aunque pero con el nuevo hospital con el nuevo hospital los pacientes están muy contento entran directa cuando entran en en las habitaciones dice nube usted doctora lo bien que está hecho mirando el techo

Voz 0994 20:57 eh

Voz 3 20:58 solamente lo que son las cama que ya se pueden incorporar consume una autorización todos los baños asistido todo eso el tema de de servicios para el usuario ha mejorado como de la noche al día

Voz 1 21:10 está claro que muy todo eso pues hace que mejore la calidad

Voz 0994 21:14 evidentemente Vori queríamos determinar unos quedan un par de minutos pero si quería hacer una una reseña con el tema de la de la zona de estacionamientos y y cómo lo tenemos tenemos un párking están ustedes buscando sitio para que se pueda ocupar como tienen este este este tema ustedes

Voz 1 21:32 si el va el párking que tenemos que tenemos en un principio estipulado hay veces que se queda un poco pequeño estamos cambiando las consultas en el horario de consulta para que no esté tan abarrotado en determinado momento que cómo iba a primera hora de la mañana en que las consultas están todas funcionando que va los el personas va a hacer celular la extracción allí tú estamos organizando el cambio de cebra para que no lo hace ya un y además intentando habilitar una zona que tenemos al lado que no está utiliza a visitarla también para aparcamiento

Voz 0994 22:05 evidentemente bueno pues hemos estado hablando de nuevo hospital luego lo debemos quitar del hospital la de La Línea de la Concepción que da servicio a Jimena Castellar San Roque y la propia población de La Línea de la Concepción alrededor de unos cien mil usuarios los que están pendientes de este centro hospitalario del que se cumplen ahora tres meses desde que se pusiese en funcionamiento y el próximo día veintinueve se cumplirá un año desde que comenzase la rehabilitación

Voz 1 22:32 con en este centro hospitalario que estén en este hospital de la línea no sé si les gustaría alguna pincelada más no yo incidir lo que ha dicho Tamara que los usuarios tengan paciencia cuando Viena o urgente porque es verdad que estamos remodelando día a día el servicio y algunas veces no tenemos cierta demora que tengan paciencia que estamos en ello