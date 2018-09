Agentes y medios insuficientes para la lucha contra el narcotráfico en la comarca

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Campo de Gibraltar Gloria más allá

Voz 1509 00:07 ya están aquí con nosotros a nuestros invitados vamos a hablar de la situación del narcotráfico en nuestra comarca y lo hacemos con el portavoz de la Plataforma por tu seguridad por la de todos Paco Mena buenas tardes

Voz 2 00:19 hola buenas tardes con José

Voz 1509 00:21 Encinas que es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles aquí en Algeciras hola qué tal iba Javier López desde el Sindicato Unificado de Policía muy buenas tardes bueno todos estamos los tres ya aquí sentados hablando de narcotráfico de las medidas que se están tomando desde nuestro Gobierno la principal era sin duda alguna el refuerzo de la plantilla en nuestra comarca se está notando se ha anotado ha llegado ese refuerzo Paco

Voz 2 00:51 bueno mejor que yo lo pueden decir hecho a ver en la reunión que tuvimos nosotros con el ministro Marlaska se comprometió a reforzar la seguridad en el campo Gibraltar para ello se publicó un decreto en el cual me parece recordar que eran siete millones cien mil euros que totalmente para que agentes de otros localidades que estaban ejerciendo en toda España tanto Policía Nacional Guardia Civil en comisión de servicio solicitaran venir al campo Gibraltar nosotros consideramos que una vez que es abrió la la la convocatoria para cubrir esas plazas consideramos que son insuficiente la gente que ha venido han venido Alcampo abierta consideramos que nuestra expectativa eran mayores de los agentes que han venido al Gibraltar de agradecer es que vengan nuevo agente como han venido pero cuando se hace la cuenta por parte del Ministerio del Interior si hace como se diría mi madre la cuenta la vida Yes incluyen dentro de todos los agentes que han venido al campo Gibraltar los que vienen a la Operación Paso del Estrecho cuando su agente vienen todo lo año por lo tanto no son extraordinario su agente vienen todo el año para apareció el paso del Estrecho cuando termina la Operación Paso del Estrecho Se van en esa cuenta también se meten agentes de Vigilancia Aduanera de una forma extraordinaria que han venido también ahora Campoy brotar pero es la información que yo tengo que en poco tiempo también se va

Voz 3 02:21 antes practicas iba a gente que practica también lo metí

Voz 2 02:24 en esa cuenta que no son policías que tienen que ir acompañado de un veterano y que cuando terminen las prácticas también se nosotros fuimos muy claro nuestro planteamiento desde hace muchísimo tiempo completar los catálogos de las comisarías de la línea Algeciras al cien por cien de la Comandancia de la Guardia Civil del campo completo ya de esos catálogos completos son insuficientes porque son catálogo obsoleto tienen más de veinte años con una problemática añadida que hay en el campo libre hartar y que creo que el delegado del Gobierno en Andalucía estuvo poco acertado cuando tuvo la última de aquí cuando dijo poco más que la inmigración no conlleva en un esfuerzo por parte de los policías y que no deja a un lado la seguridad ciudadana cuando se está atendiendo a los inmigrantes en alta mar primero es prioritarios está por encima de todo porque se están jugando la vida y luego una vez que está lo inmigrante aquí en el en en tanto en el CIE o en el Cape hay que identificarlos y hay que estar ahí por lo tanto eso conlleva que se movilicen un número muy importante de policías nacionales de Guardia Civil y en definitiva son a gente que se están quitando de la calle de la lucha contra el narcotráfico por lo tanto nosotros vamos a ser mucho más exigentes en nuestras reivindicaciones más agentes para recobrar el principio de autoridad acabar con la impunidad pero también más agentes en unidades de investigación que lleven al dinero del narcotráfico al patrimonio

Voz 1509 03:57 José Encinas de como representante de la Asociación Unificada de Guardia Civiles esto es así osea a Arribas salen las cuentas y aquí no salen

Voz 1647 04:05 correcto el el caso que a nosotros nos toca como en la Guardia Civil el el refuerzo que podemos contabiliza lo claramente no ha habido un refuerzo de cincuenta y cuatro agentes de la Guardia Civil que son los que han venido comisionados aquí la zona excluyendo obviamente todos los compañeros que están prestando servicio con el tema de la Operación Paso del Estrecho nosotros nuestra queja va un poco más allá no porque incluso la distribución que se ha hecho de estos cincuenta y cuatro agentes entendemos que no es la la más correcta no porque de de ellos doce sean destinados a al núcleo de servicio que es una unidad lo que tiene que como cometido principal la seguridad de la de la Comandancia de la Guardia Civil de cal de Algeciras pero el centro penitenciario por tanto no prestan un servicio directo en la lucha contra el narcotráfico unidades como San Roque Guadiaro La Línea Tarifa no que son las que verdaderamente necesitarían el refuerzo necesario pues se han recibido en algunas ocasiones un solo agente o agentes como mucho no por tanto no es un refuerzo que verdaderamente pueda considerarse suficiente para poder prestar un servicio adecuado en la lucha contra el narcotráfico bien como decía Paco cuando hemos tenido esta pasadas avalancha de de la inmigración todos lo fue en los servicios de seguridad ciudadana sean dedicado hasta que se inauguró el Cate sean dedicado prácticamente a la protección y a dar la seguridad necesaria en todos los o polideportivos que se han habilitado tanto en San Roque Tarifa en Algeciras Conil etc osea que son servicios que de seguridad ciudadana que no sean prestado directamente para la lucha contra el narcotráfico como como bien decíamos no

Voz 1509 05:46 eh bueno hablamos del Cate es el centro de atención temporal de extranjeros en el que estamos hablando que muchas veces con las siglas no los perdemos Javier López ocurre igual con la policía

Voz 3 05:57 sí efectivamente en los otro en en lo que es en el altar esa esa cifra que se dio en un principio de trescientos cuarenta agentes de refuerzo quiere decir que es totalmente falsa Bono no se adapta a la realidad puesto que nosotros actualmente el único refuerzo vamos en la línea nada más que han venido catorce compañeros de comisión de servicio que no viene en ningún momento a rellenar el catálogo de pagos rellena con un concurso general entonces eh son plazas insuficiente bienvenida sea pero no nos resuelve para nada la situación en Algeciras sean convocados cincuenta plazas de comisión de servicio que también son insuficientes para rellenar pues la escasez de funcionario sí bueno aunque el plan de los siete millones mi y pico de euros hay cinco que sólo son para vehículos y material y hasta el día de hoy no se ha visto reflejado eso la policía no hay vehículos nuevos tenemos a veces problemas para que los agentes puedan realizar su labor puesto que no tienen cómo desplazarse

Voz 1647 07:02 Txell Miras puntualización también en el sentido de la Guardia Civil un dato que que es llamativo no en esta última convocatoria de plazas que ha habido en la Guardia Civil en la como naces es decir hace convocaron no las que nosotros deseábamos no pero resulta que ciento treinta agentes que estaban destinado en la provincia de Cádiz la mayoría de ellos aquí en la Comandancia de Algeciras han salido de la de de de las unidades de aquí de la zona disolvieron XXXV

Voz 1509 07:29 ciento treinta os que

Voz 1647 07:31 ahí el movimiento que ha existido sigue siendo en negativo

Voz 2 07:34 se va a ha luchado mucho más cierto treinte llegan

Voz 1647 07:37 si llegan por tanto seguimos teniendo un número negativo de los agentes que están prestando

Voz 1509 07:42 que no hay cinco están prestando servicio

Voz 1647 07:45 he aquí en en la comarca o sea que se tienen que tomar en serio el el poder cubrir de una forma correcta Hay de alguna forma necesaria todas las las plazas que se están creando aquí en la cómo no

Voz 1509 07:55 yo sigo teniendo en cuenta como ha dicho Paco Mena antes que está ese catálogo obsoleto sea que estamos hablando de cumplir o o de de cubrir ese catálogo pero es una un catálogo obsoleto que hoy en día no cubre las necesidades de esta comarca Paco Mena yo creo que habéis dado un tiempo prudente no para que ese cambio de tierno PP PSOE y la entrada de Pedro Sánchez ha en el Gobierno de de la nación pues haya tenido ya a ese ese tiempo prudencial para que pueda tomar las riendas del asunto yo creo creo que de alguna forma estáis decepcionados esperábais más con Pedro Sánchez

Voz 2 08:33 la verdad que sí que esperábamos más nosotros le hemos dado como se dice en el argot los cien días de cortesía

Voz 1509 08:38 la cortesía efectivamente para esperarlo

Voz 2 08:40 mientras que social yo la verdad que el de la reunión con el ministro Marlaska sale muy satisfecho entendiendo que se iban a plasmar las cuestiones que hablábamos pero bueno allí se habló también de vehículos hasta ahora los vehículos que han recibido Baltar se pueden catalogar como está chatarra históricos y por tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil algunos vehículos de la Guardia Civil en las chatarrerías lo hay mejores ni Abc ni hay robadas ni aire acondicionado bueno tercermundista no por lo tanto estamos operando su vehículo que nosotros venimos pidiéndoles sobre todo para la Policía Nacional porque con la embestidas que están sufriendo por parte de los grande los vehículos robados por el narcotráfico son vehículos todo terreno un vehículo zeta de la Policía Nacional les causa lesiones por qué entonces necesitamos vehículos potente como siempre hemos dicho además por la propia orografía del terreno no para una persecución por un carril forestal y la Policía Nacional esto los paletos estamos esperando qué pasa con el decreto de las narco lancha el Gobierno la primera medida que tomó fue aprobar el de

Voz 1509 09:50 la prohibición de las las ansias

Voz 2 09:52 decreto tiene que ir una vez que la prueba el el Gobierno el Consejo de Gobierno tiene que ir al Parlamento ayer vi el diario de sesiones que tenía al Parlamento para este mes de septiembre y no aparece ese decreto por ningún lado

Voz 1509 10:06 no se han contemplado nota con tu Pla You Tube de crédito

Voz 2 10:08 puede desde muchos tipo no pero ese decreto no lo veo yo que hayan entrado con el incluso decretos que San pública o posterior arde la narcolepsia me tengo que recordar que en el primer Consejo de Ministros aprobó el decreto de las narco lancha que además el el estudio de la prohibición de la narcolepsia en aguas territoriales lo tenía hecho a la Agencia Tributaria en este caso Vigilancia Aduanera desde el año dos mil seis estaba en un cajón por lo tanto no estamos esperando ese decreto porque el incidente que ha ocurrido este fin de semana en el escándalo de Puerto Sotogrande que con total impunidad una embarcación se acerca sin miedo ninguno porque lo hace porque no va cargada de droga sabe que si la pueden detener el el el lo único que la pueden sancionar es porque no tenía los papeles en regla o porque el tripulante no tenga la reglamentación en encima la documentación encima bien eso no hubiera ocurrido si el decreto estuviera en vigor porque esa narco lancha inmediatamente incautada se pone al servicio de los cuerpos de seguridad del Estado de organizaciones de Salvamento Marítimo marítimo se destruye esa desde luego qué pasa con el plan integra la solución al capo importar no pasa exclusivamente por Policía Guardia Civil no sólo yo decimos primero recobrar el principio de autoridad y acabar con la impunidad eso se hace no un refuerzo que con lo que han mandando lo no lo Obama recobra pero el segundo paso viene en ese plan integral que nosotros ya hicimos un borrador los enviamos directamente al al al subdelegado del Gobierno en Cádiz ya la secretaria de Estado de Seguridad ya no hemos vuelto a escuchar hablar nada dice plantee la Marta nosotros creemos que ahora es el momento de aplicar ese plan integral donde contemplen medida de inversiones de infraestructura en el campo para medidas educativas medida de empleo de formación medida social porque si queremos realmente acabar con esta lacra tenemos que hacer un trabajo en profundidad no vamos a acabar en dos día en trabajo a medio y a largo plazo

Voz 1509 12:09 José Encinas Javier López de la plataforma está funcionando tenéis muy claro qué es lo que hace falta para poder actuar aquí ahora lo que hace falta es que el Gobierno dé respuesta a todas estas peticiones

Voz 1647 12:20 obviamente y como decía Paco no se detenía buenas sensaciones porque por primera vez se pusieron una cifras encima de la mesa de que se iban a dedicar unos recursos económicos y cuantificados para la mejora de los medios materiales y los recursos humanos de Campos Gibraltar tanto de Policía y Guardia Civil pero bueno vemos que pasa el tiempo y esos recursos se destinan y esperemos que que lleguen pronto pero vamos tampoco tiene visos de que esto vaya a suceder a corto plazo no por tanto como tú bien dice no la plataforma siguió funcionando nosotros seguimos trasladando yo lo hice hace poco el subdelegado de Gobierno también todas las necesidades que tenemos aquí en la en la comarca del capos libertad en cuestión de de Plan Integral esperemos que poco a poco pues las instituciones vean como o reflejen cómo cuáles son nuestras inquietudes no

Voz 3 13:11 yo desde las filas de la policía puedo decir que hay un sentimiento de abandono sigue desaparecido y seguimos esperando que haya una voluntad política de mejorar esto porque hasta ahora ya te digo es que el sentimiento de abandono de que somos lo último e que en fin no sé no sé Sangüesa esos puestos totalmente estamos con un sentimiento de de de que no no es una situación que no sobrepasó

Voz 1509 13:35 potencia hoy impotencia Javier y es que no ha mencionado antes Paco los vehículos que han llegado a la policía sin aire acondicionado en pleno mes de agosto

Voz 3 13:45 lo son vehículos antiguos del parque móvil que habrá por ahí de alguna comisaría lo habrán tenido que quitar para atraerlo entiendo ir vehículos que no están a la altura de la circunstancia menos para para hacer frente a una embestida de un todo terreno de esta inversión en nosotros lo que venimos reclamando son que todos los vehículos de la Policía Nacional la línea sean del tipo cuatro por cuatro y si pueden ser que estén protegidos con su debida reja dilema

Voz 1509 14:10 en este punto cuando ya hemos dado el tiempo de cortesía cuando incluso después de pasado el tiempo de de cortesía hemos dicho vamos a esperar a que termine el verano vemos el catálogo vemos septiembre vemos que no está el asunto de la prohibición de las con anchas y nos da la sensación de que de nuevo estamos quedando en el olvido que va a hacer la plataforma Paco Mena que pasos vais a dar

Voz 2 14:32 pues lo primero reunirme lógicamente en lo primero que tenemos que hacer que en este mes de septiembre pues vamos a tener una reunión y a partir de ahí la plataforma tomará las decisiones que con que que crea conveniente sobre todo porque la plataforma

Voz 4 14:46 está formada por

Voz 2 14:48 el número muy importante de organizaciones sindicales asociaciones de la Guardia Civil de sindicatos de Vigilancia Aduanera de la Policía Local en el movimiento suscribo por lo tanto en la plataforma se bate a tener un hermano y a partir de ahí pues veríamos si vamos a tener un vale un calendario de movilizaciones o de qué reivindicaciones vamos a hacer desde luego no lo que no vamos a hacer es callar no estamos ya cansados esto se lleva demasiados años generando en el campo Gibraltar esto no es nuevo algunos medios de comunicación que vienen de fuera a entrevistar dice bueno inquietud que está pasando ahora no humilló estrechos que lleva muchos años nosotros desde la Coordinadora alternativa cuando llegó la crisis ya advertimos que esto podía ocurrir y lamentablemente no nos equivocamos no hubiera encantado equivocarnos pero sabíamos que iba a ocurrir somos la puerta más importante de introducción de droga si para la Unión Europea tememos el mayor productor del mundo a veinte minutos escasamente en una lancha por lo tanto o protegemos nuestro litoral hacemos que esto no son caldo de cultivo para que muchos jóvenes fruto lógicamente primero de la falta de principio pero también de otros motivo no la falta de oportunidad del fracaso escolar

Voz 1647 16:07 sí efectivamente el objetivo económico

Voz 2 16:10 no hasta las redes de narcotráfico y además estos son los jóvenes que al final ingresan en prisión porque aquellos que realmente mueven este negocio ellos lo tienen muy difícil para apresarlo no sea fruto de investigación por lo tanto lo que no vamos a hacer es callar no ibamos a seguir peleando y luchando por lo que creemos que esta comarca se merece vivir una comarca llena de oportunidades Irún en una comarca donde tenemos el mejor puerto del Mediterráneo este puerto en cuarenta años no se ha merecido que le hagan una vía del tren y me parece lamentable que la Nacional III cuarenta que la carretera más larga de España nacen Cádiz Barcelona el único tramo que no se ha desdoblado en cuarenta años es el tramo Algeciras Vejer con el potencial turístico que tenemos en estas costas de Tarifa con la mejor playa de España que la tenemos ahí cuando vamos a esa playa los queremos cuatro horas en cola para volver a nuestras casas va modal de Alcampo y verter la oportuna cruce merece porque la mayoría de la gente el capullo harta de gente honrada gente trabajadora y lo que no queremos que nuestra comarca se estigmatice inyectó trunque el futuro de nuestros jóvenes de nuestros menores

Voz 1509 17:16 Francisco Mena Paco Mena desde la plataforma por tu seguridad por la de todos José Encinas desde la Asociación Unificada de Guardia Civiles Javier López desde el Sindicato Unificado de Policía muchísimas gracias a los tres