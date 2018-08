Voz 1 00:00 y para el mundo

Voz 2 00:24 como esto

Voz 3 00:31 ah

Voz 2 00:34 tan poco

Voz 3 00:40 todo

Voz 4 00:56 un martes más a esta hora arrancar nuestro diván del verano si la semana pasada hablábamos de no caer en la tiranía de la felicidad

Voz 5 01:04 en esos mensajes positivos de que busca siempre esa felicidad infinita hoy vamos a dar pautas para aprender a ser feliz Paco revuelta Luisa Rodríguez qué tal buenas tardes buenas tardes porque hace feliz también se aprende no

Voz 6 01:18 qué es eso es un proceso que va poco a poco en nuestra evolución como persona pero se puede como pues hay una cuestión que es importante nosotros en función de nuestras creencias nuestras ideas información que tenemos no formando por dentro pues un una especie de estructura de cómo es el mundo y a partir de él de hace de ella de esa estructura nosotros pues analizamos aquellos que no sucede entonces a partir de cómo profesamos aquello buenos ocurre pues resulta que las emociones van hacer más humano diferentes esto tiene mucho que ver por cierto con el tema de lo de la el estrés tal como hoy se concibe que se dice que los acontecimiento en sí mismo doblemente importancia es ninguna o mínima o muy relativa enormemente relativa porque porque el mismo acontecimiento lo mismo salgo por ejemplo que podemos considerar por ejemplo pues no sé un accidente supongamos un que el echen a alguien del empleo lo que sea no todo el mundo lo interpreta exactamente igual eh entonces eso de que depende precisamente de cómo va lo hemos aquello que nos ocurre eso es un procesos de aprendizaje que se va haciendo sistemáticamente en función de esa de esas creencias pero nosotros después reaccionan otro ejemplo que pudo poner supongamos que estamos un grupo de personas ahí entra una o una persona aquí en el estudio eso persona viene con mala cara a lo mejor uno puede hacer siguiente procesamiento será porque el otro día yo le dije No sé que ella está enfadado conmigo y a lo mejor que está al lado dice pues seguramente que habrá tenido con su pareja una discusión eh es muy probable que las emociones que genera la mala cara de esta persona sean diferentes eh así que por tanto eso es así es decir que nosotros tenemos que ir aprendiendo a cómo y a controlar nuestras emociones y eso es un aprendizaje que se va haciendo distintas vías una por ejemplo por ejemplo es lo de valorar lo que se tienen por ejemplo eh gente que están en un deseo o más que más que una necesidad continua de poseer más y más y más no y entonces resulta que muchas veces no se valora lo que se tiene el ejemplo que yo le ponía mi en con la consultar a leer el siguiente decía por ejemplo a mí me puede gustar mucho los coches eh interior de un coche utilitario no tengo capacidad económica para comprar uno uno de alta gama pues vivió uno de alta gama pues me lo deseo puede desearlo y me puede gustar y ojalá yo tuviera uno pero no convertirlo en en una necesidad para ser feliz el que yo tenga ese coche de alta gama eh entonces qué ocurre porque si yo hago la hago de ese deseo una necesidad al final pues estoy amargado porque no tengo tengo ese coche tengo que valoro lo que tengo felizmente tengo un coche me puede hacer ese tipo de desplazamiento de los pensamiento de un siria otra no supo disfrutar del coche es excesivamente fue también contra las pautas que podemos seguir probarlo cercano muchas veces piensas las cosas maravilloso es tan lejos no hay mucho empecé a lo mejor resulta que tenemos una persona que no here eh muchas veces pues tenemos un paisaje que encantado en uno hace falta que recordamos miles de kilómetros para encontrar ese espacio es sucesivamente en el tema las relaciones personales que son tan importante para la cuestión de de ser feliz bueno pues resulta que efectivamente podemos tener nuestro lado gente maravillosa siempre puede haber algún viaje Pray es normal pero sin embargo podemos tener gente maravillosa hay muchos valoramos suficientemente

Voz 8 04:42 la semana pasada hablábamos de los contrastes eh pues eso también podríamos contrastar cómo sería nuestra vida si nos tuviera esa persona no por ejemplo que no no valoramos que está al lado detrás siempre Vero no

Voz 7 04:54 sí eso está muy relacionado con coger ese filtro de él que Paco lava eh que nosotros tenemos ahora interpretar la realidad creemos que vemos las cosas tal cual son pero que que tan frente también con otro punto de vista diferente también cree que ve las cosas tal cual son ni ni ni uno ni el otro tiene la razón todos tenemos un filtro ese filtro se va construyendo con esas creencias con esa experiencia que nosotros vamos añadiendo y con ese interpretaciones previas que mucho ya de situaciones anteriores eso le produce Le facilitar cerebro hacer un atajo cognitivo sino no tengo que analizar todas las situación para llegar a una conclusión sino ya basándose mi experiencia previa en el conocimiento que tengo que adquiere a través de otro claro incierto verbal no no hace falta que yo pase porque esa experiencia yo construyéndose filtro entonces para tener una vida un poquito más Feli es bueno aprender a hacer ese filtro un poco más flexible eso qué quiere decir tengo que ser consciente que cuando yo veo a alguien que entre por la puerta como decía Paco tiene mala cara interpreto uf este está enfadado conmigo digamos que todavía conmigo pues lo que elige otro día eso es una probabilidad pero no nunca tengo la certeza al cien por cien porque yo tengo una bola de cristal para ver lo que pasa dentro de la cabeza el otro y cuando lo decimos tú has hecho esto por esto por esto normalmente lo que no molestan no es el acto sino la interpretación que le damos a por qué ocurre en las cosas se me has pisado me has pisado acaso hecho a molestar me porque no sé cuánto porque no no es el pisotón en la interpretación quedando sólo lo que no genera una emoción negativa si ese filtro con sólo tenemos con el que analizamos la realidad conseguimos que sea un poquito más amplio más flexible que se abra como un abanico qué podemos amortiguar esa emoción es negativa entonces probablemente esa persona estemos molesta conmigo porque el otro día le dije algo pero voy a hacer un esfuerzo por generar otra opción entonces qué les voy a dar menos valor probablemente no porque la primera siempre la la que más tememos la que menos gustan antes no salta no pero vamos generar otras diferentes pues probablemente que tengamos una me haya pasado una mala noche con el calor y simplemente bien a con mala cara o le pase algo no tenga nada que nada sea totalmente ajeno a mí me duele la barriga hoy sea ese es es es poco racional pensar que lo hubiera los que viene con mala cara no no no

Voz 6 07:01 hay hay más cosas y más detalles por ejemplo ante hacemos la diferencia entre lo que es un deseo que es normal que lo que de crear de ese de ese una necesidad pues lo mío puede ocurrir por ejemplo el en el tema de mejorar Auxerre perfecto no por ejemplo no hay muchísima gente que iban buscando la perfección eso queda muy bonito en películas queda muy bonito en novela que eran muy bonito así mucho de ciertas declaraciones no pero también tenemos que ser con nosotros mismos un poco flexible eh es decir una cosa es que no queramos ir mejorando en nuestra profesión ir mejorando por supuesto como personas continuamente porque eso es algo que hasta el último día que estemos aquí en este mundo hemos de hacer indudablemente pero una cosa es eso y otra es que pensemos que nunca vamos a cometer ningún tipo de error las personas cometemos errores lo que sí tenemos que ir haciendo es que cada vez sea menos probable e Ike la proyección negativa que pueda tener sea cada vez menor pero cualquiera podemos equivocarnos a tener ese propósito de ir mejorando día a día eso es muy bueno para eso aunque bueno desgraciadamente hay mucha gente que no le gusta leer que usted recurrir a a los libros en lectura a la formación pero sin embargo tenemos un gran tesoro que son los clásicos eh donde se han desarrollado filosofías como hípico turismo como les estoicismo bueno hay un libro de Baltasar Gracián en El arte de la provincia que es maravilloso es muy bueno es enormemente práctico además porque tenía un montón de pautas para desenvolverse en la vida hay que al final eso te ayuda a ser feliz lo mismo que por ejemplo el manual de vida de epíteto por ejemplo que son tan más de sus disertaciones no entonces es si una cosa que me parece que vivió en el siglo I de nuestra era no pues parece que está hecho por una persona del sí del siglo del siglo XXI no hice da pautas muy buena no como por ejemplo la más que empieza el libro te empiezas es decir mira preocupante solamente aquellas cosas pueda cambiar novelas que no pueda cambiar porque es que eso no puedes hacer absolutamente nada y no te merece la pena que te que te angustia no esto lo podríamos conectar con otra cuestión es decir es la necesidad absoluta también que tiene algunas personas por controlar todo eh pasa exactamente igual no podemos controlar el cien por cien de las cosas y no digamos cuando controlar a una segunda y una tercera persona es imposible cuántas veces nosotros controlamos al cien por cien a nosotros mismos pues no siempre muchísimo antes de nosotros mismos tenemos una capacidad de control entonces son pequeñas cositas pero con una gran relevancia porque el hecho de que algo sea pequeño no significa una consecuencia muy muy grandes como cuando se lance el alga algo de una mínima desviación en el ángulo de de una flecha por ejemplo puede llegar a un sitio muy diferente del que se pretendía no entonces pequeñas cositas que sumándose poquito a poco poquito a poco se podría queriendo ayudarán a ser feliz

Voz 7 09:55 en ese camino que decía Paco de querer mejorar que en licitó Gemma es humano querer mejorar sin convertirse en un esclavo de la perfección hay que te vigilar un poco lenguaje interior que nosotros tenemos nuestro pensamiento entonces si nosotros vemos que indique manera nosotros no hablamos de forma interior es somos bastante tirano no es culpa utilizamos mucho cuando nos equivocamos no pero no nos permitimos el error utilizamos palabras que que que son dura y que crean una idea de nosotros muy negativa un alto concepto muy negativo nosotros mismos como cómo se empieza a corregir esto porque no somos consciente lo hacemos de forma automática si nosotros nos paramos Serván nuestro lenguaje interior bien vemos de qué está hecho el que ve Luisa cómo ha podido hacer esto quedó un traer aunque error my man garrafal vamos a vuelta a la situación si no fuese Luisa quienes del error si fuese Paco diría lo mismo ante la misma situación yo les diría pago que tonto eres como ha podido cometer terror no

Voz 6 10:56 ahí hay un anécdota ha sacado esto Luisa ese Manolo epíteto de que es muy bueno no digamos el tú vas a casa de Fulano y ves que elijo pues Brown punta foto entonces resulta que atajar no tiene mayor importancia de barro que no habrá ninguna cosa hay que a lo mejor padres de ese chaval que ha roto el tazón se enfurece diciembre de importancia no la rotura de ese tazón entonces te dice bueno pues si te pasas y con tu hijo lo mismo que tú les dirías a ese pasado que subido al menos esa es difícil sí pero es que es muy difícil pero se puede darle se pueden aprender bien se puede aprender porque a lo mejor el primer día no te sale esto es como todo es decir que tu primer día de poner delante de una guitarra de piano Ibiza ver cómo pongo yo lo edito y no te sale pero sin embargo a fuerza de ir practicando de tener ese deseo de mejora a todos

Voz 8 11:52 sí pero eso es otra cosa

Voz 6 11:54 por ejemplo dice es que ellos sí así como se así no puede ser otra forma pueden nos miren ustedes eso no es así realmente la persona tenemos dentro de unos límites y unos límites muy amplios tenemos capacidad ir cambiando de hecho a veces no nos damos cuenta pero cuando alguien los no conoce hace un montón de tiempo no vuelve a haber dice oye cuántas cambiado al me han tu pensamiento en tu forma de ser forma de comportarse cualquiera entonces sea un poquito crítico consigo mismo se podrá observar que con el paso de los años lo que pensaba antes de una manera a lo mejor resulta que ha cambiado radicalmente así que eso eso sí

Voz 7 12:29 es sobre el tema de la felicidad deberíamos evitar

Voz 5 12:32 dar esa idea de que la felicidad nos la dan otros

Voz 6 12:37 la ayudan pero realmente es es la construcción que nosotros hacemos precisamente de eso es como esto esto es como lo del apoyo social nosotros diferenciamos en psicología lo que es el apoyo social percibido de eso de un apoyo el que puede tener alguien que sin embargo no lo perciben absoluto es decir la felicidad los otros no la pueden dar pero es importantísimos que nosotros digamos a esa hagamos esa construcción Xavi nos hagamos felices nosotros nosotros mismos valorando precisamente ese cariño ese aprecio que no solamente es el amor por supuesto de parejas sin el amor de los amigos lo lo griego por cierto diferenciaban entre muchas clases de amor

Voz 7 13:14 de hecho cuando nosotros vemos la felicidad como es que me falta es que tú no me hace es que tú no tienes detalle es que tú cuando se basa en el tú mi demandas de no soy feliz no siempre somos muy infeliz no el camino para conseguir la felicidad eso es algo a mi mochila cada uno yo en su mochila muchas cosas el otro puede aligerar un poquito puede quitarte o ponerte pero nunca va a ser responsable no descanse en su mochila tu felicidad y eso es una idea muy muy equivocada no lleva siempre a vivir en la eterna infelicidad Elena frustración porque siempre focalizamos lo que nosotros queremos lo que el otro no no ha dado uno ha hecho ir otro tiene una bola de cristal y luego también es responsable su propia felicidad y las suyas cargas con la nuestra

Voz 8 13:57 tenemos que aceptar nos también a nosotros mismos no para hacer felices por supuesto por supuesto que si no que eso no es incompatible

Voz 6 14:05 E indudablemente con lo que antes decíamos que tenemos que intentar ir mejorando como persona en el día a día hay a lo largo del tiempo pero tenemos que aceptarlo Si vemos que tenemos aspectos que son negativos aspectos que no son los deseables entonces tenemos que ver la manera en la que vayamos superando eso aunque suponga un esfuerzo pero es un esfuerzo que merece la pena que decía ya digo el tema de que lo el tema de los valores que creo que lo he dicho en alguno de estos programas de tema los valores debe yo quiero ser buena persona eso no significa que uno tiene que ser astuto y seleccionar muy bien las cosas que te de hacerlo demás y con quién se relaciona en cuidado pero quiero ser buena persona entonces a lo mejor no te sale fácilmente ser buena persona en cierto aspecto de un día para otro pero lo puedes y cultivando saque esa flexibilidad que tenemos los seres humanos para moldeando no de hecho hay una cuestión esta actitud institucionalizada lo que es la educación tanto formal eh como la de los padres y que se trata de hacer buenas personas persona adaptada después socialmente en todo ese tipo de cosas significa que somos molde hables pero la el movimiento no solamente tienen que vienen de fuera sino también de nosotros pero nosotros mismos

Voz 7 15:17 nosotros hablamos de aceptación no es conformar con lo que tienes acepta es conoce lo que tienen mira lo con serenidad porque es única una realidad para cambiarla primero hay que conocerla conocerla hay que tener una una actitud abierta Is y te encuentras que no te gusta aceptarlo no es conformarse con lo que tiene sino en mi objetivo es mejorar pero tengo que aceptar que tengo esta debilidad o que tengo este problema ya a partir de ahí puedo cambiarlos y lo negamos hacemos una continua huida de ese error por ejemplo siempre el mismo

Voz 6 15:48 pues no sé si iba a acabar

Voz 8 15:51 parece que ya no quedarme por ejemplo que seamos muy

Voz 6 15:54 percibe popularmente no seguidas de enfada ese tipo de cosas eso es moldeable ahora si tú dices que yo soy así no cambia entonces no tienes ya vía de de modificación pero sirviese para intentar si hace falta será un psicólogo también indudablemente porque hay programas para el control de la ida eh pero tú puedes ir mejorando en ese aspecto