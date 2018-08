Francisco Romero: "José Mantero era sobre todo una buena persona y muy valiente"

Voz 1 00:00 buena decíamos al principio que José Mantero el sacerdote de Huelva conocido por ser el primero en hacer pública su homosexualidad ha fallecido este sábado en el Hospital de Riotinto a los cincuenta y cinco años y ha sido incinerado este domingo Mantero nacido en Valverde del Camino ha ejercido el O ejerció el sacerdocio durante casi dos décadas protagonizó en dos mil dos la portada de la revista Zero donde daba las gracias a Dios por ser gay la publicación del reportaje provocó que los disparado de la provincia de Huelva les suspendiera adivináis de manera que fue apartado de la parroquia de Valverde del Camino pero significó un antes y un después para la visibilidad de este colectivo en dos mil dos el periodista Iñaki Gabilondo le entrevistaba aquí en Hoy por hoy

Voz 2 00:49 Radio Huelva Cadena SER Hoy por hoy de verano

Voz 3 00:53 fundamentalmente no ha sido por una descarga psicológica decir aquí hoy el doy el arte abusa soy y me quedo tranquilo no lo he hecho porque alguien tenía que hacer

Voz 4 01:03 hacerlo dio cuando salió

Voz 3 01:06 a la luz a cero con el teniente coronel impensable digo oye que la lastima que que que ningún sacerdote lo haga no Ia pues hay una serie de calza que se van encadenando así que me llevan a a la bueno exhibir en un artículo una en una revista del Centro Cultural católico de aquí eh ese esa esa en ese artículo alguien lo manda a cero de de cero me llaman y digo bueno oye porque no si yo pienso que alguien tenía que hacerlo porque no también de aquí no puede ni una llamada dio diciendo oye da la cara por esto no yo como soy bastante realista icono utópico también pero me gustaría muy humildemente que esto fuera un pequeño germen una semilla para para que un día podamos ver que desaparecen de de las declaraciones en la Iglesia pues declaraciones homófobas ICA que esto sea un límite de forma absolutamente natural más que tolerable natural que pues en el fondo que todo mundo Iglesia sociedad pues un día ya ya reconozca que quemada a quién se lo importante amar porque en el fondo es eso no

Voz 1 02:21 Lo importante es amar decía José Mantero nosotros vamos a hablar con dos amigos de de él uno es Francisco Romero qué tal buenas tardes

Voz 5 02:31 una buenas tardes cantarle a hablar con nosotros aunque la otra

Voz 1 02:37 la otra persona es Ana Salazar que también es eh era muy amiga de de José Mantero Ana qué tal buenas tardes

Voz 6 02:44 hola buenas tardes bueno

Voz 1 02:47 Francisco Ana como era José Mantero

Voz 6 02:51 con él y que era sobre todo una buena persona que era una persona muy caliente de las olas

Voz 5 03:00 muy culta él era una persona tan pendientes para mí era la que tipo no lo soy a mí yo hace muchísimo a través de de su hermana de su madre renunció a todo no renunció a todo el día que declaró abiertamente sí es su homosexualidad no baje pues en la múltiple acciones que en el día a día en una persona que no tenía nada pero lo daba todo era era una persona que ya algo algún problema y los más desfavorecidos el el fue curiosamente sosiego al fue cura de pueblo

Voz 7 03:45 si toda la gente yo trabajo

Voz 5 03:48 lo necesito ir todos los días aceptaban gente para saber cuál era el emperador estuvo trabajando como como estaba él y todo el mundo el Estado y muchísimas cosas que se defendería si yo les dijera porque aunque todo la discreción es mera lo caracterizaba entrasen él hacía las cosas porque hacer valer a la a ver a ver pregonaba con dejen pero además una persona muy cariñosa como muy inteligente y muy culta muy cultas al lector operan extintor

Voz 7 04:30 así de las personas que

Voz 9 04:32 David una tratas mal

Voz 5 04:35 vuelve el ser valiente muy valiente una palabra que defina un al PP porque para mucha gente no ha salido es igual es que su coraje en fin mucha una persona que agradeces me llama esa postura con la vida de las personas

Voz 1 05:01 él fue apartado de la Iglesia lo entendió entendió

Voz 5 05:06 él sabía o no sabía el instó una lucha pues como hizo tantas luchas y era fiel a las ideas y se enfrentó a todas las para él era una persona de iglesia pero debate la iglesia de sus fieles a la gente que iba dice Alí pues lo iba a seguir manteniendo y las empresas llamaba evidentemente pues imagínate luchar con tres ayudar pero bueno una cosa en la que yo quiera que supone una que hacia además eso lo bastante consenso pero yo

Voz 7 05:50 muy esa causa la hacía suya

Voz 5 05:53 la causa la CIA la hacía suicidas y que además paso por una discrecionalidad es más íntimo ha llegado ni su familia conocía el hacía todo eso porque les salía de podía él se quedó cobras timos remuneración ninguna era una persona yo la defino muy inteligente pero nada nada

Voz 9 06:23 no una obra

Voz 1 06:28 Ana asiduos luego ha sido todo muy rápido no falleció el sábado y ayer una una celebración pequeñita y cómo lo has vivido tú

Voz 6 06:41 sí bueno yo me emocionar al escucharlo porque era como esa dando con el lejos de no no yo hable con él él leía no por la tarde Le Xavi idealizado por la mañana ya se pusieron en contacto con nosotros dándonos la noticia ha sido

Voz 5 06:58 muy rápido y bueno lo vimos con con pena cuando no pero

Voz 6 07:05 me gustaría vivirlo calme con la con la con la alegría que darme contenta de que una persona como tú que también extraordinaria haya pasado por mi vida qué hay que era estaba diciendo era un ser absolutamente extraordinario era un altísimo he un intelectual ir después era un cachondo porque perderán cachondo PP manejaba la ironía y reclamo como solamente una mente privilegiada pueda hacerlo herido hicimos momentos de risa grandísimos momentos de estudio grandísimo momento de crecimiento de compartir mucha cosa irá a mí así que dándome contenta de que de tener la suerte de que una persona como pt haya pasado por mi vida

Voz 1 07:51 Ana y se nota que lo querías mucho igual que que Francisco en septiembre me comentabas antes de de la entrevista que se va a hacer por parte de la logia Tartessos a la que él pertenecía se va a hacer una una celebración en su memoria

Voz 6 08:07 sí sí la ceremonia que hubo en el domingo ayer por la mañana a Zamora cortita muy íntima para la familia bueno si no sería hacerle bueno despedirnos de él de una manera en la que todos los hermanos masones de de bueno Barkero date cuenta que tenido de alarma de la masonería va a lo que era en el año he y era una personalidad tanto nacional como internacional entonces sí estaría pues todos los hermanos que puedan venir de todos los lugares del mundo y el despedirnos de él lo o o otomano intentó nivelar yo qué es lo que él lo gustaría si lo dejaremos para séptimo

Voz 1 08:53 puede Francisco Romero y Ana Salazar muchas gracias por estar este ratito con nosotros y recordar a la figura de de Pete Mantero

Voz 5 09:01 la Francia muchísimas gracias por darnos la oportunidad ahí quiero recordarlo oí además vamos aquí como bien dice Ana una que que su legado sigue ahí porque además el vacía sí estaba en la finca aquí era eran bromas era el tenía un sentido del humor que te lo ha caracterizado durante toda su vida muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad es de hablarle Pepe que que como bien dice mucho dolor en la boca

Voz 1 09:42 pues así pues así lo queremos recordar nosotros también Francisco ya no mucha