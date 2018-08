Voz 1094 00:00 hasta qué punto le preocupó el míster la semana pasada esa noticia que salió de quemar Martínez podía marcharse al Elche

Voz 1111 00:07 bueno yo estoy convencido de quemar eh me a mí me cualquier noticia que salga de de mi equipo me preocupa no está claro que que lo primero que dice es es es preguntar en el primero se me dijo no y segundo yo no voy a dejar ningún futbolista de los que tengo eh salir y en ese caso Ademar pues tampoco no pero a además a la a la hora de hablar con él eh ya te quedas convencido porque es un chico que está muy implicado aquí en Huelva que está convencido de del proyecto y que quiere estar aquí

Voz 1094 00:43 que estar aquí Marmara tiene la verdad es que ha rendido mucho tanto que el año pasado no cedió ni un solo partido y por eso sorprende que Álex Lázaro siendo sub veintitrés de inicio esté convenciendo tanto al míster para defender el sentido es que que aquí hay competidor para Mar Martínez

Voz 1111 01:00 porque el aforo ya lo lo nosotros hemos dan vida hace una apuesta muy fuerte también con la el Lázaro porque encontrar un portero sub veintitrés de su nivel es muy es muy difícil y ahí es ahí por ejemplo es el de las posiciones que nosotros hemos quitado a equipos grandes porque ha querido estar aquí eh y es un portero que el año pasado ya jugó muchos partidos Ike demostró que que va a ser un portero de futuro de futuro con un nivel muy alto entonces creo que que va a ver una disputa buena los equipos que he estado siempre he tenido más dudas sobre esas situaciones incluso hasta me planteado en algún momento traer dos senior para para para un puesto que al final parece que tienes que traer sub veintitrés porque realmente eh no te permite eh las fichas que tiene Si tienes que confeccionar una plantilla con mucha dificultad en puestos de sub veintitrés puesto de senior y planificar una una plantilla donde tienes que intentar doblar pero no pero pero los presupuestos veinte entre los encuentran tan fácil yo creo que en esto en en en la portería eh que yo creo que ha sido una

Voz 0610 02:11 gran acierto porque no sólo mar sino porque

Voz 1111 02:13 les estamos convencidos de que estamos con la cabeza con con la tranquilidad de que juegue quien juegue lo va a hacer bien

Voz 1094 02:19 precisamente quedan por llegar sub veintitrés que yo creo que es esta fase del mercado de fichajes que puede terminar de determinar hacia dónde mira la plantilla no porque dependiendo de ese nivel que muestran por ejemplo hablamos de

Voz 0610 02:32 cuarto central que ahora falta por sanción etc

Voz 1094 02:36 yo descubierta circunstancias en el día de ayer conocíamos el la confirmación del fichaje de Mario por parte del cedido del Rayo Vallecano viene para competir con Pina es verdad que ese nivel de los sub veintitrés que lleguen puede determina

Voz 0610 02:49 con mucha cosa porque era temporada muy larga seguro seguro además bueno pero nosotros en este caso estamos a expensas

Voz 1111 02:56 arriba eh que creemos que que si somos capaces de traer que tenemos eh pues vamos dar un salto muy grande e hasta que eso no suceda pues obviamente tenemos que que estar con cautela e trabajan trabajando en ese sentido y si al final viene pues yo creo que

Voz 0610 03:14 que nos va a dar no va a aportar mucho no

Voz 1111 03:17 el caso ERE sub veintitrés atrás pues tenemos que buscar por la planificación un central que pueda jugar de lateral izquierdo para cubrir también esa esa situación que ahora mismo está desierta no eh tenemos que hacerlo así por por por la confección de la plantilla no porque realmente eh el poder hacer seno su XXIII pues tienes esa dificultad no

Voz 1094 03:39 un hombre que había estado jugando de lateral izquierdo en esta pretemporada David Alfonso no sé si a este punto ya se sabe más o menos qué planes puede haber comer porque una de las cosas que dijo Óscar Carazo primero que el Recre necesita saber qué va a tener en cada posición también el jugador porque si no tiene sitio aquí tendrá que buscar en otro en otro lado

Voz 1111 03:56 el jugador ya se la ha comunicado ya lo un poco lo que lo que quiere el club pretende con él yo creo que que es un chico que ha jugado siempre es una zona mucho más adelantada que obviamente ha sufrido bastante con nosotros a ese nivel pero que vemos que es un jugador que puede que puede mostrar eh a través del trabajo o porque tiene cualidades para jugar una posición hemos visto en cualquier situación cualquier jugador eh ahí tenemos muestra Ello que jugadores que con unas características muy parecidas e han podido jugar una zona mucho más retrasada y son capaces de adaptarse dar un nivel mucho más alto de lo que del que han mostrado anteriormente no entonces bueno el club pretende algo con es con ese sentido que pueda trabajar con nosotros que pueda estar al a caballo entre entre el B y que pueda estar con nosotros también para para intentar que se futbolista que tiene cualidades pues pueda modificar algo que lleva tanto tantos años y que y que pueda trabajar algún aspecto que que le pueden hacerlo in riqueza el mejor individualmente a él no

Voz 1094 05:03 David fue canteranos no se puede tomar como tal pero puede dar sí

Voz 0610 05:06 Ponce ha rendido muy bien yo estoy contento con los chicos tanto Ponce como tiene como hacer para todos los que han estado de verdad como eh

Voz 1111 05:17 eh han trabajado a un gran nivel I sorprendido porque son chicos tomará buena hasta más mala trabajar conmigo aunque estén en

Voz 0610 05:27 bueno con con con él ve estoy jugando con el B cuando cada vez que no que no estén con nosotros pero van entrenar mano a trabajar con los otros tanto en enero como como Ponce sonando son dos chicos que que aparte de la de las cualidades técnicas

Voz 1111 05:41 eh son chicos que con que quieren quieren vivir de esto que quieren jugar al fútbol Ike y eso es una cualidad que que yo pues a mi me gusta personalmente se han mostrado siempre eh muy receptores a la hora de del trabajo y jugando incluso fuera de sus posiciones muy yo

Voz 0610 06:03 creo que es un los jugadores por ejemplo que que van a trabajar con nosotros todo

Voz 1111 06:07 año y que cada vez que no estén con nosotros

Voz 0610 06:09 los pues obviamente yo creo que son chicos que tienen que jugar cada semana hay que tienen que competir es la mejor manera de estar en las mejores condiciones no

Voz 1094 06:17 hablamos de los que están de los de los canteranos que al final son los que tienen que llamar a la puerta y hablamos sobre todo llegadas pero ha habido capítulo de salidas tiene que ver el capítulo de salidas hemos hablado abiertamente de Jonathan Vila de Natalio eh no sé cómo están esos ojos capítulo porque el de Jonathan Viera creo que está más claro el de Natalio depende de las llegadas se está pendiente de Killen no sé en qué punto está esa esa llegada

Voz 0610 06:40 bueno yo en hecho no te puedo hablar mucho sobre todo

Voz 1094 06:42 en el capítulo de de llegadas

Voz 1111 06:44 pide de salida eh es Óscar el que está trabajando tenemos poco tiempo y obviamente tiene que decantarse tiene cantas ellas situación tanto da de la gente que pueda llegar

Voz 1094 06:57 este el míster decide con quién cuenta con quién no y por ejemplo hace un momento me he dicho yo no iba a permitir que ese fuera Mar Martínez el míster tiene voz y voto

Voz 1111 07:06 obviamente si obviamente si eh pero es decirlo públicamente pues tampoco creo que es la

Voz 0610 07:11 qué mejor manera yo creo que que la mejor manera eso

Voz 1111 07:13 obviamente de lo que se está haciendo no he se está hablando con ellos se está hablando con la gente se está hablando a través de la gente que puede salir la gente que puede entrar yo creo que la mejor manera para que para que haya un respeto obviamente y se y todo esta situación pues sea normal no entonces

Voz 1094 07:29 juego he dicho antes que no permitiría que saliera mal mantiene al menos no en condiciones normales Traoré puede salir otro de ella está claro que se queda en una situación que está ahí ahí

Voz 1111 07:39 Traore pues es una circunstancia también que llegó quince días después pues en principio incluso hubo un momento que que que no iba a estar he las circunstancias después quince días después buenos está trabajando se está trabajando también en ese sentido de intenta

Voz 0610 07:58 a buscar la mejor manera tanto para el club como para para el chico

Voz 1111 08:01 sí sí sí tiene quedarse va a quedar porque sus jugador pues que que tiene unas condiciones y que obviamente creo que son productiva Easy se tiene que ir pues bueno yo creo que se buscará las mejores condiciones tanto

Voz 1094 08:17 para él como para el club Oscar ha hablado abiertamente de lo que busca o lo que queda por llegar para completar la plantilla pero quedaría quizá una guinda de lo que no se hable pero qué es esto trabajando

Voz 0610 08:31 yo creo una linda ya en

Voz 1111 08:33 en este sentido es es complicado no es complicado pero estoy convencido de que de que los dos que puedan venir de arriba van a ser dos jugadores determinantes a la hora de de estamos convencido de que los dos joder que pueden venir pueden aportar al equipo mucho más nivel y que eso no va

Voz 0610 08:54 a enriquecer y no va a hacer un equipo mucho más fuerte

Voz 1094 08:57 en los titulares

Voz 0610 08:58 bueno yo digo siempre que aquí tanto los dos como que están como los que como lo que viene de una competitividad iban a jugar muchos partidos todos y todos debemos aportar

Voz 1111 09:07 dar eh mucho para que esté Recre pues al final pueda cumplir su objetivo oí puede hacer un gran año no

Voz 1094 09:14 vamos finalizando hemos hablado de muchas cosas hemos repasado la plantilla hay algunas cosas más al final todos los objetivos enmarca todos los equipos se marca un objetivo al principio de la temporada hemos atravesado temporadas en las que aunque el objetivo era estar arriba parecía que no se quería hablar abiertamente de ello no sé si hay muchas veces lo equipo en los clubes una cierta psicosis un miedo a decir vamos a pelear por esto porque después si no se llega a ese objetivo

Voz 0610 09:38 puede pasar factura eh

Voz 1094 09:42 qué es lo que piensa Salmerón esto cuál es el objetivo del Recre porque al final un equipo como el Recre aunque pasa dificultades

Voz 0610 09:48 siempre mira arriba nosotros intentamos hacer el mejor año posible no y pensando sin siempre solo siempre en el partido cuando ante la intervención te he dicho que que hablar de objetivo a largo plazo creo que es eres para mí no me no me dice nada eh el meterte ahora que que puedes meterte un objetivo faltando muchos meses para para la finalizar la Liga

Voz 1111 10:13 yo he visto cómo equipos que han ido el primer puesto el primero en la primera vuelta en no se han metido equipos que optaban a ser primero Guardía censo hay en la segunda vuelta pues no han llegado ni siquiera a meterse en ese en esos cuatro que jueguen o no nosotros en otro objetivo para mí es es hacer un buen año eh primero mi objetivo fue hacer un equipo competitivo un equipo que que haga bien las cosas que juegue bien que que sea dentro el cante muy reconocible

Voz 0610 10:43 sí que que realmente podamos afrontar cada día cada cada entrenamiento cada cada semana e con la máxima ilusión

Voz 1111 10:53 sí yo creo que si estamos estamos convencido de que su equipo en lo tenemos Ike va a dar

Voz 0610 11:00 va a dar buen buen que hablar indicó que va a dar

Voz 1111 11:04 hacer el acero de buen año no a partir de ahí eh sólo pienso en el primer día sólo pienso en el primero en el primer partido e intentar hacer un buen año en donde donde la Ciudad de Huelva

Voz 1094 11:17 te orgullosa de su equipo hasta qué punto preocupa es el Tourmalet que tiene que afrontar desde que nada más iniciar el el campeonato lo digo porque muchas veces es un equipo empieza la temporada pues tiene no voy a decir dudas no pero su ajustas que todavía quedan pendientes de pronto afrontar tres partidos seguidos en los que uno no sabe cómo vas ahí las cosas puede afectar un poquito la marcha no

Voz 0610 11:36 bueno al final siempre crees que vas a ganar en un sitio pierdes en ese sitio cuando crees que vas a perder en otro porque porque el equipo es más fuerte pues al revés yo creo que esas esas cuenta no te vale y hay que afrontar el primer partido

Voz 1111 11:49 pido eh con intentar sacar los tres puntos como sea eh y afrontará el siguiente es verdad que tenemos

Voz 0610 11:57 bueno pues en los primeros cinco partidos un inicio de Liga pues complicados ha dado así bueno hay que pronto haya afrontarlo pues sobre todo porque porque te enfrentas a tres equipos que optan al primer puesto desde el primer día y que en su presupuesto es mucho mayor que el nuestro mucho mayor que el nuestro y donde nosotros cuando nos han metido ellos ni siquiera hemos podido ni siquiera hablar en ese sentido pero estamos convencido de que hay que jugarlos partido

Voz 1111 12:26 y qué

Voz 0610 12:28 contar los partidos con todo con la posibilidad de ganar siempre no ya a tratar de de cada partido ganar y dar lo máximo no

Voz 1094 12:36 ya por último el Recre está metido de lleno una campaña de abonados que no se puede decir que vaya mal pero va más lenta de lo esperado al menos teniendo en cuenta lo que se había vivido la temporada anterior Evidentemente influyen las excepciones hay también en el ambiente que hay alrededor del club de de de no saber qué va a ocurrir muchísimas cosas pero lo único cierto también es que el domingo hay partido e la figura de José María Salmerón ha servido también para convencer a muchos parece que el nuevo técnico del Recre inspira confianza en al menos un sector de la afición que le diría a esos aficionados que a día de hoy bueno pues todavía dudan un poco no sé si de sacarse el ONO de esperar a ver qué viví el inicio de la competición qué tal respira al equipo como la animaría a que vayan el domingo yo estoy con el equipo que terminen de dar ese paso adelante

Voz 1111 13:24 hombre yo creo que el el gran tesoro que tiene este club las eso afición yo estoy convencido que al final yo pediría ese apoyo porque porque va a ser eh va a ser muy importante dentro dentro de un año difícil pero que que nosotros eh tendemos y sabemos que que esa afición al final eh base muy numerosa eh yo pediría que que con que que estuvieran con nosotros en todo momento que tuvieran convencido de que que el amar la necesidad nuestra es que ver es sagrada e con ese apoyo incondicional que siempre ha tenido este club y estoy convencido de que al final

Voz 0610 14:02 eh vamos a tener pues tanto tantos abonados como como

Voz 1111 14:07 anteriormente se ha tenido que no va

Voz 0610 14:09 dejar de lado a a este gran club porque lo han demostrado la historia no lo han demostrado falta aún

Voz 1111 14:15 pequeño empuje y estoy seguro que que quienes tanto óptimas semanas pues al final se va a tener ese número de abonados que que el club necesita hay que el club siempre ha tenido

Voz 0610 14:25 igual es empujón puede ser el partido del domingo con buen pie

Voz 1094 14:28 en los Benito

Voz 0610 14:29 ojalá ojalá hagamos un buen partido nuestro objetivo es hacer un buen partido

Voz 1111 14:33 todo eh

Voz 0610 14:34 iba a conseguir nuestros primeros tres puntos no pero pero querer

Voz 1111 14:37 no ya ese número para este domingo no quede en ese pequeño empujón ya esta semana Ike y que entre todos podamos hacer un gran año donde todos tenemos orgulloso de este club hay yo sí que han sufrido eso que han sufrido mucho y eso hace que que que cuesta un poco no pero al final el aficionado del Recre es un aficionado muy fiel a su afición a subir a su club Iggy al final yo creo que que estará con nosotros

Voz 0610 15:07 resultado para el domingo se atreve ganar yo lo que quiero es ganar y ojalá podamos hacer un gran un gran partido

Voz 1111 15:15 eh que las que la gente se divierta que la gente

Voz 0610 15:18 eh salga salga con un con un potencial y salga de una forma orgullosa de de derechos

Voz 1111 15:27 tipo Ike al fin apodado

Voz 0610 15:29 a conseguir la victoria no