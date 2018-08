Salmerón: "Pedí explicaciones y seguridad en el proyecto y espero que se solvente"

Voz 1 00:00 no encontraba la Ciudad Deportiva del Recre aún no ha comenzado el entrenamiento allí están actuando los aspersores sobre los campos de la Ciudad Deportiva

Voz 2 00:08 dime cuánto con el entrenador del Recre Jose Mari José María Salmerón que se encuentra a escasos seis día del debut de su equipo en el grupo IV de Segunda División B y me imagino ese es un hombre que en esta semana ya mezcla pues supongo que la tensión propia de una fecha tan señalada con con la ilusión bueno ganas tarde cuando no escuchan los oyentes

Voz 1111 00:30 pues sí la verdad que ya tenemos la ilusión de competir al final eso lo trabajamos en todo el mundo trabaja para al final competir y sacar el máximo rendimiento al equipo y poder conseguir que mis tres primeros punto seis de la dificultades que siempre se tiene pero bueno con con mucha ilusión de que empiece la competición no

Voz 2 00:53 hemos tenido la oportunidad de charlar un par de veces pero nosotros con tranquilidad han pasado muchas cosas desde que firmó por el Recre diría que incluso pasaron muchas cosas antes de que firmara no porque la historia de José María Salmerón para fichar por el Recreativo de vuelo fue fue larga no se hablaba mucho de que estaba venir estaba por venir estaba por venir pero no terminaba de caer esa noticia ya se sabe que costaba mucho de echarse hacia adelante con los precedentes que había en torno al Recreativo de Huelva Ibai y me imagino que fue una decisión muy meditada

Voz 1111 01:27 sí es verdad que que en un principio

Voz 3 01:30 eh pues bueno obviamente

Voz 1111 01:33 pensé tenía tenía varía varía varias situaciones que podría darse si se puede ver el equipo que que que estabas estaba hablando entonces bueno realmente fue una fue muy meditada

Voz 4 01:47 aquí también es verdad también

Voz 1111 01:50 que que se hizo mucho antes de lo que la gente que por lo menos la palabra no no no la firma pero sí que sí que di la palabra mucho antes de que se diera oficialmente entonces bueno yo creo que que lo importante que estamos aquí que estamos en en un nuevo proyecto que hay una circunstancia que obviamente se se pidieron hay que no quería pasar por por esa situación es más Ike pero que que se cumpla no

Voz 2 02:23 está tranquilo al respecto al final del del de la causa económica viene de una experiencia complicada en Murcia a coger a un equipo en el descenso a nivel deportivo las cosas van muy bien llegaría a meterlos en en playoff pero fue una temporada complicada porque como ha ocurrido aquí en los estos años no cobraba la plantilla

Voz 1111 02:44 así es eh yo creo que fue el primer eh el primer escollo no que que podíamos tener eh porque la historiad e te indicaba que que el Recre pues había pasado por circunstancias muy parecida al Real Murcia no entonces yo era el el primer escollo que quería salvar sí me dijo que que este año iba a ser distinto eh que iba a ser un año en esa situación Air pues tranquila hay que todo el mundo podía iba a tenerlas la tranquilidad y el poder trabajar el no estar cada semana pensando en otra circunstancia en que no sea el partido no eh bueno eso es lo que espero no se me dijo en todo momento y espero que eso no que eso se cumpla no

Voz 2 03:28 cuando hizo espera porque a día de hoy no han desaparecido todas esas dudas al cien por cien

Voz 1111 03:35 bueno en este mes es verdad que una vez que estamos aquí pues ha habido una circunstancia eh eh bueno pues distinta a la que hay un principio hay una compra hay una un ayuntamiento y eso se ha ido bien realmente cuando llegué eh no Xavier tampoco esa circunstancia sabía que iba a haber una compra o que había una situación así parecida eh no no no no sabía si eso se iba a extender en el tiempo como se ha extendido pero pero obviamente la gente que está detrás pues me ha me ha transmitido la la tranquilidad de que de que así va a ser sino yo creo que es una situación que bueno pues mala para parar el creativo el no tener esa tranquilidad creo que que todos los cimientos empiezan por abajo y el poder institucional que esté que tranquilo que todo el mundo vemos en el mismo sentido que que en lo económico sea un club estable va a hacer que que el Recreativo año tras año pueda cumplir los objetivos no

Voz 2 04:40 desde luego una situación atípica no llegar a un sitio donde hay tantas cabeza visible está la propiedad está la gestión está el socio de la gestión etcétera no es lo normal en un club de fútbol supongo que llegar a un sitio nuevo y encontrarse también con esa situación en la que uno no no termina de saber muy bien ni siquiera a quién dirigirse para determinar cosa eh para para tomárselo con calma

Voz 1111 05:01 bueno yo te tiempos sí que he estado estado es verdad que cuando llegas ahí cesa a quién te diriges para eh a contarle tu inquietudes de forma poder reunir TPI que todo esté bien ese sentido de verdad que lo entrenadores no no estamos para eso pero sí que esa circunstancia al final te da igual hay obviamente he pedido explicaciones y he pedido eh esas situaciones para que para que eso se produzca no entonces bueno es cierto que no tener una cabeza visible para para poder pedir el respeto usabilidad de eh sobre todo en muchas situaciones pues es extraño e pero bueno espero que que en muy poquito tiempo

Voz 2 05:46 por eso se solventen hablaba hace un momento de bueno es un nuevo proyecto un una nueva experiencia le ilusionaba José María Salmerón a día de hoy este proyecto en el que se ha embarcado

Voz 1111 05:56 a mí me ilusiona mucho realmente estoy muy ilusionado hemos hecho eh eh ha sido un mes muy intenso muy intenso en el sentido de que de que tanto Óscar como yo pues hemos estado con con muchos altibajos sobre todo porque para planificar una una plantilla sobre todo Óscar que ha sido la persona que que ha llevado todo todo este peso pues ha sido bastante duro porque porque también es cierto que tenemos una economía hay que no las podemos saltar no va a ser un presupuesto normal dentro de esta categoría hay presupuestos mucho más mayores lo que hacían que jugadores que nosotros pudiéramos eh querer pues eh cuando entraban esos club de Segunda B pues al final no no podemos tener yo creo que hemos hecho un equipo competitivo e un equipo que que va a dar que hablar Ike realmente con unas dos tres cosas que nos quedan por definir que tienen nombres y apellidos y que realmente estamos a la espera de que eso se pueda eh yo te puedo hacer que sea definitivo creo que vamos a ser un equipo muy incómodo para cualquier para cualquier equipo Ike estoy con estoy seguro que vamos a hacer un muy buen año

Voz 2 07:11 ha tocado varios temas en en en en esta última intervención a mí me me llama la atención es el equipo que se está formando incluso con el cuerpo técnico e con las dificultades añadidas que no quiero decir por ejemplo hablamos de la figura Oscar Carazo que has comentado tú es difícil convencer a José María Salmerón convencer a determinados jugadores de que vengan

Voz 5 07:33 con los precedentes que hay

Voz 1111 07:36 aquí obviamente hay tres tres cosas que lo que ha hecho que que que yo esté que yo de alguna manera también también haga que que los jugadores puedan venir no eh una es la la gran ciudad de la gran afición que tenemos yo creo que tenemos una gran afición lo están demostrando y lo van a demostrar estoy convencido de que al final seremos muchos y estoy convencido porque porque además ese mama en el fútbol dentro de de las calles y dentro de de esta de esta gran ciudad no eso es una un reclamo muy grande no para para cualquiera que quiere competir eh en un sitio donde donde donde cada día está apoyado por una gran vulgar masa no y eso es eso es primordial para para cualquiera no eso es lo principal después pues bueno yo creo que ha habido varias situaciones no en mi caso Óscar eh Óscar representante y Rafita que que también hizo mucho porque porque yo vinieran que conoce muy bien este club además conoce muy bien y hay Tanto Óscar como como él hicieron mucho porque al final pues yo estuviera aquí nosotros obviamente hemos convencido también a jugadores de para que para que estén aquí dentro de de esa intranquilidad que había en un principio de año anteriores por eso yo creo que todos dado bueno pues la la cara por por esos jugadores Si yo espero y estoy convencido de que no vuelva a ocurrir o que no ocurra lo que año anterior anteriores ayuda ha ocurrido no creo que es una situación incómoda para cualquier futbolista cualquier club que pueda tener ese es el primer escollo que tenemos que solventar eh que estén tengamos la tranquila Vida de que el día que sea de cada mes pues eh se cumplan objetivos y eso es una promesa que nosotros lo hemos hecho obviamente a los a los jugadores y que los dirigentes pues tienen de hacernos a nosotros

Voz 2 09:37 porque además es la mejor manera de que el jugador no tengo excusa para no rendir que eso es evidente Si si recordamos el año pasado usted lo conoce perfectamente porque era su rival y evidentemente se enfrentó a él da la sensación de que este año por ejemplo no hay un Carlos lazos que era un jugador llamado a a marcar la diferencia o Vori arroz que venía de ser veinticinco goles pero hay mayor bloque no o al menos es la sensación de que da el equipo día de hoy con los jugadores que tiene y con lo que ha mostrado hasta el momento

Voz 1111 10:06 al final queremos un equipo muy generoso en el esfuerzo un equipo que que seamos equipo la palabra equipo no eh también tenemos mucho talento en el equipo creo que yo estoy convencido que es la mejor manera de de cumplir nuestro objetivo es la mejor manera de afrontar un año pues que va a ser complicado con eh grandes club eh como son los primeros que tenemos en la primera jornada equipo que que optan a a la primera posición no entonces nosotros estamos convencido de que el equipo que que hemos hecho sobre todo con con esas últimas incorporaciones que pueda tener podamos tener en algunos puestos que todavía tenemos un alguna deficiencia pues podamos hacer un equipo muy compacto un equipo fuerte un equipo que tenga talento porque lo tiene

Voz 4 10:52 intuí y donde dentro

Voz 1111 10:54 Del campo sea un equipo que se esfuerza por el compañero Ike que ese fue por el por este club uno e ir dando el máximo cada día no IS nuestro objetivo

Voz 2 11:03 las señas de identidad lo hemos comentado alguna vez una presión alta sobre todo bueno pues intentar que el rival no saque la pelota con facilidad intentar recuperar pronto y además con muchísima movilidad en el centro del campo

Voz 5 11:17 no sé hasta qué punto es

Voz 2 11:19 eh eh posible mantener esa apuesta durante todos los partidos de Liga porque cada cada rival te va a proponer algo distinto y a veces hay que hacer matices y sobre todo si se iba a hacer siempre con con con los actores que hemos visto sobre todo en la en esta pretemporada porque Salmerón no se ha guardado las cartas yo creo que desde principios está viendo cuáles son las intenciones por donde pueden ir los tiros por ejemplo en cuanto al once inicial de lo que hemos visto a lo que se vaya a ver nos dijo que estaba un cincuenta por ciento tras el partido ante el Sevilla Atlético puede haber mucha diferencia puede haber

Voz 1111 11:51 diferencias en el sentido de que hay matices como te he dicho nosotros haremos presión alta cuando creamos que debemos de hacer presión alta e nosotros plantearemos yo digo que siempre tiene que ser un equipo que que dominen las fases del juego domine todos los aspectos e cuando entendamos que tenemos que hacer presión alta lo haremos porque porque creo que será a lo mejor no pero da pocos escandalice nadie porque hagamos una un poquito más baja porque entendamos que debemos de dejar salir a eh equipo o debemos de de de hacer otro aspecto que condición no nos interese nosotros vamos a trabajar eh toda esa fase de del juego dominarla muy porque creo que es la mejor manera de de cumplir nuestro objetivo es ganar los partidos partido a partido porque en el transcurso de los siete partidos hemos hecho distintas situaciones manejando todas esas

Voz 6 12:44 aspecto para trabajarlo lo estamos

Voz 1111 12:47 cincuenta por ciento porque somos un equipo nuevo practicamente que están llegando el auto

Voz 6 12:50 una semana en la semana pasada llegado un par de un par de jugadores esta semana van a llegar otro dos o tres jugadores entonces significa eh son nuevos practicamente todo un equipo

Voz 1111 13:01 hay obviamente no sólo tienen que conocer en en lo táctico sino tienen que hacerlo personal se tienen que conocer lo futbolístico no este equipo va a ir aumentando su nivel estoy seguro de aquí al al al final eh yo digo siempre que nosotros obviamente tenemos que empezar a competir de esta de esta primera semana pero los objetivos se cumplen en los dos últimos meses mirándolo tenemos que llegar a esos últimos meses con un objetivo claro y que a partir de ahí afrontaremos con con lo máximo

Voz 2 13:29 ha habido matices cómodo viernes has dicho en en esos partidos pero Ali algo que no ha cambiado demasiado ya es esa movilidad los hombres del medio salvo el hombre que queda por delante la defensa mucho intercambio de posiciones eso sí parece que va a ser una ante no sé si es porque es algo que a ti te gusta hacer desde el principio que lo ha hecho en otro equipo o porque ves que es lo que necesita este equipo por ejemplo porque lo has comentado tu ya no tenemos unos no tiene el Recre un hombre de quince veinte goles y el medio campo tiene que aportar también su parte

Voz 1111 13:57 seguramente porque en la Segunda División B muy difícil en los los que los tres o cuatro equipos que optan y que pueden pagar a esos futbolistas tienen hasta dos jugadores en esa situación es que eh que pueden hacerlo nosotros no hemos podido traer ese futbolista porque también es verdad que hay muy pocos nosotros tenemos que ser un equipo donde donde sumemos todos tanto en defensa como en ataque seamos un equipo compacto y que a la hora de de atacar pues somos un equipo que aumente su nivel de gol e a través de de de sumar cada futbol esta irán bien porque las características de nuestro de nuestro equipo es un poco en ese sentido no jugadores con con mucha movilidad con mucho ritmo y que pueden jugar distinta posición y eso no permite no enriquece a la hora de de poder salir un sistema estar jugando otro sistema dentro del campo porque porque asilo trabajamos cada semana no eh y eso es bueno pues el equipo tiene que a través del trabajo tiene que tener toda la información para saber perfectamente en qué situación estamos para poder afrontarlas no

Voz 2 15:00 dentro de esa manera de funcionar sobre todo con balón eh por parte de el equipo en algún partidos ha echado de menos quizá una referencia un hombre que pudiera tener un poquito más la voz cantante a la hora de coger la pelota y distribuir el juego

Voz 1111 15:13 eh

Voz 2 15:14 pues la pretemporada el cansancio o es algo que se está trabajando que se tiene un diagnóstico de porque no se no termina de funcionar

Voz 1111 15:21 bueno al final eh tenemos jugadores que pueden manejar bien el juego y que con en con la desde la tranquilidad de la confianza de la descarga obviamente que hemos tenido una pretemporada bastante exigente se llevan ahí se van a ir ley soltando en ese sentido no yo creo que que seremos un equipo con muy competitivo e que van a manejar todos los registros que va a ser un equipo que que maneje también los ritmos de los partidos y que sepa cuándo tiene que correr o cuando tiene que que obviamente eh hacer un juego mucho más combinado INSS estaba mi trabajo Iker futbolista obviamente pues tenga la tranquilidad de confianza y sobre todo qué resultados vayan vayan afrontando se de una forma normal dentro de de este inicio no

Voz 2 16:12 lo que sí ha funcionado bueno ha funcionado todo quizá pero lo que has funcionando mejor no solamente por la cantidad de goles encajados sino también por la ausencia de ocasiones concedidas ha sido el equipo a nivel defensivo yo me pregunto hasta dónde les puede doler la cabeza José María Salmerón pensando en cuáles son los dos centrales iban jugar el próximo domingo porque los tres que hay rendido muy bien en el último partido ante el San Luqueño que decía yo podemos ver un un esbozo del once aparecieron Israel Puerto Iban González pero yo hasta día de hoy tampoco tengo muy claro que esa vaya a ser la pareja

Voz 1111 16:43 yo estoy convencido de que que en los tres centrales que van a jugar muchos partidos muy repartidos entre ellos porque hay un nivel muy parecido porque los dos que afronten ese primer partido e ir que esté fuera eh seguramente en muy poco tiempo estará es decir no tengo problemas en ese sentido porque creo que tenemos tres grandes grandes centrales y que obviamente esa competitividad va a hacer que el nivel del equipo suba no sólo en la posición de central sino otra posición hemos traído jugar muy parecido de un nivel muy parecido y eso va a hacer que la competitividad dentro del campo E Cell no enriquezca Hay al final sea bueno para el equipo cualquiera va a poder jugar estoy convencido también que que que entre ellos pues van a jugar treinta partidos cada uno eh y eso lo importante que al final vayan sumando y que cada jugador que sea aquí aportes de arena para para que hacer un equipo eh fuerte hay un equipo que al final sepa jugar bien a las cosas bien y que y que toda Huelva pues pues te eh orgullosa de su equipo no

Voz 2 17:50 pero quizás es la posición en el que pueda tener más dudas el entrenador no porque la portería al menos desde fuera se ve más o menos clara con Marc los laterales compiten ahí Andrade también incluso en medio campo bueno quizá esa posición de que abre y Tropic por lo último que después lo tarde que ha llegado Tropic pero ya en el último partido ante el San Luqueño se leve bien podrían ser titular perfectamente Lolo Plá jugado practicamente todo arriba eh

Voz 5 18:13 eh

Voz 1111 18:14 el equipo casi está hecho no yo creo que que hay mucha no tengo tan claro es usado yo no yo creo que sí

Voz 2 18:22 lo hace de fuera mucho más claro incluso

Voz 1111 18:25 la portería tanto madre como les han estado a un nivel muy alto y el IES además Un porteros por ejemplo para hablar de la portería son porteros con nivel eh alto alto de los dos e el caso de mar ya está contrastado y obviamente es un portero de muy gran nivel al Lázaro un chico muy joven pero que no se le trata como sub veintitrés sino que se trata de de de de cualquiera de los dos puede jugar y estamos convencido de que lo que salga tiene va a ser un movimiento Massimo no lo centrales los mismos el medio campo hay una dificultad muy grande eh arriba eh con lo que va a venir pues creo que también va a haber un a una disputa por esos puesto yo creo que es lo lo lo que va a hacer lo que hay que convencer a todo el mundo es que eh ese egoísmo personal no no deben existir dentro de un equipo lo que tenemos que hacer un equipo y un vestuario muy fuerte para que el te salga siempre el máximo a Ecuador de esa plantilla sea dentro de un equipo que Ike del máximo Sines sin buscar ese egoísmo personal de que hoy jugó hoy o mañana jugabas tú lo importante que que todos aportamos yo estoy convencido de una liga muy larga vida para todo