María Villadeamigo: "Aún disminuyendo el esfuerzo fiscal de los ciudadanos hemos logrado pagar gran cantidad de deuda"

Voz 1 00:00 doce y media el diez de agosto los aprobará los presupuestos del Ayuntamiento de Huelva para dos mil dieciocho unas cuentas que crecen un once por ciento con respecto al presupuesto anterior y que supera los ciento treinta y nueve millones de euros el equipo de gobierno ha sacado adelante estas cuentas con el único voto en contra del PP queremos conocer más de cerca estas cifras y por eso hemos invitado a la concejal de Economía y Hacienda primera teniente de alcalde a María Villa de amigo qué tal buenas tardes buena tarde bueno por qué se ha tardado tanto en confeccionar las cuentas que además han aprobado en un mes agosto bueno

Voz 2 00:36 dado no por voluntad propia ni mía ni del equipo de gobierno sacar dado por el por la situación en la que nos tenía metido en concreto el Gobierno el antiguo Gobierno de la nación y el Partido Popular que impedía que pudiéramos aprobar el presupuesto en tiempo y forma todos conocemos que estaban cuando aprobamos el presupuesto del año dos mil dieciséis impugnaron nuestro presupuesto tuvimos que hacer una consulta al al Consultivo para ver si podíamos revocar el acto de manera legal o no según el Partido Popular y además bueno no lo impugnaron en el Ministerio estamos sometidos recurso una vez que hemos subsanado todos esos trámites legales sobre todo Consultivo nos dio la razón diciendo que estamos haciendo las cosas bien lamente el publicista el pistoletazo de salida tenemos las cuentas más que desarrollada en tiempo y forma también un mes de espera desde que salió lo del Consultivo porque necesitamos saber cuál era los números que no iba a dar el Estado y la importancia de las cuentas que aprobaba el estado de los presupuestos del Estado que se han aprobado como todos sabemos en el mes de Julio que de los datos que se obra dan de ese presupuesto influían directamente tanto en la plantilla del personal que teníamos que sacar en la subida del capítulo I muchas partidas que inciden en necesariamente en las cuentas municipales teniendo en cuenta que venimos de un ayuntamiento dos nado y que cualquier cifra al alza que nos pueda beneficiar lógicamente tenemos que esperar para poder aprobarlo

Voz 1 01:57 en ese pleno extraordinario se ha logrado el apoyo o la abstención

Voz 2 02:00 los grupos excepto del Partido Popular Lesoto

Voz 1 02:03 vende

Voz 2 02:04 no me sorprende no me sorprende de hecho lo puse de manifiesto pero si se lo dije al Partido Popular que se habían quedado solos porque lo que me sorprende es el no por el no el no sin sentido decirle que no al compromiso social decirle que no al empleo decirle que no a hacer una apuesta por todas las empresas municipales que van desarrollándose incumpliendo todo las aportaciones a sus trabajadores sin tener necesidad de tener la inseguridad que tenían hasta que nosotros hemos llegado decirle que no a cinco coma seis millones de euros nuevos en inversiones para toda la ciudad decirle que no a viviendas en Pérez Cubillas la rehabilitación de las viviendas o decirle que no al aumento del alquiler de las ayudas sociales Hydra ayudas de vivienda municipal decirle que no al desarrollo del pegó decirle que no al aumento de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento decirle que no a estos decirle que no a Huelva no me sorprende pero tristemente es el discurso de ello nos demostraron gobernando y continúa en la misma dinámica bueno

Voz 1 03:04 hemos dado la cifra ciento treinta y nueve millones de euros pero quizá lo más destacable es esa bajada del nivel de endeudamiento del doscientos cuarenta por ciento al ciento veintiocho

Voz 2 03:15 cómo ha logrado eso a base de mucho esfuerzo porque si digo que hay que tener en cuenta al el concepto global del Ayuntamiento del presupuesto porque siempre hablamos de gasto pero no hablamos de ingresos los ingresos van mejorando pero sin aumentar el esfuerzo fiscal de aumentar la presión a a los onubense al revés hemos bajado hemos tocado todas las tasa posible el IBI todo hemos hecho bonificación a familia numerosa el impuesto de plusvalía en todos los sentidos lo hemos tocado y aun disminuyendo disminuyendo el esfuerzo fiscal a los onubense la cifra va aumentando por una mejor gestión lógicamente por ese lado con esa mejor gestión hemos logrado pagar gran cantidad de deuda antigua tanto a los colectivos como los pagos a los proveedores habituales a los que se lo habían cantidad de inmensa unas y seguimos amortizando deuda no entonces importante pone en valor eso cagarse de gestión a base de mucho esfuerzo pues estamos sacando para alante la ciudad sin parálisis ninguna ir a Rubén mirando para alante es mirando al futuro esos presupuestos

Voz 1 04:14 de de dos mil dieciocho habla usted de que no que se ha intentado no eh

Voz 2 04:20 digamos cargar más a los ciudadanos con los impuestos e incluso San bonificar

Voz 1 04:23 los eh en en ese asunto hay alguna novedad en los presupuesto al al ose van a mantener digamos

Voz 2 04:31 la tasa como están esquelas casa en el dos mil dieciocho porque cuando los desaprueba las tasas siempre y en octubre en noviembre tiene que ser antes del año ya lo hicimos entrega entonó el IBI lo hemos mantenido no lo hemos aumentado a pesar de aumentar el valor catastral hemos hecho uno nuevo los vistas bonificación en plusvalía vamos en esa senda

Voz 1 04:47 sí y ahí estamos a la bajada de del nivel de endeudamiento es importante también porque si llegamos a al ciento diez por ciento podemos volver a dedo endeudarnos yo me meto como si yo fuera ayuntamiento también si me refiero a la ciudadano eh

Voz 2 05:06 cuando se puede llegar a ese punto no sé si eso ha barajado Yago que va a hacer el año que viene el otro más bien el dos mil veinte bueno estamos haciendo un esfuerzo porque si podemos amortizar deuda anticipadamente por su puesto que la haremos pero es importante a todos los niveles porque las leyes económicas que que mandan que te impiden hacer actuaciones nueva cuando tienen un índice un aumento tan alto pero es que te impiden acceder a subvenciones de muchos tipo te impiden fórmulas que saca el Estado para beneficiar a determinados ayuntamientos a nosotros nunca nos beneficia entonces estamos atados de pies y mano los bonos endeudarnos más por supuesto pero sí podemos acogernos alguna línea lo haríamos no como están haciendo muchos ayuntamientos saneados ustedes llegaron

Voz 3 05:47 ahora al Ayuntamiento con una

Voz 1 05:50 deuda comercial y financiera de unos cuatrocientos millones de euros a día de hoy esa deuda cuál es la cifra la deuda a bancos a día de hoy

Voz 2 05:59 donde en ciento en ciento cuarenta y cinco millones ciento cuarenta y seis millones de euros lo que pasa es que esa deuda hablo de a bancos como capital tienen unos intereses extraordinario no que ésa fue donde lo metieron con los cuatro planes de ajuste del Ayuntamiento por eso por ejemplo en este presupuesto puede imaginado cuando nosotros llegamos lo que se pagaba a bancos exclusivamente eran diez millones de euros era ya vamos por veintidós millones de euros una cifra muy que muy importante y eso sales de los ingresos que se nutre el Ayuntamiento en ese el hacer más hincapié en los ingreso haciendo que los los onubenses paguen menos se mantengan seguimos pagando a los bancos y eso es muy importante

Voz 1 06:37 qué se puede decir que vamos bien encaminados hacia

Voz 2 06:40 el equilibrio si el presupuesto esté en equilibrio a la senda de del saneamiento sin duda y yo lo dije en el pleno Nos encontramos Quum al Ayuntamiento en fase terminal fue pásalo UBI he ahora mismo esperemos que pase a planta el año que viene o el otro pues ya estará a la alzada como todo de ser felices

Voz 1 07:00 pero uno de los elementos más destacable sin duda sobre lo que le puede importar mucho a los ciudadanos es la creación de empleo la semana pasada el el concejal de Empleo presentó el nuevo plan de empleo que va a beneficiar a los ciudadanos después de nueve años por fin se vuelven a convocar oposiciones al Ayuntamiento de Huelva cuando es fecha porque seguro que muchos oyentes que están interesado en el lado bueno ahora mismo

Voz 2 07:26 estamos pendiente de que presupuesto se apruebe definitivamente y una vez que se apruebe definitivamente ya se inicia el proceso de sacar a la oferta de empleo público son veintiocho plazas y Ayestarán se publicará Illa se iniciará todo el procedimiento legal con todos los trámites que eso requiere es requiere tiempo pero por lo menos lo hemos puesto ya en en valor no ya hemos hecho todo lo posible también Acosta todo cuesta dinero al Ayuntamiento pero tenemos un déficit muy importante de personal y entendíamos que era necesario hemos apostado por estos son plazas de policía creo que son doce o trece plazas también el bombero y algunas dentro ya de del propio Ayuntamiento da nivel de administración a veintiocho plazas en la que la ley no deja sacar hemos hecho el cien por cien de las plazas que la ley que la ley de presupuestos que el por eso esperábamos que llegar a julio y hacer todo lo que nos marca la ley para que no haya ninguna impugnación posible hice puedan sacar la sin ningún problema

Voz 1 08:20 y esa esa convocatoria podría estar este mes

Voz 2 08:22 ocho años nosotros esperemos que si lo que queremos excepto que hay algún trámite o algo que no lo impida esperamos que vaya a todo conforme conforme requiere la burocracia

Voz 1 08:33 que siempre lo obstaculiza todo el principal grueso del presupuesto evidentemente es para el capítulo de personal pero en cuanto a inversión el consistorio de dedicar lo ha dicho usted cinco coma seis millones creo si cuáles son

Voz 2 08:45 esa les inversiones son inversiones que apuestan por todo apuestan por lo social nosotros ya porque además son inversiones que dan cumplimiento a las mociones que nosotros llevamos a pleno que no llevan e incluso la oposición nosotros no hacemos nada que no sea real de hecho este presupuesto lo pone de manifiesto por eso me sorprende no me sorprende pero me no nunca entenderé el no del Partido Popular abramos inversiones para recuperar el patrimonio histórico de Huelva cuántos años llevamos hablando del Paseo Santa Fe de Santa Fe me refiero del cual la hacer una demanda año tras año desde el año dos mil seis por fin nosotros lo vamos a llevar lo hemos llevado este pleno lo hemos dotado presupuestariamente pero para hacerlo no para dotarlo no ejecutarlo pues hemos apostado por eso por recuperar nuestro patrimonio histórico y apostamos por el cuartel de Santa Fe apostamos por lo social hacemos un nuevo paquete de rehabilitación de viviendas de que seiscientos quinientos cuarenta mil euros quiénes escindido en mil euros para rehabilitación de viviendas en la Navidad en Cubillas algo tan necesitado en veinte años y el Ayuntamiento de Huelva no hizo nada en esta zona nosotros hacemos ahora la segunda fase de rehabilitación de esta de inversiones hacemos inversión muy importante peatonalización aquí del centro de los laterales del Ayuntamiento que también es una demanda algo un proyecto que estamos lo teníamos en ciernes y lo vamos a llevar a cabo ahora de instalaciones deportivas como estaban las instalaciones deportivas de la ciudad el campo de fútbol de pero cuya lo llevamos a cabo también en esta en este presupuesto junto con las del aducir que también hemos arreglado ya al césped del campo campo de fútbol de Los Rosales y también del diálogo Lobato no sé Nos acogimos una subvención de la Junta Andalucía aportamos la cantidad el cincuenta por ciento restante para recuperar también el Diego Lobato inversiones tan importantes como también en la policía en la Policía Local que tenemos un déficit muy importante infraestructura si lo hemos dotado con doscientos cincuenta mil euros para dotarlos de del coche atestado de coches para para los policías eh bueno tenemos también la realización he dicho la penalización de todo el entorno del ayuntamiento de la calle malo te Cardenal Cisneros y el otro lateral y un nuevo plan de asfalto por nada más y nada menos que un millón y medio de euros es el cuarto plan de asfalto que se lleva a cabo pero un millón y medio de euros triplica lo que hemos dotado en en años anteriores no con eso damos cobertura a grandes necesidad de muchos barrios de la ciudad que estaban en situación absolutamente de desahucio casa sino también el pasaje del Cristo del Amor toda esa zona también la vamos a a a invertir inversiones como digo reales de hecho lo hemos financiado con remanentes remanentes que hace que tuve un año otro lo incorpore y no se pierda porque estas inversiones los montantes son tan grande que requieren con la nueva ley de contrato unos plazos de ejecución y unos plaza de licitación amplios tengo en cuenta con la probamos ahora en agosto hasta septiembre no está definitivamente aprobado la licitación puede ser en noviembre en diciembre lo que no queremos perder el crédito y lo que queremos que esto se haga de manera adecuada dio otra importante que además hay que ponerlo en valor otro patrimonio nuestro de los que nos sentimos muy orgullosos y que queremos que es una seña identidad en Huelva que es el meollo del tinto vamos a llevar a cabo la iluminación del muelle en tinto de la alcaldes como algo que tiene metido en eso la gravemente hace varios años ha dicho vamos a hacerlo ahora yo creo que ese lugar tan maravilloso ese escaparate de Huelva que ya se están desarrollando todo el entorno del muelle merece que esté iluminado de merecía que los onubense la gente de fuera ponga en valor lo que tenemos aquí eh concejal

Voz 1 12:15 el PP ha recriminado muchas veces al Ayuntamiento de Huelva que sigue tardando mucho en pagar a los proveedores esos corregirle en cuantos días estábamos

Voz 2 12:26 estamos reduciendo el periodo medio de pago pero claro es que a mí el PP me reclame el periodo medio de pago a proveedores me sorprende muy negativamente porque nos engañan no engañan se engañan ellos mismos yo a Saúl solo he dicho muchas veces y hará bueno ya no sólo diría Saúl se olvida Berta o a Pilar porque veo que que tampoco aparece cuando hablamos del pago a proveedores teniendo en cuenta el Ayuntamiento que no me he encontrado nosotros pagamos a los proveedores pagamos la nómina pagamos los bancos pagamos las empresas públicas y pagamos a la cantidad de colectivo de subvenciones que tenemos pendiente de pago en el Ayuntamiento cuando ser hacemos el plan de tesorería mensual tenemos que tender a los proveedores de siempre los que lo con los que trabajamos a las inversiones que llevamos a cabo y a las subvenciones que también concedemos no no nos hacemos una foto lo dejamos en un cajón como se hacía antes estamos reduciendo el periodo medio de pago a proveedores notablemente cuando ellos dicen que llegaron lo redujeron era efectivamente de un dato de parada en el tiempo de la factura en el momento que se redujo puntualmente con el préstamo de Caja Almendralejo pero eso fue dos días antes de irse cuando nosotros tomamos posesión vi no la avalancha de factura que están en el cajón que tenemos todavía facturas de años anteriores por eso hacemos pagamos lo antiguo pagamos nuevo lógicamente con medidas correctoras para intentar cuanto antes quitarnos esto de encima pero insisto desde que nosotros hemos llegado lo estamos reduciendo notablemente y no atendiendo sólo al pago de proveedores sino teniendo al pago global de la ciudad cosa que ellos no pagaba ni a unos ni otros

Voz 1 13:59 doce tarda y cuánto debería tardar debería

Voz 2 14:01 tardar entre treinta y sesenta días hemos llegado a ponerlo en setenta y cinco días de ocho próximamente tenemos cifra ese están reduciendo lo UL

Voz 1 14:12 el Consejo Consultivo usted lo comentaba al principio finalmente la ha dado la razón al Ayuntamiento con el tema del presupuesto e incluso en el techo recriminaba al anterior equipo de gobierno que acogerá al plan de rescate del Gobierno central cuando digamos que no cumplía los requisitos

Voz 2 14:28 damos por solución a este asunto todavía

Voz 1 14:30 queda algo en el consenso

Voz 2 14:33 digo no sólo recriminaba decía expresamente que había faltado a la ley es que eso hay que decirlo es que no es que miraran para otro lado es que dice expresamente porque no tengo aquí el texto pero lo dice con nombre y apellido que han faltado a la ley que no han cumplido la ley y lo han hecho como lo hicieron que ya lo denunciamos no sólo estando en la oposición no ha sido una estrategia como lo decía el Partido Popular para salir del embrollo del presupuesto y nos agarramos a esto para aprobar presupuesto no lo denunciamos en su momento teníamos claro que queríamos recuperar nuestra autonomía local que queremos regule recuperar hacer unos presupuestos como Huelva se merece sí tener que estar sometido a un informe vinculante el Ministerio que nos acaba de pie y mano no nosotros al equipo de gobierno sino a la ciudad entera entonces que entendíamos que tenemos que tirar p'alante efectivamente en los resquicios que dan bueno nosotros nos hemos sentado con el misterio estamos viendo cómo organizar el tema del plan de ajuste porque el plan de ajuste no sólo está el de el Consultivo escritor tres planes de ajuste anteriores y como nuestra voluntad es cumplir lo que cumplir la ley entendemos que no tenemos por qué tener ningún problema

Voz 1 15:36 pues María Villa de amigo concejal de Economía y Hacienda de primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva muchas gracias por estar esta mañana aquí