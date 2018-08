Carmen Lafuente, kelly: "Tengo 43 años y me medico cada mañana para ir a trabajar y cuando salgo, también porque tengo una familia y una vida"

Voz 1 00:00 mañana sábado se celebra en Huelva el segundo encuentro de Ellis el colectivo de camareras de pisos que llevan más de un año luchando por dignificar su profesión yo creo que más de uno y más de dos ni en Huelva a este colectivo supone el treinta por ciento del personal del sector turístico está formado principalmente por mujeres el grado de precariedad es sorprendente no cobran más de dos euros por habitación con nosotros está María José Toscano y Carmen Lafuente de la Unión de que el de the hola qué tal buenas tardes a las dos hola buenas tardes Carmen para claro a día de hoy cuál es nuestra situación

Voz 2 00:37 bueno pues a día de hoy estamos en una situación precaria esto viene arrastrado desde que se hizo la reforma laboral de dos mil doce en la que nosotros yo a partir de entonces hubo un antes un después en nuestro trabajo porque nosotros a día de hoy tenemos una serie de enfermedades que van derivada de nuestro trabajo no sólo te un trabajo de una sobrecarga laboral un desastre una ansiedad hacemos constantemente movimientos repetitivos cogemos mucho peso hacemos mucho esfuerzo y todo eso derivan enfermedades laboral que no sean los son reconocidas como tales sino como el enfermedades comunes a eso le sumamos que a raíz de esa de la reforma laboral el Gobierno dio manga ancha a muchos empresarios para qué debido a esa crisis que la famosa crisis y que ellos pudieran y atenuar esos incentivos que ellos ganaban a costa de nuestro trabajo y me explico a raíz de entonces el número de habitaciones con una camarera de piso realizaba a lo largo del día es mucho de las ocasiones se duplicó esa cantidad de habitaciones se ahorraron mano de obra con lo cual una camarera podía pasar perfectamente de hacer y por ejemplo en en quince habitaciones en ocho horas puede pasar a hacer veinticinco y bueno yo tengo compañeras de de grandes hoteles no debe de Huelva sino de Huelva ahí fuera de Huelva porque estos a nivel nacional que en ocho de las pueden realizar tranquilamente no exagero entre treinta y cinco cuarenta habitaciones entonces estamos hablando de la sobrecarga laboral impresionantes hacia esto sólo asumamos que por habitación no llegamos a cobrar dos euros pues es una situación muy precaria o no

Voz 1 02:25 cuánto puede ser el sueldo de una cámara

Voz 2 02:27 avisó global dijo pues mira aquí en Huelva bien a cobra unos mil euros a las ocho hora de ahí bueno ahí está a lo metidos en vacaciones

Voz 1 02:45 todo pero también me imagino no incluso la paga

Voz 2 02:49 hay empresas que si hay empresas que no eso ya daba que conforme a a lo que la empresa estipule siempre y eso tengo que de que decirlo está recarga bajo convenio provincial les diré si es cierto que los empresarios no se salen de ese convenio hiciese salen y hay una denuncia expectación eso como es obvio no pero respetan un convenio que realmente es un convenio injusto es un convenio digno Ike a nosotros unos dejando en una situación muy precaria

Voz 4 03:17 porque hace poco a poco vamos creo que fue a principios de verano se se firmó el convenio de hostelería que en Huelva eh había mejoras para vosotras pero no todas las que vosotros

Voz 1 03:29 desea en no correcto a principio de verano

Voz 2 03:32 no sé bueno hubo una serie de negociaciones durante varios meses en los que nosotros tuvimos la oportunidad de poder plantear la mesa negociadora eh una serie de mejora para para de dicho convenio y bueno dentro de todo lo que pedíamos que no era más que que lo que en los parecían justo pues se las ha construido ciertas cosas no como una pequeña subida salarial no han equiparado la categoría profesional de camarera del grupo cinco al Grupo IV y a IU pero bueno las principales reivindicaciones que nosotros hacemos a día de hoy son más de tipo gubernamental que que el que provincia el nivel de de convenio porque si es cierto que ahora mismo lo que más nos preocupa es que el Gobierno cumpla con aquello que prometió en su día y que a día de hoy pues no nos han llevado a cabo

Voz 1 04:22 como qué

Voz 2 04:23 pues por ejemplo ello eh nosotros pedimos que a las a las compañera que porque el el trabajo de camarera de piso en general a nivel de estatal y se lleva a cabo por parte de empresas externalizado ahora vale entonces nosotros pedíamos que o bien se este subrogar a esa externalización que no se llevara a cabo que la contrataciones de las camareras de piso fueran directamente hechas por la empresa en caso de que no que obligaran a esa empresa externas a cumplir con el convenio que está establecido en ese lugar de de trabajo porque si nosotros como contratados directamente con la empresa te hemos sueldos muy precario estas mujeres que están trabajando para empresa externa cobran hasta hasta un setenta por ciento de salarios nuestro imagínate que que cobran pueden cobra hasta trescientos cuatrocientos euros menos que nosotros imagínate el sueldo que pueden llevar a casa hay hay muchas mujeres que son el único sustento de esa familia de hoy por desgracia hay mujeres que llevan a su casa el único sueldo que entran son o bien uno monoparentales o bien dadas las circunstancias sus maridos están en paro y es el único sueldo que entra en su casa no saben lo nos parece que compañeras que realizan el mismo trabajo que nosotras cobren mucho menos que no es otra que Llanos otra de por sí cobramos

Voz 1 05:43 cobrar poco saquen lo vamos lo quiero imaginar cuál es la situación de esa mujer es que que será muchísimo peor María José cuéntanos tu experiencia tu lleva muchos años siendo camarera de piso cómo ha ido cambiando la lo vuestra circunstancia yo llevo

Voz 5 06:01 yo más o menos sobre diez años y bueno en la empresa de otra más o menos está bien yo estoy luchando también por el resto de las compañera del resto de hoteles que que veo que estamos súper explotada ahí no sé por ejemplo las enfermedades laborales la carga laboral es muy importante sobre todo la la carga laboral que es lo que hace que que tengamos a enfermedades que cuando vaya llega el tiempo de nuestra jubilación no seamos ni persona no vamos a tener calidad de vida ninguna eso es lo lo primordial por eso estoy aquí por eso lucho por eso soy una Kelly con mucho orgullo ISI apoyo a todas las compañeras y lo cierto me pongo muy nerviosa vale

Voz 1 06:45 no bueno pero esto es como estamos hablando las tres imagínate que estamos hablando la actriz Carmen en el movimiento de las Kelly ha ido digamos in crescendo ahora hay mucho movimiento Se habla mucho de vosotras eso cómo lo valora Ice

Voz 2 07:03 Piera Carme yo siempre cuando me preguntan hecho digo que aquí en Huelva hubo un nuestra presidenta Aperribay escondía a un grupo de compañera cuatro-cinco compañera en los deje mirar yo estoy haciendo esto compares e idealismo bueno porque no nos unimos a ellas Éramos un grupo de loca que no íbamos buscan la ruina hay que vamos a conseguir nada porque no por el hecho de ser poca y ser mujeres negamos cero idas en ninguna parte pero nosotras pensábamos que había muchas cosas por cambiar muchas cosas por mejorar si en este país no se lucha no se consigue comenzamos una lucha pues que en principio éramos eso cuatro-cinco poquito a poquito hemos ido sensibilizando a las compañera Is sobretodo Carmen lo que hemos conseguido es que todavía nos queda mucho trabajo por hacer es concienciar a la compañera que no deben tener miedo que no estás sola que esto es una lucha de todas por toda que sin toca a una nos tocan a toda que no hay que tener miedo que no vamos en contra de las empresas que vamos encontrado una reforma laboral que nos ha dejado en una situación en la que es insostenible seguir día a día que exigimos que el Gobierno cumpla con con el capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que obliga a hacer un estudio ergonómico a cada empresa para que pongamos ración de habitaciones de trabajo adecuado a ese tipo de hotel a esa categoría que pedimos lo de las externalizaciones que exigimos claridad y rapidez sobre el preacuerdo que ya hubo un preacuerdo alcanzado respecto a las enfermedades laborales para que el departamento de piso que es nuestra salud la que está en juego para que tengamos respuesta contundentes clara y sobre todo que no nos dejen baje en el tiempo porque necesitamos respuestas que queremos que se nos reconozca que no podemos llegar a la edad establecida de jubilación porque la dificultad física de nuestro trabajo ideal los planes de acción para solucionarlo y corren nuestra en nuestra contra nosotros las vuela con sesenta y cinco años Carmen es que no llegábamos es que yo tengo cuarenta y tres años invade médico cada mañana para ir a trabajar y cuando salgo de trabaja todo volver a dedicarme porque tengo un niño a IU familia Hay tengo que seguir adelante y ahí hay una vida fuera del trabajo el compañero que realmente están físicamente y mentalmente muy mal un trabajo de mucho estrés mucha ansiedad y nosotros no podemos llegar a jubilación Carmen con sesenta y cinco años hay puestos y puesto en los que se puede y el nuestro no

Voz 1 09:31 las enfermedades que no están reconocidas como enfermedades laborales que suelen afectar me imagino que será dolores de espalda no

Voz 2 09:39 sí son una enfermedad democrática daba es su mayoría a metacarpiano de las tendinitis la lumbalgia las cervicales guía también sobre todo algo que que también a lo largo los años no va afectando cada día más que a nivel psicológico pues el estrés la ansiedad que conlleva el realizar tu trabajo corriendo todo el día pues para a abarcar este ratio de habitaciones que en algunas empresas e te imponen y es imposible de poder llevar a cabo en tu horario claro

Voz 1 10:12 entiendo también que si las condiciones laborales son precarias como te baja jubilar antes de tiempo corrector que la pensión puede ser mínima mínima sea imagina

Voz 2 10:23 de mínima además ya está Lucho tampoco hay ya por nosotros que que sí que estamos ahí que tenemos una edad pero es que date cuenta Carmen que el departamento de pisos un departamento las camareras de piso van a asistir siempre quiero decir es un departamento total es fundamental dentro de la organigramas de un hotel cuando una persona aloja en un hotel no hay con todo mi respeto al resto de los departamento y compañeros de del hoteles vaya esto por delante pero sí un hotel no presta un servicio de cocina puede llegar a comer a un restaurante pero sí ha sido un hotel no prestan servicio de camarera de piso sea un un una persona que va alojarse nos va a costar en una cama que ha utilizado otro cliente no necesita que está presente ese trabajo tengo una camarera de piso ese trabajo va a existir siempre entonces nosotros queremos luchar porque el día de mañana a las compañeras que vienen por detrás tengan una calidad de vida mejor que la que nosotros actualmente tenemos por eso luchamos día a día Carmen

Voz 1 11:18 bueno hablarme de de la cita de mañana a las siete de la tarde en la Plaza de las Monjas

Voz 5 11:26 si mañana sábado veinticinco de agosto nos vamos a reunir en la plaza de la monja una concentración si esto pasa también en en en toda España

Voz 1 11:38 o sea que es una una afecta a nivel nacional pasando a la que España van a venir aquí a Huelva

Voz 5 11:43 ya el año pasado tuvimos la primera fue un éxito y esta esperamos que sea que sea mayor que tengamos más apoyo que pedimos a apoyo y colaboración a familiares amigos y simpatizantes de las Kelly porque ya sabe lo que lo que pedimos el pueblo que luchamos hoy pienso que que estamos abriendo el campo a a otros colectivo somos mujeres valientes somos mueren luchadora Hay las que llevamos el pan a casa

Voz 1 12:12 desde dónde os han dicho os han confirmado ya que van a venir compañeras

Voz 5 12:16 desde Ayamonte desde Matalascañas que date cuenta que aquí hay muchísimo que leí la parte de la costa donde más así que base de Huelva el punto de encuentro el centro

Voz 1 12:26 sí pero me refiero que a nivel nacional

Voz 5 12:29 eh a nivel nacional en cada una va a hacer en su plaza de ayuntamientos a su plaza de de vamos más conocida exactamente de acuerdo

Voz 1 12:41 bueno pues eh la cita es a las siete de la tarde no en la plaza de la monja me imagino que le dijo algún manifestó cómo va a ser eh la concentración

Voz 2 12:50 es la concentración será y no toda como ha dicho mi compañera a todas las compañeras a familiares y amigos simpatizantes y leeremos Un manifiesto y impediremos que que solicitaremos que el Gobierno nos escuche al cero a nivel nacional y la el punto de mira va a ser mucho más amplio y nosotros vamos a aportar desde aquí desde Huelva nuestro granito de arena igual que el resto de compañeros lo harán en sus distintas provincias y localidades sólo queremos que que se nos escuche oí pedimos a a aquí si me permites Carmen desde los micrófono hacer un llamamiento que por favor que nos apoyen los escuchen ah y a nivel estatal que por favor no llegan a un acuerdo in esta reforma laboral tan necesaria que por favor la hagan por él me dejó buen futuro de del ya de la hostelería Annecy de a nivel nacional

Voz 1 13:54 eh un lo último que no nos hemos preguntado aquí en Huelva aproximadamente cuantas Kelly Jaén tesoro tenemos un colectivo una página web que el insomnio vuelva en el Facebook y tenemos alrededor de unos setecientos ochocientos seguidores eh hemos aumentado en mil y pico y el a nivel nacional pues somos siete mil y pico de de simpatías de excompañera en fin el colectivos del colectivo corrige pues María José Toscano Carmen la fuente de la Unión de que les devuelva muchas gracias y que mañana la plaza de la

Voz 2 14:24 monja pues se llena de de

Voz 1 14:26 su compañera también de de otros ciudadanos que quieran apoyar vuestra lucha o minuto María José sí sí sólo pedí que aquí

Voz 5 14:34 damos todas con la camiseta blanca en la que no tenga la camiseta