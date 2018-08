José María Rincón: "Cuando aparecieron los ídolos en el yacimiento hubo que tomar medidas extremas para recuperarlas"

Voz 1 00:00 como cada lunes recorremos aunque sea de manera virtual los tesoros del patrimonio onubense lo hacemos de la mano de los responsables del Museo de Huelva esta semana es la pieza de la semana hablamos de los ídolos del yacimiento de la Orden Seminario les adelanto que son únicas en España porque aunque se habían encontrado de manera aislada nunca antes había hallado como un conjunto pues fue aquí aquí en Huelva José María Rincón conservador arqueólogo del Museo devuelva qué tal buenas tardes

Voz 0748 00:28 que hay buenas tardes estamos hablando

Voz 1 00:30 no digo de un hallazgo único

Voz 0748 00:32 sí sin duda es un hallazgo aparte de espectacular porque lo era el recuerdo los los días en que se produjo el hallazgo que era sobre esta época en verano ir sólo el aspecto el primer aspecto que tenía el el hallazgo del del PSOE descubrirlos primero en ídolos pues ya de por sí era espectacular sin sin sin duda muy remarcable no sin duda se constituye en el primer referente con con contexto arqueológico de de este tipo de ídolo Si bien los primeros ya habían aparecido se mucho tiempo casi cien años antes aquí en Huelva en mil novecientos diecinueve ha salido un ídolo de las mismas características o qué

Voz 2 01:11 pero en la misma zona no en la zona de El del Conquero

Voz 0748 01:14 eh concretamente pues en la zona alta del Cabezo que está enfrente del Obispado al final de la calle del paseo de lo Naranjo ese Cabezo la propiedad de don Pedro García Sandra como de su el padre del ex donde apareció esta ídolo sin contexto arqueológico como aparecido en el resto de la Península Ibérica normalmente en este caso Nos encontramos un conjunto de siete en dos estructuras distintas de siete ídolos de esta característica condecoración y luego aparte otros tanto o diez o doce sin decoración y aparte un conjunto de otro pieza también representativa ídolos cainita

Voz 3 01:53 eh un cuenco de de de mármol totalmente digamos eh

Voz 2 01:59 un lugar que para que está marcando un hito para esta sociedad

Voz 0748 02:02 te hace cuatro mil quinientos años

Voz 2 02:04 de de gran importancia y lo encontró tal cual lo depositaron ellos hace prácticamente cinco mil a mí no deja de sorprenderme que tú has dicho que tu chamán esa n en ese momento como como fue porque os lo voy

Voz 0748 02:16 por de la Delegación de Cultura yo era el el el arqueólogo que está supervisando la excavación y estaba creo que llegué de vacaciones mi sustituta y tal me llamó iba recuerdo digamos ese primeros día Italy porque las medidas que hubo que tomar extrema porque normalmente una excavación porque no tiene digamos imagen este tipo de contexto no tenía mayor estaba en campo abierto y tal pues hubo que poner una vigilancia jurada para durante todo este tiempo record lo digamos pues mucha concentración de arqueólogos a todos

Voz 2 02:44 con las asociaciones ya llevo muy alucinado y gritando muy muy

Voz 0748 02:50 el porque realmente era espectacular no ser partícipe de ese momento pues es importante

Voz 1 02:56 lo digo en profesional no puedes hacer una descripción de de cómo son esos ídolos

Voz 0748 03:01 bueno son un sonido los que son son como un cilindro las dimensiones varían los ahí desde lo muy pequeño que pueden estar en torno a los siete ocho centímetros de alto los ahí mayores que llegan hasta los veinticuatro veinticinco centímetros de altura están digamos tiene una decoración alguno de ellos están sin decoración como dijimos y hay otros sin embargo son una oralmente en mármol piedra digamos que está muy pulida muy trabajadas digamos para conseguir esta forma de un cilindro prácticamente perfecto algunos de ellos están decoró llamó culatas porque el elemento más singular son los ojo son tienen unos ojos ABC en forma con la pupila y luego marca como círculos concéntricos alrededor o bien con como si fuera las pestañas como si fuera un disco solar en otros casos la Cejas también se suele marcar algo también de de de decoración en la cara que podrían ser restos au impresiones de lo que serían tatuaje ahora hay algunos de ellos incluso están decorados con con pelo con melena digamos eh hechas mediante líneas en zigzag todo esto son o por línea recta en Suiza o bien mediante círculo no semicírculo lo que sea van indicando iban en la piedra grabando lo que son estas está decorada

Voz 2 04:14 yo he dicho que están datados de cuatro mil quinientos años antes de Cristo no

Voz 0748 04:19 desde la actualidad tres mil quinientos

Voz 2 04:21 de antes de de nuestro tiempo cuál va va

Voz 0748 04:24 la mente y para no perdernos unos cinco mil años una acción

Voz 2 04:26 bueno mil años con respecto a la actualidad

Voz 1 04:29 como hacía esos cilindros

Voz 0748 04:32 pues el trabajo manual vamos al trabajo manual el conocimiento hay mucha se tenía ya mucha experiencia en la talla de la piedra a tener en cuenta que ya llevábamos más de cien

Voz 2 04:42 el año estallando y trabajando la piedra

Voz 0748 04:44 sí desde lo que es la fase política es llega una nueva nueva técnica que no no es el golpeo de la piedra no es la talla sino que es el primer puramente el el el ir dándole forma mediante a a la piedra básicamente esto es una cultura deben por así decirlo una una escultura una de las primeras esculturas que que tenemos aquí

Voz 4 05:03 que eh es de unos Jo religiosos e si la la

Voz 0748 05:11 la la vinculación no puede ser otra muy difícil ponernos en son sociedades ágrafas y ponernos en en el en la sociología o incluso la propia ideología de que conllevan a digamos la fabricación de esto de estos de estos ídolo significa que tenían para ello pues un poco se nos escapa pero sin duda las son muy como se recoge yo creo que la primera posición que se montó en el museo en dos mil nueve la mirada de los dioses son dioses de esta gente son las representaciones de las divinidades de de de esta sentir lo que le vincula digamos a a la propia existencia son en en definitiva son un elementos divinos que ello en un momento dado entierran en la propia tierra con un significado seguramente de productividad de producción de esa propia tierra para que la propia subsistencia del de su grupo

Voz 3 06:04 de continuo

Voz 1 06:06 eh digamos el hallazgo más antiguo que se ha encontrado a quién Huelva

Voz 0748 06:10 no no o el va en lo que es la provincia de Huelva tiene más antiguo no lo que es Lazie de Huelva si allá también de más antigüedad de incluso de eh practicamente desde la época y neolíticas vuelva a una ciudad que está prácticamente una ciudad está interrumpido su poblamiento desde este periodo e incluso un periodo anterior no quiero decir que sea una ciudad desde entonces no pero sí que ha habido gente poblado de la venta por poblando o lo que es la ciudad de Huelva y su entorno desde hace cinco mil años o más son las evidencias más claras han salido en el seminario es un es de los momentos iniciales de este de este poblamiento si podemos habla de que tiene unos cinco mil y pico de año el poblamiento de lo que es el espacio urbano de la actual Ciudad de Huelva pues es es que circunscriben uno de los primeros momento lo primero momento serían en el Neolítico neolítico final en concreto que hemos encontrado restos en Huelva en varios lugares y en el seminario también en este periodo que es una transición entre el Neolítico y la de los metales la Edad del Bronce que un periodo que se denomina genéricamente calcolítico de calco piedra ilícito eh cálculos cobre perdón y litos piedra no es donde es es cuando se empiezan digamos a a encontrar ha asimilado a la cultura material de estas sociedades elemento en en cobre es más en el en una de las dos estructuras de de seminal seminarios donde aparecieron este esto ídolo aparece una lengua sellando uno de ellos aparece una alumna de cobre lo que está marcando sin duda digamos que es un elemento importante y que precisamente en esta estructura que está tocada a la la col mate precisamente esta leyenda no está dando digamos interpretación del del valor que tenían elemento y que ya estaba presente en la sociedad

Voz 1 07:52 estas excavaciones se llevaron a cabo en el dos mil seis Actualmente el yacimiento de la Orden Seminario qué podemos decir de él eh bueno al margen de de las noticia las últimas noticias que hubo hace un par de años con Diego es obra de los expolios tal e a día de hoy cómo está el yacimiento se puede seguir excavando eso ya está todo excavado no sé

Voz 0748 08:14 en base básicamente lo que es el viarios excavó todo qué fue lo que produjo digamos gran parte de los hallazgo la primera noticia digamos de del yacimiento y se hicieron excavado para prácticamente al calculo que en torno al cuarenta o el cincuenta por ciento de los solares de la malsana quizá en esa cifra no demo faltan por excavar todavía digamos pues ese es cuarenta cincuenta sesenta cincuenta por ciento de las de las manzanas que seguirán produciendo conforme que se vaya desarrollando el el planeamiento urbanístico o las propias edificaciones lo vayan así necesitando decir conforme el promotor demande digamos una licencia urbanística para construir en en una de las de la

Voz 2 08:55 o de las parcelas parcela pues evidentemente se produce

Voz 0748 08:58 a la excavación arqueológica y en consecuencia la iremos teniendo parece que ahora está habiendo una reactivación digamos de lo que es el la licencia hoy venía el medio local esencia urbanística en este sentido y que en consideración pues en esta zona también pues cobraron un poco debió realmente desde dos mil ocho hasta ahora prácticamente es el abandono digamos con la situación de los expolios reiterados que se han producido la única noticia lamentablemente que hemos podido

Voz 1 09:25 qué cosas no que los arqueólogos desde que

Voz 2 09:27 dientes también de del urbanismo en sí

Voz 0748 09:29 sí eso es es una pena y es una contradicción porque realmente lo que la Ciudad de Huelva podrían cerrar en proseguir Moon ya se habló de un proyecto de General de Investigación que digamos que eh que estuviera digamos un poco pues pendiente de todo este tipo y que no sólo se tuviera dependiendo de digamos de la propia promoción urbanística sino que a través de estos proyectos generales se fuera anticipando para que cuando me sabemos en un solar pues sepan un poco ya como intervenir y todo esto

Voz 2 09:56 entonces llevemos lengua es exactamente

Voz 1 09:58 el caso de del Museo de estos ídolos donde se pueden

Voz 0748 10:02 no están todos en pues expuestos en vitrinas sea crea una pequeña sala para que prácticamente son digamos una sala a oscuras donde se pueden ver todo ello junto a otro ídolo del mismo periodo y de otra tipología distinta ídolos placa tolva etcétera que han aparecido en la provincia de Huelva ahí es recomiendo porque es una sala relativamente nueva que tendrá tres años aproximadamente recomiendo pues el visitante ocasional de museo otra lo que no haya ido en un tiempo pues que vaya a haberlo porque digamos puede apreciar los perfectamente no en unas condiciones bastante buena que ten en cuenta que a principios de este año viajaron fuera viajaron a Madrid a una exposición que hubo en conmemoración de los ciento cincuenta años de la arqueología en en la península Ibérica en el Museo Arqueológico Nacional y que se escogieron una serie de yacimientos digamos emblemático durante del texto último ciento cincuenta años se pidió al Museo de vuelvo pues tres de esto ídolo con lo cual las está demostrando digamos la importancia a nivel nacional europeo no deberían

Voz 1 11:02 porque como decía al principio sólo son encontró aislado

Voz 0748 11:07 es decir en cuál sin lo que decimos nosotros sin contexto arqueológico es un hallazgo casi ocasionales sin que tú tengas al lado en toda la panoplia todo el resto de elementos arqueológico por los que tú puedas digamos dialogar un poco con con esa pieza o conocer un poco digamos más datos sobre ella no es decir es como si te como sin contexto es pues una página de un libro es un sin contexto y a ir en dentro del libro tiene su contexto arqueológico luego tuve la entiende tu poder a través de una página de un libro pues saber un poco de los tiro pero si no tiene la novela completa evidentemente no te vi el contestar

Voz 2 11:41 Lógico El yacimiento la estructura arqueológica en el que se integran este estos restos no dejan de ser hallazgos que demuestran pues ese pasado que tiene que tiene Huelva pues José María Rincón conservador arqueólogo del Museo de vuelos muchas gracias por estar este rato con nosotros y abrir los ojos a al patrimonio onubenses