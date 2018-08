Lina Gálvez: "Los emprendedores del CADE te contagian su entusiasmo al contarte sus proyectos empresariales"

Voz 1 00:00 en Huelva liderado las exportaciones andaluzas en los primeros seis meses del año gracias al crecimiento en ventas el treinta por ciento con respecto al mismo periodo de dos mil diecisiete esas exportado por valor de cuatro mil cuatrocientos diecinueve millones de euros son datos que conoce bien nuestra próxima invitada que de hecho está aquí en Huelva en parte para hablar de esta cifras Lina Gálvez consejera de conocimiento investigación universidades muy buenas tardes

Voz 1292 00:26 hola muy buenas tardes mire usted

Voz 1 00:28 más de tener un encuentro con los nuevos emprendedores que se alojan en el Centro Andaluz de emprendimiento el CADE de aquí de Huelva qué sensación le le han dado esos valientes bueno esas si esos valientes porque hay muchas chicas también entre

Voz 1292 00:42 de entre estos emprendedores Emprendedora Si bueno la lo que me han transmitido muchísima ilusión también muchísimo agradecimiento por poder estar alojado en en en esta incubadora de empresas sabe que le da formación les da servicio y le da también un espacio donde bueno pues poder recibir aquí a cliente donde poder desarrollar en definitiva esta esta idea que que tiene y que esperemos que se convierta realmente en empresas consolidadas y que acaben engrosando también eh bueno pues estos datos de deportación tan buenos que tiene que tiene Huelva sea que ya en suprime la respuesta ya ha dejado claro que

Voz 1 01:22 a usted apuesta por fomentar el emprendimiento femenino

Voz 1292 01:26 hombre por supuesto porque el el talento está igualmente repartido entre entre las personas no hay más talento repartido entre los hombres que entre las mujeres eso no es así luego obviamente lo que lo que hay es bueno pues el mayor o menor esfuerzo y las oportunidades que puedan tener unos y otros desde luego por favorecer esas oportunidades para que para que se igualen no esa oportunidad de que quién quiera hay quién tenga la la capacidad y tenga la dedicación para hacerlo lo puedo hacer

Voz 1 01:55 aquí en Radio Huelva en la Cadena SER conocemos muy bien todas las actividades de de alcalde pero cuántas empresas hay proyecto ha liderado el lo que llevamos de año aquí en Huelva

Voz 1292 02:06 pues Maze setecientos a digamos empresas sean la la la los datos que que me han pasado están en torno a precisamente a a esa esa setecientas y ahora estaban las nueva o qué bueno pues que estaban desarrollando cuestione fantástica muchas de ellas se han consolidado ya como como empresa esas digamos con eh con proyección y con y con digamos con con importancia no yo creo les estaba diciendo a a las compañías del CADE que esto hay que explicarlo bien y hay que decirlo bien para que la gente conozca mejor los cada vez para que la gente se acerque allí pueda digamos no eh también desarrollar su idea dentro de de de de de los Javed de la de la provincia me refiero ahí de cada vez en la provincia de Huelva aparte del de del que he visitado hoy no que es el que está eh aquí en Huelva

Voz 1 03:02 el rival cuál es el perfil de las personas que se acercan a los cadetes para desarrollar su idea

Voz 1292 03:08 la mayoría son personas con una media de edad corta digamos son jóvenes pero no sólo hay también personas bueno pues que buscan segunda hay terceras oportunidades en el en el emprendimiento e del ejemplo de los que hemos visitado esta mañana de los que están ahora mismo y cubanos en el en el en el K de de de de Huelva pues en la mayoría tenían un perfil bastante tecnológico no nos no necesariamente personas que bebe que vinieran con una formación específicamente tecnológica pero bueno eh pues entorno al diseño a la aplicación de de Apps el servicio no sobre todo y esto es muy importante desarrollar servicios muy innovadores para las empresas y esto es muy importante también para la dinamización de empresas más pequeña que por sí misma bueno pues no pueden tener un departamento de marketing no pueden tener un departamento de de de informática en Kenia cita externalizar esos servicios a terceros no y bueno pues ahí eh están estas empresas que están surgiendo en el en el ámbito de los servicios de la tecnología y que pueden obviamente no solamente convertirse en empresa digamos de mayor tamaño sino que además pueden permitir a otras empresas otros sectores eh pues también eh digamos aumentar en el en escala ahí en llegar a otros y a otras otros mercados y otro y otros potenciales clientes porque de las

Voz 1 04:31 doscientas empresas que se han creado eh

Voz 1292 04:34 el cara de Huelva la mayoría son precisamente de eso

Voz 1 04:37 el sector del sector tecnológico uno la mayoría suní

Voz 1292 04:39 es estos servicios en general sea entorno al ochenta por ciento está en el sector servicios eh eh lo que pasa es que obviamente gran parte de de los servicios que pueden tener más proyección futura son los que pasan por un desarrollo tecnológico con puede ser una o o por ejemplo hemos visitado esta mañana un estudio de arquitectura no es un estudiar Arquitectura pero ya e incorporando bueno pues todas las nuevas tecnologías en la elaboración de obviamente

Voz 1 05:09 de su de su de su proyecto yo no soy idea no yo decía al principio que eh no sólo ha visitado el CADE eh que es muy importante la labor que hace evidentemente sino que también ha ofrecido este esos datos de de exportación Huelva sea colocado en la cabeza de de Andalucía con crecimiento espectacular cuatro veces por encima de Andalucía diez veces por encima de la

Voz 1292 05:33 de la media española eh

Voz 2 05:36 cuál es la la clave digamos

Voz 1 05:39 dónde dónde reside ese éxito podríamos declaró

Voz 1292 05:42 la clave tiene también mucho que ver con los sectores que que son punteros aquí en en Huelva hay que son sectores pues muy vinculados con la exportación tradicionalmente todo lo los minerales obviamente bueno pues eh son tradicionalmente sectores exportadores son pero eso no se hace de manera natural eso obviamente tiene que tiene que hacerse bien y tiene que que que favorecer Se no Atlantic Cooper es la principal empresa exportadora Andalucía ahí está ubicada a quién Huelva y obviamente también todo el sector de la y agrícola pues un sector e también con una gran vocación exportadora no tiene bueno pues ahí hay un componente sectorial muy grande pero bueno el componente sectorial en sí mismo no no puede aplicar el el cien por cien de ese es cierto es también que las empresas bueno pues están saliendo están teniendo tienen productos bien y lo y lo están sabiendo exportado está sabiendo contactar con con los mercados internacionales lo que deberíamos de avanzar es que otros sectores también entren en esa dinámica exportadora digamos que haya una mayor diversificación lo de que se de de que sectores se se exporta también diversificación en los mercados que están digamos recibiendo aunque eso está bastante está bastante diversificado el principal mercado de China y además el que están está creciendo más pero también hay muchos otros mercados

Voz 1 07:05 ha ha ha aumentado el número de empresas exportadoras

Voz 1292 07:09 sí también expresa eh exportadora saque cada vez hay más empresa que están que están exportando y sobre todo que lo hacen de manera periódica porque lo importante no es solamente que es exporte sino que esa aportación salga de manera periódica no es a una cosa puntual en un momento determinado yo creo que ahora a lo que tenemos que hay que tender o hacia dónde deberíamos movernos principalmente como digo es a incorporar otro los sectores que los sectores que están exportando bueno pues sean otros sectores más diversos que quizá bueno pues donde el valor añadido digamos bueno pues pueda quedarse más aquí en en en en el territorio no yo creo que sobre todo en esa línea en la que hay que trabajar más que eso va a depender en gran medida bueno pues de estos emprendedores no de esta prenda es que hemos visto en los CADE que tengan un buen desarrollo de de suscribe o sea que se consoliden como como empresa que desde un primer momento lo hagan una vocación internacional para eso la Junta Andalucía tiene una herramienta magnífica que es Extenda que es una es una empresa pública que es una empresa que ofrece servicio a cualquier empresa de cualquier tamaño que quiera realmente bueno pues exportar tenemos presencia en casi eh oficinas en casi cincuenta países digamos pues prácticamente presencia en en en en muchos mandos entonces bueno son un canal magnífico que tienen las empresas andaluza a su disposición servicio para reforzar la marca para reforzada digamos para conocer mejor lo eh los mercados no así que desde un primer momento la idea es que este estas nuevas empresas en la que están emprendiendo o las que están ya consolidada pues tengan esta vocación exportadora desde desde un primer momento no y eso va a depender de que tengan bueno producto que sean productos competitivo y luego también de todas estas facilidades que que desde instrumento como Extenda Soledad desde desde el Gobierno andaluz

Voz 1 09:05 aquí en Huelva evidentemente estamos muy dependientes de la agricultura

Voz 2 09:09 de del Polo Químico de ahora de la minería no el cobre la

Voz 1 09:14 a manufactura los productos químicos son digamos los productos que más han crecido Uche ha dicho en un par de ocasiones que deberíamos diversificar a qué se refiere que podríamos vender pues

Voz 1292 09:25 por ejemplo si estas empresas que

Voz 1 09:27 eh que que hemos visitado esta mañana

Voz 1292 09:30 se consolida pues porque no se van a vender esos servicios no había una empresa a la que hemos Bizet hasta mañana que era entorno al al dictar no el y que bueno que porque si aquí se están generando buenos e in bueno ingeniero y generas es están digamos formando a en la Universidad de Huelva y no solamente de la Universidad de Huelva porque se puede atraer talento otro sitio a personas que están muy formadas por qué no se van a establecer estos pueblos estos ecosistemas de conocimiento que puedan dar servicio a empresas de aquí o de cualquier sitio no

Voz 1 10:03 no se puede digamos sepuede

Voz 1292 10:06 de muchos sectores obviamente el sector servicios vinculado como digo bueno pues a toda la en las nuevas tecnologías pues e está claro que es un es un sector no o que puede estar en en en auge no

Voz 1 10:19 como países a los que vendemos China es nuestro principal comprador digamos hay algún otra zona por donde se podría crecer

Voz 1292 10:27 hombre aquí se portadas mucho también al resto de Europa a la Unión Europea son nuestro socio comercial es prioritario pero bueno aquí tenemos enfrente africano que que es sin duda y yo creo que es un es un mercado que que digamos que tiene mucho potencial de crecimiento bueno también tradicionalmente en Latinoamérica yo creo que sí que hay o Estados Unidos no a pesar de que ahora bueno pues hay un una ola más proteccionistas hay más dificultad pero bueno por ejemplo Extenda tenemos una una oficina Nueva York y ahora hemos abierto una oficina Los Ángeles para procesar antes eh tener una también en en el en la costa oeste eh eh de Estados Unidos pero bueno que están practicando continente no las entonces bueno pues por cubrir también y por dar servicios también a todas estas empresas andaluzas que quieran y bueno pues poner sus productos en en en la en

Voz 1 11:23 en la costa oeste de Estados Unidos ya visto en lo echamos emprendedores emprendedoras con los que ha hablado esta mañana ha visto ganas de

Voz 3 11:30 pude salir muchísima muchísima

Voz 1292 11:32 sí sí sí muchísima guerra los he visto con con muchísima gana la con el entusiasmo con el que explicaban su su proyecto la verdad es que te contagian no ir dice no tendrá ganas de de de de sentarse a su lado y también ha trabajado algo cada uno de ellos son Llorca ideas muy buenas y estaba muy muy muy entusiasmado como también muy agradecidos de poder estar en en los CADE

Voz 1 11:57 consejera usted es responsable también de universidades

Voz 1292 12:00 E hizo su de paro

Voz 1 12:03 lamento tenía previsto realizar un digamos un mapa no detienen en las el universitaria para ver cuáles eran las necesidades reales ese documento está listo ya

Voz 1292 12:10 no todavía no todavía no estamos estamos en ello porque no es solamente eh no es solamente un estudio de de ver cuáles son las necesidades que era mi hijo en el mercado que eso es relativamente fácil bueno fácil no es que sea fácil pero bueno sabemos qué sectores son los que están demandando empleo y qué tipo de egresados regresaba estamos produciendo en nuestra universidades no y eso bueno puede mirarlo pues no pero la idea era sólo sobre como anticiparnos un poco a cuáles son los sectores esto obviamente de es una proyección no porque no no sabemos por dónde va ir el futuro pero sí que hay mucho de estudio e integración nada es que bueno dentro de esta nueva de irrupción tecnológica Nos dicen que qué sectores son los que van a crecer más o menos no y entonces bueno pues poner al servicio de las universidades pues está este informe estamos en ello sobre todo para que bueno pues la seamos capaces de racionalizar mejor en nuestra oferta educativa iré dar bueno pues de dar respuesta a la a las necesidades que que que los jóvenes van a tener en el futuro de cara a la inserción laboral siempre yo esto me gusta repetirlo porque siempre recordando que las universidades no sólo se forma para entrar en el mercado laboral no solamente estamos eh formando a trabajadores trabajadoras que obviamente también hay que mirar ese inserción laboral que la Universidad se forma a Ciudadanía en un en un concepto muchísimo más amplio también una ciudadanía libre no sea que no solamente nos tenemos que centrar exclusivamente en aquellas eh digamos que hubiesen metió las yo sí porque al final estamos utilizando lo todo individualizado todo no hizo entonces nacemos sociedad en nosotros necesitamos hacer sociedad de ciudadanía también libre y que participe en en todos los ámbitos de la vida no solamente en el mercantil

Voz 1 14:05 también anunció una campaña para fomentar las vocaciones científicas las niñas que estoy deseando que se ponga en marcha ello es Sahara nada ajada España

Voz 1292 14:18 ya hay algún avance usado ello todavía esta diseña esta vamos a vamos a convocar una mesa de para la promoción de la mujer era niña la ciencia con la participación también no solamente de las universidades sobre todo el CSIC no que está muy el CSIC que digamos la delegación en Andalucía no gustaría obviamente también contar con los medios de comunicación porque creemos que son fundamentales precisamente para para esta porque ese no pierden mucha mucha niña no es en de muchas niñas que tienen vocación que quiere pero conforme van pasando los años pues las vamos socializando en en otros ámbitos les vamos poniendo otras prioridades e van poniendo el digamos el el el ojo en otras cosas y luego cuando realmente incluso las pocas que llega al desarrollo de la carrera científica Abasolo lo ponemos más difíciles y esto es lo que hay que evitar tanto una cosa como la otra creo que es muy importante que no nos podemos permitir bajo ningún concepto digamos hecha a nosotros llamamos la como una tubería que va perdiendo que va perdiendo digamos el combustible que llevaba dentro no eh y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con con la mujer y con las niñas no que que tenemos como una tubería que tiene agujero el lo que e íbamos perdiendo y al final lo que queda en una tubería muy pequeña cuando en París sitio como dije anteriormente el talento está igualmente repartido entre los niños y las niñas no entonces bueno pues hay que tenemos que creérnoslo no

Voz 1 15:43 pues con ese mensaje nos vamos a quedar consejera digna Gálvez muchísimas gracias por estar ese ratito aquí en el estudio

Voz 1292 15:49 de Huelva yo siempre encantada de venir a a Huelva ha estado también este verano por aquí de particularmente de de ocio me encanta así que todas las veces Gray aquí aquí