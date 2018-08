Voz 2 00:00 no yo de mi parte cuando llueve

Voz 0871 00:14 bueno esto no es una cosa haga muy típica en este programa seguramente se están sorprendiendo pero yo quería recuperar una sintonía de este estilo porque vamos a estrenar hoy una nueva sección que el año pasado pues no la pusimos en marcha pero este año sí porque queremos bueno pues reforzaron poquito la información respecto al fútbol provincial lo que se escapa ya al mundo del Recreativo de Huelva incluso pues la segunda B y la Tercera División sino todo lo que viene por abajo que tenemos hay muy buenos equipos Si y una cantidad muy grande de personas que se dedican en cuerpo y alma a este deporte los pueblos en las escuelas en todos sitios bueno pues queríamos darle un poquito más de atención y claro para ellos yo quería tener a un colaborador pues al mejor posible yo creo que que lo tengo sin lugar a dudas hay quería yo hacer un guiño a un programa de televisión que hubo no hace demasiado tiempo aquí en Huelva que que yo creo que cambió un poquito la manera de entender todo esto vamos a ver si somos capaces de hacer algo parecido aquí en la radio Antonio vendada muy buenas tardes hola buenas tardes son recuerdos con esto no

Voz 3 01:18 la verdad es que recuerdo muy positivo que otros años

Voz 4 01:22 dice tanto la al fútbol esto

Voz 3 01:25 la verdad es que para mí es un orgullo que haya acordado eh

Voz 4 01:27 mi para volver a darle un poquito de cancha aquí en la Cadena Ser al fútbol

Voz 0871 01:33 hombre aquí en la Cadena Ser intentamos tener siempre a los mejores entonces que que qué íbamos a hacer pues llamar Antonio bengalas que que de fútbol provincial sabe un rato vamos a centrarnos sobre todo en la primera andaluza verdad Antonio

Voz 4 01:45 en División de Honor

Voz 0871 01:48 ese modelo antiguo para vía se nos escapa la primera andaluza la dimisión no la división de no nos vamos a centrar sobre todo no

Voz 4 01:55 sí bueno arranca ya este próximo el primer derbi onubense bueno recordar que hay hay seis equipos onubense recreo me o o Atlético onubense ver yo de mí me me pican chip antiguo Atlético onubense en la Cristina Cartaya Valverde de palos son los seis representantes de Huelva que están en esta división dolor

Voz 0871 02:18 seis representantes hay que recordar que tenemos un recién descendido como es el Atlético onubense un ascendido como es el pinzón y el resto de equipos que de una manera o de otra pues consiguieron mantener la categoría incluido el Cartaya que estuvo durante un tiempo sin saber qué iba a ocurrir con esa reorganización de los equipos en distintas categorías pero finalmente tenemos seis representantes así a bote pronto porque hoy no nos vamos a meter tampoco demasiado de lleno sino que vamos a ir poco a poco Boeing entrando en materia y si tuviéramos que hacer una apuesta de cuál va a ser el papel de cada uno de los onubenses en este grupo eh cuál sería

Voz 4 02:52 hombre a día de hoy bueno sólo por el hecho de que recreativos o el Atlético onubense debería estar arriba entre comillas no porque también muy joven de de las liga juvenil Gil sí claro ese cambio al fútbol senior puede a pasar un poco de factura tendrá que pasar el típico proceso de adaptación pero bueno que Si iban rosados capaz de sacar lo máximo este futbolista pues por porque no van a estar entre los dos tres o en el grupo de cabeza que debe haber en la parte alta luego e Isla Cristina un equipo que es que no ha reforzar conos inquirido de una plantilla excesivamente corta Marta temporadas no podía hacer mucho incorporaciones ha perdido varios de sus futbolistas importantes como Joseba Cartaya Irán bueno en principio el objetivo según me cuentas desde hacer luchar por la permanencia como te he dicho el Cartaya de Iquique reforzado un poquito mejor en teoría bueno pues yo yo yo imagino dando poquito muy llegue eh in o los picaban tiene también el Cloclo importante de Futbolistas Veteranos de tu último año Si bueno yo supongo también estarán mirar la tabla como le puede pasar a La Palma luego después a a lo largo de la competición nuestro puede ir variando pero también la mayor apeó a mitad de la tabla por Haití son que para mí es una incógnita porque bueno ha llegado Paco Mateo el Nico experimentado pero la plantilla es prácticamente nueva nada que ver cómo se adapta también a esa división d'Honor ya estuvo hace unos años el pichón Juan Carlos Camacho y no lo paso muy bien pero bueno de los errores se aprende y confiemos en que sea capaz de lograr la permanencia en la categoría

Voz 0871 04:40 lo cierto es que esa es la radiografía al menos de inicio de de cómo llegan estos equipos al inicio de competición que llegas ya este fin de semana y te diría algo más Si vi si hablásemos de sus rivales siempre hablamos muchas veces de los equipos

Voz 5 04:54 Cádiz también de los de de los

Voz 0871 04:57 Sevilla este año yo no sé si hay un coco como por ejemplo si había en años anteriores

Voz 4 05:03 sí no no no da la sensación entre comillas pero evidentemente claro de los los trece sentidos tanto bueno aparte del Atlético no vence al Qal I Castilleja por tradición futbolística van a ser equipos que van a dar muchísima guerra en esta edición de yo a escala con uno de los grandes favoritos y luego te puedes encontrar con pueblos de de grandes poblaciones saber importantes como puede ser Pozoblanco como puede ser el antoniano de Lebrija como puede ser el San Roque de Cádiz que evidentemente a lo mejor tienen un año bueno iban a estar ahí peleando pero no veo una competición donde haya un equipo excesivamente favorito con respecto al resto habrá que voy dejando pasar la jornada porque luego de esta categoría siempre secuela con el que nadie cuenta Iker da bastante guerra que que bueno que oler incluso podía ser la de ser la propia olímpica el Cartaya he ahí te digo yo hacía por de pronto tanto Alcalá como Castilleja por sobre todo al calado pueblo tan de ahí que ha estado muchísimos años el tercer e incluso en Segunda yo creo que ese equipo debería estar peleando por los puertos Alto junto con con con los que he comentado con anterioridad

Voz 0871 06:20 perfecto bueno pues yo creo que como primera toma de contacto está bien evidentemente vamos a hablar también de la categoría inmediata inmediatamente inferior pero haremos más adelante si te parece ya mañana repasaremos la previa de todos estos partidos que van a tener poder ante los onubenses pues muy bien aseguró seguiremos hablando