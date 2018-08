Voz 1 00:00 Boné

Android descargarla buscar la emisora Radio Huelva a empezar a escucharnos si también incluso escuchar los audios que los polcas todo lo que vamos subiendo lo tienen ahí disponible para escucharlo cuando quieran bajo demanda y bueno pues hoy hay que hablar del Recre evidentemente como cada día que sigue el el equipo de José María Salmerón entrenando preparándose para llegar en las mejores condiciones al partido de la segunda jornada del campeonato de liga en el grupo IV de Segunda División B ante el Badajoz cuidado eh que se está viendo por ahí como mucha euforia porque el equipo evidentemente lo hizo bien en la segunda parte consiguió ganar en el inicio de Liga hacía tiempo que no se veía el Recre ganar en el primer partido de Liga ya saben cómo somos que pasamos de la depresión a la euforia y la euforia a la depresión pues con mucha facilidad y oye está bien estar contentos está bien estar al lado del equipo apoyarlo confiar en los jugadores y el técnico pero vamos a estar tranquilos que el próximo domingo el Recre será juega ante un equipo que se ha reforzado muy bien este verano como es el Badajoz y lo va a poner complicado a ver si ahora vamos a ir para allá no van a seguir bien las cosas íbamos a entrar otra expresión la Liga va a ser muy larga bueno pero sobre el partido el fin de semana ante el Badajoz vamos a hablar mañana a largo y tendido en la previa hoy toca hablar bueno pues un poco de lo que ha ocurrido en el día de hoy lo primero que no ha habido novedades no ha habido más reacciones acerca de esa rueda de prensa en la que ayer el alcalde de Huelva Gabriel Cruz pues explicaba que la venta quedaba desierta que cripta ya capital no había convencido a la mesa de contratación tampoco a la Liga de Fútbol Profesional en segunda instancia Iker las cosas pues iban a seguir más o menos igual que el Ayuntamiento se dueño que sigue la gestión y que van a seguir más o menos como hasta ahora parece que no hay un plan de contingencia no hay una hoja de ruta para asegurar los pagos pero que se va a seguir adelante y que hay que confiar en el trabajo del Consejo de Administración eso es más severos en red Lumen junto con la conclusión de que no merece la pena sacar de nuevo el equipo o el club a concurso porque viendo que en tres veces no ha habido manera de venderle que nadie llega con una oferta realmente satisfactoria pues para que otra vez por ahora de manera de conocer el contenido del informe de la Liga de Fútbol Profesional fíjese que el primer informe se conoció súper rápido fue filtrado pues antes incluso de que llegase a las manos de Criteria capital y hoy nos dicen que es confidencial y que forma parte de un expediente yo no sé cuánto tiempo vamos a tardar en conocer el contenido de ese informe pero es raro pero bueno vamos a dejar es un lado vamos a centrarnos en lo deportivo y les cuento que hoy se ha presentado Alberto Quiles como nuevo jugador del Recreativo de Huelva una noticia muy esperada porque ha sido uno de los nombres de los que más se ha hablado durante el verano cree que es onubense que se tuvo que marchar en su momento de aquí de pues buscando una mejor situación Un futuro mejor no se llamen o como quieran pero es uno de esos jugadores que tiene Huelva repartidos por la geografía nacional y que lo estaba haciendo bien el año pasado por ejemplo pasó por aquí en las filas del UCAM Murcia cedido por su equipo jo por el Córdoba en ese en esta temporada lo hizo bien incluso nos metió un gol que le vamos a decir este año pues él tenía muy claro que que si no tenía sitio en Segunda División B Córdoba en Segunda División en Córdoba pues si tenía que salir quería ir a su casa a Huelva y lo ha conseguido así que hoy ha sido presentado con todos los honores como nuevo jugador del decano del fútbol español estaba acompañado pues como viene siendo habitual en todas las presentaciones por Óscar Carazo el director deportivo del Recre que decía que bueno que Quiles es un jugador que les ha interesado muchísimo Voz 3 05:11 sabes da cuenta nosotros estamos buscando jugadores versátiles que pueden ocupar diferentes posiciones y Alberto es lo que como él ha dicho puede jugarte delantero centro de segundo punta incluso por banda es un jugador que tiene uno contra uno que tiene juego de espaldas maneja el juego asociativo tiene hambre porque son muy importante tiene hambre demuestra además en su casa que es un jugador sumamente preparado para dar un pasito más en en suspenso información ni lo que es en su carrera yo no tenía ninguna duda está era el primer candidato Sarkozy porque reunía todos los los condicionantes para estar aquí lo quería

Voz 0871 05:47 toda costa como fue de Aquiles tenía que vestir albiazul está aquí resalta que también entre otras cosas no ha venido solamente por la insistencia del Recre también porque siempre quiso venir

Voz 3 05:56 desde el primer momento que que esto hablando con él todo han sido facilidades creo que que en Cartaya hubo una situación en la que el caso se confunde vestuario ella quería estar con nosotros entonces pero es verdad que todo todo tenía que seguir un proceso y que bueno pues que al final finalmente está con nosotros idea es la aquí pues agradecérselo

Voz 0871 06:25 así que si unimos las dos proposiciones que estaba comentando Oscar por un lado el hecho de que el jugador quería venir a toda costa y por otro el hecho de que el club le quería aquí a toda costa si finalmente entendemos que lo que quería era estar aquí está aquí pues no queda más remedio que pensar que está inmensamente feliz la verdad

Voz 3 06:45 qué muy feliz no ya tenía muchas ganas de estar aquí otra vez en casa cuando uno empieza de pequeño en un equipo siempre sueña con llegar al primer equipo y ahora en conseguirlo no y conseguir el primer equipo de una satisfacción enorme en la verdad que estoy súper feliz y pueden estar seguros de que sí

Voz 0871 07:03 pero porque si la cara es el espejo del alma ya les digo yo que hoy Alberto Quiles estaba siendo una persona felicísima en el momento de presentarse como nuevo jugador del Recre cuando sabes costó la la camiseta allí en la punta de cebo cuando bueno pues ha hecho ya por fin realidad ese sueño todavía le queda esa parte de debutar en el Nuevo Colombino pero bueno los contaba que sí que durante todo este verano porque ha sido largo ha empujado mucho para poder volver

Voz 3 07:27 el Córdoba había algunos problemas por el tema de de límites al área pero yo hablando como mi gente como cada o incluso con el entrenador del Córdoba que yo quería venir aquí a al Recre el año pasado cedió a Luca también le dije que quería venir aquí pero bueno no se no se realizó siete años lo día mi gente digo primera opción el Recreativo por favor Recreativo quiere volver a casa Porfirio estoy aquí le preguntábamos

Voz 0871 07:51 harto Quílez por ese momento en el que tuvo que decidir marcharse Un momento que tampoco fue demasiado fácil tuvo que evidentemente pues apretar los dientes de alguna manera nunca es sencillo salir joven de tu casa

Voz 3 08:02 es dice que el siempre supo que iba a volver cuando yo me fui puse en Twitter puse no una dio un hasta luego yo quería venir aquí yo siempre que llegó aquí en el Colombino ya o Carmelo lo digo que el alpinistas en el Colombino como lo darme levita ya entonces súper agradecido ya te lo he dicho estoy super feliz claro de cuando uno se marcha desea volver desea jugar

Voz 0871 08:23 y finalmente está aquí a pesar de que ha sido largo el proceso no ha sido sencillo que Alberto Quiles primero pudiera salir del Córdoba y acabase en el Recreativo de Huelva un proceso en el que bueno pues una vez que sale su nombre ha provocado reacciones en las redes sociales muchos aficionados esperando que pudiera vestir de albiazul él pues estaba sorprendido ante la buena acogida que ha tenido

Voz 3 08:42 la verdad que sí que por redes social y eso la gente que quería que que volviese la verdad que poder yo estoy súper agradecido no que que todo el mundo quiera que que te devuelva el yen

Voz 0871 08:57 que arregla una de las cosas por las que no voy a decir que conquistar a la por la operación pero sí quizá pues tardó poco más en concretarse era la insistencia del Recreativo de Huelva en asegurarse de alguna manera que podía hacerse con los derechos de Alberto Quiles en propiedad quería alguna cláusula que el asegurase que se lo podía quedar y finalmente consigue incluirla si el equipo consigue subir a Segunda División Alberto Quílez será automáticamente jugador albiazul y entonces le preguntábamos oye Alberto no sé qué expectativas tienes para esta temporada pero suponemos que esa cláusula es un aliciente más para intentar buscar el salto de categoría

Voz 3 09:32 la máxima posible ojalá sea un gran año tanto colectivo como personalmente no ojalá se consiga todo lo que lo que uno se propone ocupaba un ascenso no hace falta motivarse pero sí es verdad que que es una motivación más ojalá se pueda conseguir porque te lo uno no merece tan segunda B desmerece esta categoría más superior

Voz 0871 09:52 pero nos decía que hay que ir poco a poco que hay que centrarse en el partido a partido que todo el mundo está repitiendo en el Recreativo de Huelva está convencido de que ese es el camino a pesar de que todavía le va a faltar un poquito le preguntábamos si había visto partidos del Recre si los ha visto vio por ejemplo el de de Cartaya porque jugaba en el equipo contrario ante el Córdoba y también el del pasado domingo donde vio por ejemplo la exhibición de Calle Quintana dice que sí que va a haber competencia arriba

Voz 3 10:17 muy dura no porque con la calle ya lo conoce hace mucho tiempo y lo siempre había escuchado hablar de él pero nunca la había visto jugar y la verdad que son a grandes jugadores pero yo creo que eso también es bueno eso hace que que lo tres la arriba bueno y Alberto gallega ahora claro Alberto cómo puedo pero es verdad que que eso es bueno porque eso hace que el jugador esté metido en todo momento

Voz 0871 10:40 viento imponerse nivel que está habiendo en la zona de arriba por esa competencia que espera que haya para poder jugar en la zona de ataque dice que ni muchísimo menos piensa que vaya a venir con un puesto asegurado en el once por mucho que el Recre le haya querido ir haya pensado que era un jugador clave para el proyecto que va a tener que pelear mucho para hacerse con minutos en este equipo

Voz 3 10:59 hombre yo aquí no tengo el puesto ganado ni mucho menos ETA Alberto a eso habrá que el campo no aquí ninguno viene con el puesto como yo creo que nadie viene pues ya ya hechas hay que ganárselo Smither pondrá los

Voz 0871 11:22 hay que trabajar como leones lo tiene claro eh lo tiene escrito a fuego el jugador del Recreativo de Huelva después de la mili que ha hecho en el Córdoba B también en el UCAM Murcia en fin le preguntamos porque claro alguno la perdieron la pista otro igual ni siquiera la visto jugar nunca decíamos hombre que se definiera un poco que que cree que le puede aportar al equipo cómo es su forma de jugar

Voz 3 11:43 me gustaba o delantero me da igual pero me gusta debe mucho mucho el balón antes de entrar en contacto juego no no me gusta un delantero que en toque poco para que no me gusta entra en juego oí y mete goles bueno me da igual porque en Córdoba tuve cuando mediapunta pero el año pasado nuca estaba lo de de nueve entonces me da igual nombre de nuevo de media punta es me siento muy cómodo me da igual jugar de nuevo

Voz 0871 12:08 el mediapunta puede jugar también en banda tiene bastantes recursos lo hemos escuchado antes en boca del director deportivo de Óscar Carazo y bueno pues le preguntábamos que había tenido tiempo de hablar con el míster saber que le pide que espera de él José María Salmerón dice que bueno que como todavía no puede jugar por esa sanción que tiene pues que tampoco habían hablado demasiado no de momento no como todavía no

Voz 3 12:28 no no puedo jugar tampoco hemos hablado mucho de yo creo que cuando se vaya acercando el partido en el que puedas jugar pues ya podemos ahí hablando pero de momento no estoy trabajando igual que todos los compañeros ahí sí que no puedo jugar

Voz 0871 12:44 habría que preguntarle por esa sanción que tiene que le impide jugar con el Recre ya pasado uno de esos partidos y todavía pues le gana cada tres Si bueno pues se lo toma con filosofía Se equivocó el año pasado tiene que pagar el pato y ya está está deseando terminar poder empezar así

Voz 3 12:59 bueno yo me equivoqué el año pasado y lo estoy rodando ahora bueno yo tengo que seguir trabajando como como todos los compañeros cuando ya pueda jugar pues el míster que si si me ponen creo que sea desventaja voy a partir igual que otros compañeros trabajando no sé qué decir si alinear menos de todos modos aunque no haya tenido no

Voz 0871 13:18 conversación Lage profunda con el míster acerca de lo que quiere sobre él quiere de él para el equipo Si tiene claro lo que quiere el míster del equipo puedan entrado

Voz 3 13:27 a mí me enteré bueno me enteré que se sabía que estaba en Murcia el año pasado con el Córdoba B fuimos allí y en el UCAM también doce habla con alguno de Lucas me han dicho que que unen es un grandísimo entrado muy cercano al jugador es cierto porque yo lo estoy viendo ahora en el entrenamiento con entrenamiento muy siempre con balón no no nada nada Burriel no siempre con balón centrado que le gusta tener la pelota y atacar y no sé que me gusta

Voz 0871 14:02 bueno pues eso era lo que nos contaba Alberto Quiles y también tenía tiempo para hablar Óscar Carazo el director deportivo del Recre estamos a treinta de agosto queda solamente un día para el cierre del mercado de fichajes y a ver qué preguntarle por ese defensa sub veintitrés que finalmente ya lo ha confirmado va ser central que pueda jugar de lateral zurdo

Voz 3 14:19 pues fíjate falta un día pues un día que me queda todavía por trabajar Heynckes aspecto va a ser un jugador va a ser un jugador el perfil que buscamos es ese jugador que sea central y que también se pueda ubicar

Voz 0871 14:34 desde la terraza bueno pues eso para llegar y para salir Natalio estalla en la puerta de salida

Voz 3 14:39 eh con Natalio está prácticamente cerrado la de Alliot eh creo que que es un futbolista muy apetecible las una vez que le va a ser factible el poder encontrar algo seguro que esté a su altura es una situación que bueno pues que que lo hemos sopesado entre todos y había que buscar lo mejor para

Voz 5 15:00 el equipo creímos conveniente que es este

Voz 3 15:03 algo para delante con lo que nosotros creemos que es la situación que que puede ser lo más positivo para para grupo

Voz 0871 15:09 hacía ese esa aclaración de que ha decidido entre todos porque confesaba que le quedaba la espinita de que tenía la duda de que igual Natale una pretemporada podría haber vendido bienes de equipo

Voz 3 15:18 bueno pues yo creo que teníamos cortarle un jugador que que vienen a una situación en la que viene que se lesiona y que él dentro acelerar esos plazos de recuperación vuelva a recaer las sensaciones que él tiene no son buenas empieza más tarde que el resto cuando o si se quiere incorporar pues el resto está puesta en marcha por encima ahí no pues no llegan tras la entrada es verdad que que creo que

Voz 5 15:46 bueno pues que que que que creo que no hemos visto son mejor personal

Voz 0871 15:52 Irán menos ha aclarado que no va a estar disponible este fin de semana Mario Hernández que sigue recuperándose del esguince de tobillo que arrastra desde el Rayo Vallecano ir tampoco con Iván González que están haciendo lo que pueden pero que por el momento pues siguen sin poder contar con él están hablando con la Federación Polaca también se le ha preguntado al director deportivo del Recre bueno pues por lo que ocurrió ayer ya parece que se ha zanjado todo queda claro cómo se va a funcionar no sé si él tenía una sensación de que es su puesto su trabajo en el Recre fuera provisional dependió de lo que ocurriera pero ahora ya parece que si él ha querido zanjar el tema dice que más allá de cómo se hagan las cosas a día de hoy no hay otros amó piel recrea todos son el rey

Voz 3 16:30 es lo que pasa es que yo creo que desde el primer momento que yo presenta aquí yo lo que siempre ha sido reflejar que no hay un hebreos amó un Rey gratis yo no no no que somos todos al Recreativo de Huelva cruces yo sigo en mi misma y misma idea yo trabajo para el club en este caso relativo Huelva Ivonne pues se estado totalmente independiente da todo lo que se ha producido la venta como creo que hemos hablado