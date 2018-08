Voz 1 00:00 bueno pues eso era lo que contaba Óscar Carazo acerca de bueno como veía toda esta situación del Recre pide tranquilidad y sobretodo que se entienda que no hay bandos sino que todos son el regateo de vuelo y quizás sea lo más inteligente bueno les quería contar una última cosa del recrea una cosa que me parece que después de todo lo que estamos comentando los últimos tiempo que son ciertamente desagradable porque hay mucha incertidumbre porque se habla de problemas porque no sabes no se sabe bien qué va a pasar con el Recre pero en medio de todo eso pues seguimos viendo que lo que el mayor patrimonio que tiene el Recreativo de Huelva pues es su afición está clarísimo de ello cada vez queda menos dudas sinceramente esta semana conocíamos por ejemplo que en medio de todo el barullo también atendiendo a las muchas necesidades que tiene el Recreativo de Huelva porque evidentemente pues con sus recursos no llega absolutamente a todo pues la P Doña milenio milenio júnior pues ha hecho un esfuerzo ya dotado de balones a los escalafones inferiores de la cantera del Recreativo de Huelva ha querido pues poner su granito de arena para que los chavales lo que pueden ser el futuro del Recre pues puedan entrenar al menos con balones y que puedan tener pues las mínimas condiciones exigibles Pepe Sánchez es un amigo también es el presidente de la peña milenio quería yo saludarlo PP buenas tardes hola buenas tardes quería yo comentar esto porque en fin en medio de tantas noticias negativas que muchas veces tenemos parece que no somos capaces de valorar las cosas buenas que ocurren por ejemplo esto que habéis hecho vosotros debe preocupar porque los los los los niños chavales puedan tener balones dignos para entrenar pues a mi me parece que había que comentarlo

Voz 2 01:38 sí están eso fue lo hizo Juan Antonio Cabrera presidente de la Federación deberían ayudar a la cantera no no no factor tiempo para para gente así es que en este momento es lo que tiene que ver

Voz 3 01:51 los verdaderos recreativista cuantos balones lo habéis mandado la cantera

Voz 2 01:56 en Yemen previo de Halonen ellos para entrenar con balones para que no esté gente pidiendo la niña ya compraría más

Voz 1 02:06 claro problema ninguno claro que si al final sí se habla del club muchas veces no se trata de poner dinero decir ampliación de capital venga vamos a dejarnos los ahorros a veces con con gestos de estos ojalá que no hicieran falta ojalá que el club pudiera a sufragar esos gastos sólo pero eh que dejamos a los chavales sin balones

Voz 2 02:25 no no eso nunca el club pueden acarrear margen bruto donde sea con otros seguridad si te digo logros plan ha instado a los otros

Voz 1 02:38 me llama la atención positivamente Beppe porque se escuchan muchos muchos comentarios no di di cada uno tiene su opinión y es perfectamente respetable pero claro por ejemplo tú no eres ajeno a todo a todo lo que ocurre aquí al enfado generalizado que hay muchas veces en en aficionados de toda la vida porque se sienten ya no sé si decir engañado So Ho ya hartos de la situación hay gente que dice este año no Pensacola Bono o yo no doy un duro más etc etc etcétera y no sé si en algún momento es complicado convencer a alguien de que ayude por ejemplo una iniciativa como esta

Voz 2 03:11 tras para nosotros no da lo único que hace falta Franken la palomita entre se olvidan todos los trenes de la de no ser así el alza

Voz 1 03:26 bueno hay que a mí me parece genial Pepe que te que te está pareciendo lo que está viendo por ahora en cuanto a lo deportivo más que hemos visto de la jornada pero bueno yo sé que tú estás pendiente de todo que has visto a algún partido amistoso y sobre todo bueno que tu idea la tienes

Voz 2 03:40 a la vista de la segunda parte de la primera parte regular sea mucho calor las una parte centró Mango deben ir tenéis mejora y claro y tenemos un entrenador con revivirlo yo le iba a la gente que al Murcia lo estuvo ahí cuando explayó para a nosotros porque claro plantillas era mucho más cara pero año con menos dinero sea eso también es una guía de gente higiene y por qué no

Voz 3 04:15 Tito El salto estén ya pelear no sé claro que sí esa celebra la primitiva menos nosotros

Voz 4 04:20 es totalmente incluido ojalá ojalá

Voz 1 04:23 que sí que podamos contar aquí en la SER por supuesto que si yo estaría encantado bueno PP pues yo solamente quería saludarte contar un poquito esto este Egipto que habéis tenido con el Recreativo devuelve sobre todo con la sangre de su sangre con los chavales que son los que ahí iban cada día ilusionado con algún día jugar en en el primer equipo y que y que también hay que cuidarlos

Voz 2 04:43 claro que ser futuro verdad que debe doncella

Voz 1 04:47 totalmente bueno PP pues enhorabuena por esa iniciativa tanto a ti como a tus compañeros de peña también a la Federación Española la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva Iggy y ojalá que poco a poco vayan haciendo menos falta este tipo de iniciativas