Voz 1 00:00 bueno comenzamos con esta entrevista con el director deportivo del Recreativo de Huelva llevábamos tiempo detrás de ella pero habíamos dicho bueno cuando finalice el mercado de fichajes el treinta y uno de agosto a partir de ahí tenemos tiempo para hablar y sobre todo bueno pues para hacer un poco de balance no de una época una fase de el del trabajo muy intensa sobre todo evidentemente no solamente para el directo Deportivo para más personas que están dentro del club no pero al final es la cara visible de todo ese trabajo que se ha llevado haciendo durante los meses de verano y que han cristalizado ya pueden este treinta y uno de agosto a pesar de que ya ha comenzado la temporada pero que bueno que evidentemente pues ya cierran ese capítulo al menos hasta el mes de enero Óscar Carazo nos acompaña en el día de hoy en los estudios de la Cadena Ser buenas tardes Oscar

Voz 2 00:40 buenas tardes claro lo hacía tiempo que estábamos hablando de haber cuál

Voz 1 00:43 lo podíamos hablar de esto porque hemos tenido la oportunidad de hablar en rueda de prensa en más de una ocasión pero bueno siempre de una manera compartí mentada no siempre comentando los nombres de última hora las presentaciones de los jugadores que iba faltando pero bueno ahora ya sí tenemos una idea clara a nivel global de lo de lo que se les

Voz 3 00:58 que si al final el tiempo que que no nos permitía el poder hablar con vosotros era a través de las presentaciones Si bueno ahora pues estamos un poco más tranquilos podía terminar el mercado intentaremos dar las explicaciones que tenemos que dar estos estos días a todos y a dejar que el balón ruede

Voz 1 01:18 bueno ya está rodando imagino que contento no seis de seis dos victorias

Voz 3 01:23 sí es un inicio esperanzador inicio pues con ilusión y y bueno

Voz 0698 01:29 eh pero es simplemente anecdótico creo que es que el Misteri

Voz 2 01:33 todos los que trabajamos en el club lo lo llevamos diciendo que esto va a ser partido a partido ir centrándonos en

Voz 1 01:39 hay día a día yo creo que hay cosas que mejorar pero si uno lleva dos partidos ganados y está arriba es más sencillo no mejorarlas

Voz 2 01:48 bueno que es normal date cuenta que que es una plantilla totalmente nuevo entonces hasta que tuvo en cajas esas piezas

Voz 0698 01:55 eh

Voz 3 01:56 el equipo empieza a asimilar

Voz 0698 01:59 lo que lo que quiere el míster pues pues es normal que que a día de hoy pues falten muchas cosas todavía

Voz 1 02:05 he dejado margen como ha empezado la temporada hay digamos esos dos partidos de de inicio estás contento con el resultado que ha dado el trabajo este verano con esa plantilla aquí también con el cuerpo técnico evidente

Voz 2 02:19 la verdad que sí esa él personalmente creo que que ya ya lo he dicho en alguna vez es para estar contento el trabajo que hemos realizado desde el club es un trabajo que que hemos sido hemos ido a contrarreloj por porque bueno pues hemos empezado más tarde que que el resto de mis compañeros en la plaza

Voz 0698 02:36 es Johnny y creo que que los frutos que que hemos sembrado pues creo que que bueno es para estar contentos

Voz 1 02:44 cuando comienza esta aventura cuando no no te aventura porque tu aventura ya que ya comenzó en enero de este año pero cuando se empieza a darle forma al Recreativo de Huelva dieciocho diecinueve la primera idea que tiene Carazo cuáles porque evidentemente hay que buscar un entrenador acorde a una idea que tenga el director deportivo imagino

Voz 2 03:04 bueno pues ese es el sobre la pieza angular de todo el proyecto es el entrenador

Voz 3 03:07 E es el que nos va a ir asentando todo oí

Voz 2 03:11 sobre todo lo que nos va a dar veracidad en el mercado como he dicho muchas veces en nosotros venimos de una situación complicada a nivel buen nivel deportiva como vivimos el año pasado

Voz 1 03:20 sí

Voz 2 03:21 bueno pues todo lo que rodea o a rodea o nuestros estos años al regadío

Voz 0698 03:26 no pues hay que intentar que que el que el jugador pues que que crea en este proyecto y que bueno pues que entre todos los que trabajamos en el club

Voz 3 03:36 pues intentar que que esto salga adelante y para eso estamos

Voz 1 03:40 hay jugadores que no han venido si no sé no hubieran venido si no hubiera estado al menos aquí

Voz 2 03:47 bueno es verdad que que Salmerón

Voz 3 03:49 mucha fuerza sólo hay que negarlo pero o

Voz 2 03:52 tampoco tiene que somos el Recreativo Huelva que tenemos una masa social muy importante detrás que que somos el decano del fútbol español y que para todo jugador es apetecible pero creo que todos tenemos que poner nuestro granito

Voz 0698 04:03 a el míster el granito de del la parcela técnica que estamos trabajando el de la gente que trabaja en el día a día y de la masa social que es nuestro santo y seña de para poder intentar

Voz 4 04:18 convencer al jugador entonces todo suma es un cúmulo CIU si miramos ya pues tiene una

Voz 1 04:26 te incluso el último fichaje del del Recreativo Yu Ibooks que creo que no sé yo tampoco muy caro en cuánto vale este Recreativo de Huelva

Voz 4 04:37 contando al cuerpo técnico y todo cuál es cuál cuál ha sido el precio final

Voz 2 04:40 Pilar esos números del año pasado

Voz 4 04:43 y cuando fueron los vuelos lo veo el año pasado más no menos

Voz 2 04:45 no es que tampoco te puedes hacer una idea porque porque estás en una situación en la que bueno pues a lo largo del año tienes que baja yo creo que el presupuesto lo cierras a final de temporada cuando tuve realmente lo que te has podido hasta

Voz 1 04:58 sí pero a día de hoy saben lo que lo que ha costado el Recreativo de Huelva no porque al final el presupuesto buena cosa muy global pero el presupuesto se dedica una parte al a lo que es el el equipo no

Voz 4 05:10 en cuanto a acostar con cuánto vamos a lo somos ahora mismo en presupuesto el séptimo de la categoría séptimos de la casa

Voz 1 05:17 sí

Voz 4 05:19 establecemos se puede establecer el timo de puede decirse esto se tiempo se puede establecer una

Voz 1 05:25 una previsión de lo que va a ocurrir a partir de ahí o eso ya es esto no tiene nada que ver esto

Voz 2 05:30 Nos en matemáticas eran el final cuando nos dedicamos a esto del fútbol es muy complicado el poder vaticinar lo que pasa en el futuro lo que te digo al final estamos sopesando el día a día está trabajando el día a día desde la tranquilidad

Voz 0698 05:44 a desde la humildad que es lo que creo que tiene que ser nuestro

Voz 4 05:48 nuestro santo y seña del equipo sí pero si uno se fija en qué equipos estuvieran jugando hasta el final

Voz 1 05:53 el ascenso el año pasado Extremadura y Cartagena sin duda fueron los que

Voz 4 05:56 tuvieron un presupuesto más elevado no más o menos Cartagena Extremadura si te vas a otro grupo se él

Voz 3 06:01 el Mallorca

Voz 4 06:03 mira de es limpio pero luego también tienes otros presupuestos tan elevados como por ejemplo fue el Racing el año pasado que el Racing contra yo bueno Melilla también tenía un presupuesto alto el año pasado son presupuestos

Voz 2 06:16 que que bueno pues que no te dan un otean la seguridad de de de entrar en playoff sino que es el trabajo y el día a día lo que lo que te va a ayudar a a poder estar ahí arriba compitiendo oí bueno que el año pasado por estas fechas creo que que es tuvimos el el Écija creo que que estuvo me parece que el seis ocho siete jornadas sólo cinco jornadas no te lo puedo decir con seguridad siendo primeros termina descendiendo esto al final es fútbol y hay que ir paso a paso oí trabajo todos los días

Voz 1 06:48 cuál es el perfil que se ha buscado sobre todo en el futbolista el Recreativo de Huelva evidentemente en cada posición

Voz 4 06:53 habrá una a una las necesidades pero

Voz 1 06:57 me refiero a nivel personal porque la semana pasada el míster decía que estaba muy contento con la plantilla destacaba mucho sobre todo la calidad humana hablaba de el sacrificio que son buenos chavales hasta qué punto se tiene en cuenta eso cuando uno está rastreando el mercado

Voz 2 07:12 eso es lo más importante para mí al final es verdad que tienes que tener jugadores con calidad con experiencia pero sobre todo que fomenten un vestuario por qué porque no lo largo del año vas a tener situaciones muy complica

Voz 3 07:24 dadas entonces si nosotros somos capaces au de conseguir que el equipo sea un blog que que a nivel humano esté por encima

Voz 2 07:35 de las perspectivas pues pues yo creo que ante esas situaciones adversas será más fáciles salir ser muy muy es un papel muy importante dentro de de la elección de jugadores que aparte de ser jugadores bueno pues que tengan experiencias de la categoría que tengan calidad que

Voz 0698 07:51 qué

Voz 2 07:52 bueno que se sepan desempeño desarrollado desempeñar en en puestos que Evan ocupar a lo largo de la temporada sobre todo que que fraude son un nivel humano

Voz 4 08:01 ha hablado de la experiencia

Voz 1 08:03 yo no digo que este equipo no tenga experiencia porque hablamos de jugadores que en su mayoría el año pasado han hecho muchísimos para muchos muchísimos partido de su equipo y que incluso han peleado por estar en zonas altas bueno en playoff pero en cuanto a la edad no es una plantilla de edad elevada quizá Pina es el jugador más veterano si no recuerdo mal hay bastantes jugadores que hasta el año pasado en sub veintitrés no es una plantilla de la elevada no

Voz 2 08:29 no es verdad eso es cierto nosotros nos hemos buscado jugadores que que tengan hambre final tenemos que hacer una confección donde se en jugadores pues buscar el equilibrio jugadores que que vengan con ese hambre demostrar de intentar bueno pues es utilizar el escaparate que se le ponen el Recreativo para intentar crecer ambas parte bueno pues creo que cuando tres jugadores con con esa serie de de características pues creo que es más factible

Voz 1 09:02 normalmente bueno no sé si hay momentos para todo durante la temporada que os preocupa o he pensado que en algún momento puede echar de menos a esa experiencia

Voz 0698 09:11 bueno en final en la experiencia creo que que

Voz 2 09:15 qué es lo que has dicho tú al final si tú te pones a analizar el equipo es verdad que son gente joven pero son gente a con con acumulación de partidos en la categoría que ya te pueda la experiencia es que creo que van de la mano hemos intentado buscar ese equilibrio jugadores que ya han tienen en torno a cien ciento y pico partidos aunque sean jóvenes yo creo que que sobre todo ese grupo está preparado para ello cuando las venga

Voz 0698 09:39 son difíciles porque vendrán y ya te digo que que

Voz 2 09:42 hay que estar preparados para ello entonces creo que entre todos podremos sacarlo

Voz 1 09:47 cuál ha sido el el nivel de sintonía con Salmerón a la hora de elegir el jugador ha habido quórum fácilmente fluido algún jugador en el que ya es atacado yo no lo veo yo lo veo

Voz 3 09:56 no ha sido muy fácil trabajar con el míster Esther es una persona que que tiene pues un nivel muy

Voz 2 10:03 alto conocimiento de mercado cuando hablamos de jugadores las perspectivas son similares obviamente habrá jugadores en los que a lo mejor pues uno y otro tengamos diferentes opiniones pero siempre hemos intentado buscar lo mejor para el equipo y siempre ha sido sintonía entre ambos para me han sido muy fácil trabajar

Voz 1 10:22 sí ha sido fácil trabajar con el Consell con me refiero al final hablábamos antes del presupuesto al borde del director deportivo está amoldarse un poco presupuesto pero a veces pedir intentar apretar un poco el el Consejo pues sus por su parte también puedes está mirando un poco los números en una entidad en la que evidentemente no hay mucho dinero cómo cómo ha sido esa fase

Voz 2 10:40 la verdad es que el Consejo en ese sentido mira por el bien del Recreativo oí obviamente pues todo para nosotros ha sido ir de la mano y aseo factible osaba en ese sentido

Voz 3 10:50 no yo no me he encontrado en ningún ningún pero ni nada

Voz 1 10:55 una buena noticia no sobre todo porque al menos yo desde el año pasado tenía mis dudas no teniendo en cuenta cómo se habían dado los acontecimientos eso de dos partes en la gestión una deportiva otra en lo que se refiera a los números y demás el año pasado creo que hubo algún que otro problema no sabía cómo se iba a dar este al menos en ese sentido la cosa ha ido bien

Voz 2 11:15 bueno pues son situaciones que pasaron a lo largo yo creo que tampoco creo que que hayan sido tan importante Si yo desde que me ha tocado vivir esta experiencia desde que llegado para mí todos digo facilidades todo ha sido por el viendo el Recreativo y creo que estamos todos unidos para ellos que para eso es lo que estamos

Voz 1 11:35 siguiera pregunta Óscar Carazo cuál ha sido el fichaje más complicado yo no sé si me diría el de Tropic porque uno de los que hemos hablado más

Voz 4 11:41 pero bueno sino el de tropical

Voz 0698 11:45 yo creo que todos han tenido su momento eh todos al final han tenido sus problemas ya había días que los veías muy cerca ya había momentos en los que habías que que se tambaleaba ni que que aparte aparecen otros equipos Si bueno pues hay que trabajar hay que insistir hay que

Voz 2 12:03 bueno pues a saber dónde estamos intentar

Voz 0698 12:06 que que ellos vean que el proyecto pues pues el Inter puede ser interesante y que les puede venir bien para sus carreras pero yo creo que cada momento cada fichaje ha tenido su momento

Voz 2 12:20 para mí han sido todos complicados pero a la vez también han sido fáciles porque los chicos en todo momento han mostrado interés por de estar aquí con nosotros sí pero habrá

Voz 4 12:29 alguno que haya dicho en algún momento lo lo he visto perdido

Voz 1 12:32 si al final no

Voz 3 12:34 tropiezo muy complicada porque hubo un momento en el que a nivel económico nosotros no podíamos estar en ningún momento por Ny similar au acercarnos entonces también el chico

Voz 4 12:44 que era normal pero yo creo que antes

Voz 3 12:47 sólo que era su tú tú pues no se importancia

Voz 2 12:52 por diva bueno pues pues al final está con nosotros y creo que queda agradecer pero ya te digo que

Voz 3 12:58 que todos todos todos los chicos que que han venido hasta el momento han sido situaciones complicadas y que desde su parte siempre ha sido

Voz 0698 13:07 sí

Voz 3 13:07 bueno pues de generosidad para mí aquí y que al final pues San Francisco

Voz 4 13:12 cuál es cuál es la es

Voz 1 13:16 espinita que se le queda el director deportivo que el jugador se ha escapado que que ley le ilusionaba que le gustaba

Voz 0698 13:24 bueno algún jugador ha habido que que si ha habido que que podíamos haber no sé a lo mejor el que hemos llegado más tarde ahí no ha podido ser hay hay jugadores que que sí que opone a nivel económico no hemos podido llegar

Voz 3 13:39 pero pero

Voz 0698 13:40 son situaciones que se dan y que y que tampoco creas que que le da mucha importancia porque

Voz 2 13:45 porque te vuelvo a decir que

Voz 0698 13:47 que yo personalmente creo que esto que la plantilla que hemos creado entre todos para estar

Voz 4 13:53 contento lo tendrá nombre y apellidos alguno de eso no

Voz 2 13:57 sí pero lo que te digo era a lo mejor cuando hablabas con un jugador estabas hablando por si acaso a lo mejor ellos entre entre ellos o ellos mismos reciben otra

Voz 4 14:08 otras ofertas entonces tú tienes que guardar las espaldas

Voz 3 14:11 con con otros dos au o jugadores que pasa es que en el momento en el que ya te decía o oye que ven que voy para allá pues los demás ya no no no

Voz 2 14:22 Donna de de nivel económico

Voz 3 14:25 en ellas dando trabajando final el qué

Voz 0698 14:28 sobre todo lo que queríamos eran jugadores que estén

Voz 2 14:31 lucrado con la situación entonces en el momento en el que tuviera un jugador que que que que todavía se está hablando con ellos porque creías en el deportivamente IT decía que que que ya estaba por la labor devenir obviamente nosotros lo que queremos son jugadores que quieren estar aquí

Voz 1 14:47 esa ha sido una de las claves no el si yo me interés por parte de jugador ponga toda la carne asador sino no lo veo claro

Voz 2 14:55 bueno al final el creo que que que que todo que todo cuenta es decir es verdad que tú cuando ves el interés del futbolista pues

Voz 3 15:01 es pues te te te ilusiona o te entraron

Voz 2 15:04 sí tienen más ganas por por poder trabajar con él porque tú estás viendo que él está creyendo en lo que tú le estás explicando pero también es cierto que hay otros jugadores a los que hay que intentar convencer hay que intentar hablar con ellos los representantes

Voz 3 15:15 todo todo momento también pues ese es un cúmulo de cosas fueran no eso

Voz 2 15:20 solamente no ya como tú has dicho que sí pues ya perfecto me quedo con este no porque dice uno que sí pero todo a lo mejor querías a otro y estaba hasta que conseguía salud

Voz 3 15:28 eh son es un trabajo de día a día de de todo el grupo pero bueno pues eh

Voz 0698 15:36 pues generar eso ilusión y expectativas si realmente

Voz 3 15:39 bueno pues pues estar trabajo día hay día

Voz 1 15:44 si repasamos las líneas de del equipo portería defensa mediocampo y delantera cuál dirías que es la que está mejor cubierta en cuál

Voz 4 15:54 bueno está bien pero me hubiera gustado cubrirla un poco más

Voz 2 15:58 hombre yo creo que el centro del campo está bastante encubierto arriba también estamos bastante encubiertos por la llegada de las últimas llegadas de Quiles de Ródenas ha con el tema de luego luego de de este de calle ah pues es obvio que al final el el a lo mejor un poquito cubierto pues lo tenemos posiblemente a lo mejor el perfil izquierdo pero tampoco porque con la llegada de IU es un jugador que sí es verdad que eso XXIII pero es un futbolista que bueno que nos puede hacer tanto tanto de lateral como de centrales creo que que que hemos conseguido ese equilibrio

Voz 3 16:32 sí

Voz 2 16:33 yo estoy contento en líneas generales

Voz 1 16:35 ha comentado que ha sacado el nombre de calle es un jugador que en estas dos primeras jornadas está sorprendiendo a mucha gente supongo que mucha gente que no lo conociese anteriormente o que a lo mejor conociese solamente la versión de cuando era un canterano que intentar buscar minutos en el primer equipo pero es cierto que esto lo está haciendo muy bien y se está manteniendo el once yo creo que por méritos propios

Voz 4 16:53 ya cosechadas desde la pretemporada

Voz 1 16:57 es un fichaje que está apalabrado desde hace muchísimo tiempo que yo no sé si incluso en cuenta ya prácticamente hecho cuando llegas pero no sé si te sorprende si estaba de acuerdo ese fichaje como lo como no cuadra

Voz 3 17:08 no lo de calle es verdad que el año pasado se queda con con unas puertas de venir en junio no se concreta el fichaje ahí y en enero cuando intentamos esto o reforzarlo

Voz 2 17:21 personalmente le conozco de la época cuando estuvo aquí en Huelva que el Recre

Voz 0698 17:27 cuando

Voz 2 17:28 o cuando yo me dedicaba al Estado en el en otro club nosotros estábamos siguiendo la evolución de chico joven

Voz 3 17:34 si él estaba entre esos chicos

Voz 0698 17:37 es un jugador que esa Pete

Voz 2 17:39 dile para todo el mundo y más siendo aquí en Huelva porque él viene aquí a pues eso demostrar que que en su día ha salido de aquí

Voz 0698 17:46 viene pues con experiencia ha informado para poder demostrar que que bueno porque

Voz 2 17:54 puede ser una pieza importante pero pero sobre todo yo no me quedo con que ahí hay un sentimiento hay una situación de competividad en el grupo y que creo que que todos al final van a apretar para poder

Voz 3 18:07 jugar y que jugará el que mejor esté en cada momento

Voz 1 18:12 en en el medio a mí me está sorprendiendo la suplencia de marcaba ayer un jugador que me gustó en pretemporada me gusto en la segunda parte ante el Don Benito ayer en la segunda parte siendo un partido el domingo en la segunda parte siendo un partido en el que el Recreativo no tuvo demasiado la pelota también creo que se anotó su entrada creo que es distinto a los demás pero evidentemente no va no vamos a entrar a juzgar el trabajo del entrenador pero a mí personalmente te me sorprende que esté costando entrar en el once inicial

Voz 3 18:42 sabes yo creo que él lo más importante que puede haber para sí para que todo vaya bien que cada uno

Voz 2 18:50 sepamos cuál es nuestro trabajo entonces el míster cree que en este momento

Voz 3 18:54 pues a Borja o o Llorente o Tropic que están en una situación que que que el equipo necesita o para poder esto jugar ese partido pues estos últimos dos parte

Voz 2 19:07 todos

Voz 3 19:07 y para eso juegan pues pues que lo

Voz 2 19:10 de todos los días y el que está todos los días conviviendo con ellos en el míster

Voz 3 19:13 pues yo creo que eran jugador porque eso eso eso yo estoy con vosotros pero igual que más que está Borja que es otro jugador Llorente otro jugador y si vamos sí

Voz 2 19:25 analizando uno a uno yo creo que cada uno va a tener importancia a lo largo del año y qué tienen que tienen que pues aprovechar la situación y hasta leer

Voz 1 19:34 por director deportivo al entrenador la alineación ante de los partidos

Voz 4 19:37 el plan comentar lado solo por saber uno no sabe a lo mejor me la vas a eso pero yo te

Voz 3 19:43 poco no soy una persona que

Voz 2 19:46 es sobre todo es eso que a mi me gusta ser muy respeto sobre el trabajo de los demás Si y en ese sentido el míster sabe perfectamente que que yo no entonar el a lo mejor podemos hablar de lo que puede ser pues él después del partido o lo que puede ser el partido a lo mejor pero bueno son simples comentarios y aquí nosotros estamos para ayudar y para facilitar la situación

Voz 1 20:08 Oscar recuerdo la primera comparecencia pública que tuviste que en Huelva allá por el mes de enero a final de mes de enero y febrero uno de los temas sobre los que se habló en aquella rueda de prensa fue la cantera es decir que tenían una idea de cómo quería que funcionase de la cantera querías darle importancia a los chicos que viniendo abajo decías que une tipo como el Recreativo devuelve la cantera tiene que ser fundamental entiendo que supongo que ha habido mucho trabajo por delante que quizá la cantera no era lo primordial pero aquí también hay mucho por hacer supongo

Voz 2 20:38 pero y al final tuvo que repetir es que no puedes estar en todos los sitios es tienes que rodear te gente bueno pues que tu creadas o o que la situación así conlleve que que puedan estar pues delegando esa parte entonces ahora mismo

Voz 3 20:55 Zamora que está haciendo pues toda la cantera bueno pues a lo largo de ahora de ella

Voz 2 21:02 el término del mercado pues estaríamos hablando oí trabajaremos y es obvio que a mí es verdad que pues que me gusta y creo que que podemos hacer cosas pues para intentar que oye que poner nuestro granito de arena que todo mejore

Voz 1 21:17 pero se ha introducido ya no voy a decir algún cambio alguna variante

Voz 2 21:20 hay alguna directriz

Voz 1 21:21 de como en principio aunque no se haga de manera profunda pero que sí hay algunas cosas que ya a partir de ahora empiezan a funcionar de manera distinta

Voz 0698 21:31 bueno e son situaciones en las que después

Voz 2 21:34 analizarlo todo oí a hablarlo entre

Voz 3 21:37 dos

Voz 4 21:38 bueno es verdad que yo trabajos ha empezado ya a desarrollar es verdad

Voz 0698 21:41 que que hay una situación de es

Voz 2 21:46 un trabajo que ese quiere desarrollar a nivel metodológico un trabajo en el que va a ser el día a día con el Tratado de los chicos pero eso ya te digo que es que es mucho trabajo y tiene que ir poco a poco

Voz 1 21:59 hace poco veíamos lo anunciaba el club que había una jornada hago una serie de clase de tecnificación de los porteros eso forma parte de una cosa una cosa que no va no va demasiado con lo que estoy planificando sino que ha sido espontánea no

Voz 2 22:12 es una cosa que es verdad

Voz 0698 22:14 no no es espontáneo todo lo que lo que se ha ido desarrollando una situación que que esa propuesto y que que que es

Voz 2 22:22 se está poniendo encima de la mesa para poder desarrollar qué es lo que te digo al final lo han puesto en metodología de porteros va hacer metodología por líneas de de trabajo

Voz 3 22:30 pero bueno sobre todo sabiendo donde

Voz 0698 22:33 damos sabiendo los las herramientas que podemos tener oí

Voz 3 22:37 bueno poco a poco pues muy complicado el año

Voz 1 22:40 pasado el juvenil de División de Honor lo pasó francamente mal este año igual es un equipo clave no a mí me da la sensación de que en el desarrollo de los jugadores tener un equipo en División de Honor y es es imperativo casi no

Voz 4 22:55 no no sé no sería una mala noticia perder esa categoría hombre va a ser eso

Voz 2 22:59 es una categoría muy bonita es una categoría donde el jugador

Voz 1 23:02 sí pero no al pequeño salto casi a los mayores

Voz 2 23:05 yo viendo lo que pasa que yo yo viendo todos estos años que llevamos trabajando la cantera cuando tú ves al futbolista realmente

Voz 3 23:11 en su en su lugar

Voz 2 23:14 creo por decirlo así es cuando al de juveniles

Voz 3 23:17 hasta que no sale de juveniles estuvo al jugador lo puedes intuir puedes verlo pero no los asemeja la realidad porque la competición es cuando tú estás fuera de de juveniles es cuando ya empieza la realidad entonces es verdad que te puede dar una ligereza

Voz 2 23:32 de lo que puede ser futbolista pero

Voz 3 23:35 todavía le queda mucho pero a nivel de desarrollo

Voz 1 23:37 pues lo competitiva que es la categoría siempre mejor ahí que en Liga nacional

Voz 3 23:40 no hombre eso sí eso es si eso es obvio pero

Voz 2 23:43 pero también te digo sea para nosotros es una categoría importante pero lo que dices tú del futbolista cuando el futbolista nubes realmente es cuando ya ha salido el del escalafón de la formación cuando ya empezamos a hablar de ya un futbolista que que ya estos resultados hay que verle como compites hay que verle en un entorno de de situaciones complicadas de ahí es cuando ya ves al futbolista en el filial a ellos cuando ya ya empiezas a verle el entorno del filial ya masas más semejante a lo que es el la realidad fue una pena esa pérdida de categoría dicen esas una complicado se complica un poco la situación porque es verdad que es es más fácil llamar la atención no buenista Gavà para competir en Tercera que para competir en División de Honor pero bueno final han seguido como se dio creo que estuvimos luchando en situaciones

Voz 3 24:29 sí adversas Si bueno pues no se pudo conseguir pues no hay que estar pensando y en lo que pudo ser

Voz 1 24:36 hay más alto este año del segundo al primer equipo evidentemente objetivo yo creo que debe ser al menos intentar subir de categoría aunque también la confección del equipo ha sido complicada no sé por va a pelear este año en el el filial de Iván Rosado pero en pretemporada por ejemplo Ponce ha llamado la atención

Voz 2 24:55 la verdad es que los chicos que han estado en pretemporada del filial han estado a buen nivel

Voz 1 25:00 Internet también INEM

Voz 3 25:02 pero él tampoco entonces Diego ha tenido la poesía porque se lesionó Fernando empezó bien y bueno es un juvenil y hay que ir paso a paso y que tranquilidad

Voz 5 25:15 pero sobre todo

Voz 3 25:15 para nosotros lo más importante es formar al futbolista Si nosotros no

Voz 2 25:19 digamos en División de Honor pero somos capaces de sacar dos futbolistas para el primer equipo para nosotros esos era un éxito más que si ascender a Tercera División y el año pasado creo que estuvimos comentando cuando el Fútbol Club Barcelona cuando más jugadores ha sacado para el primer equipo fue el año que estuvo en Tercera División que asciende como Guardiola una vez es una utopía es verdad que el Barça es el Barça nosotros somos los otros pero yo creo que cuando estamos hablando de la formación lo más de lo más importante es sacar fue en esta con el primer equipo es obvio que es más factible mientras más arriba Ésta es en la categoría si estás en tercera seamos factible que estás en División de Honor porque me lo salto pero vuelvo a decir lo mismo lo más importante es eso formar jugadores para que tengamos a los máximos el primer equipo

Voz 1 26:05 tenemos que tiene que finalizar ya pero yo no me quiero ir sin hacer una pregunta ahí estás más relativa al primer equipo entiendo que no me vas a decir en qué posición va a quedar este año el el primer equipo pero si te preguntaría una posición de la que crees que no va a bajar en la tabla clasificatoria

Voz 3 26:24 no me diga el quince

Voz 0698 26:28 una es que esas que creo que me he vivido

Voz 2 26:30 estos es muy cautos y soy para esas cosas soy muy respetuoso y no me gusta

Voz 3 26:36 no no me gusta ponernos Ny topes Ny es Toni

Voz 2 26:41 ni limitaciones entonces pero esto distintos

Voz 1 26:43 donar es decir va a quedar segundo tercero no viendo no lo decimos por supuesto

Voz 2 26:49 te he dicho que no me gusta es bueno y tope ni limitaciones entonces yo creo que hay que ser respetuoso con la competición estar tranquilos

Voz 0698 26:56 te digo y K

Voz 2 26:58 la semana que ganemos por disfrutar cada semana que perdamos pues intentan levantarnos lo antes posible

Voz 1 27:03 bueno te preguntaba qué posición no sería aceptable para el Recre este año

Voz 0698 27:08 en fin no sé es que yo no

Voz 2 27:11 no me gusta no me gusta hacer no me gusta hacer cábalas de futuro me gusta ir día a día me gusta estar tranquilo en ese éxito en esas situaciones y no pensar en eso explicamos como sabes qué pasa que si tú te empiezas a poner metas ahí te vas a poner

Voz 0698 27:25 y limitaciones creo que son son creo que formas de bloquearlos entonces hay que vivir el día a día

Voz 4 27:34 a trabajar de verdad mucho trabajo mucho trabajo

Voz 2 27:42 pues todos los días compitiendo o qué es lo que para eso eh

Voz 4 27:44 en la segunda B así también voy yo no entrevista sin contestar a las preguntas pero bueno para la

Voz 1 27:50 la siguiente lo dejaremos director deportivo el Recreativo de Huelva Oscar Carazo muchísimas gracias a descansar si él lo que procede ahora supongo que si unos días suerte en lo que queda de temporada que queda mucho