Voz 2 00:00 estamos de regreso llevaramos habla seguir hablando de fútbol pero vamos a hablar del Sporting de Huelva porque el conjunto de Antonio Toledo vuelve a la competición ya este fin de semana después de ese parón que ha habido por el final de la competición el verano la pretemporada y demás ya El Sporting de Huelva empieza a jugar en serio empieza a jugarse los puntos lo hace el próximo sábado ocho de septiembre a las doce del mediodía lejos de Huelva le toca empezar como visitante visitando el campo de Madrid vamos a ver qué tal se da al conjunto sportinguista que este año tiene evidentemente novedades en su once pero que también evidentemente pues tiene que guardar guarda jugadoras del del año anterior un bloque pues

Voz 3 00:52 que conocen la ciudad conoce evidentemente la competición Ike tiene que ser el que

Voz 2 00:58 me vaya tirando del carro hasta que las nuevas pues terminen de aclimatarse y de dar el cien por cien en ese bloque hay una chica que es de aquí de Huelva que ha sido una de las últimas en ir subiendo escalafones hasta llegar al primer equipo quedarse y además hacerse con una plaza en el once titular se trata de cintas Rodríguez que poco a poco se ha ido haciendo un hueco en el eje de la zaga que ya es fija que incluso consiguió marcar en el último partido de pretemporada del equipo que la estamos escuchando bueno nos está escuchando la vamos a escuchar ahora mismo cinta muy buenas tardes

Voz 4 01:29 hola buenas tardes cómo cómo estás los

Voz 2 01:31 ánimos a poquitos días de empezar la competición me imagino que ya con muchas ganas

Voz 5 01:35 sí sí con muchas ganas y con mucha ilusión con ganas ya de que llegue el partido

Voz 2 01:40 evidentemente con con muchísimas ganas supongo con qué tal ha ido la pretemporada como como has visto al equipo

Voz 5 01:47 el equipo lo he visto bien bastante bien ya que hemos tenido nuevas incorporaciones hemos tenido mucho tiempo para hablar jugadora ir las jugadoras nevadas a nosotras y hemos tenido también el campeonato que estuvimos en Gibraltar donde ahí hemos fallado a basándonos estaba el mejor

Voz 2 02:08 en lo has comentado ahí bastante jugadoras nuevas pero yo creo que los resultados al menos las sensaciones durante la pretemporada han sido buenas por cierto éxitos

Voz 3 02:17 Leo del que hablabas el de la línea Gibraltar y además ha sido un éxito no yo creo que

Voz 2 02:23 para vosotras por ejemplo en relación con otras pretemporadas que habéis tenido jugar contra esos equipos un torneo así que ha levantado además mucha expectación que hacía que ha tenido mucho seguimiento muchos espectadores allí es una muy buena noticia para para el fútbol femenino general

Voz 5 02:37 sí nada más empezar la pretemporada y no nos imaginábamos que íbamos a estar también como grupo porque llevábamos creo que eran tres cuatro días ante entrenado en bloque pero muy bien

Voz 2 02:51 muy bien evidentemente oye cómo cómo te ves estaba yo comentando que te has convertido en fija para Antonio Toledo yo no sé si tú lo verás igual a lo mejor tú me dices bueno hasta que no dé la alineación el míster yo no no me lo creo pero esa es la sensación de que Cynthia Rodríguez base titular este año

Voz 5 03:07 sí porque mucha gente lo dicen no pero yo siempre cada entreno me lo tomo como que me tengo que ganar el puesto cada partido cuál es algo diferente y tengo que prepararme toda la semana para intentar estar entre las ocho

Voz 2 03:22 evidentemente oye cinta estamos hablando de que te has hecho con un con un sitio en el once inicial del Recre evidentemente con Un paso adelante bastante importante como no pero no es lo único que estás haciendo últimamente porque también te estás convirtiendo en asidua en las convocatorias de la selección es campeona de Europa sub veinte en el año dos mil diecisiete sigue yendo con el combinado nacional me imagino que es también un reto para este año no que es que te sigan llamando

Voz 5 03:50 sí a mí se siempre a principio de temporada intentar llegar a lo más alto con con mi club con el Corti si viene la llamada de la selección pues bienvenido ha quedado pero pero ahora mi mentalidad siempre sale Kiko

Voz 2 04:04 es una buena mentalidad oye el Madrid que os dice el el míster Antonio Toledo cómo estáis preparando el partido de inicio

Voz 5 04:13 nada más que tuvimos el entrenamiento de ayer donde no hablamos mucho del equipo a lo largo de la semana estaremos hablando de él

Voz 2 04:21 osea que todavía no ha empezado a hablar hace porción del rival y de lo que os va a poner por delante pero bueno también vosotros tenéis claro cómo queréis a afrontar el partido no este año me me decía Antonio hace unos cuantos días que ibais a ser un equipo que iba a querer tener más la pelota que por ejemplo la temporada pasada

Voz 5 04:38 sí sí al año cambia en Cuba no ir cada vez los equipos tienen tener más el balón si vas en metro por decirlo así así nos va nos vamos a veces

Voz 2 04:50 bueno pues vamos a ver si engancha más de ese equipo ahí aquí enganchando cada vez más gente no porque no podemos quejar del apoyo que tenéis cada vez que jugáis como locales pero siempre que pueda venir más gente mejor no

Voz 5 05:03 si el apoyo de la gente es muy bueno nos hace tenemos fuerza en cada partido y la verdad es que el año pasado tuvimos bastante y a ver si podemos seguir subiendo

Voz 2 05:15 oye por cierto hablando de de cuando jugáis en casa ya me han confirmado que finalmente vais a jugar toda la temporada o eso pinta de nuevo en el campo de la orden que se estaba ahí pendiente de donde se iba a jugar y dónde no tenéis la opción de jugar en la en la Ciudad Deportiva del Recre pero claro todo el año teniendo en cuenta que ahí se entrena y demás no habéis visto demasiado claro que fueran aguantar los dos campos casi que era mejor asegurarse con el césped artificial de la ciudad deportiva de la ciudad deportiva no de la orden aunque no es el mejor que una o pueda encontrar

Voz 5 05:48 sí sí también padres de desplazamiento no ya que es un poquillo les oí la gente no se podrá desplazar pero también como has comentado en el terreno de juego a lo largo de los entrenamientos después también invierno con las lluvias ya eso pues no puede antes mucho

Voz 2 06:05 bueno pues lo importante es que es tener un sitio donde jugar y sobretodo donde poder rendir este año disfrutar con la temporada que se avecina cinta Rodríguez muchísimas gracias Inma suerte a partir del sábado