Entrevista a Marta Soto en Hoy por Hoy Huelva / Nuevo disco Míranos / Cadena SER

Voz 6 00:42 bueno acabe de salir el treinta y uno de agosto está a la venta el nuevo disco Mírame de la artista Pontón Virginia Marta Soto una joven llena de talento y con una bonita historia que la ha llevado al éxito y nada más y nada menos que con un padrino de excepción Alejandro San que mundial la escucho y se quedó absolutamente prendado de la artista de su talento Marta Soto buenas tardes

Voz 1946 01:05 buenas tardes comenzamos yo creo que lo tuyo

Voz 6 01:07 el cuento de la Cenicienta creo que es una belleza llena de talento que estaba ahí que hacía su conexión y su relación con la música hasta que un buen día Bull cuéntenos tu relación con Alejandro Sanz que fue lo que pasó y de qué modo te descubrió

Voz 1946 01:22 fue a ver antes que nada quiero dar las gracias porque es verdad eso y ese detalle que tú Alejandro es el que me ha brindado la oportunidad de estar presentando su primer disco medianos y desde aquí quiero agradecer el hijo de verdad estoy super ilusionada de poder seguir defendiendo esto idea que de que haya podido presentar la canción de esa manera no de su mano de de su abrazo porque ha sido un detalle increíble y es que yo estoy si cada vez que lo pienso de verdad que me

Voz 6 01:52 emoción hay que me me ilusionó muchísimo

Voz 1946 01:55 a los sólo porque verás tú tú música de

Voz 6 01:57 si eres muy joven pero siempre has estado con la música no tú la música dan sí sí sí

Voz 1946 02:02 desde pequeñita desde pequeñita de me interesaba tanto la música tenía el gusanillo ahí y la verdad es que siempre he sido muy curiosa y lo he visto en casa entonces puede eso me me ha facilitado el poder investigar antecedentes en casa si nadie que se dedique profesionalmente pero sí que hay mucho mucho cariño mucho afán proclamó música mi padre compone para agrupaciones de carnaval él es autor

Voz 6 02:24 desde pequeñita me enseñó a Joaquín Sabina que no es poco

Voz 1946 02:27 se le abrió la puerta de la música en doce fue muy bonito

Voz 6 02:30 bueno sea siempre vinculada a la música hay que hace es que las redes sociales que vinieron como anillo al dedo porque todavía no he conecta muy bien cómo te descubre Alejandro

Voz 1946 02:39 pues mira se puso en contacto directamente con mi compañero Manel y de un día para otro nos vimos en el tren camino Madrid a presentar allí eh la versión cuando yo cuando yo recibí esa noticia de verdad pero habló contigo directamente no no no yo no le conozco en persona la la cosa es que yo todavía no he tenido la suerte de poder e abrazarlo si agradecérselo pero el gesto fue precioso y ojalá podamos algún día pueda poder

Voz 6 03:09 nombres pero mucho más no sólo abrazarle no sólo besarle darle las gracias y todo lo que tú quieres sino hacer un dual vamos a buen ojalá eso eso me baja un poquito la división dos cero nueve ojalá ojalá seguro es que yo te veo haciendo algo con él

Voz 1946 03:24 bueno a ver que ya ya es un es un regalo

Voz 6 03:27 siento que estoy en este comienzo de poder todo ha cambiado la vida no

Voz 1946 03:32 exactamente yo diría que sí sea yo un a me gustaba la fotografía de repente la música se convirtió en plan hay a día de hoy me levanto pienso música y me acuesto pensando en música ahí es el mayor regalo quemado la vida

Voz 6 03:45 desde luego pues vamos a ver un poquito de música luego seguimos a preguntando tío esto es de lo nuevo de mirarnos

Voz 2 03:53 un sueño compartido a hemos mote eh

Voz 2 04:19 en pues bien

Voz 1946 05:12 pues mira va a ser entre otros fieles a que la verdad es que yo estoy muy contenta con el acabado

Voz 6 05:17 campeón también lo tengo China merecías perdona que una canción que tiene ya

Voz 1946 05:22 a unos años de composición y que a mí me hace muy feliz me incluido en este disco por ese mismo hecho no porque el comienzo de la inocencia

Voz 6 05:31 como es Mírame que quieras a tus muchos seguidores entre los que yo me incluyo

Voz 1946 05:35 pues mira doy un poquito yo creo que de de todo no hay lugar a todo hablo del amor a los ejes de toda la vertiente del amor del desamor el deseo yo creo que por eso que la mayoría de podemos sentir no identifica o no porque es algo muy cotidiano muy del día a día y la verdad es que invitó a todos que

Voz 6 05:56 que lo hoy a mí sí que ojalá les guste seguro seguro que si este es el primer single

Voz 2 06:11 sí cuánto me queda mira tanto el free

Voz 6 06:54 no tengo ni un pero todavía no me he puesto a escucharlo así mirando cómo da vueltas mirando el CD no me he puesto a escucharlo oye todo esto en tu familia porque me imagino que es un shock porque dice eso sí estamos vinculada a la música pero a ver nada así la escala grande de repente mi niña ese va mucha gracia fuera

Voz 1946 07:14 gracias por el cariño que de verdad le está dando al disco miles de la familia al principio pues era sobre todo incertidumbre no por parte de mis padres era como pero tienes que tener cuidado mi niña que va sola que no sabes cómo pueden tratarte en este mundo no pero en el momento que vieron que era algo sólido que se convertía en un oficio como tal eh eh me veían cuidada de la mano de Dani pues la verdad es que se sintieron más a gustito se sintieron sobre todo más tranquilo yo puedo saludar anima por supuestísimo Dani hola qué tal a vez

Voz 6 07:47 qué hacemos con esta niña que me a mí me tiene vamos

Voz 11 07:50 junto a ellos que serio del yo la disfrute a todos los días

Voz 12 07:53 a qué es lo que siempre iba con ella y tú también eres de Punta Umbría yo estoy de San Fernando en Cádiz

Voz 11 08:02 la la conocí porque vi un vídeo que ya subió me colé en su casa de dije que quería trabajar con un poco así es unir

Voz 6 08:10 no no pero mira que es el cuento de la Cenicienta de verdad una joya ahí en esa otra joya que es Punta Umbría de repente bueno qué conexión que me gusta Car

Voz 12 08:23 es bonito también hombre es que hay que habéis Sommer malas este triángulo series yo creo que es emotivo

Voz 11 08:29 era muy hermano muy hermanos hubo muy parecidos con nuestra nuestras peculiaridades pero sólo muy hermana

Voz 6 08:35 bueno y que te dice nuestra Marta Soto cuando dices oye que yo quiero trabajar contigo que me voy para Punta Umbría que te dice ella

Voz 13 08:42 eh eh eh ya lo cuenta dijo que ellos se haga pero

Voz 11 08:46 la verdad es que yo sé creo que él de alguna manera la convencí no sé qué les diría que que le pareció bien

Voz 6 08:52 seguro el hablaste desde el corazón mira la verdad que sí

Voz 11 08:58 nada hay la verdad es que luego a las cosa en durante mientra que lo llevamos desarrollando parecía que iba lento pero si echas la vista atrás ha ido bastante rápido se ha ido muy rápido

Voz 6 09:09 pero eso es porque las ideas están claras no y la conexión es natural hay ahí como decía mucho corazón en todo lo que se ha hecho y entonces las cosas fluyen no tú tienes también tu experiencia Marta Suu su inocencia en el sentido de de meterse en un mundo por descubrir para ella pero vamos que ya habría descubierto mucho porque vamos yo creo póster objetiva con esta chiquilla

Voz 11 09:31 el talento de ella es yo creo que es lo que lo empuja todo no pero sí que es verdad que lo mismo puesto mucho

Voz 6 09:37 siempre me dice trabajo que te parece a ti

Voz 1946 09:40 mira no ha dado mayormente en San Fernando allí en el estudio hoy

Voz 6 09:46 la persona más involucrada en todos los sentidos en este dedicó sólo tienes que decir todavía no sé yo yo solamente

Voz 11 09:54 puedo decir que es el disco más bonito que ellos Olé

Voz 6 09:56 no es la primera vez que te lo dice Marta abriera el croata igual para el cual

Voz 1946 10:03 le he dado mucho ir eso de verdad

Voz 6 10:05 hacemos feliz Dane es maravilloso bueno Dani tiene una guitarra Marta tiene una voz que a mí me tiene completamente fascinada enamorada así que por favor no voy a quitárselo todos sabemos el silencio en la radio y vosotros lo vamos lo llena seis de música de sensibilidad de corazón de Viranós es el disco de Marta Soto

Voz 4 10:30 cuanto más me hacer eco con Tomás te aprendo más me vuelvo loca quién lo tengo miedo que mis cristales sean no estoy

Voz 14 10:53 el poeta Thomas pero

Voz 6 10:55 algo que vive Lugo

Voz 4 11:03 trajes de una ERE que res pero estas yo

Voz 15 11:12 redes que quiero

Voz 14 11:21 adaptándome antes has vuelto le duele le espera la hábitat y a la gente que quiero quiero ver Fran te quiero para tantear el buen mezzo costo grande es obvia Z sobrio feto

Voz 6 12:00 quiero

Voz 1946 12:05 maravillosa grandes y nada viandantes

Voz 6 12:08 también oye más cosas quiero yo saber de ti Marta porque yo me llevaría contigo vamos todo el día por lo pronto Cuéntame qué te ronda la cabeza qué proyectos te marcas te no tienes techo tú puedes llegar me quieras adónde quieres llegar fue mira la verdad que

Voz 1946 12:24 quiero seguir haciendo música quiero seguir aprendiendo de la música quiero seguir descubriendo el maravilloso mundo del piano que es algo que agraven me tiene bastante inmersa en el que la verdad es que quiero seguir

Voz 6 12:37 yo pudiendo componer Hey porque para mí también es una forma de terapia el el escribir canciones en este disco en todos los temas son tuyos sí

Voz 1946 12:45 sí sí eh el repertorio que es una selección del repertorio que he hecho en estos años atrás eh como te he dicho hay canciones que tienen algunos años ya pero otras que son de hace meses y eso me hace muy feliz en general quiero estar descubriendo la música investigando hay la verdad que siendo feliz

Voz 6 13:07 porque algo que me apasiona ideó una cosa para ello buscar el titular que luego te voy a subir en la web luego voy a pedir por favor a tus compañeros que me pase en el vídeo de la actuación que se ha agravado para que la gente pueda verte en la web subiremos la entrevista íntegra también a Radio el apuntó es digo una cosa el titular lo tuyo es un sueño hecho realidad es la cenicienta de la música para mí es un sueño que se cumple cada día es un sueño

Voz 1946 13:32 se reinventa y un sueño que que comparto con el público que es lo más maravilloso que Málaga

Voz 6 13:38 da ni una pregunta para ti también tú conoces Alejandro sean tampoco nunca lo cruzados su madre mía qué conexión digo mal

Voz 11 13:46 oye mira eso demuestra el digamos lo que es la generosidad de Alejandro porque realmente lo único que quiso fue empujada no discute quiso fue ayuda sabe yo recibió una llamada de de El hormiguero diciendo que Alejandro quería que Marta la brutal y a partir de ahí se desencadena toda la vida a partir de ahí hace parte IDAE

Voz 6 14:08 hoy antes de que hay que propiciar el encuentro aunque sea Miami no lo sé dónde hay que propiciar lo no ojalá pronto verdad ojalá afronto podamos agradecérselo cuando lo haga ahí Benita contarlo adiós de de ahí mejor hiciese un dual te acuerdas que te lo dijimos aquí Grace bueno salió el treinta y uno de agosto hace nada ya está a la venta mira nos es el trabajo de Marta Soto por favor metan sea allí descubran la todavía más y no la dejen nunca de mirar Marta muchas gracias y mucha suerte que ojalá

Voz 18 14:43 sí a los me pierdo Inma Chacón ya los como una escondo con cualquier cosa que envía

Voz 18 15:03 que tantas vidas tantas muertes me has sido

Voz 18 15:23 ya sé que no esta ciudad

Voz 18 15:34 invierno

