claro bueno pues la sección no hoy es miércoles por cuestiones que bueno no vienen al caso sean Meetic Se va a mitin el día de hoy no estamos comentando ahora pero normalmente va a tener su sitio los martes los martes base Antonio cuando vamos único título de ver ya pero a los oyentes a los que está pendiente del fútbol provincial los martes va a ser cuando tengamos esa cita con el fútbol más modesto igual que lo con la cantera que vamos a darle también paso ahora un ratito bueno hoy que podemos comentar el lunes ya repasamos los resultados de la jornada pero hoy podemos profundizar un poquito más no

bueno pues sí la verdad se decidieron resultados a coro bastante buenos para el trece de los equipo onubense buena en gran parte no era el el debut con victoria del Atlético onubense ante él ante el aviso que habrá que ver cómo se adapta a la categoría como ha dicho el Cartaya que impuso en el derbi al Isla Cristina por nueve cero a uno en la olímpica que paró en casa con el San Roque de Kabir que yo creo que es que lo más destacable quizás de esta jornada acumula victoria cero uno de la Palma porque el Alcalá equipo lo comentamos la la vez anterior posiblemente sea el coco entre comillas del grupo de un de empresarios ha comprado el club tiene el objetivo de subir la segunda habéis dos temporadas entonces me han fichado futbolista incluso fuera de España para intentar regresar a la tercera edición e incluso la segunda B lo antes posible entonces quizás alguien más potente ahí bueno pues la victoria de La Palma además el Gürtel noto con un golpe podría pues viene a ponen palos pues

claro que afecta tanto a la División Honor como a la primera andaluza este año en Tercera División hay veintidós equipos por lo tanto se tiene que era dieciocho When veinte entonces van hacer mucho los que van a esto cómo afecta a las demás categoría en División de Honor son seis los que van a bajar de categoría sea que hay que hacer las cosas muy muy bien para conseguir la permanencia esto sorprendente sorprendentemente afecta muy directamente a la primera andaluza donde también barajan seis pero en el hipotético caso de que bajar bajarse de División de Honor Rosa de esos seis que bajan de división una primera andaluza hubiera dos onubenses ya no serían seis los que bajaría cinco siete hubiese tres onubenses serían ocho es decir que estamos ante una tesitura que de los dieciocho equipo pues hasta el décimo podía tener para para lograr la permanencia en lo que pinta muy bien

06:05

claro lo que me ha hecho lo que el profesorado en Cartaya no que aquí no vale cavaron la la faceta los pues si había conseguido no la permanencia si eso ocurriese este años en el momento que el Cartaya hipotéticamente no ha bajado qué hubiera este año pasa dio otro más se Primera Andaluza a la andaluza lo cual ya habite dieciocho tipos grupo bajan seis seguro que que evidentemente cada quien se tiene que hablar conmigo todo porque paso cuando se vuelve a bajar sino por lo tanto el otro pero esto ya pasa por primera vez eso hace te agradezco la categoría una atractiva Ci también quería comentarte algunos detallito esta primera andaluza para que también nuestros oyentes pues vayan conociendo pues no