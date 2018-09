"Cuando se saca dinero para el Recre, se saca de otros recursos que la gente necesita"

Voz 0995 00:00 bueno pues el Recreativo de Huelva hoy no ha entrenado ha tenido jornada de descanso la plantilla liderada por José María Salmerón ya saben después de que en el día de ayer tuviera red entrenamiento de activación de recuperación hoy jornada de descanso día libre para los chicos que siguen pues en un en una buena posición en la tabla clasificatoria siete puntos de nueve posibles liderando la junto con el Melilla ya pensando o empezando a pensar a partir de mañana en el partido del domingo a las siete de la tarde ante el Murcia

Voz 1 00:36 otro gallito otro partido complicado

Voz 0995 00:39 el que se van a encontrar los albiazules en el camino ya saben que les tocaba empezar puedes bailando con las más feas como se suele decir íbamos a ver cómo salen de este trance y después pues cómo afrontan ya lo que venga después que no por no por ello va a tener que ser sencillo pero evidentemente parece que no va a ser tan complicado como está siendo este inicio de Liga lo que sí que está claro es que en ese trance no le va a poder acompañar a la plantilla

Voz 1 01:08 pues Yago Díaz un jugador que ha sido fijo

Voz 0995 01:11 en el once desde que ha empezado el campeonato porque recordarán que en el partido ante el Cartagena tuvo que retirarse en la primera parte se echó al suelo la verdad es que sus gestos decían que algo bueno no era evidentemente Ny siquiera podíamos hablar de de una mera molestia parecía que estaba preocupado no tenía las mejores sensaciones de hecho fuera del partido ya en el túnel de vestuarios en los aparcamientos decía que se esperaba lo peor bueno yo no sé exactamente qué es esperaba Yago Díaz pero da la sensación de que finalmente tampoco ha sido tan grave tiene una rotura pero no es tampoco la más grave que se puede echar a la cara tres semanas de baja va a estar aproximadamente igual se quedan dos pero en el Recreativo de Huelva quieren ser prudentes no quieren forzar hay jugadores sin problema para poder acompañar al equipo y para poder jugar así que bueno pues necesite el tiempo que necesite que Yago Díaz se recupere al cien por cien que es en la situación en la que ha estado Carlos Martínez recordarán que se perdió el partido ante el Badajoz se ha perdido el partido de esta semanal ante el Cartagena pues ya aproximadamente diez días de baja is espera que mañana empiece ya a trabajar con el equipo vamos a ver si ha evolucionado mejor de esos dolores en la espalda esa zona que es el había sobrecargado demasiado y que finalmente pues ya rompió en un dolor agudo vamos a ver cómo se ha ido recuperando en este tiempo de descanso digamos Easy va encajando bien pues la carga de trabajo para empezar a contar y quién sabe si poder jugar el próximo domingo a las siete de la tarde repito ante el Murcia creo que es un hombre importante creo que será ha echado de menos tanto en en en Badajoz como el pasado domingo ante el Cartagena Ike José María Salmerón le está echando de menos por todo eso ya saben esperando la llegada de IU Enrique in que ayer les contábamos pues que no cuenta todavía con el con todos los papeles con toda la documentación necesaria está pendiente del visado el tiene ya incluso el permiso de trabajo pero el visado está pendiente de recibirlo esperan dentro del club que pueda estar todo listo a final de esta semana así que si no se incorpora por ejemplo el viernes que sí que esté disponible para empezar a trabajar con el equipo el próximo lunes pero bueno al margen de lo deportivo entenderán que hoy que tampoco entrenador el equipo demasiado demasiado unidad no entrenado pues podemos deja al un poco al margen porque además hay noticias bueno pues en otro en otra dirección ya saben que normalmente intentamos a ver si vamos poco a poco dejando a un lado pues todas estas noticias de carácter institucional económico incluso judicial pero la situación del Recreativo de Huelva pues no no los no nos lo permite sinceramente ya y cada cierto tiempos pues va saliendo algo Eric comentarlo en el día de ayer teníamos la noticia no llegaba que ha sido admitida a trámite la demanda que interpuso participa Huelva en contra de esa partida que se desvió

Voz 2 04:11 para pagar parte de la deuda del Recreativo de Huelva con Hacienda

Voz 0995 04:16 eran siete coma cinco millones de

Voz 2 04:18 euros sino recuerdo mal en aquel momento bueno pues

Voz 0995 04:20 vi Se escuchó se sabía que se había puesto esa demanda pero no se sabía tampoco que recorrido iba a tener bueno pues el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Huelva

Voz 3 04:31 pues ha decidido que sí que que él admite y ahora pues Babel también evidentemente que ver

Voz 0995 04:38 pues como se va desarrollando todo esto pero sobre esta noticia queríamos hablar con Jesús Amador que es el la cabeza visible de participa vuelva aquí queríamos saber qué opina que todo esto Jesús buenas tardes

Voz 3 04:49 qué tal buenas tardes imagino

Voz 0995 04:52 lo que desde vuestro punto de vista o al menos desde vuestra parte eh contentos al ver que esta demanda que ha dispuesto hoy en la que cree y sobre todo pues sigue adelante y que el juzgado ha entendido que tiene base

Voz 4 05:09 bueno no se consideran y me contento Ny disgustado nosotros lo que no nos hubiese gustado es que este equipo de gobierno no hubiese hecho las cosas tal como la ha hecho nosotros llegamos a este Ayuntamiento con con una clara intención no puede mejorar un poco la vida

Voz 5 05:30 desde la medida de lo que se puede hacer la oposición

Voz 4 05:33 a la gente no o veinticinco por ciento de población que tenemos bajo umbral de la pobreza pues teníamos eh cierta ciertas prioridades no y el PSOE puede ser perdería las elecciones generales

Voz 5 05:50 pues decían ser un poco este giro que ya el señor Fernández y por fin

Voz 4 05:57 confesó por último pues que yo habían declarado BIC al Recreativo para poder propia lo después no que ya tenían todo esto proceso

Voz 5 06:06 aquí

Voz 4 06:07 bueno es lo que se nos diga que no se va a poner dinero público que se iba a poner el club hermano de lo aficionado que se estaba en el lado de los aficionados y que lo único desafía eran poder quitárselo a Coma bueno ya manifestamos nuestra posición contraria porque qué opinaba voz que esto podría traer bastantes problemas al Ayuntamiento de carácter económico desbloqueo del propio incluso a la hora de poder hacer algún pago sí así o no en concreto respecto a este pago pues todos los informes contrarios todos los informes que nos decía que era un pago absolutamente ilegal y los problema económico que no pueda acarrear al Ayuntamiento y el propio club entendemos que el propio club no puede entrar como dicen las directrices de la Unión Europea y que en el mismo pleno

Voz 5 06:59 a mí se expresó pues no puedo

Voz 4 07:01 entra en competencia desleal no para que lo entienda todo el mundo con otros clubes entonces nosotros entendimos que era bastante grave esa situación pues como decimos las cosas porque creíamos que el alcalde había mentido todo a la hora de decir que no perder dinero estaba claro que no la forma de salir de ahí como no fuese poner dinero pero es que resulta que quien tenía que hacerlo no era el el Ayuntamiento de Huelva sino que el Ayuntamiento de Huelva lo hace de forma voluntaria y lo hace de forma voluntaria porque aparece aparecen un contrato secreto privado que tiene con euros a modo en el que el Ayuntamiento asumía eso eso pago mientras que Eurostar Mob se quedaba los beneficia con todo eso no llegó a a que en en el en el entramado había metido el alcalde el equipo de gobierno era que el Ayuntamiento va a estar pagando siempre que ellos habían traído de la mano a un agente de Madrid que se encarga de gestionar el club como ellos quieren no

Voz 0995 08:04 segundo si un segundo que no podemos hacer una recapitulación de todo lo que ocurrió porque nos quedaríamos sin tiempo claro claro a mí me gustaría ir un poquito más al

Voz 3 08:13 al grano se ha admitido a trámite este esta demanda Ia

Voz 0995 08:19 ahora qué plazos esperan que puede ocurrir porque bueno vosotros siempre Davis ha hablado de que se diriman las responsabilidades de cada uno tanto al Ayuntamiento como fuera pues los

Voz 4 08:30 posibles delitos que se cometa se dejen de cometer

Voz 0995 08:33 es un claro aquello una pregunta que que mucha gente se hace si esto llega hasta el final lo llegado algún punto determinado en qué consecuencias puede sufrir por ejemplo el Recreativo de Huelva

Voz 4 08:46 claro yo entiendo que que esta empresa gestora que ahora va a empezar a tener los beneficios del club a partir de ahora pues tiene que encontrar una vía de financiación co cuando ya sabemos todo todo ese contratos pues será euros amor y el consejo de administración nosotros entendemos que tienen que encontrar una vía de financiación un crédito que ser ese Credito pues como todos lo que todas las empresas pues sea quién va a tener finalmente los beneficio pues vaya apagando poco a poco nosotros lo entendemos que así de toda forma en primera instancia nuestras responsabilidad cuando tenemos uno informe en la mano

Voz 5 09:27 de de ver que se que se han

Voz 4 09:30 lo que han salido siete millones y medio del Ayuntamiento y que hacía de forma ilegal y que podemos tener problemas han en en ambas partes pues fue ponerlo en manos de la Justicia a ver si entendía que no son propia eso no se podía haber hecho entonces nosotros entendemos que la solución tiene que venir de quien saca beneficio que que active y por eso paro que lo vaya apagando poco a poco pues con esos beneficios

Voz 0995 09:58 pero a Parker te pague exactamente te refieres al dinero que ha puesto el Ayuntamiento

Voz 1 10:02 bueno poco a poco o a o al diaria del club

Voz 4 10:06 no no yo no entiendo que esos siete millones y medio de ahora como te digo primero nuestra responsabilidad era cien tendríamos que que no tendría que haber salido eh porque podemos tener problema a futuro en el Ayuntamiento por haber hecho un pago por el Tribunal de Cuentas no le ha quedado la cuenta puede pasar cualquier cosa poner primero era eso II dirán que no va a tener unos beneficios de ahí asegurado pues que articule su capacidad de crédito que solicite un crédito si todo esto a a término que solicite un crédito por ese dinero que que busque la solución para pagar Hacienda después pues con esos días años que va a estar obteniendo los beneficios del Ayuntamiento de del Recreativo perdón pues que vaya pagando ese crédito eh otro estaba una vez que estamos sentado en una silla en el Ayuntamiento de Huelva es sobre todo por unos intereses de una de una población que está combatiendo con bastantes problemas para acceso a lo más mínimo sabes sus siete millones y medio puede entendíamos que no tienen que salir del Ayuntamiento ya que se hizo de forma voluntaria

Voz 0995 11:18 Jesús en más de una ocasión yo te escuchado decir que en por parte del equipo de gobierno las decisiones que han tomado las cosas que se han hecho tenían un carácter electoralista populista

Voz 3 11:31 sí y por definición

Voz 0995 11:34 las decisiones lo que habéis dicho vosotros van en la línea contraria con lo cual no sé hasta qué punto

Voz 3 11:41 el sentir respaldados

Voz 0995 11:44 a la hora de ver pues qué

Voz 3 11:46 eh

Voz 0995 11:48 qué acogida han tenido vuestras medidas en la gente de a no sé si esa obsesión sentía apoyados apoyados no

Voz 4 11:53 caer en la medida que se han ido conociendo

Voz 5 11:56 pues

Voz 4 11:57 todo toda la gestión que ha hecho el PSOE todas las ocurran el oscurantismo clavado en esa canción del lado de quién se pues si sonaba cuando yo derecho que el tirón tienen que estar en manos de lo de los aficionados ya que el dinero era público pues a mi me han dicho que te eso era el país bolivariano claro cuando realmente al lado de un fondo financiero que viene a sacar dinero de un club Hinault de verdad de ponerse culpó a manos de lo hace tiene nada o de Huelva pues bueno tampoco es que estaban a la gente muy por la labor de que llegase a alguien de Madrid hizo durante años con con esto ideas pues hay muchísimas personas en Huelva con graves problemas de acceso recurso clásico para

Voz 5 12:47 nosotros eso no lo primero

Voz 4 12:50 sí la verdad que no no es no es fácil encontrar hueco para que la gente comprenda eso cuando sólo se dice Salva pleno pasa la gente lo paga el Ayuntamiento claro guantes ser saca dinero del Ayuntamiento se saca de otros recursos que hacen falta para para la gente entonces la verdad es que nosotros no lo estamos viendo bastante respaldado al haber mantenido una línea coherente con lo que nosotros veníamos diciendo esto no puede salir de aquí además ya que lo hicimos y como digo voluntaria Sina hubiese obligado al juez pues mira pues ya

Voz 0995 13:27 somos ante una pregunta bueno no voy a decir que no me ha respondido pero yo no termino de de sacar una idea clara hablando de lo que pueda ocurrir en un en una situación hipotética en la que finalmente esta demanda tiene todo el recorrido posible finalmente incluso se da la razón que yo imagino que una de las cosas que se harían de manera inmediata sería exigible al Recreativo de Huelva la devolución de ese préstamo o de o como queramos llamarlo de una manera inmediata sigue el Recreativo de Huelva por ejemplo no estuviera en la en la capacidad que no lo va a estar de devolver siete millones y medio de manera inmediata qué pasaría

Voz 5 14:05 pues

Voz 4 14:07 lo que yo he intentado decir te lo resumo ahora es que veremos que quién tiene los beneficio es decir euros sabemos que se lleva el quince por ciento no de los beneficios de todo el dinero que se mueve en el Recreativo de todas las ampliaciones de capital que ha sido el motivo por el que no se ha podido vender evidentemente nadie compra ya el club porque tiene un inquilino dentro del esa parte esa persona ese fondo financiero que se va a quedar con el quince por ciento durante diez años creemos que es el quince por ciento puede servir para ir pagando un crédito que ellos tienen que solicitar Si si quieren de verdad hacer la gestión del cruz y hacerles entender el club implica eh eh responderá las obligaciones pero aquí si entendemos por lo tanto que tiene que ser euros ojo

Voz 5 14:55 sí

Voz 4 14:56 si quiere seguir teniendo esos beneficio quién buques que el crédito suficiente para pagar ese dinero citó llega a buen término

Voz 0995 15:04 no lo sé no sé si eso se si eso se llegaría a dar teniendo en cuenta los antecedentes que se han dado de supongo que las condiciones que están firmada en el contrato que le eximen en muchas ocasiones de de hacer determinados pagos como ya hemos visto no sé si estaríamos hablando de una situación en la que realmente el Recreativo en ese momento sí que estuviera solo porque no estaría ya no podría estar apoyado por el Ayuntamiento tampoco por la empresa que lo gestiona pero bueno estamos haciendo castillos

Voz 3 15:27 en el aire evidentemente esto raro

Voz 4 15:30 en la nuestra visión era que eso eh teníamos que ponerlo en manos de la justicia que vivía dirima si si eso se podía hacer cero no nosotros creíamos y creemos que podemos tener problema a posteriori porque bueno y el club también como te digo porque pagos no se podía hacer y como jefe digo bloqueo de cuentas municipales editar extraño es que no haya sucedido hasta ahora por lo tanto muy creímos que que era nuestra obligación te que estamos entre el Ayuntamiento no podemos mirar para otro lado teníamos esos informes

Voz 5 16:05 y eso fue lo que lo que hicimos

Voz 4 16:09 está claro que que nosotros estamos obligados a asumir esa obligación ir llega hasta el final a ver quién es responsable de de todos los días está pasando con esto porque la verdad es que un ayuntamiento Acció bloqueado absolutamente políticamente y económicamente con la decisión que estoy todavía afirmando que fue un acto electoralista se podía haber hecho otras muchas soluciones se podía haber hecho de otra manera

Voz 5 16:37 pero el el PSOE ha detenido

Voz 4 16:40 guardarlo de su mano para poder hacer política Hinault no ha dejado ninguna otra opción

Voz 0995 16:45 bueno pues habrá que estar pendientes evidentemente del recorrido que tenga toda esta situación muchísimas gracias por atendernos Jesús Amador de participa vuelva

Voz 4 16:53 pues nada muchas gracias es porque me gusta