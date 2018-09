Juan Pérez Rodríguez pianista flamenco / Cita con la música clásica / Hoy por Hoy Huelva

Voz 1 00:00 por fin después de todo un verano vuelve cita con la música clásica Vicente Ballester director del Orfeón y la Escolanía de Huelva buenas tardes buenas novias donde nido muchas gracias y ya ganas de oír música de la ONG de verdad

Voz 1198 00:17 muchas gracias y a Ci a la Cadena Ser por esta ventana que nos ofrece para los músicos de Huelva

Voz 1 00:23 no faltaba más bueno íbamos empezar tú no has querido bajar el listón vamos a empezar superándose listón porque nos trae a un músico onubense pero de recorrido internacional un pianista flamenco es Juan Pérez Rodríguez es el hijo del cantaor Juan sombra cansina cansina

Voz 2 00:39 pues unos visita mucho quiero internacional con mucha tradición musical más bien Le podríamos llamar embajador de Huelva a tenor de los escenarios extranjeros en los que ha hecho hoy su música su formación abarca desde el piano clásico órgano barroco y la música antigua pasando por el jazz y la composición el flamenco de sus raíces buenas tardes Juan Vicente buenas tardes crees que se dijo del cantaor Juan sombra ha influido en tu forma de vivir

Voz 3 01:06 la música hombre claro yo creo que sí puedo básicamente en casa es siempre hemos tenido mucha música mi padre a parte de ser cantado flamenco las gustó todos los tipo de música se escucha escuchado

Voz 1198 01:19 música de de de todas las clases de infló y Víctor Jara por supuesto Camarón entonces eso flamenco pero todo tipo de música

Voz 2 01:28 una responsabilidad para ti dejará el nombre muy alto claro

Voz 3 01:31 yo ante tu familia bueno sí sí la verdad es que como yo canto tan mal en cierto

Voz 4 01:38 todo no no no

Voz 3 01:41 no hacemos lo mismo que ya quisiera yo cantar

Voz 4 01:43 me gusta verlo

Voz 1198 01:45 sí bueno que os habilidades son otras como para podremos ver incidirá

Voz 2 01:49 Juan qué recuerdos Tetra del conservatorio de Huelva aquellos años de estudiante

Voz 3 01:54 por un recuerdo maravilloso porque allí la verdad que cuando entré en el Conservatorio descubrí un mundo un mundo nuevo porque la gente primero por la música y segundo porque la gente del conservatorio los compañeros ileso suelen tener mucha con niños con mucha creatividad con una forma diferente de de un poco particular debe la vida una sensibilidad diferente sentido del humor diferente o particular hay ahí tu hijo también estaba algo así como nosotros hubiesen sí sí hay una hay una una remesa de un músico que ha sabido tú mismo y Moisés

Voz 2 02:32 es lo mismo una remesa el también ha estado aquí el de clarinete Pablo Angulo Inda tiene una remesa el fagot también estuvo aquí

Voz 1 02:40 si no sigan forma unos grupos maravillosos oye Juan todavía recuerda la última vez que estuviese aquí en la radio y recuerdo que tenía mucha sed de vivir otras experiencias alrededor del mundo me hablabas de que ibas a viajar por el mundo porque querías llenar tenido otras músicas para luego hacer el al propio Juan Pérez Rodríguez desde aquella vez que hasta ahora que ha pasado en tu vida desde el punto de vista musical

Voz 3 03:03 bueno pues desde aquel momento yo estaba en ese momento viviendo nueva yo entonces me he tirado siete años en Estados Unidos entre yo y qué ha pasado pues eh básicamente me enriqueció de todo eso que el que tenía que viví yo creo que cada persona tiene que viví unas unas cosas y yo necesitaba esos salir de otra cosa experimentado otras cultura aprende otras música y lo ha hecho el licor

Voz 1 03:33 vuelves he vuelto a hace un par de años

Voz 3 03:35 Medio ya casi tres años e ir vivo en Madrid Estoy muy contento ahora estoy más centrado en el flamenco que a él lo mío de siempre pero claro digamos que ya nos tienen tanto con el jazz ni nada y me encuentro puede mejor que nunca porque ya todo esa necesidad apoyaban poco ha pasado vivir muchas cosas sigo saliendo mucho fuera de España hay tocando hoy la vida del músico pues venga hacen los

Voz 1 04:02 aquí la vida de un músico ponte ahí en el piano que siempre Vicente por gentileza de arte y sonido

Voz 2 04:09 efectivamente hay que decir en honor a la verdad que tenemos aquí un piano gracias a Antonio Núñez de la tienda ti sonido que les engañado de aquí gracias a eso podemos extraer el pianista porque no podía mostrar el pie

Voz 1 04:22 así que Antonio Artis unido gracias eh sino que alguien que lo escuche que se lo diga que que el que queremos mucho por dejarnos este piano señores escuchen ustedes mismo Quito música vamos en vacío adelante

Voz 5 04:34 ah

Voz 6 04:37 a ver

Voz 8 05:55 eh

Voz 10 05:57 eh

Voz 1 06:01 es maravilloso e nombrara impresionante

Voz 2 06:08 Juan qué qué ha supuesto para aquí estudiar en París luego recibir una beca para estudiar en Boston fue muchísimo

Voz 1198 06:18 sí era porque influencia o sea la música que a mí

Voz 3 06:25 a mí siempre me ha gustado más dentro o la cola que más me identifica o dentro de mundo clásico Impresionismo

Voz 1198 06:31 Davis y Ravel Fauré Messiaen entonces a mi foro importante porque mes

Voz 3 06:39 necesitaba sentirme cerca de esa música ahí estuve allí especializándose en emoción en esa música hay vivir mucha experiencia muy bonita me abrió mucho la mente luego lo de lo de Boston pues eso fue ya alguna experiencia más profunda porque fueron siete años en Estados Unidos ahí tuve la suerte de que me dieran la beca de de ver en Berklee College of Music una escuela muy muy prestigiosa del inglés también en que está anotadora

Voz 1 07:08 dado es de ayuda para algo

Voz 3 07:11 hombre claro o aprende lo vamos

Voz 1 07:14 la el año

Voz 3 07:15 hay y eso fue una experiencia maravillosa porque de hecho fue una cosa que eso no lo busqué tanto había unas pruebas de para beca yo las dice me me dieron la beca metió me lo planteé porque a mí Estados Unidos está unido no es que me sea yo lo buscaba vivir en Estados Unidos en realidad tenía otros planes no acababa de saca acababa de grabar mi primer disco y entonces me tuve que plantea fue un un plan nanotubos que plantea no fue como ir bueno decidí que era una buena oportunidad habían da una beca maravillosa que me para me pagaban todo dije bueno me voy pruebo sino me gusta me vengo eran fue así es realmente bueno no llegue allí descubrí que que aparte de la experiencia que se hace difícil al principio sobre todo ello lleguen los obvio habla inglés pues descubrí que allí tenía un montón de cosas que que hace que prende que viví y muy bueno sobre todo aparte de de haber estudiado con verdaderos genios del jazz algunos profesores que hay allí son leyenda eh pues también conocer gente de todos y todo el mundo porque Cris una escuela que que que bueno es la que hay personas músicos del mundo entero eso te abre la mente ese sí que es un aprendizaje

Voz 1 08:35 eh bueno ir tus proyectos de futuro para que no para que nos deleite es otra vez que me muero por escucharte tus proyectos de futuro ahora ahora estas en Madrid muy contento estás más centrado en el piano y el flamenco pero qué quieres cuál es tu punto de mira

Voz 3 08:50 el proyecto de futuro es normalmente el que cualquier músico tiene vivir de la música muy seria lo haces no si ya lo hago seguir viviendo de la música quiero decir muy bueno pues proyecto de futuro tengo ahora estoy grabando mi tercer cuarto dijo estoy trabajando los dos disco primero sacar el tercero después cuarto eh eso por un lado por otra parte bueno estoy colaborando con muchos músicos flamencos está trabajando con con Duquende Gonzaga La con el perrita con un con Juan Antonio Salazar con paquete de la barbería su con un montón de músico seguía haciendo proyectos conexión músico

Voz 1 09:30 sí bueno voy aprendiendo en la vida de la música

Voz 3 09:33 mi proyecto llevando mi proyecto Juan Pérez trío no ha tanto aquí en España como fuera ahora demostraban al monasterio eh hace unos días Casio la la exprime el primer festival alma ideada ahí al lado de la mesquita

Voz 1 09:49 pues eh antes de que vuelve a tocar a Vicente quiero agradecerte y anunciamos quién tenemos para el próximo miércoles

Voz 2 09:55 el próximo miércoles tendremos un profesor del Conservatorio Manuel de Arriba Pereira profesor de violín y que vendrá también hacernos sus maravillas más

Voz 1 10:04 muy bien Ia antes de de tocar déjame

Voz 11 10:08 a atrae ser de mucho que bolas a la radio

Voz 1 10:11 hay que ahora

Voz 3 10:13 pues no lo sé antes de toca una faceta por tanto ya toca ahora otra cosa

Voz 1 10:18 no a la a la alegría y al piano un abrazo fuerte y que haga lo que haga todo te vaya muy bien Vicente gracias

Voz 2 10:23 ahí está esta Ventana aquí los das a los músico ya dijeron Weiss estoy y que es una una muy buen espacio para promocionar a los músicos de Huelva

Voz 1 10:32 tú sabes que te lo digo yo estoy ciegamente enamorada de este espacio así que la que estás ciega está vamos que me muero por él Vamos p'alante

Voz 12 10:44 sonido en directo

Voz 13 10:46 a sí

Voz 14 10:53 el eh

Voz 5 10:56 on

Voz 8 11:23 ya

Voz 12 11:26 no

Voz 7 11:32 ah no