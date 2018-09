Entrevista al alcalde de Huelva Gabriel Cruz en el inicio del curso político / Hoy por Hoy Huelva

Voz 1 00:00 hola qué tal muy buenas tardes está usted en el último

como año de gestión antes de las próximas municipales que será para la primavera que viene cuál es su balance de gestión de estos tres años de gobierno municipal

bien pues yo me siento

muy satisfecho realmente muy satisfecho porque

entramos en en un ayuntamiento en bancarrota un ayuntamiento intervenido un ayuntamiento muy

alejado de los parámetros de estabilidad presupuestaria que al final el soporte para desarrollar las política nos propusimos invertir la situación desde la confianza absoluta en las capacidades que tiene Huelva y la gente de Huelva para sacar adelante para poner a nuestra ciudad en entre las mejores entre las principales España bueno pues Huelva ha sido protagonista diferente faceta Huelva ha sido capital gastronómica española en dos mil diecisiete copando el máximo protagonismo en una faceta tan importante no solamente para la promoción turística sino también para el desarrollo económico Huelva ha demostrado su capacidad para organizar eventos de primerísimo nivel como el Congreso Mundial de cambio climático como participar organizar pues la Copa del Mundo de triatlón como ser la sede del Europeo de bádminton pero Huelva también ha sido capaz de de incorporar entre sus estrategia hay su objetivo y ella físico de Ciudad a través del programa europeo de de la sí más de quince millones de euros a coger en los también a la segunda y también con alguna millones de euros el programa Interreg

pero dígame alcalde que es lo mejor que los

Prado para Huelva en estos tres años de gestión que asuntos concretos ha resultado ha resuelto para

yo diría yo diría que a lo mejor oí hay mucho y bueno o por llegar lo mejor sin duda es el a salir de esa situación de estancamiento de parálisis incluso de de perder la confianza en sí mismo y sentirnos fuertes sentirnos referente y eso el ejemplo que que señalaba acontecimiento ha demostrado ya puesta Huelva en en en ese escaparate sí ha hecho que nosotros mismos además nos sintamos capaces de abordar todos los retos que tenemos por delante

lo peor alcalde en estos tres años de gestión el peor momento que ha vivido como alcalde

bueno peor momento ninguno yo realmente no no perciben y siento el ejercicio de la alcaldía como

como un drama pero hay algo que me haya quitado el sueño aunque electoral el sueño muchísimas cosas

no me quita el sueño bueno pues concluir el camino de llevar a al Ayuntamiento a la senda de la estabilidad presupuestaria de la estabilidad económica me quita el sueño la reorganización del Ayuntamiento de Huelva para que tenga una estructura acorde a los servicios que tiene que prestar me quita el sueño el desarrollar todos los proyectos y bueno pues de empleo los proyectos once transformación de la ciudad que están pendiente me quita el sueño las situaciones en las que se encuentra familia mucha familia menos que antes pero muchas familias que necesitan de sus político que necesitan de su Ayuntamiento me quita el sueño el Recre como no me quita el sueño el estado de la calle la limpieza

ya lo vemos árboles la acera me quita el sueño y a pesar de todo alcalde se volverá usted a presentar a quitarse el alcalde de Huelva claro

porque son retos pero también soy consciente de que en todas estas facetas que me quitan el sueño hemos experimentado un avance muy muy importantes y nos ponemos a repasar una por una uno se da cuenta de que efectivamente en todo hemos experimentado es impulso ese salto de ese avance esa mejora eso a ti mismo que que que impera la ciudadanía es sobre todo esa ganas de transformar Huelva desde lo más profundo llevarla a una ciudad moderna ambiciosa vanguardista entonces alcalde día

me para la pregunta hizo tabla se volverá Gabriel Cruz a presentar a las próximas elecciones así rotundo

sí sí ya tuve ocasión de ahora

Ismael Merlo

ahora mismo el ambiente externo parece favorecer la como una oposición bañada por las disputas internas y con unos candidatos candidatas que en algunos casos queda por definir en este sentido le pregunto cómo afronta usted estos meses previos a las elecciones municipales se siente cómodo con sus rivales a tranquilo

es que yo el el calendario electoral que se avecina no lo vi

Evo como una interrupción en

en el día a día de Huelva ahí en la necesidad de las aspiraciones de los vecinos no es parar la marcha del proyecto y de esa aspiraciones de crecimiento y de mejora de la Ciudad de Huelva todo lo contrario llegar a una fecha en el calendario en el que habrá que bueno SAR la composición de la corporación municipal el electorado tendrá como tiene que ser además que es hermoso en su mano con el voto o la decisión de definir esa composición del Ayuntamiento pero ninguna ciudad tienen la pero

con sus rivales pero es que no me tienen que preocupa mi rival

a mí lo que me tiene que preocupar en Huelva y los ciudadanos de Huelva no sería justo ni sería honesto ni siquiera sería responsable el empezar a pensar en vale en programaciones contra programaciones tengo que pensar en las familias que tienen dificultades en el estado de la ciudad en los proyectos que hay que poner en marcha en cómo tiene que que hacemos para conseguir más empleo más calidad de vida que la gente se sienta feliz como abrirnos a la a las ofertas y culturales que que tenemos que presenta espacio les damos al talento de la gente

vuelva a quien el colmo transformamos la ciudad en el

caso de ganar las próximas municipales en la próxima primavera volvería con el mismo equipo de gestión volvería

han con sus mismos concejales consumismo equipo o haría cambios

no llegue el momento veremos la conformación de de la lista porque entre otras cosas son los propios concejales ex concejala las que tienen que que decidir también si les apetece seguir trabajando y construyendo esa Huelva moderna y pujante

bueno desde la oposición alcalde ya le han solicitado incesantemente que convoque usted el pleno sobre el debate del estado de la ciudad cuando vas a convocarlo dígame la fecha

bueno pues yo espero convocarlo

yo lo más pronto posible

cuando es lo más pronto posible pero que sea ya pero cuanto antes ya no es que ahora mismo no tengo la foto

Dani ni es el caso de dar la fecha en estas condiciones simplemente por respeto democrático la fecha hay la convocatoria se limitaban a a los grupo se les comunica a los grupos la fecha de convocatoria del pleno

pero dígame va a ser antes de que termine septiembre de octubre

las pero va a ser en las próximas semanas no sé si vas coincidir justo antes del treinta de septiembre o inmediatamente después del treinta de septiembre pero sí quiero recordar que la circunstancia comunicadas por cierto y compartidas por cierto por los grupos de la oposición para el retraso del pleno del debate del estado de la ciudad pues hicieron que no se celebrase cuando correspondía en el Mencey de hecho se le planteó a los grupos bueno que inmediatamente a la vuelta de del mes de agosto convocaría el pleno y fue precisamente también el sentir mayoritario de los grupos los que nos plantearon que por favor no convocase pleno antes de la festividad de la cinta es decir seguramente cuando el cuando la semana el calendario está más despejado de

o sea los mismos que le exigen que convoque el pleno sobre el estado

de la ciudad es a quién usted achaca esa

no no no no no para nada

diciendo que simplemente plantearon que fuese después de la fiesta de la cinta bueno después de la fiesta de la cinta tenemos que da que tenemos que acomodar

eso fue el ocho de septiembre diecisiete claro

hoy tenemos que acomodar el calendario cuando tienes un espacio mucho mayor es antes hay otras decidimos entre todos que sería después pero que no se preocupe nadie que celebraremos el pleno de el estado de la ciudad por cierto

cuál es el estado de la ciudad por cierto

termino comento lo del estado de la ciudad el pleno del estado de la ciudad y la situación de la ciudad no variados semana arribados sumará así que tendremos la oportunidad de hablar debatir en profundidad como siempre de ese estado de la ciudad por cierto ha sido en este mandato corporativo cuando se instituido con una fecha concreta el pleno del Debate del estado de la ciudad yo quiero recordar que en mi etapa anterior la oposición N solamente hubo dos a los cuales a uno no se le dio ni siquiera el tratamiento formal de pleno del Debate del estado de la ciudad perdón que tuvimos que pedirlo a través de la solicitud de un pleno extraordinario y el otro también ante la amenaza al año siguiente de uno el pleno extraordinario se convocó fueron si no recuerdo mal incluso en Otoño octubre o noviembre optará y entonces bueno si quiero poner en valor que llevamos haciendo el pleno del debate de la ciudad año tras años de de que estoy de alcalde con una fecha fijada fijada establecida en el Reglamento Orgánico y que además este año se ha retrasado previa consulta y acuerdo con todos y cada uno de los grupos de la oposición

pero no me va a decir cuál es la fecha sólo me asegura que será en las próximas semanas

si la fecha la pondré y la fecha insisto no la voy es decir en ningún medio de comunicación se lo comunicaría al grupo

bueno a ver cómo está la ciudad adelante mi algo con brevedad sobre el debate está la ciudad usted que que prevé que le pongan sobre la mesa los grupos de la oposición

pues no lo sé eso les corresponden a los grupos de la oposición

qué va a decir usted entonces otro podemos hablar

de qué áreas y son muchas áreas podemos hablar de lo que quiera por ejemplo podemos decir que cogimos un ayuntamiento con con un índice de endeudamiento del doscientos cincuenta por ciento lo tenemos en el ciento cincuenta y uno vamos a acabar el año en el ciento veintiocho por ciento el año que viene lo tendremos dentro de los límites que marca hay que exige la ley por ejemplo por ejemplo hablaremos de que es un ayuntamiento casualidad de la intervención era un ayuntamiento que está desarrollando los proyectos ah y que después de veinte años hemos captado fondos europeos por más de veinte millones de euros en su conjunto en los diferentes programas estamos hablando de un Ayuntamiento que ha iniciado un rosario de intervenciones física en la ciudad pues no no se preocupe

vamos a ir a lo concreto Le voy a ir preguntando alcalde por ejemplo sobre los presupuestos municipales setenta y uno millones de euros costó pero al final tengo una curiosidad al final salieron adelante con el apoyo de los concejales no adscrito el voto en contra del Partido Popular y la abstención del resto después hubo un aluvión de críticas sin embargo la rareza es que no hubo alegaciones aquel achaca usted considera que es pura estrategia electoral política

lo sé porque exige una estrategia electoral pues igual hay que revisar las estrategias electorales hombre yo creo que no hay alegaciones porque no había margen para las alegaciones porque es un excelente presupuesto es un presupuesto que se preocupa por el empleo se preocupa por la transformación de la ciudad se pero la intervención en elementos patrimoniales la conservación y preservación del patrimonio se preocupa por atender a las necesidades de las familias que peor lo están pasando se preocupa por ellos

en el desarrollo cultural cuáles a curso que va a seguir ahora los presupuestos entonces una vez que están aprobados no tiene alegaciones

pues los presupuesto una vez aprobado Se publica la aprobación definitiva se carga los presupuesto y comienza el desarrollo

vamos a pasar a Urbanismo alcalde cómo va el proyecto del Ensanche que busca unir la ciudad con la ría cuáles son las novedades concretas qué actuaciones se van a ejecutar a corto medio y largo plazo en esa zona de futuro de expansión de la

a largo plazo de la la urbanización ya de construcción de los proyecto ya contempla que están contemplado en ese plan parcial que abarca aproximadamente un millón de metros cuadrados a corto pues a corto las labores más importante más allá de está prevista la iniciación de un segundo bloque de vivienda Un segundo bloque residencial perdón pues que pendientes de la desafectación y recepción de las instalaciones de Renfe por parte del Ayuntamiento pues la demolición del muro la urbanización del parque del ferrocarril también la urbanización del entorno de los dos colegios previsto para Pescadería tanto del del mar Inmaculada como el de el público eso es fundamental para para que estire de el desarrollo de del

Voz 1432 12:59 alcalde y después tenemos una nueva estación que una organización del Ensanche que está ahí en funcionamiento el muro de Renfe ha acercado la ciudad por años ahora con la nueva estación ese muro tiene los días contados es Hadid quién debe derribarlo cuando se va a reunir usted el alcalde de Huelva con Adif para concretar esa actuación de Berry

Voz 1 13:18 bueno nosotros en qué fecha nosotros

Voz 0708 13:20 encuentros con Adif son son permanentes de hecho ya se está buscando el la fecha para porque hay una comisión de seguimiento que es la que está vigilante supervisa impulsa los trabajos relativos a todo lo que tiene que hacer Adif relativo a tanto ahora nuevas acción como la demolición de los elementos que hay que demoler del antiguo hay por lo tanto la puesta a disposición de los suelo para el desarrollo urbanístico para como decíamos para el desarrollo del del ámbito del Ensanche Sur bueno estamos buscando fecha espero que sea en los próximos días cuando se reúna la comisión de seguimiento pues para definir para definir sobre todo los plazos también pendientes muy pendiente insistiendo en la necesidad de que se proceda cuanto antes a la desafectación tanto de la estación cómodo lo suelo para poder culminar lo que va a ser un hito en la historia de Huelva un hito urbanístico pero sobre todo un hito de ciudad

Voz 1 14:17 cómo van a ser las una vez que se derribe el muro que será antes de que acabe este año

Voz 1432 14:21 o no

Voz 0708 14:22 el muro debería estar derribado antes que acabe el año

Voz 1 14:25 tampoco tenemos la certeza de que así sea bueno la única

Voz 0708 14:27 certeza de un derribo es cuando se produce más allá de la planificación de las fechas pero si el muro debe estar derribado antes de que acabe el año

Voz 1432 14:34 eh y después las dotaciones que se van a acometer en esa zona de avenida Italia de barrio de Matadero cuáles van a ser cómo va a quedar cuando veremos esos cambios en qué fechas

Voz 0708 14:42 bueno a lo que seguro que no porque son bueno es una actuación es muy importante que requieren bueno requieren tiempo Reyero en primer lugar los trabajos de demolición los trabajos de puesta a disposición y los trabajos de urbanización estamos hablando de hacer el El Biar el bulevar Gemma conectar los terrenos donde está la pesca de la rotonda de pescadería pues con el matadero con la rotonda que hacer a la altura del punto asimismo también pues el desarrollo de lo que será un gran parque urbano que es el parque del ferrocarril al margen como digo también el resto de urbanización de la fase próxima al parque del ferrocarril en la zona de

Voz 1 15:25 los colegios e alcalde el San José

Voz 1432 15:27 de Cala San esta ya digamos con un futuro asegurado gracias a la actuación municipal el Land la vieja estación la estación de Sevilla que decimos la que teníamos antes de trenes que va a pasar con ese inmueble

Voz 0708 15:37 bueno en la estación de Sevilla con como la conocemos la antigua estación junto con los inmuebles como dos pequeñas viviendas que están colindantes con la estación así como una nave y el depósito pues una veces afectado pasará a titularidad municipal tendrá uso dotacional que tener vemos que definir y tenemos que definir pues tomando en consideración la opinión de de todos para que sea algo que aporte que que sume a lo que tiene que ser está Huelva moderna y Huelva del futuro

Voz 1432 16:11 osea están protegidos tu falta por definir el uso que es elevar pero pasará a titularidad municipal

Voz 1 16:16 sí sí eso da una garantía de futuro también se mueve

Voz 1432 16:18 es qué grado de ejecución porque la oposición hoy hemos visto que le acusa de no tener demasiado grado de ejecución los los proyectos del programa de la edil le pregunto eso en qué grado de ejecución está a día de hoy los proyectos financiados con los fondos europeos de la aduce Isidre puede enumerar las obras más importantes que se ejecutarán en la ciudad con este dinero europeo

Voz 0708 16:41 ahora mismo tenemos en ejecución nueve millones y medio de nueve millones y medio de la UCI Emma en agosto recibimos una felicitación del Ministerio de Hacienda precisamente por el nivel de ejecución impulso del programados sí Huelva es la ciudad andaluza líder en ejecución del programa Educa tres aplicamos en la gestión de fondo europeo a la segunda estamos entre las dos o tres primeras a nivel nacional qué ocurre el programa de músicos de diferentes línea hay que abrir las líneas a través de la presentación de los proyectos de los programas con el Ministerio lo autoriza al Ministerio Seat deciden los proyectos se redactan los proyectos supervisa el Ministerio se pasa contratación definido por contratación y por intervención lo vuelve a supervisar el Ministerio amenazado por los Ministerio vuelve a intervención autorizado por intervención entonces se visitan de ahí que este zarpazo lo tenemos hecho eso en yo espero que en esta semana estoy seguro en esta semana van a salir a licitación ya para ejecutar obra pues una importante batería de proyectos más de una decena de proyectos tenemos realizado las pistas del Andévalo parque biosaludables en el parque Moré tenemos en ejecución las pistas de la barriada de El Carmen en esta semana pues tienen que ver la luz pues un parque infantil en Cardeña campo de fútbol en El Torrejón el que tuvimos ocasión de presentar el otro día de obtención de espacios público y peatonalización de la barriada de Santa Marta y remodelación urbanística hay eliminación de barrera arquitectónica han pasaje el Greco está en marcha la pasarela de la Hispanidad con el Parque Moret va a salir él un proyecto ilusionante precioso que es el que afecta al Santuario de la cinta y todo el entorno con la obtención de zonas peatonales

Voz 1 18:37 las labores del de del tráfico

Voz 0708 18:39 que está también efectivamente el mirador del Alto con la Fuente vieja está también a la obtención de espacio público en el Torrejón la intervención en la Calle Camelia también en el torreón en definitiva sobre la plaza Andalucía la orden la plaza de los temple que es la orden en la plaza de Estados Unidos también en la hora en definitiva estamos hablando de entorno a unos dieciséis proyectos que se van a poner en marcha primer lugar la licitación de manera inmediata por lo tanto y responde al desconocimiento seguramente es pero el desconocimiento porque Ny se han tomado la molestia de enterarse cómo funciona es han tomado la molestia de preguntar es la fase en la que está los procedimiento pero sobre todo porque en veinte años jamás Trallero ni un solo proyecto europeo por lo tanto se entiende ese desconocimiento

Voz 1432 19:27 bueno vamos a ir a iba a entrar en ACB preguntas más concretas y cortas para que nos dé tiempo a completar la entrevista Huelva es la única provincia de todo el arco mediterráneo que ni tiene AVE ni proyectó que lo avale usted encabeza junto al presidente de la Diputación Provincial de Huelva Ignacio Caraballo una lucha en este sentido ha mandado misivas a viajar a Madrid varias veces muchas veces pero por el momento poca cosa déjeme preguntarle usted cree que vuelva necesita una veo bastaría con buenas conexiones ferroviarias que reduzcan el tiempo de la distancia Huelva Sevilla

Voz 1 20:00 esto es muy concreto creo que vuelva necesito un ave estoy convencido de que vuelvan sí tu nave al mismo tiempo o igual que estoy convencido de que tenemos que mejorar tanto la frecuencia como el tiempo de respuesta la conexión de Huelva Sevilla que compromiso podemos renunciar al AVE y no estoy dispuesto a hacerlo que compran

Voz 1432 20:17 eso sean logrado hasta ahora en relación a un AVE para Huelva

Voz 0708 20:21 pues se ha conseguido que tenemos un estudio informativo que avanza en la línea de alta velocidad pero por si hubiese alguna duda no analizando el documento que es de alta velocidad en el que se establece diferente alternativa de hecho el Ayuntamiento de Huelva hacer alegaciones al proyecto en el sentido de que ya alegaciones viene contemplado pero que son cinco pasos a nivel que pretendemos que se eliminen para que no tenga ningún problema de incompatibilidad con la línea de alta velocidad es decir estaremos en un informativo de alta velocidad no entendemos otra cosa que no sea la alta velocidad desde luego el Ayuntamiento de Huelva va a estar siempre desde el punto de vista y en una actitud constructiva pero siempre de bueno de agilización ahí de impulso del proyecto de alta velocidad sabemos que es un proyecto que se desarrolla en se necesitan años para culminarlo pero desde luego no estamos dispuesto a perder un solo instante para obtener la conexión con alta velocidad Ita bien la muy muy importante mejora de nuestra conexión con ser Villa en Jan sino en cercanía si en tráfico en conexiones intermedias cuáles eran los pero

Voz 1432 21:33 hemos pasos en este sentido ha hablado usted y alegaciones que va a presentar el Ayuntamiento eso está hecho

Voz 1 21:38 si esos están ultimando seta redactando el doctor

Voz 0708 21:41 se presentaron oportunamente

Voz 1432 21:43 nueva estación ya tiene nombre el caldeado sigue sin nombre

Voz 2 21:46 no en una estación en la estación de Huelva ahí nada más no tiene ningún otro nombre al menos por el momento

Voz 1432 21:53 a vamos a entrar en otro capítulo el medio ambiente los folletos a quiero preguntarle si seguimos en esta línea de respuestas breves cuándo se convocará de nuevo la mesa de los Sofo yesos hay novedades al respecto hay dinero para que el comité de expertos pueda seguir con sus trabajos de investigación se han conseguido en los seiscientos mil euros que necesita o que pide

Voz 0708 22:14 bien puede también intentando ser muy breve el fecha concreta no hay pero será muy muy próxima a cortamos en la última sesión elaborar un reglamento de funcionamiento de la propia Mesa de Participación Se elaboró el borrador en el mes de julio como se comprometió se remitió a los grupos para que hicieran sus aportaciones se le ha dado tiempo para para hacerla hemos recibido las aportaciones llevaremos la propuesta de reglamento para que lo regule sobre la financiación de del grupo de expertos bueno asumiendo el compromiso adoptado en el presupuesto de dos mil dieciocho hemos incorporado la partida de cien mil euros que comprometimos y por lo tanto tiene que servir para para aportar y para asegurar el desarrollo de lo de la financiación de de los trabajos de la mesa de perdón del grupo de expertos que tiene que evaluar

Voz 1 23:07 pero y presentar alternativas no es esa esa diera el compromiso para

Voz 0708 23:12 el año dos mil dieciocho quedan cuatro meses con lo cual yo creo que con los cien mil más el dinero aportado pues por la Junta de Andalucía bueno pues se garantizan los trabajos pero además estamos esperando la resolución del expediente de que presentó el Ayuntamiento de Huelva antes Unión Europea para financiar los estudios de lo fue eso por importe de un millón doscientos mil euros que cubre con solvencia con suficiencia las necesidades de la comisión de expertos pasado hasta la fecha bueno por los diferentes proceso de criba que que tiene que pasar y esperemos que en Semana igual uno dos meses tenga la respuesta definitiva que de ser favorable puede despejaría de manera absoluta definitiva el horizonte de los trabajos para conocer la realidad de lo fue eso ir las diferentes posibilidades para resolver un problema fundamental para Huelva

Voz 1432 24:07 sí Lacko en la mesa se reunirá en un mes se nos ha dado mucho

Voz 0708 24:10 su ante mucho antes de la mesa es cuestión de buscar en en el calendario la fecha pero la mesa se tiene que reunir inmediatamente porque tenemos que echar andar porque necesitamos aprobar el reglamento para funcionar

Voz 1 24:23 bueno tal vez no es el cantante

Voz 0708 24:25 en cuanto podamos una cuestión de de buscar fecha pero en cuanto podamos

Voz 1432 24:29 le consta usted que la Dirección General de Costas analizado ya las alegaciones al proyecto que presentó Fertiberia cuando pretende dar o no el visto bueno sabe usted algo que información maneja

Voz 0708 24:39 no no sé simplemente el Ministerio pues Se sigue trabajando en el expediente de hecho dio traslado a las diferentes partes de las diferentes alegaciones también presentada nosotros estamos estudiando el expediente haciendo las aportaciones al respecto pero bueno lo tiempo y los plazo ministerial en los tienes que responder prepara

Voz 1 25:03 el alcalde vamos a entrar en el estado de la

Voz 1432 25:05 los barrios siempre los más alejados del centro suelen presentar más quejas vecinales que actuaciones concretas y ejecutable ese van a llevar a cabo en los barrios de manera inminente voy a poner un ejemplo Isla Chica centro de salud una lucha muy importante cómo van las obras y qué planes hay para la fisonomía del barrio

Voz 2 25:21 bueno en medio de la las obras de la chica está claro el centro de salud

Voz 0708 25:27 sí

Voz 2 25:27 culminó el todo el proceso de adjudicación hay una empresa

Voz 0708 25:32 es la encargada de hay obras de cuotas las obras si ya iniciaron las obras primero hicieron el replanteo y luego pues comenzaron con con los movimientos de tierra El proceso propio que tienen que seguir las obras y la chica ahí la chica tiene que tener una presencia importante no importantísima tanto en el presente como en el futuro en el futuro tenemos que redefinir la en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística porque vamos a dar respuesta a través de esa revisión a la problemática que hay envía plana con diferentes unidades de ejecución que no se desarrolla tenemos un rosario de solares despacio y bueno pues espacio sin desarrollar

Voz 1 26:10 los terrenos del viejo Mercado del Carmen para cuando una actuación decidida en las caras un aparcamiento

Voz 0708 26:15 eso ya no se quedan ahí la chica pero bueno bueno

Voz 1 26:18 pues no te de pero digo que no vaya a decir próxima mi nombre no ha dado ni una fecha no claro

Voz 0708 26:25 la fecha será para luego decir que no las cumplen no no no si serán fecha lo que pasa que se dan la fecha aproximada allí en la medida que se pueden

Voz 1 26:31 en el viejo mercado por ejemplo a ver si pasamos

Voz 0708 26:34 si pasamos al viejo mercado pues él vio mercados que hemos realizado

Voz 1432 26:37 el Mallorca pórtico que hemos realizado es no

Voz 0708 26:39 el Plaza Porticada hemos realizado una labor importantísima de recuperación de un espacio absolutamente degradado a un espacio transitable no el que queremos no es el mejor para el centro pero transitable al menos o al menos limpio que que atiende provisionalmente necesitan el aparcamiento es fundamental hacer el aparcamiento subterráneo previsto pero que se están dando pasos decisivos para poder comenzar ya con la recuperación de los terrenos del antiguo mercado de hechos está trabajando pues en en el proyecto de reparcelación que permita la definición de la atribución de la parcela los propietario y comenzar las obras de urbanización yo creo que en los próximos meses hablo de meses podemos tener noticias sobre ya la intervención en los terrenos del antiguo mercado

Voz 1432 27:30 y ahora sí son preguntas muy cortas y muy muy concretas qué actuaciones tiene prevista para rehabilitar el centro de la ciudad sobre todo edificios degradados que merece la pena ser conservados

Voz 0708 27:39 bueno pues por ejemplo nosotros con el presupuesto aprobado vamos inmediatamente a licitar y a encargar por lo tanto la redacción del proyecto de el antiguo cuartel de Santa Fe que lo te hemos presentado al al cero coma uno por ciento cultural de el Ministerio de Fomento por lo que en cualquier caso de no tener respuesta favorable del Ministerio de Fomento lo haremos con fondos propios pero Huelva va a recuperar el mercado de Santa Fe para uso dotacional para uso ciudadano para todos

Voz 1 28:10 cuando podrían comenzar obras alcalde en este inicio primero tenemos que redactar el proyecto

Voz 0708 28:14 todo entonces daremos Amine

Voz 1 28:17 estándar fecha pero va a ser para largo

Voz 1432 28:20 proyecto que vamos a poder ver en los próximos años

Voz 1 28:22 no vamos a ver en los próximos años claro que si nosotros es muy fácil lo que no voy a dar fechas que no son otro edificio emblemático pues como el Banco de España esperamos que empiece las obras en los próximos meses asciende ya están en obras seguiremos trabajando para recupere para recuperar nuestro patrimonio inmobiliario

Voz 1432 28:39 bueno pues hablando de Patrimonio los cabezazos patrimonio natural de la ciudad va el Ayuntamiento de vuelve a revisar su pegó para dar protección a este símbolo natural de la ciudad para otras cuestiones que usted ha mencionado ya se ha encontrado ese punto de equilibrio entre lo viejo y lo nuevo entre los cabezas y las nuevas construcciones

Voz 0708 28:56 Carlos y es que se trata de de preservar lo que tiene valor Se trata de preservar nuestra memoria cuando

Voz 1432 29:03 se van a revisar el pegó entonces o el pregunta

Voz 0708 29:06 probado la revisión en el presupuesto va a una partida para la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística la tramitación de la revisión pero le pregunta

Voz 1432 29:13 así hay fecha para esa revisión sí sí

Voz 0708 29:16 en el presupuesto y por lo tanto ahora se encarga la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Huelva la revisión de un plan general no se hace ni día ni en semanas ni meses está es desde hace bastantes meses tenemos que hacer en primer lugar pues el aportar de la cartografía después este se hace en primer lugar lo que dice el estudio de bueno de toda la ciudad las propuesta de la utilización el trámite de información pública preso va a empezar de inmediato es decir la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Huelva ya con el presupuesto dos mil dieciocho se inicia de inmediato por lo tanto en este año dos mil dieciocho dicha empezamos con los trámites revise pues eso es lo que le pregunta

Voz 1432 29:59 al final lo lo has lo ha dicho escándalo

Voz 1 30:02 pero muchas veces también los oyentes pueden per

Voz 1432 30:04 a ver yo sé que todo tiene un trámite y un recorrido burocrático no le pregunta si es el miércoles de la semana que viene pero en alguna medida si va a ser en la primavera en enero en el primer semestre de año tampoco le acotó la fecha le llevó a otro terreno el Mercado de San Sebastián que fue un embolado de este verano ya hay acuerdo con los detallistas hay fecha de obras que tanta falta le hace al inmueble Se sabe donde se les reubicarán a todos juntos que era lo que quería

Voz 0708 30:28 el mercado del mercado de San Sebastián

Voz 2 30:30 no hubo un problema con la empresa adjudicataria de la obra

Voz 0708 30:34 que que bueno dictamen está prácticamente definido la empresa no bueno planteaba dificultades a la hora de de desarrollar el proyecto de rehabilitación del mercado de San Sebastián con lo que habrá que volver a licitar esta ve por urgencia la obra de rehabilitación del mercado y mientras tanto no sé si en esta semana la semana que viene cuando tendrá oportunidad de vivir con con los detallista para avanzar también en una situación que se tiene que producir necesariamente entre bueno el abandono de de los puestos para la obra y la terminación de la obra y por lo tanto su vuelta al mercado

Voz 1432 31:09 ir a ese contempla ya al Ayuntamiento para ir a esa reunión con la carpeta llena de alguna zona para reubicar los a

Voz 0708 31:17 a esa reunión como toda nosotros vamos siempre con el máximo espíritu de diálogo de consenso y por lo tanto yo espero que en esa reunión tengamos en el sentido que corresponda pues resuelto el problema transitorio de ubicación y de desarrollo de la actividad de los comerciantes mientras duran las obras de rehabilitación del mercado de San Sebastián

Voz 1432 31:37 hay novedad sobre la Ciudad de la Justicia se ha avanzado en algo

Voz 0708 31:41 bueno la Ciudad de la Justicia hay una parcela está asignada en el Ensanche que tendrá que necesario que se acometa las fase de urbanización donde está incluida la parcela de la Ciudad de la Justicia hay luego pues si estamos en contacto con la Consejería no solamente para para confirmar la necesidad que tiene Huelva del edificio judicial porque volvemos nuevamente si se solventó en cierto modo pero volvemos a tener dificultades con el crecimiento de los órganos judiciales jurisdiccionales perdón a mano de despacio y en ese sentido no surge hay lo hemos puesto en conocimiento de la Consejería de Justicia para que se tenga preparado y se avance también la redacción de los trabajos de redacción de la Ciudad de la Justicia que tiene que ir como digo pues al mismo tiempo la urbanización de esa zona del Ensanche

Voz 1432 32:35 la última pregunta alcalde que retos tiene usted pendientes antes de convocar las urnas

Voz 0708 32:41 seguir lo decía al principio de la entrevista con el día a día de Huelva yo no marco etapas en en relación a cuestiones que tienen más que ver con lo personal aunque tenga una proyección pública como es el que uno se presente a unas elecciones como candidato a la alcaldía de Huelva los ciudadanos se merecen y además por responsabilidad y por exigencia que la única preocupación sea el compromiso adquirido con los ciudadanos en dos mil quince desarrollarlo ejecutarlo seguir trabajando una Huelva inclusiva solidaria digna en el que lame la calidad de vida de los ciudadanos mejore pero también Pruna Huelva orgullosa de sus raíces de sus tradiciones y sobre todo pensando en el futuro de la modernidad en el vanguardismo en la pujanza en el crecimiento económico en definitiva en una Huelva lo mejor más moderna y sobre todo que con corazón una Huelva que no olvide nunca de su gente que piense también en el papel que tiene que jugar hacia fuera

Voz 1432 33:43 pues Gabriel Cruz Alcalde de la Ciudad de Huelva gracias por aceptar esta entrevista en la SER que tenga un buen día gracias