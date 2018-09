Diego Guerrero presneta su gira vengo caminando / Nominado a los Grammy como mejor disco flamenco / Hoy por Hoy Huelva

Voz 1 00:00 Ana Gil seguimos en Hoy por hoy vuelve a llora la hacemos para el cierre con música el artista onubense Diego Guerrero concluye en Huelva su gira de conciertos vengo caminando tras su éxito a nivel nacional como centenar de directos la cita va a ser en el Gran Teatro este jueves veinte de septiembre un artista muy importante y muy reconocido es el único onubense nominado a los premios Grammys como mejor disco de flamenco los últimos premios Grammys la última convocatoria eh le tenemos hoy en directo guitarra en mano antes voy a saludarle y preguntarle un par de cositas Diego Guerrero buenas tardes que como por eso digo yo como esta de contento porque viene de una gira llena de éxito por todos lados

Voz 2 00:48 pues contentísimo más contento imposible imagínate qué forma de cerrar la gira aquí jugando en casa

Voz 1 00:54 en Huelva es uno de los últimos puntos de tu gira que supone para ti eso actuar en el Gran Teatro

Voz 2 00:59 eh un mucha responsabilidad mucho más el Madison Square Garden

Voz 1 01:04 los que lo puedes medir porque tú las vivido claro bueno eso no pero algunos árbitros aseguró hoy que has preparado entonces para este jueves en el Gran Teatro

Voz 2 01:13 he preparado pues eh eh no he querido cargar Medel todos la gira que he hecho el espectáculo que venimos haciendo porque un poco lo que la gente viene a ver pero hay hay mucha sorpresa hay hay hay música nueva hilo sobretodo hay un espíritu tú también renovado y con muchas ganas de darlo todo el año pasado

Voz 1 01:33 eh tú en colombina es esté en la capital qué qué relación tiene con el público en Ourense la mejor

Voz 2 01:39 sí vale eso de que debe dicen que nadie es profeta en su tierra yo debo ser la excepción que confirma la regla porque siempre siempre que venía a vuelva ha estado teatro el sitio donde haya tocado ha estado lleno y siempre la energía espectacular

Voz 1 01:56 oye y lo de la nominación a los Grammys cómo te ha caído pues que ser nominado Opel no si si no me lo esperaba por supuesto pero

Voz 2 02:06 también ha sido un un avance un avance claro

Voz 1 02:09 la carrera de uno uno porque te da te abre te abre puertas no tanto como parece pero algunas sin que te abren alguna hay que empujarle un poquito más que otra pero mirar oye Diego dimos otra cosa hablarnos de tu disco hoy de esta gira de la que sales muy contento y concluye Es aquí en casa en el Gran Teatro de Huelva

Voz 2 02:27 pues nada el disco por supuesto que se basa en el flamenco que es mi raíz pero también

Voz 1 02:33 eh pretende eh

Voz 2 02:36 poco expresar mis vivencias no y como me vivencia musical hayan sido de todo tipo y yo soy un melómano me gusta todos los estilos de música disco un poco intenta pasar por por lo que yo he vivido pues llega

Voz 1 02:52 quiero escucharte en así que hazme un trocito de un temía que tú quiera lo que tú quieres y te pido un favor pidió un poquito este tema de Topalov en a la guitarra

Voz 3 03:03 tú a mandar que Juve Deco

Voz 1 03:18 vengo caminando es la gira de la artista onubense nominado en los últimos premios Grammys como mejor disco de flamenco actúa este jueves en el Gran Teatro de Huelva estamos listos estamos preparados está afinada la guitarra Diego bajo o venga vamos vamos vas a hacer un trocito de algo una canción citas no se llama azul el próximo disco adelante

Voz 4 03:40 esto

Voz 5 03:45 ah sí

Voz 6 03:52 y y

Voz 4 03:55 eh a ver nacida voy cogiendo su coro uniendo su verdad de ida suelo que alguien tiro en una plan apenas la rabia para engrandecer Mi cante mi misión de corría a

Voz 7 04:32 ciudad Aso sin duda

Voz 2 04:36 el cuadro tan Far Tito

Voz 7 04:39 yo eh hay

Voz 8 04:47 sube como un puente al nuevo mundo lo has hecho una escora son Eva

Voz 9 04:56 no no no

Voz 7 04:59 a ver si tú le con tu hijo sin cero un paso eh le censura como cielo rotundo horas

Voz 9 05:21 no

Voz 7 05:23 le como un cerdo sin velo y así

Voz 9 05:29 mi

Voz 10 05:31 tú les

Voz 7 05:34 eh

Voz 1481 05:41 maravilloso bueno un disco lleno de géneros musicales un disco con una mezcla de diversos estilos como la rumba afro cubana el jazz eres un genio Diego me encanta así este tema es

Voz 1 05:55 es un tema de su próximo disco seguro que a final de año y lo tenemos por ahí cosita rodando por vuestro móvil cómo se va a llamar este segundo disco está por concretar

Voz 9 06:05 pero

Voz 2 06:06 lo sé pero no lo quiero decir vale pues en el habitual escuchamos

Voz 1 06:09 este jueves nueve de la noche Gran Teatro de Huelva vengo caminando la gira de nuestro nominada a los Grammys a mejor disco flamenco Diego Herrero suerte amigo ración

Voz 12 06:28 sí

Voz 3 06:32 sí

Voz 7 06:33 yo sudar

Voz 3 06:35 eh yo veía

Voz 12 06:45 se ha

Voz 3 06:49 Cris Crystal comba

Voz 13 07:09 no

Voz 3 07:47 era esta nueva tumba está que más reconducir si bien habito

Voz 14 08:24 ha sido yo ya estaba