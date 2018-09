Voz 1 00:00 comenzamos con la entrevista con Carlos sita aunque yo no sé muchas veces como definirlos y consejero delegado si gerente Si director general muy buenas tardes Carlos

Voz 2 00:09 muy buenas tardes bueno un poco de todo creo yo no es una cuestión que tienen

Voz 1 00:13 una posición que nunca ha terminado de definir por decirlo de alguna manera no bueno

Voz 2 00:18 no es que yo creo que estamos en una situación no compleja Hay yo creo que incluso en la estructura organizativa todavía queda mucho camino por recorrer

Voz 1 00:28 porque has sido tan complicado ver a Carlos Dita en los medios en los últimos tiempo porque ha sido no sé si llamar si decir reacio a los es porque ha sido tan complicado

Voz 2 00:39 no reaccionó yo o lo que pasa es que tampoco es que me haya prodigado mucho en los medios desde que estoy aquí en Huelva y entiendo que mi trabajo tiene que estar entre bambalinas Hay creo que los auténticos protagonistas son otros es verdad que con las circunstancias que está viviendo el Recreativo los últimos tiempos pues la Gerardo deportiva ha sido también una parte fundamental en el día a día Hay y entiendo que hay que dar explicaciones

Voz 1 01:08 pero ha sido por decir alguna manera una nota predominante en el consejo de administración porque por ejemplo el presidente está desaparecido

Voz 2 01:15 bueno ya te digo que yo creo que cuando uno sabe llamado en la mayoría de los casos hemos atendido pero pero bueno entiendo que son tiempos compleja hoy que durante el verano lo auténtico protagonista entiendo que enseguida tanto el director deportivo a la hora de concesión a la plantilla como el entrenador y los jugadores

Voz 1 01:37 en el caso del presidente lo que a mí me dijera expresamente que no quería hablar con los mediadores no porque te compró la cola medio sino que no quería hablar muy claro me ha llamado incluso la atención que por ejemplo en un día como el de la ofrenda de la cinta que siempre suele hablar el presidente ni siquiera dijeron unas mínimas palabra

Voz 2 01:52 eso habrá que preguntárselo al presidente

Voz 1 01:54 no sabía yo si era por prudencia o por miedo a decir algo que no se deba en unos tiempos tan complicados como los últimos en en el Recreativo

Voz 2 02:01 hombre son tiempos complicados pues vamos entiendo también que el presidente un un hombre prudente con lo cual entiendo que no hay ningún tipo de problema para que pueda atender algo medio en un momento determinado

Voz 1 02:13 sí que sé que me me sorprendió que no hablase ni siquiera en la última comparecencia en el Ayuntamiento de Huelva cuando se confirmaba de nuevo que había venta desierta estaban presentes otras veces si había hablado el presidente concretamente en la vez anterior pero esta vez solamente hablo del Ayuntamiento yo no sé si porque el consejo en ese momento entendía que era mejor guardar el silencio porque la situación tampoco ofrecía mucho más que decir

Voz 2 02:37 bueno nosotros hemos estado prácticamente en toda la ocasiona que la en la que la propiedad no ha requerido y en el en toda esa rueda de prensa hay declaraciones que se han hecho cuando han requerido yo recuerdo haber incluso intervenido en alguna ocasión a propósito de alguna preguntas lo cual no vino al caso lo declaraciones no hicieron pero

Voz 3 02:59 no precisamente porque no haya predisposición al margen de que

Voz 1 03:04 el consejo de administración aparezca más o menos en medio de comunicación yo creo que al final hay que centrarse un poquito más en lo lo importante yo lo yo voy a ser muy directo cuánto dinero y encaja ahora mismo cuánto dinero tiene el Recreativo de Huelva para lo que pueda venir

Voz 3 03:14 no

Voz 2 03:16 es decir exactamente la cantidad que tenemos ahora mismo lo que puede haber

Voz 1 03:19 no y no sabría decirte

Voz 2 03:22 pero evidentemente yo lo accesorio todos los días no la veo la que la que tenemos pero sí tenemos casa consciente de que la campaña de abonados da para lo que da había que acometer una obligación era temporada basada ahora hay que acometer un convenio singular el mes de septiembre se han acometido también pago de nóminas se ha hecho el pago de comisión mixta ha hecho una pequeña cantidad también a la federación andaluza con lo cual bueno el la necesidad de tesorería prontos eso está claro

Voz 1 03:55 pero a mí me cuesta en una en una entidad que tiene tanta dificultad para lo los pagos y los compromisos me cuesta mucho creer que no sepa al menos de manera aproximada cuánto dinero tiene el Recreativo de Huelva porque yo por ejemplo sé perfectamente dinero que tengo porque tengo que tener mucho cuidado con mi gastos

Voz 2 04:12 sí pero ya te digo que si la cantidad exacta no sabría no sabría decirte la silla Zico que que no es otro a día de hoy tenemos una cantidad suficiente para ir acometiendo la mensualidad así como bien sabe todo el mundo en un corto plazo de tiempo vamos a tener una sería de tesorería eso evidentes

Voz 1 04:34 eso le iba a preguntar qué para cuánto tiempo hay quiero decir cuántas no pueden pagar cuanto gastos más del día a día se pueden acometer con lo que hay ahora mismo en caja

Voz 2 04:46 bueno al final y no sólo tenemos un problema a la hora de de plantearnos hasta dónde podemos llegar por las obligaciones que tenemos contraídas entonces también porque tenemos una serie de pagos que recibir no serie de cobro que si se cumplen en el en tiempo y forma eh podremos tirar hasta finales de año si no se cumple en tiempo y forma pop podremos tener un un problema de tesorería de manera inminente ya te digo que yo casi me lo plantearía de ir me llames a partir de ahí ver cómo vamos

Voz 3 05:22 funcionando dos meses por ejemplo puede durar

Voz 1 05:24 que tiene ahora mismo el Recreativo de vuelo encaja dos meses

Voz 2 05:27 E incluso tres meses si ya te digo si se acometen los cobros que están previstos

Voz 1 05:32 no hacen falta lo ha dicho ya en alguna ocasión unos ochocientos novecientos mil euros para estar seguro de que ese cubre toda toda la temporada una cantidad

Voz 2 05:41 ordinaria lo dentro de las hice ordinario claro sabía perfectamente que tenemos pasivo de veintitrés millones y medio deuda considerada a corto plazo que en cualquier momento pueden aflorar también con lo cual la situación

Voz 3 05:54 no no soy olvidar siempre que está ahí de dónde va a salir ese ese dinero

Voz 2 06:01 bueno nosotros tenemos un esfuerzo en buscar ingreso atípico basado principalmente en comercialización todo los soporta que dispone la la sociedad eh no cabe la posibilidad que en el mes de diciembre enero si todo va bien deportivamente y administración lo estima oportuno se pueda abrir una segunda campaña de abonos para la segunda vuelta a propósito de que se abra la ventana del de invierno también pero bueno yo creo que tampoco es muy complicado pensar de dónde pueden venir los recurso que no hacen falta sí claro

Voz 1 06:43 lo digo porque fíjate que el Ayuntamiento de Grabiel de Gabriel Cruz el alcalde ha dicho ya varias veces el último tiempo que la responsabilidad de buscar ingreso es del consejo de administración que sino se claro si no se consiguen y se llega llegan los impagos yo me pregunto la responsabilidad sería del Consejo porque yo personalmente no lo vería muy justo

Voz 2 07:04 ya pero al final el consejo de administración es el órgano de administración de la sociedad si tiene problemas de tesorería a lo largo del año tiene que buscar la fórmula de de conseguir que casa apunta tesorería es la que ha extremo con una demanda importante de dinero la busquemos sino pues evidentemente tendremos un problema

Voz 1 07:27 claro lo digo porque no se tienen en cuenta cómo se habría dado todo en verano se había buscado una venta por lo civil o por lo criminal practicamente porque después de un proceso de eso bueno un concurso que no sale adelante se saca otro casi in extremis buscando el venderlo ya de una manera inmediata alguno de los consejeros ya habían manifestado que estaban casi al límite no que que necesitaba o querían salir esto alarga de nuevo todo el proceso además la responsabilidad a nivel económico recae sobre el Consejo de Administración porque la propiedad dice que bueno que llega hasta donde llega y no puede dar más yo no sé si tienen la sensación de que se les ha dejado un poco resguarda poco resguardados

Voz 2 08:07 no no tengo esa sensación lo que sí es verdad que por un lado tiene

Voz 4 08:10 en la propiedad

Voz 2 08:13 qué tiene la obligación como así lo ha hecho de vender el el club ya lo ha intentado entrar ocasiones por otro lado está el órgano de administración que tiene que ir acometiendo los compromiso a los caído a queriendo ir por un lado y los heredados por otro cuando llegue la situación de insostenibilidad pues habrá que plantearse junto con la propiedad qué fórmula se tienen para para mantener la actividad de la empresa entiendo que la propiedad que tiene las mismas ganas que nosotros de de meterle la máxima estabilidad al club también centraba todo esfuerzo en esa en esa línea somos Così en de que el club por sí mismo por su propio recurso es muy complicado que pueda mantener el día a día lo cual habrá que buscar financiación externa no sé si hay con la apertura del procedimiento negociado se va a conseguir un una venta que proteja a la sociedad el Real Club Recreativo de Huelva Hay ya estaba yo creo que la propiedad también está trabajando en que llegue esa tranquilidad de una vez por todas parece sabes

Voz 1 09:31 te iba a preguntar por esa posibilidad del procedimiento negociado que en un inicio El alcalde Gabriel Cruz casi la descartaba porque decía bueno es que si no han acudido al concurso que era lo mínimo que se podía despachar quién va a haber era un procedimiento negociado sin no podemos bajar la las exigencias pero parece que un poco se han bajado sobre todo en ese asunto de la cláusula de pasivos porque cada vez cobra más fuerza esa posibilidad del procedimiento negociado

Voz 2 09:57 eh tú tendrá más información que yo yo sé que proseguir el procedimiento negociado tiene casi la misma garantía que el pliego de venta anterior con lo cual no sé si se iban a bajarla prestaciones que se piden para asegurarse que el club esté en buenas manos no lo soy con lo cual tampoco te puedo opinar en ese aspecto que hay que trabajar en en conseguir y que esto pase que el club pase a manos privadas y que haya una fuerte inyección económicas que realmente le de a al al club tranquilidad y pasar ya de de de una situación de sostenibilidad pasar a una a una situación de crecimiento porque a día de hoy seguimos estando en una situación a pesar de que tengamos todas las ideas del mundo estamos en una situación de prácticamente sostenibilidad entonces con una fuerte inversión desde el exterior sí que es verdad que conseguiremos ese ansiado crecimiento en el que demandan desde hace mucho tiempo todos los resortes recibimos esa

Voz 1 11:06 la inversión podríamos estar hablando de que fuera una ampliación de capital en diciembre lo digo que al final estamos calculando que se puede llegar a dos tres meses si hablamos de noviembre diciembre en diciembre creo que va a haber una junta general de accionistas podría podría convocarse una ampliación de capital en diciembre Youtube

Voz 2 11:27 prudente a la hora de darte esa opinión porque estamos con la auditores planteando que ejercicio vamos llevara ese mes de diciembre si finalmente se produce esa juntas generales bonita que yo creo que puede hacer que de verdad es pertinente que se haga si llevamos son el ejercicio aún no tendríamos la fotografía real de cómo está la compañía con lo cual no sé si en ese momento se podría aventurar a la fórmula de la ampliación de capital ya te digo en eso creo que debemos ser prudentes vamos a ver los auditores que qué opinan que sí pero a nadie se le escapa tampoco que a final de año tengamos que tener claro el segundo semestre del ejercicio dos mil dieciocho dos mil diecinueve y cómo lo vamos a afrontar

Voz 3 12:14 pero

Voz 1 12:14 pero independientemente de lo que vaya a pasar que que evidentemente es

Voz 3 12:18 es importante Si sí

Voz 1 12:21 pudiera seguramente de lo llevaría a cabo creo que es una cosa que ve con buenos ojos

Voz 2 12:26 hombre todo lo que sea y a financiar las las necesidades de tesorería que tiene la sociedad en el corto en el cortísimo plazo está claro que que nos vendrían muy bien pero ya te digo no sé si es a día de hoy hay una fórmula que se puede hacer

Voz 3 12:42 Carlos es cara a la plantilla de esta temporada

Voz 2 12:47 la plantilla es acorde creo yo a lo que requiere el Recreativo de Huelva por masa social por influencia

Voz 3 12:59 exigencia histórica visibilidad entonces no Akal no es cara

Voz 2 13:05 bueno es que depende de con qué culo compare ya te digo yo más que decir que es cara o barata sí entiendo que es una plantilla que está acorde a las exigencias que requiere el Recreativo

Voz 1 13:18 lo digo porque había polémica en torno entonces en ese momento y por esto mismo le preguntaba yo a Óscar Carazo que se ha sentado justo donde donde está tú ahora es decía que bueno que el costo de la plantilla era similar a la del año pasado

Voz 2 13:31 sí puede tener similitudes con respecto a

Voz 3 13:35 la plantilla del año pasado a la hora de sostener esa

Voz 1 13:38 plantilla bueno esa plantilla La plantilla de trabajadores evidentemente todo lo que supone el día a día del club hemos hablado de la necesidad de financiación me preguntaba yo pensaba yo para para mí que no vendría mal eso patrocinio milagrosos que prometía grité ellas porque él por tenerlos

Voz 3 13:58 no vendría mal lo término los que término económico los

Voz 2 14:03 las o patrocinio

Voz 3 14:05 es totalmente fuera de mercado uno vendrían de perlas

Voz 1 14:09 totalmente fuera de mercado de tu a tu punto de vista imposibles

Voz 2 14:13 no no no fuera de mercado te pregunta no no fuera de mercado si hay una apuesta por parte de una determinada marca porque tenga algún tipo de interés en Huelva en la ciudad en la provincia y considera que el salvoconducto para entrar a penetrar en el mercado de aquí sea el Recreativo puedo establecer o puedo pensar yo que sea un patrocinio fuera de mercado pero a efectos de retorno para la empresa pertinente puede hacer una es un segura

Voz 1 14:49 el ese encuentro día de hoy me parece fuerte sea hemos hablado muchas veces yo lo he comentado contigo acerca de falta de sintonía con grosso modo con Criteria yo creo que desde el principio las cosas no salieron del todo bien porque quizá pues la manera que tuve que tuvieron de llegar y de irrumpir no fue la no sé si decir que es la más adecuada o no pero teniendo en cuenta el cruce de comunicados de hace escasas dos semanas yo no sé a día de hoy como la relación

Voz 2 15:16 bueno con cripta ella realmente es que el vínculo del Recreativo prácticamente no se tiene Estella lo único que tiene con relación con el relativo

Voz 3 15:29 que no es una cuestión baladí es el préstamo que quiso en su día

Voz 2 15:34 a la explotación de Alcosa

Voz 3 15:36 en el Trofeo Colombino lo tiene otra mercantil con lo cual bueno con abrazamos de momento no hemos tenido ningún tipo de de problema

Voz 1 15:46 conquiste pero ese préstamo del que ya hacía reclamación etcétera sabe toda la historia os consta que vaya a pedir la subasta de la Ciudad Deportiva

Voz 3 15:58 lo único que hicieron fue mandar en el cual muy nos informaban de una cosa que claro es que prestan un había vencido

Voz 1 16:07 eso por un lado por otro se habla mucho del Trofeo Colombino que también ahí y bastante discrepancia alrededor de todo esto

Voz 2 16:15 pero más que discrepancia al final yo creo que luego de una vez por todas se tiene que unificar el criterio yo creo que la la fecha que se maneja de mediados de octubre también tiene cierto vínculo y relación con

Voz 1 16:30 lo cubrimiento exactamente

Voz 2 16:32 lo cual yo creo que esa puede ser una buena fecha verdad que las gestiones que han hecho en su momento posiblemente por el estado en el que se encontraba el césped del Estadio Nuevo Colombino no se pudo acometer con lo cual yo creo que podemos salvar esa situación en el me de octubre

Voz 1 16:53 yo dicen que no se les puede obligar a a una fecha yo de escuchar decir que si no pues supondría un incumplimiento de contrato pero dicen que el Recreativo de Huelva o el consejo ya ha incumplido ese contrato

Voz 2 17:06 bueno yo no voy a entrar desde luego imagino a la luz pública de de Dima hidratar en cuanto a incumplimiento o no está claro que la explotación del Trofeo Colombino les pertenece a ellos nosotros lo más que podemos hacer es ayudarles darle soporte para que puedan hacer un Colombino de la mejor manera posible de hecho nosotros en ese contrato tenemos un porcentaje de los beneficios

Voz 3 17:34 esa es la quilla no de de la explotación de

Voz 2 17:37 el de el de el trofeo de manera integral con lo cual nosotros somos los primeros que está muy interesado en que se habían que en que ese trofeo salga la verdad que nosotros invitados porque la propiedad Siro estima de que puede ser una fecha buena porque es verdad que tampoco te da mucho más margen siquiera es tener un un un equipo premium tampoco te da muchas más posibilidades de el calendario tiene el corsé que tiene yo creo que son una fecha en las que todos saldríamos entiendo yo que todos Odierno ganando el yo creo que la me

Voz 1 18:14 por discrepancia no está tanto en la fecha como en la cuestión de los palcos ellos dicen que que bueno que que se que por contrato tienen en la gestión de los mismos pero que se les dan ya vendido cobrado que cómo se gestiona algo que ya estaba vendido cobra como yo tienen la explotación de

Voz 2 18:30 de los palcos en su integridad es verdad que cuando se está negociando curiosamente yo les comento que cuidado en la negociación porque hay derecho adquirió sobre todo en contratos de patrocinio P pero una vez que se solventa esa o que llegue a esa situación nosotros ya lo hemos predispuestos a que con pensemos de alguna manera ellos tienen que hacer una serie de pago por la explotación de el de los palcos del Colombino a lo largo de de esta temporada en curso con lo cual como hay cuatro pagos caset amo dando de compensar en cualquiera de esos pago compensar lo que el club ha ingresado que casi todos son o patrocinio o también en compensación por por servicios prestados que no han sido poco a lo largo de este tiempo en el que el club pues no tenía dinero pero sí tenía una serie de soportar Fraser a determinada empresa para ser un trabajo

Voz 1 19:24 ha hecho por ejemplo si hablamos de que creo que se ha hablado de los doscientos mil euros rebajar esa cantidad

Voz 2 19:29 esa cantidad nosotros el Consejo se le ha planteado esa vía porque entendemos que al final el el contrato que ese fin mayo cumplir cuando se va a decidir ya todo va a dar forma algo no de blanqueo no sólo esta misma semana hemos quedado para vernos nosotros en cuanto se pueda no tenemos ningún tipo de problema para qué vayan acometiendo todos los proyectos que tienen con los palcos

Voz 3 19:56 fíjese que vengo yo aquí

Voz 1 19:58 no cosa si queda algo más pero que me di cuenta que tiene muchos frentes abiertos no lo mejor sin duda el arranque deportivos

Voz 2 20:07 yo creo que hay bastante más que eso que ese folios yo creo que Ryanair veíamos a la norma pero ya lo sé si porque no la verdad que a nosotros no ha dado tiempo a paladear el el la marcha deportiva muy poco pero no acordaría un mucho más y la marcha deportiva no fuera la Loma óptima con lo cual tremendamente contento e ilusionado de que sigamos por de Rodero quizá

Voz 1 20:35 eso también el respecto el el respaldo de los aficionados no con lo que se decía que había sido la campaña de abonados no ha dado mal resultado no

Voz 2 20:45 pues yo sí pienso que ha sido apresurada no pienso que haya sido mala creo firmemente a que al final independientemente de la impresión que hagas una campaña de publicidad lo importante es saber que el el retorno ha sido bueno tanto el año pasado como este practicamente la inversión ha sido no ha sido no no es que haya sido escasas que no ha sido prácticamente ha sido nula sí eso unido yo creo que también es muy importante ya que la parcela deportiva ha hecho un un equipo que que ha ilusionado yo creo que al final eso unido a que el sentimiento de pertenencia de la afición del Recreativo con su club está fuera de toda duda ha hecho que consigamos una cifra que yo creo que prácticamente todo el mundo dábamos como que no se iba a conseguir ellos

Voz 3 21:42 creo que incluso los Iberos también

Voz 1 21:45 quiero decir que hubiera firmado siete mil abonados sí sí sí

Voz 2 21:47 había muchísima gente y la verdad es que después de que yo llego aquí el presidente me cortaba la cara entrecomilla diciéndome que la gente va a pagar a falta de dos partidos la temporada pasada no lo anterior pagaron prácticamente eso ha faltado ha partido el noventa y dos noventa y tres por ciento de lo aficionado cuando nos jugábamos bajar a Tercera División y tal yo creyendo que me conformaba en ese momento con el cincuenta por ciento y yo dedico el porcentaje que que pagó a partir de ahí yo me lo que lo todo ya verdad que yo durante el verano ha sido no he sido optimista no es que haya sido optimista pero yo no he sido pesimista en que la gente iba a acudir evidentemente ocho mil seiscientos uno la cifra

Voz 3 22:28 eh

Voz 1 22:29 quizá buenísima quizás habíamos perdido de vista yo el primero eh porque yo tampoco era muy optimista en este sentido sobre todo al final de la temporada pasada con todo lo que ha ocurrido con todo lo que hay alrededor que yo creo que no invita a absolutamente nada yo creo que igual habíamos perdido de vista que en todo este tiempo y con todo lo que ha pasado a la afición del Recamán durado mucho no aquí a lo mejor ya no necesita tanto para comprometerse

Voz 2 22:49 está clarísimo yo creo que esa sensación de madurez yo creo que también por todo lo que ha venido sufriendo y padeciendo lo último a lo último año le hace tener una perspectiva que yo creo que la gente mientras más realidad Imaz claros sean creo que se llega muchísimo más lejos porque aquí ya no se puede engañar absolutamente a nadie

Voz 1 23:15 ya lo he tachado todo Carlos Amir ya lo último que se me ocurre ahora mismo hay porque me me me me da curiosidad al menos saberlo qué Slam cuál es la mejor noticia para el Recre a día de hoy a nivel de gestión sobre todo lo en lo que más se relaciona contigo hemos hablado de muchos tema complicados por decirlo de alguna manera pero también habrá algún tema amable al menos algunas

Voz 3 23:39 cosa que que te haga sentir orgulloso del trabajo que que lleva de hecho aquí de de bueno

Voz 1 23:45 ah ya de la supervivencia del club que ya consiguió la ahí rodeado

Voz 2 23:47 el tema manillar algo yo lo hablaba con alguno de los patrocinadores que que no ha dejado de estar además permíteme que lo que incluso habla de él que es Paco atracción la cinta que creo que está apoyado también ha al Sporting de Huelva y me sorprendía que dentro de de las grandes marcas cae como Iberdrola FP I marca fuerte y potente y lo veía y no hay me sorprendía porque son gente que no sólo apoyan esto por por una cuestión de que ellos tenga retorno que posiblemente su mercado sea el que sea pero me llamaba poderosamente la atención cuando estábamos hablando sobre eso de lo que a él opinaba no que es decía que cuando llegara el momento de que esto subiera para arriba de que posiblemente tuviera un ascenso de categoría en un momento dado llegaran otra marca posiblemente a esas pequeñas marcas han apoyar un momento dado el Recreativo desaparezcan porque no tengan la fuerza económica

Voz 1 24:49 no puedan llegar no puedan

Voz 2 24:51 ahora eso no ya lo hablaba bueno dice yo me quedo siempre con mi cosa en el corazón de que estuve cuando el Recreativo Malone ese éxito y al final a mí también me queda eso de haber pasado en un momento por el Recreativo en de tremenda necesidad en un momento en la que los pasados días sin dormir que la la obligaciones que tenemos y la responsabilidad es brutal pero bueno al final el día a día cuando tabacos tiene esa sensación de que ha estado en un momento practicamente único que ha con eso la alta cada no es uno no es que sea una noticia pero sí que verdad que es la sensación que te queda con todo lo que llevamos con todo lo que está viendo que que hay con todo lo que quieras porque el Recreativo le queda todavía que pasar una casi muchísimo

Voz 1 25:43 hablábamos sobre las casi en pasado haber pasado lo que queda no de Abel ve cerca el final porque es una noticia

Voz 2 25:51 no no no no es que voy a ser que al final pero sí es verdad que se aquí hay que vivir día a día la necesidad de que tiene el el club pasan obligatoriamente en un momento dado porque llegue llegue financiación externa a través de una posible venta y hay o cuando vengan mi compromiso es con la propiedad con este consejo cuando llegan otro posiblemente que hay que echarse a un lado oí ayudarle lo máximo posible a que a que esto siga sosteniendo se y en ese momento ya Aris que empieza a crecer bueno ya sé que no