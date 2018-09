El violinista Manuel Darriba Pereira, profesor en el Conservatorio de Música / Hoy por Hoy Huelva

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 Vicente Ballester buenas tardes a Ana buenas tardes director del Orfeón y la Escolanía de Huelva nuestro ya vamos es es familiar nuestro dos temporadas ya en marcha con la música clásica intentar poner en valor al talento que tiene Huelva en este sector en este gremio que no es poco hoy nuestro invitado es Manuel dar vida Pereira

Voz 2 00:19 violinista en valor Valderrivas pérdidas profesor de violín del Conservatorio de Huelva coruñés de nacimiento rockero de adopción lleva entre nosotros desde mis cuatro adiestrando a nuestros alumnos en la difícil tarea que de que les interese la música y en especial de violín músico curtido en el repertorio de música de cámara violín principal de la mejores orquesta presentadas en Huelva buena hasta de Manuel

Voz 1 00:46 hola muy buenas tardes qué tal bienvenido hola que si eso ha sido lo de antes afinar el violín y ya estaba sonando así voy a morir cuando te escuche ya a tocar de verdad morir del gusto digo eh porque ya lo verán Loira Manuel hay mucho

Voz 2 01:03 peor es que llegan a Huelva después de uno

Voz 3 01:05 dos años eh cursos piden traslado

Voz 2 01:08 lo hacía a su lugar de origen que pasó contigo que te atrapó Huelva

Voz 3 01:12 bueno muchas veces ocurre que en Huelva estamos aquí una espinita no

Voz 4 01:17 hay quizá

Voz 3 01:21 para mí fue interesante encontrar un lugar donde donde tener estabilidad el no tener que andar tampoco preocupando me de los concursos de los puntos y demás el clima es fantástico es una ciudad muy tranquila muy acogedora yo me encuentro mi agosto Nos alegramos mucho de que esté con nosotros porque la gente que lo conoce sabe que son profesor de

Voz 2 01:45 grandísimo nivel de nota en tu formación Manuel la influencia de profesores rusos a qué se debe esta circunstancia

Voz 3 01:54 sí bueno

Voz 2 01:56 tradicionalmente la escuela rusa ha sido una escuela que se ha caracterizado por tener un nivel técnico bastante elevado

Voz 3 02:03 durante prácticamente todo el siglo XX la circunstancia de que en la ciudad de A Coruña se creo una orquesta sinfónica en el año noventa y dos en la cual pues desembarcaron muchos componentes de esta nacionalidad y también pues la posibilidad de acceder a cursillos en Oviedo en Asturias donde pues hay varios virtuosos de humor de Moscú pues recabaron allí finalmente no entonces pues esa esa posibilidad de poder trabajar con ellos bien a diario bien en en cursillos puntuales pues fue lo que me llegó va a llevar a tener esa acción no

Voz 2 02:42 claro porque lo importante de de de cuando exportamos músicos para que vengan a tocar las orquestas ya no es tanto que toque las orquestas sino que hagan escuela claro entonces eso la suerte que ha tenido Manoel escucharla Vicente claro dispuesto primera tenga pues preparando a grabar el vídeo

Voz 1 03:02 bueno voy a decir yo mientras se sucede estas cosas internas que es que está cogiendo su violín su batuta y diré una cosa es que luego lo subiremos a nuestra web de radio voy a punto Es ahí le podrán ver incluso porque vamos a hacerle un vídeo de esta atracción Leo Irán tocara así que

Voz 5 03:18 Nos quedamos en vacío le escuchamos el micrófono supongo también que está perfectamente si pues venga ya

Voz 6 03:27 sí sí

Voz 7 04:03 a mí

Voz 9 04:21 me da

Voz 1 04:59 sí sí ahora mismo Vicente sonríe de oreja oreja y yo yo estoy pues como me quedo cuando alguien me me llega al alma y estoy en y fascinante ya la escucha así como en fallar y con madre mía cuando se ponga a tocar Borrell como presentadora va musical en Huelva

Voz 3 05:18 bueno y en Huelva siempre y siempre nos va a venir bien que haya promoción de actividades en directo no porque no es una cosa solamente aquí en general digamos que a día de hoy con la tecnología tenemos un acceso a la música a gran cantidad de música de manera muy fácil pero quizá hemos perdido un poquito el contacto con con con ese esa música en vivo ese sentir de de de poder

Voz 1 05:51 en ese sonido en directo y que propones para ello que se podría hacer

Voz 3 05:55 bueno nosotros somos un ejemplo de desde el conservatorio intentamos promover que haya actuaciones que haya ciclos de conciertos si bien es cierto que muchas veces es difícil conseguir espacios y luego pues también es verdad que digamos los músicos tenemos que comer no de conseguir subvención eso conseguir para que para que esos conciertos pues pues digamos que que reciban también a una

Voz 2 06:25 me percusión económica en los músicos pues suele ser complicado suele ser complicado y eso pienso es un poco lo que lo que podría venir bien hay que hay que hacer más hincapié en que claro los tiempos son limitados hay que conjugar las aficiones entonces aquí hay mucho oficio

Voz 11 06:43 ahora a la a la a las hermandades hay efigie unas folclore hay afición a al Carnaval

Voz 1 06:49 a la música a la música también pero

Voz 2 06:51 quiero referirme a eso que hay que debe encajar todo eso es tiempo

Voz 1 06:55 después también los Llanos no se pueden oficial algo que no tienen a su alcance todo es empezar también primero en las subvenciones por la que las instituciones apunten a esa iniciativa del conservatorio de una vez que está en marcha ya veremos la respuesta quedando

Voz 2 07:08 claro un pin

Voz 1 07:10 yo a y a es profesor querías estabilidad te gusta el clima de Huelva te gusta estar en Huelva

Voz 5 07:17 estas muy cómodo con lo que hace es pero te has puesto techo o quieres más

Voz 3 07:22 bueno sí es cierto que una de las prioridades sí Mi vida fue fue conseguir una estabilidad laboral y y yo la verdad es que soy feliz viendo cómo se desarrollan mis alumnos lo que más me llena es ver cómo su éxito al final es nuestro éxito la docencia FT gente de todas formas y para todos nosotros es muy importante poder tocar tener agrupaciones tener el mayor contacto con el público posible porque de ello y también debemos para poder enseñar de otra manera y entonces eso es fundamental también siempre es buscar agrupación ese menos todas el contacto con el público entonces bueno siempre hay oportunidad pues es se trata de de de de participar pero a veces son limitadas las oportunidades que proyecto tienes a corto y a medio plazo Manuel bueno este año y hemos hablado varios profesores del Conservatorio de retomar un poquito la actividad camerístico que teníamos en algunas agrupaciones que habíamos ha llevado a cabo en el pasado aquí en Huelva algunas algunos algunas actuaciones estamos un poco poniéndolo en marcha ahora aprovechando el comienzo del curso no entonces pues cuando tenga alguna noticia pues pues puedo decíroslo y si os interesa pues podemos pasar

Voz 1 08:45 aquí no te lo puedes venir cuando quieras pero no te vas a ir sin volver a tocar eh y este es el momento de tocar porque no quiero quitarte ni un solo minuto así que tengo dos minutos y medio queso íntegros para ti Vicente a quién tenemos la próxima semana

Voz 2 09:02 la semana que viene tenemos a Patricia una una saxofonista de Bonn Ares que actualmente está terminando sus estudios uno haya terminado está desarrollando sus estudios en Viena la capital en la que en Viena en Austria seguro seguro que me gusta mucho

Voz 1 09:20 seguro puesto para la semana que viene ir Vicente gracias como siempre bien es muy bien acompañada hoy si oye has dicho ni se te ocurra pero lo voy a decir porque esta aquí su padre y su mujer y además estoy deseando acercarme a su padre que es un solemne ha dicho noventa y Picos de Vigo pero sí parece que tiene tienen edad bueno pues gracias Vicente un abrazo porque agraria escuchamos a Manuel de Arriba Pereira violinista profesor en el Conservatorio onubense de música Javier Perianes devuelva adelante muchas gracias por estar aquí

Voz 8 09:49 ni no no

Voz 7 10:18 sí

Voz 12 10:25 claro