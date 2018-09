Voz 2 00:00 cómo era el carné recordáis el carné

Voz 2 00:09 tú tienes tu en tu casa en casa sí bueno pero yo yo no lo puedo recordar no poder recordar cómo era aquella es decir que el Velódromo cerró al Recreativo en el año cincuenta y siete títulos recuerdo más yo tenía nueve años se cerró para el primer equipo después del cargo para el segundo que lo la cartera que había entonces tuvo un par de años más funcionando la muerte definitiva fue que aquí se celebraron a unas carreras saltos de caballo una exhibiciones que ya entonces Sanidad digo que aquí ya no se puede jugar al fútbol por aquello de que está de contabilidad que se está que tontería manera de de cerrarlo de cerrarlo con el pop de una El Larguero de una posterior se cayó hace jugar varios partidos con The Corner me dio caído apuntalado ya no ya esos cerros quiero decirte que yo los recuerdos que tengo me con nueve diez once años tienes tu recuerdo que que te quedan no con tres cuatro años no te queda pero sobre todo tengo los recuerdos de haberlo de haberlo vivido no email han contado sobre un han contado que tal sitio tardía tal

Voz 3 01:17 está yo tengo recuerdo critican llevábamos vamos iban picando los cartoncito

Voz 2 01:31 yo recuerdo tú sabes que no tuviese carné de lo conoció ya nervioso con adelante el Recreativo fue el primer equipo en España que puso el carné con fotografía sería una carta una carpeta cerraba en los tiempos de mi padre como mi padre era presidente en el año mil novecientos yo tenía la foto digno afirmó la firma del presidente en el carné con lo cual ahí no se colaban portero te miraba a la cara y fue el primero en España que hizo primero en España que tuvo mucho socio mucho amigo me dicen yo tengo un carné por tu padre yo tengo yo tengo casa lo van carnes firmado con mi padre oye pues razón de más para ir con tiempo el velódromo porque claro si si los portero Neuer portero tenía que andar mirando la cara de cada uno a ese echamos ratas detrás venían dos mil personas en claro también es cuánta gente podía caber

Voz 3 02:19 era todo el fondo localidades lo que tiene una especie de escaleras plana de pie el gol pusieron una Tribune hito de cuatro cinco escalones está en la tribuna detrás vio unos palcos palcos que tendríamos número cuatro una barra de no lo barra de madera otro cinco sencillo con nuevos detalles está detrás es uno que no lo aceptamos por paliar y nosotros los que mi padre por ejemplo me llevaba yo voy con mi padre que estaba siendo ocupado yo me saltaba lo de no podían trapos que entró a un señor que mes tras pagar una especie de Tapia me ponía de pie

Voz 2 03:09 arriba te iba donde podía eso Tapia daba al tenis muchas veces estuvo allí vendí una bola verter o al correo un balón paso devolvía o la habían perdido no yo lo busqué

Voz 3 03:23 la balón puede perder en el Recreativo de Huelva desde el yo llegué a jugar con eso pues yo me vine el tenis el baloncesto a la tuvo el campo baloncesto yo recuerdo por tiempos de eso

Voz 5 03:46 muchas veces me recuerdo con los nombres cuyo hueco con ello yo era un crío pero yo tenía muchas ganas de inmediato Tuenti agua con nosotros cuando vamos a los partidos deben cuando me tocaba

Voz 2 03:57 el pobre Bobby también en esta explanada que había detrás de fondo tiempo lo pienso del fondo de aquí queda para vuelva digamos en esa explanada también se celebraban combates de lucha libre es que podríamos decir que el velódromo era un sitio en el que se realmente se aglutinaba el concepto de Club Deportivo sois todo lo bueno corre en bicicleta bueno poco faltó porque después vinieron los caballos con lo cual pero que si existiera ese concepto de realmente de Club Deportivo en el que había mucha disciplina y concentradas todas en el mismo sitio cosa que ahora es impensable

Voz 3 04:32 que no estoy vivo estaba el cine Colón

Voz 2 04:35 yo creo que el cine es la es lo que ocupa ese edificio pero con lo más quizá fuese deja de aquí hasta los pisos de Riotinto tú crees que el cine era el edificio que va a la espalda del hotel lineal

Voz 3 04:46 se lo dije al señor Colón era este claro que la calle que se llamaba algo el velódromo iba más hacia el matadero si algo veo y Luis Braille por aquello de que

Voz 2 05:05 qué tal está bávaro Luis cuánta gente podía trabajar en un día de partido en el velódromo entre las taquillas los porteros los que repartía pipa gran no no lo sé no lo he contado pero vamos había comparte taquillero que siempre de la misma Eusebio revierta contento

Voz 3 05:26 eran Emilio Zabala que era eso

Voz 6 05:28 va jabalí padre quedaría

Voz 2 05:30 el campo juega pues acuerdo que lo pasaba unos siempre traía por el respaldo de los bancos como estaba siempre con una cafetera no es un café exactamente llevaba venía con lo cafetero cafetera de aluminio de este café cargado bajaba ya entonces no tenía arreglo ya haberle apartado tres minutos sí lo recuerdo perfectamente a mí me han dicho

Voz 2 06:04 de hecho voy un poco tras la pista que había una familia que vivía en el velódromo que digamos el padre supongo que se encargaría del mantenimiento de la instalación e incluso de la vigilancia de que allí no pues no se colara alguien por la noche pero claro hombre tenía su mujer y sus hijos y que allí vivían bien todo yo no recuerdo que era más que Zabala de mi padre cuando entraba siempre lo digo pero grande recuerdo vale que yo soy impresionado no sé si viviría a alguien que tuviera a yo sé no lo sé a mí me han comentado lo decíais claras no lo sé más que vivía Zabala porque era una casita muy pequeña