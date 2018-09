Black Swan descarta jugar el Colombino en octubre

Voz 1 00:00 Ser Deportivos Huelva

Voz 2 00:13 bueno pues comenzamos vamos a hablar de deporte en el día de hoy hablamos

Voz 3 00:16 os del Recreativo de Huelva pero no quiero olvidarme de que hoy le damos la enhorabuena osó más que la enhorabuena la enhorabuena Nos lavamos a nosotros mismos le damos la bienvenida a todos los oyentes de Sierra de Aracena y Picos de anoche que desde hoy también no sintonizan a la hora del deporte a partir de las tesis de la tarde pues para conocer un poquito la actualidad deportiva a nivel nacional e internacional tres y también a nivel provincial y local la de el Recreativo de Huelva creo que si a partir de las tres y veinte de este momento así que encantados de llegar hasta allí también hay ojalá que lo pasemos genial durante toda esta temporada y las que están por venir en fin vamos a hablar del Recreativo de Huelva que hoy bueno pues ha entrenado a partir de las nueve y media de la mañana todavía no está del todo bien Carlos Martínez ya saben que tiene problemas en la espalda que jugó los últimos cinco minutos del partido del pasado fin de semana en el campo del Murcia va a mejor pero todavía no está al cien por cien igual no está para empezar de inicio ante el UCAM Murcia y eso que le necesita el equipo por lo demás pues Mario Hernández tampoco termina de superar sus molestias en el tobillo así que vamos a ver para cuándo puede estar definitivamente ese lateral derecho porque en todas cosas pues como opina tampoco está al cien por cien parece poco igual hubiera empezado ya tener alguna que otra oportunidad pero la noticia de hoy también está en Quiles un hombre que ha estado fuera del equipo en los últimos cuatro partidos por esa sanción que estaba acarreando y que ya está disponible y hoy ha hablado en rueda de prensa pero sin duda sin lugar a dudas el titular de la jornada de hoy se centra sobre todo en la reunión que han mantenido al consejo de administración Black Swan la empresa que organiza el Trofeo Colombino ya terminado ya sabemos cómo ha acabado

Voz 4 01:57 vamos vamos vamos

Voz 2 02:04 hola

Voz 3 02:04 pues sí hace bien poquito que ha terminado esa reunión entre el consejo de administración y Black Swan de hecho estábamos en los aparcamientos del Estadio Nuevo Colombino esperando para poder llevar a cabo esa rueda de prensa que ha ofrecido Alberto Quiles y por allí veíamos movimiento veamos a Carlos Hita veíamos a representantes de Black Swan venía veíamos un poco de todo por allí Illes que estaban a punto de entrar a reunirse y hablar pues ya al cien por cien de todos esos temas que están encima de la mesa con respecto a la organización del Trofeo Colombino

Voz 2 02:34 a Ana Mato Diana Aldaz

Voz 3 02:39 es un tema complicado espinoso porque hay varios varias cosas en las que no se terminan de poner de acuerdo por ejemplo la fecha Blackstone

Voz 2 02:47 le ha dejado encima de la mesa de una media

Voz 3 02:50 de una manera medianamente clara que no piensa organizar el Trofeo Colombino el próximo diez de octubre tiene derecho para vetar esa fecha tiene derecho para decidir la fecha en la que se disputa o al menos eso es lo que dice a partir del contrato que se firmó dice que no se va a jugar bajo ningún concepto el diez de octubre la razón el estado del césped el césped no estarían a día de hoy no hay expectativas de que pueda estar bien el próximo mes de octubre fíjense que ayer ayer con motivo de la presentación de Núñez pues teníamos la oportunidad de salir al césped porque allí iba a posar para unas fotos el capitán a la vez el a la presentación a Expedia de Núñez había algunos jugadores que se habían citado allí pues para también despedirá al que había sido su capitán entre ellos hablaban Illes escuchábamos decir que no quería ni salir a ver el cepo que no quería ni salir a verlo así esta de contentos los jugadores del Recre con el CP de evidentemente es está trabajando Se va a mejorar pero no está en absoluto bien en Criteria capital Oblak son que vienen a ser lo mismo pues entienden que el césped no ofrece garantías de que esté en perfecto estado de revista para el mes de octubre y entienden que es capital de capital importancia que esté bien porque en base a los acuerdos de patrocinio y demás que pretenden llevar a cabo para conseguir dinero necesitan traer un equipo fuerte un equipo de primer nivel Innova venir ninguno Si el césped estaba ese es el argumento que ha esgrimido que ha puesto encima de la mesa Black Swan para echar atrás esa fecha del diez de octubre a partir de ahí Black Swan ya sólo ha dicho al consejo de administración considera que podría ser en el parón de noviembre que hay otro parón por selecciones o incluso

Voz 2 04:33 en Navidad

Voz 3 04:37 Ike por supuesto si va a jugar el Recreativo de Huelva ese trofeo se estaba hablando se rumoreaba la posibilidad de que no jugase el Recreativo de Huelva ese trofeo que se trajes en dos equipos de fuera hay jugasen un partido de exhibición dice que ni por asomo el Recreativo de Huelva tiene que jugar su trofeo y lo va a jugar pero en una fecha en la que se garantice que el trofeo va a ser un espectáculo también estaba encima de la mesa el tema de los palcos ya saben tenía el derecho a gestionar los que de la manera en que guardo como lo hubiera oportuno pero le han llegado los palco ya en un momento en el que ya están ocupados ya están vendidos ya están pagados y ya está todo hecho no tiene mucho margen de maniobra el club le ha dicho que le a trasladar bueno pues una posibilidad para bueno pues equilibrar este tema que no ha quedado de todavía aún así que tendremos que espera una novedades en torno a este tema les decía que también hoy ha sido noticia Alberto Quiles que ha hablado en rueda de prensa y la verdad es que está muy contenta porque por fin está disponible

Voz 5 05:45 ya bueno si llegamos a los cuadros partido ya como has dicho has sido posible ya emite decidiera así que sin ponerme si darme vino a quede decidida pero bueno ya Porfi disponible y muy contento

Voz 3 05:58 bueno está contentísimo Alberto Quílez que reconocía que la espera había sido lenta y que se arrepentía de aquello que hizo al final de la temporada pasada

Voz 5 06:05 hombre muy lenta no un montón de Abando vi me debía el primer partido de la grada que padecen al año pasado pero bueno ya ya pasado ya tallar intenta sacar tres puntos

Voz 3 06:19 eso es lo que quiere hacer el jugador del Recreativo de Huelva que decía que ya no les va a pasar más lo que le pasó al final de la temporada pasada que ha prendido la región y le han preguntado cómo ha visto a su equipo este tiempo que ha estado fuera

Voz 5 06:30 yo veo al equipo muy bien como muchos jugadores nuevo todavía no tenemos que que conocer pero la verdad que es un equipo muy sólido y que cuando tiene el balón tiene criterio no la verdad que el último partido no me enfrentaba equipo que supuestamente tiene que te arriba como el Cartagena y el Murcia le hemos plantado cara entonces yo veo al equipo bastante bien ahora aves y contra el UCAM podemos conseguir otra contó una de las

Voz 3 06:53 esas que tiene que mejora el equipo es el ataque en la manera de atacar y sobre todo pues ver puerta con quizá más facilidad algo que va a tener una relación importante con este jugador dice que evidentemente sabe lo que se eleva a pedir goles y que aporta lo que le pide el míster

Voz 5 07:07 como algo todo lo que sea al final delantero vive de eso de los goles sino sino me llegó le puede hace varias cosas pero un delantero que dejas de mete gol ahí intentaba que que ha que al equipo jugaban no intenta aguantar la pelota pero sobre todo eso es meter gol bueno creo que el míster dirá no de Segunda B ponga a lo que lo que él quiere que haga lo que él medidas lloré no es verdad que que parece que no está votando voy a hacer gol pero bueno yo creo que eso como ratas no que a lo mejor no ahora con el partido de metemos seis goles como yo no creo que sea tampoco yo creo que elegí vota sólido atrás que suelo muy importante mantener la portería a cero porque al final bajo Lehman años

Voz 3 07:50 ir el domingo le preguntábamos oye todo el mundo dice que cuando estés disponible a el titular que de OPA aporta algo distinto al equipo que que casi no hay duda en él dice que nada de eso que no se siente titular que no hay nadie que venga con el puesto asegurado

Voz 5 08:03 no yo lo dije en la en la presentación en la rueda de prensa que que allí nadie viene como comer puesto ganado que eso hay que ganárselo entrenamiento de los partido aquí nadie titulada eso lo decide el míster pero aquí nadie viene con el puesto ya hecho eso hay que ganárselo

Voz 3 08:17 lamento pero ojo que del mismo modo que dice que no se siente titular también avisa y lo deja claro el hecho de que él no haya podido disputar ningún minuto las cuatro jul últimas jornadas no le deja en desventaja delante de nadie

Voz 5 08:28 que con KLM lleva dos goles llevo me lleva ventaja era no le fue entregado con el grupo entonces no parte igual que todos los compañeros

Voz 3 08:39 también decía que no hay ningún jugador con el que vaya a jugar más o menos que con otro que puede jugar con todos sus compañeros del ataque

Voz 5 08:46 yo creo que con todos no que que yo puedo puedo jugar media punta juego arriba igual que que Alberto que que Lolo entonces no creo que haya muchos problemas

Voz 3 08:57 reconoce que está ilusionado y que se ha llegado ya a incluso a imaginar cómo se crea el partido ideal de su debut de nuevo en casa ante su gente

Voz 5 09:06 no y con muchas ganas con mucha ilusión de verdad que ellos ya lo pensaba es decir de otra ojalá ganemos llevó que mi familia salga del partido contenta ojalá no pero bueno los sueños están para cumplirse a las sea así pero bueno ya se verá el domingo

Voz 3 09:21 veremos el domingo pero lo que no hay ningún tipo de duda alrededor es que hay muchísima ilusión no solamente la tiene él también tiene en su casa

Voz 5 09:29 bueno mi madre ha pedido que intente conseguir entradas por todos lados que ahora se quiere venir toda mi familia me imagina de mi madre estaba contenta que yo que está deseando ver menguada aquí y nada súper feliz todo el mundo no deseando que verme ya jugado

Voz 3 09:43 y fíjense cómo son las cosas porque lo comentábamos con él en rueda de prensa como se alinea muchas veces los planetas cómo serán las cosas de una manera muy curiosa tiene que bueno ten llevar a cabo una sanción cuatro partidos le toca debutar hace ante su ex equipo y en el día en que se despide Núñez un jugador que lo ha dado todo y parece que el día que se va a un veterano viene un joven de la casa casi a tomar el testigo

Voz 5 10:07 de verdad que que parece que todos los han alineado los planetas para que sea mi debut bueno sí sí de Bhutto contra el uno de mi equipo Antonio Núñez bueno a la después de todo eso tengamos el otro punto también lo sé

Voz 3 10:25 ojalá que se ha hablado sobre el partido y sobre su rival el HUCA que dice que ha cambiado mucho desde que estuvo allí

Voz 5 10:29 han cambiado mucho ahora mismo de cuando yo estuve allí sólo hay tres o cuatro jugadores entonces lo demás son todo jugadores nuevo no no sé de verdad que el entrado sí que lo conozco porque hemos hablado de Munitis que le gusta tener mucho el balón le gusta salir con el balón controlado doce allí contrarresta

Voz 3 10:45 lo que sí que tiene muy claro es que lo que supondría ganar es mandar un mensaje es que el Recre en este inicio de Liga tan complicado

Voz 5 10:53 se ha hecho respetar un salto de moral para nosotros increíble no eh ganadas a tres punto estará arriba eso sería una cosa increíble de puede cómodo ha dicho sólo tres equívoca han venido que ha sido muy fuerte sería una cosa increíble y todavía así conseguimos tres puntos hemos perdido doce