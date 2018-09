Voz 0995 00:00 pues ya estamos de regreso vamos a cambiar completamente de de de tema vamos a hablar de otro deporte vamos hablar de atletismo porque recordarán que el lunes les contaba entre otras cosas que no se había dado una gran alegría Un viejo rockero del deporte onubense como José Manuel Cortés Medina que no se le ha ocurrido otra cosa que marcharse a Málaga proclamarse campeón del mundo de mil quinientos metros en categoría máster mayores de treinta y cinco años Hinault medirán que ser campeón del mundo no es tu un un puntazo por decirlo de alguna manera y teníamos ganas de hablar con él para felicitarle y sobre todo pues para que nos contará cómo había sido eso José Manuel muy buenas tardes hola muy buenas tardes enhorabuena

Voz 0977 00:42 muchísimas gracias que muy contento con el fin de semana que hemos pasado Málaga hay sobre todo muy feliz con la consecución de tantos años de carrera deportiva hay que que mira XXXV años llega aún un éxito y un título a nivel mundial pues muy importante como dictan

Voz 0995 01:02 claro porque yo te destaco aquí a ti como uno de los deportistas más destacados de la provincia de Huelva durante muchísimos años que a pesar del paso de la edad que para cualquier deportista pues evidentemente siempre vas siendo un problema para seguir manteniendo un nivel competitivo alto pero tú te está sabiendo adaptar a los tiempos sigue siendo competitivo

Voz 0977 01:23 la verdad es que si la llevo ya entorno a seis siete temporadas en las que compaginándolo con vida personal y laboral pue cuesta mucho más mantener el mantener el nivel físico pero me he adaptado bastante bien lo vengo diciendo en las últimas temporadas que físicamente me encuentro muy fuerte muy descansado y casi al mismo nivel que cuando estaba luchando a nivel a nivel nacional pues pues con los mejores en las pruebas de medio fondo y fondo no hay la verdad es que al final como deportista nos tenemos que marca objetivos oí los deportistas somos ambiciosos teniendo la oportunidad de correr un campeonato del mundo máster aquí cerquita pues no podía desaprovechar la ocasión y en plenitud de forma la verdad

Voz 0995 02:13 José Manuel fíjate que habla de estar pues prácticamente al mismo nivel que cuando estabas pues vamos a decir en la flor de la vida que seguimos de la flor de la vida porque tú me entiendes a nivel deportivo pero claro es que uno ve los números dice bueno consigue ser campeón del mundo en mil quinientos y es que hace los mil quinientos en cuatro minutos dos segundos cincuenta y dos centésimas encima en un final de carrera apretado porque el mundo Adele que es tunecino y perdón el segundo que era el también español Mohamed vida de Lesaka este segundo saque estabais hay tres en un pañuelo

Voz 0977 02:47 sí la verdad es que el eh en un campeonato del mundo sobre todo no llegaba con la incertidumbre de los rivales no porque si a los atletas españoles los conoce los tienes controlado de de competir con ello pero los atleta de otros países era toda una incógnita no había atletas keniatas inscrito al tunecino que finalmente fue fue tercero en el podio me generaba un poco intranquilidad no la semifinal de hecho la afronte un un poco nervioso pero la verdad que sabía que llegaba fuerte que llegaba en buen momento de forma así al final la experiencia de de tantos años de de competición con giras me hizo afronta la final del domingo con con mucha confianza Hay sobre todo que en cambio final fue lo que hicimos no esa última vuelta que tengo viniendo de de unas letras como yo de los ochocientos pues fue decisivo para para el filme con con el título mundial

Voz 0995 03:43 José Manuel hemos hablado un poco del tema de la edad pero me imagino que cuando uno consigue un triunfo así que cualquier posible cansancio mental lo de alguna manera que que se pueda ponen en el camino se elimina completamente

Voz 1 03:58 es cierto es cierto que al final

Voz 0977 04:02 estamos un poco condicionado como por los éxitos estamos condicionada por la medalla me he preparado durante muchas temporadas ha puesto mucho mucho tiempo en los entrenamientos ir por un motivo por otro pues pues no conseguí a todos los todo lo que me proponía no ya este año que que mira que quizás ha preparado diferente me lo tomo con con mucha más calma ha llegado un gran éxito y al final se te olvida todo todo eso sin sabores Otón eso problemas que puedan surgir en tu día a día en la preparación no es cierto que al final los límites lo ponemos nosotros mismos yo te voy

Voz 0995 04:39 me me sabes genial contar esta noticia José Manuel porque eh ahora por ejemplo tenemos un presente bastante bonito el timo onubense está tú con tu tu tu paisana Laura García Caro estamos viendo a actores Santos que está saltando muy bien hay otros chicos que vienen pegando fuerte creo que tenemos un un buen momento en el atletismo onubense pero siempre he pensado que había atletas como por ejemplo tu caso incluso Emilio Martín que ha encontrado la gloria reconvirtiendo sé que que tenía competencia tremendo pero nunca llegaste a a encontrar una una recompensa a la altura de lo que de lo que daba ahí no

Voz 1 05:10 sí es cierto es cierto día

Voz 0977 05:13 lo comentaba en las redes sociales y lo ha comentado también a otras compañero de la prensa con los que he hablado y es que al final tenemos que valorar todo todo el recorrido no al final deportistas lo que premiemos Gene esa medalla pero he aprendido en estos años a quedarme con con tal recorrido con con toda la historia con disfrutar de los entrenamientos disfrutar de la competición porque al final ganar sólo gana entré yo me preparaba probablemente con las mismas ganas con la misma ilusión que los tres que conseguía medalla pero es que cuando hablamos del atletismo español en niveles igualadísimo es altísimo igual eres medalla que igual que las VIII oí mi caso ácidas y durante durante algunas temporadas la verdad

Voz 0995 06:00 pues José Manuel yo creo que esto tiene que saber genial a mí al menos me sabe muy bien contarlo no me imagino lo bien que te haberte colgado al cuello campeón del mundo de mil quinientos y a disfrutarlo y a seguir entrenando siempre que a ti te apetezca

Voz 0977 06:12 sí la verdad que muy satisfecho muy contento también por todo el entorno que me rodea también lo comentado estos días es que al final aunque el el atletismo es un deporte individual y el que corras en la pista ves tú pero en el día a día hay durante durante todos los años de de preparación al final tienes un equipo detrás tienen un equipo de compañeros de entrenador de familia y en mi caso con mira al pasado poco por Murcia Cartagena por Madrid ahora poco por Lepe Huelva y en todo eso en todo el último pues he conocido muchas personas que me han ayudado oí en estos días pues tres recibiendo multitud de felicitaciones de de todas esas personas que han pasado por por mi carrera deportiva no

Voz 0995 06:57 pues a disfrutar José Manuel muchísimas gracias un saludo