Entrevista a Lola Herrera Delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva / Hoy por Hoy Huelva

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hoy en la entrevista de la semana es la protagonista la delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva Lola Herrera desde que tomó posesión de su cargo esta es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación y lo hace aquí en Hoy por Hoy Huelva en la SER Lola Herrera a pesar de su juventud lleva años ocupando cargos de responsabilidad en la provincia de Huelva desde dos mil once ha sido la alcaldesa del municipio onubense de El Granado su pueblo además de presidenta del GDR Grupo de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental antes fue primera teniente de alcalde del Ayuntamiento desgranado también diputada provincial en la Diputación Provincial de Huelva entre los años dos mil siete dos mil once habrá desempeñe la responsabilidad como nueva delegada territorial de Fomento y Vivienda y forma parte de la junta directiva de la asociación que aglutina a los cuarenta y nueve grupos de desarrollo andaluces y también es vocal de la Mancomunidad de Turia Lola Herrera buenas tardes gracias por aceptar esta su primera entrevista tras su nombramiento como delegada de Fomento y Vivienda

Voz 2 01:10 muy agradecida buenas tardes Hannah agradecida John de que me de esta oportunidad de poner en valor de poner entre lo que está haciendo la Junta Andalucía en materia de Fomento y Vivienda en Huelva

Voz 1 01:20 tengo un par de preguntas que bueno pues sale un poco de guión pero quiero hacerse las ha estado este este fin de semana en su pueblo en el Granada se lo pregunto porque de ser así abre pasado mucho calor ha sido el pueblo de toda España con más temperatura cerca de cuarenta grados en el Granada

Voz 2 01:34 hemos rico pero a mi me gusta compartir el calor en honor a la verdad e insisto insisto mucho cuando tengo oportunidad y me las dando de decir que hay un matiz el medidor de la temperatura está en el chanza bien por tanto compartimos el calor en Villanueva Castillejo en San Silvestre en San Luca pero claro la localidad que tiene el medidor instalados el granado y por eso salimos en todos los telediarios que todavía que hablen de tu municipio en este caso por el calor pero que allí se puede soportar es sin duda así que tenemos las instalaciones preparada la gente pues una sonrisa ya estás en alargar verán un poquito más es verdad que también viene bien

Voz 1 02:16 bueno me gustaría preguntarle también por los continuos retrasos en las conexiones ferroviarias vuelve a Madrid ya digo que van fuera de control de el guión pero me apetece hacerlo la subdelegada nos ha contado nos ha adelantado ya qué va a buscar primero la unidad en Huelva senadores diputados y lo que haga falta y luego irá a Madrid a buscar explicaciones que opinión guarda usted sobre este asunto que indigna tanta los onubenses Sí Se Puede desde la Junta hacer fuerzas para mejorar las comunicaciones esta provincia

Voz 2 02:42 desde la Junta se está del lado de la provincia de Huelva en estas reivindicaciones de mejora de las conexiones ferroviarias como no puede ser de otra manera Easyjet a la subdelegada está adelantando como dice que va a conseguir aunar esfuerzos desde la provincia desde los senadores diputados que están en en el ámbito parlamentario a nivel nacional para llevar propuesta que desde la Consejería la delegación en este caso de de Fomento junto con la Consejería aunar esfuerzos con la provincia el poder también planteará al Ministerio de Fomento las mejora que son simplemente legítimas verdad de prudencia y coherencia con con la calidad de de los ciudadanos de la provincia yo creo que que vamos en el buen camino pero sin duda tenemos que se indicando una mejor condición con conexiones ferroviarias porque vuelve a lo merece los ciudadanos duelo Almería

Voz 1 03:30 eh entramos ya en el guión de la entrevista voy a pedirle que sean muy clara y muy concisa Hay que nos deja algún que otro titular claro para eso hacemos las entrevistas de la semana usted ir a cuatro ejes muy importante para la provincia obras públicas y vivienda carreteras Consorcio de Transportes y Puertos vamos a ir parte a parte empezamos por lo nuevo este próximo lunes el lunes viene uno de octubre empieza la los trabajos de mejora en la infraestructura de una de las zonas con más tráfico que soporta a diario Huelva es el puente sobre el río Odiel eh cuya densidad se multiplica en verano de este tema sabemos que va a actuar en el paso inferior y también el viaducto para añadir carriles y mejorar el tránsito sin entrar en detalles que ya los di ya los dio usted la semana pasada cuénteme cómo va a quedar una vez terminada la sobre esta zona este puente sobre el Odiel que conecta Huelva con Punta Umbría Lacoste y Aljaraque y sobre todo mejorará de verdad el tráfico tan denso que día a día sufre este puente en qué medida

Voz 2 04:26 pues técnicamente y eso es lo que se nos ha trasladado que el aumento de los carriles tanto de acceso a a Huelva como de salida el acceso a las playas mejor Aranca con creces las idea del tráfico y por tanto evitarán las colisiones por alcance que que se llevan produciendo y además también permitirá con la reordenación de la de La Glorieta con el acceso directo desde el paseo marítimo sin tener que pasar Saz federal puentes Inter que pasa por la Glorieta permitiría también esa fluidez que que es el el el eje central de esta actuación y obra pues como bien dices comenzarán el uno o el próximo uno de octubre Is extenderán Si no tenemos dificultades en la ejecución de las misma pues hasta la próxima vacaciones de de Semana Santa esa es la fecha que que barajamos como posible finalización de de las mismas

Voz 1 05:23 se va a notar los signos de Huelva

Voz 2 05:26 técnicamente se nos ha dicho que si entendemos que sí por eso ha sido la la inversión de además de ochocientos setenta y cuatro mil euros para esta actuación no en el puente que no sólo lleva la reordenación y la la duplicidad de los accesos tanto a la entrada como a la salida de la de la ciudad por la Glorieta sino que también vamos a al firme tanto del del puente como de la propia Glorieta los acceso creemos que con esta inversión con esta actuación vamos a mejorar el tráfico en esa zona que sensible y que como bien dices pues una de las infraestructuras más utilizadas viaria para el acceso a las playas pero también utilizan los ciudadanos dada que de Huelva

Voz 1 06:01 su salida vamos a entrar en el capítulo de bueno va a venir el propio consejero el próximo lunes al comienzo de estas obras ciertos están previsión intra previsión bueno convengamos en vivienda cuenta vivienda tiene en estos momento aquí en Huelva el el parque público de viviendas de la Junta yo hablo de Huelva

Voz 2 06:17 o bien que el parque completó toda la provincia en alquiler tenemos quinientos cinco mil ciento treinta y tres y en régimen de compraventa de acceso diferido tres mil novecientos cuarenta y ocho viviendas eso de forma al parque público de vivienda de la Junta de Andalucía que gestiona habrá la agencia de vivienda revelación de Andalucía que tiene su dirección provincial en Huelva también ir digamos una cosa se prevé aumentar a medio y largo plazo este parque de viviendas si tenemos intención de hacer algunas construcciones actividad que la capital precisamente de propias de ejecución de de Vivienda por la propia agencia de Vivienda y Rehabilitación próximamente contaremos con detalle esas coacciones

Voz 1 06:57 próximamente tiene fecha en el plazo de un año

Voz 2 07:00 ocho años tres años el el año dos mil diecinueve están prevista maleantes pues alrededor de unas setenta y dos viviendas

Voz 1 07:10 setenta y dos nuevas viviendas iba a estar la razón que justifica este aumento del parque de viviendas en la capital es la de más

Voz 2 07:16 sí cuando hablamos de de demanda y oferta hay que irse a los planes de vivienda de los municipios de los ayuntamientos en este caso a la demanda que tienen estos municipios todos Ayuntamiento en su registro de demandantes bien para ir al caso concreto

Voz 1 07:32 en qué momento Elola están las obras de mejora de las viviendas en el barrio de El Torrejón de Huelva capital como van y con qué resultados

Voz 2 07:40 pues estamos a punto de recepcionar la última

Voz 1 07:43 era que está pendiente

Voz 2 07:45 me dicen los técnicos que estamos en en posibilidades de hacer esa recepción en el próximo mes de octubre vamos en nada última recepción de las obras que están allí pendiente

Voz 1 07:57 qué resultados línea pan

Voz 2 08:00 lo hemos dicho desde la desde la Delegación hecho hay tres zonas que son prioritarias en materia de vivienda para la Junta y para el propio Ayuntamiento de Huelva que son la orden Marismas del Odiel y el Torrejón Se han invertido en El Torrejón precisamente en los últimos año alrededor de quince millones de euros área de vivienda que por supuesto vamos a seguir trabajando porque son son hace especial qué necesidad en materia de vivienda

Voz 1 08:27 pues acaba de nombrarle otro barrio que experimenta cambios es el barrio de Marismas del Odiel sobre este entorno como avanza el llamado casa por casa en qué fase ese encuentro

Voz 2 08:35 bueno pues el casa por casa está en un nivel del noventa y nueve coma nueve por ciento quedan por adjudicar cuatro y venta de esa cien del casa por casa cuatro viviendas que han sido ocupadas y irregularmente pero que están en fase de valoración de nueva documentación que estos ocupantes irregulares han aportado que consideran que tienen derecho y en esa fase está la comisión no en valorar es si esto es así pero lo que garantiza la Junta de Andalucía es que las viviendas van a ser entregadas a la familia siente cumpla los requisitos eso sin duda que no quepa duda alguna en la primera sesión de la comisión a la que yo he estado presente hará un par de semana ha sido para adjudicación definitiva de una de las viviendas que estaban ahí en conflicto que han sido desocupada recientemente se le ha adjudicado definitivamente a una familia con un miembro con salud de reducida movilidad por tanto estamos cumpliendo los compromisos con los ciudadanos que más lo necesitan

Voz 1 09:37 vamos a entrar en otro drama que es el tema de los desahucios la Junta de Andalucía tienen su Consejería la delegación que usted representa en Huelva una oficina volcada en asesorar e informar a los afectados por este dramático asunto de los desahucios tiene carácter preventivo pero también Auxiliadora dado el caso cuál es el balance de este año a cuantas familias han socorrido

Voz 2 09:57 bueno pues siquiera Zazo además de buena de poner en valor precisamente Ana esa oficina que presta el servicio de información y de asesoramiento integral en materia de ese anuncio a las personas que se encuentren en esta lamentable situación como bien dices también hace una labor de prevención asistimos entre momento hoja a estas personas y el nivel de prevención que cuando antes de proceder a la firma de un contrato de alquiler au una hipoteca pues podamos evaluar junto con la persona pues si está en disposición de aceptar esas condiciones antes de meterse en ellas no para intentar pues evitar esos riesgos que se producen después también estamos de pues en el momento que se produce el desahucio en el que bueno por causas objetiva por morosidad en el pago de la quiere hola no al no pago del de la de la hipoteca de la cuota de la hipoteca pues entraba mujer a trabajar con con los afectados en la intermediación con los banco precisamente au prioritariamente para como objetivo que nos hemos marcado el mantenimiento de la vivienda habitual de la familia si esto no es posible pues le damos el asesoramiento necesario para que acuda a aquella ayuda que están dispuesto a precisamente para abordar esas situaciones de necesidad

Voz 1 11:16 la tercera pata si la tercera pata

Voz 2 11:18 ya la que nosotros desde la de la propia Consejería y en este caso de la legación les llamamos de protección ante esa salida esa pérdida de la de la vivienda habitual como consecuencia de la ejecución hipotecaria o de la la ejecución de del del del templo de la salida del alquiler por la morosidad pues tratamos con la familia en regla o de exclusión precisamente pues el el la búsqueda de de una vivienda o la búsqueda recursos que le permitan pues hace Teresa a ese derecho que tiene mi ya que no haya restos destrucción de la familia o

Voz 1 11:55 aquí cuál es el balance que nos ha dejado este último año o este año que estamos cerrando los últimos datos de ustedes recoge de esta oficina hemos abierto XXXIII expediente

Voz 2 12:06 hemos recibido ciento veintinueve visitas

Voz 1 12:09 Iceta hace un seguimiento hay cliente abiertos de años anteriores un total de ochenta y nueve

Voz 2 12:14 llamada hay asistencia telefónica también ochenta y nueve esto en el marco de la provincia de Huelva o en el conjunto andaluz de la provincia de Huelva eh

Voz 1 12:23 quiero preguntarle también del Consorcio de Transportes es inminente que ustedes presentan balance sobre esto no sé si esta semana tal vez adelante unos resultados nos deja este año de funcionamiento del Consorcio que une Huelva con su área metropolitana que datos de usuario inmovilidad mañana mañana precisa

Voz 2 12:38 Mente presentamos a los medios el balance de que el Consorcio en en este verano que ha sido muy positivo los resultado que mañana pues haremos haremos público pero sí puedo adelantar que los servicios jugo sobre todo la importancia que tiene los servicios fuego que utilizan los jóvenes sus trayectos hacia las playas en horario nocturno por eso lo de búho en el horario de diez de la noche a siete de la mañana que les conecta con con la playa es muy satisfactoria un aumento considerable de la utilización por lo tanto estamos hay un aumento importante mañana lo precisar pero en torno al al treinta por ciento Mali

Voz 1 13:25 es un servicio muy bueno para los guaraníes que suele tomar copas aunque no deban eh y que utilicen el transporte público por la noche y no la quiero apretar más porque sé que mañana tiene una convocatoria por respeto también al resto de compañeros con este dato me voy a conformar es un adelanto mañana se va a hablar de este resultado de todo un año en el Consorcio de Transportes es sólo una cosa más alguna novedad a medio plazo para mejorar este servicio se pueda aumentar el perímetro metropolitano próximamente a que nueva zonas podría abarcar ahora mismo en el consorcio

Voz 2 13:56 se han incorporado veintiún ayunar

Voz 1 13:59 tanto por tanto veintiún municipio se puede

Voz 2 14:01 que por supuestísimo ampliar el más hay peticiones estamos a la espera de que desde la Dirección General de Movilidad se les el visto bueno incorpora nuevos municipios por tanto nuevas conexiones

Voz 1 14:13 con otro otro

Voz 2 14:15 el erario que no estamos aún planteados en el en el propio

Voz 1 14:18 consorcio Capítulo de Carreteras en qué situación se encuentran otra gran demanda de los onubenses como son las conexiones de acceso a las playas de la cuarenta y nueve tan importantes para los onubense como para el turismo de la provincia de Huelva eh

Voz 2 14:33 cuénteme para cuando su ejecución y culminación por favor bueno hay previstas dos nuevas conexiones con la A49 la Variante del Pozo del Camino en el que en Isla Cristina cuya obra se estima que tenga un presupuesto de unos diecisiete con ocho millones de euros y el aumento de la capacidad de la A49 en Araque con un proyecto un presupuesto de diez con seis millones bien y que en breve próximamente se sacará a licitación la redacción de estos proyectos de obra también a no estarán por parte del consejero estamos de manera inminente anunciando la reacción de estos proyectos estas inversiones tan nuevas infraestructuras viarias accesos a la autovía que también

Voz 1 15:15 pues gran mejora espera de asalariados proyectos de obra la licitación la licitación de obras para

Voz 2 15:21 sale en la redacción de los proyectos sin

Voz 1 15:24 dos minutos y hay un par de preguntas más por ejemplo en el tema de temporales se arreglaron los efectos del temporal de la carretera que son novecientos kilómetros que tiene la Junta en toda la provincia se repararon

Voz 2 15:34 sí se repararon la principal intervención con más de cuatrocientos treinta y cinco mil euros que acaba de concluir se ha trabajado más de veinte Mi veinte kilómetros de la carretera A cuatro nueve tres en los términos municipales de Bollullos La Palma Villagrasa ni Olivar verde del camino así como en tres kilómetros también ha actuado de la cincuenta y uno cincuenta a su paso por China y Ayamonte San centrado las obras pues la reposición de la capa de rodadura que era lo que sabía había deteriorado con

Voz 1 16:01 con las inclemencias del temporal y tengo el dato también le compete la Consejería subdelegación los puertos puertos deportivos y hojas de la provincia hice que es inminente también la actuación en Ayamonte no sé por cuánto valor ni que exactamente ese va a hacer en el puerto deportivo en la Lonja de Ayamonte cuénteme

Voz 2 16:17 ya se están ejecutando la obra está acuerdo ya empezaron la semana pasada es la mayor inversión en un puerto de Andalucía que hace la Consejería de Fomento más de mejorar las instalaciones portuarias precisamente para los usuarios tradicional lo que son los que vienen de de de sector pesquero y de sector náutico deportivo Se va a tratar de abrir el puerto a la ciudad por tanto que sea también si este recurso portuario utilizado por todos los ciudadanos

Voz 1 16:50 pues eh delegada de Fomento y Vivienda de la Junta Andalucia en Huelva y gracias parece esta entrevista hemos recabado mucha información estaremos pendiente de los próximos acontecimientos que son inminentes como el lunes el comienzo de las obras en el puente sobre el río del gracias