Entrevista a Pedro Rodríguez, pintor onubense de paísajes urbanos. Expone en Londres actualmente / Hoy por Hoy Huelva

Voz 1 00:00 los

Voz 2 00:06 bueno siempre siempre es una muy buena decisión oír a Frank Sinatra con cualquiera esos de mazos pero con este New York New York mucho

Voz 3 00:15 más probablemente la obra maestra de no ha pintado también sus calles es un artista de Huelva pero ya es un artista del mundo porque su obra así lo avala sus proyectos lo que está haciendo en medio mundo se llama Pedro Rodríguez es pintor pero no es un pintor cualquiera en septiembre protagoniza una exposición individual en Londres en Bath Reino Unido con la galería que lo representa allí la Adan Galerie es su tercera exposición en Inglaterra mostrará sus trabajos más modernos lo hace después de participar durante el verano una exposición colectiva en la galería Espacio cero de Huelva es Pedro Rodríguez Pedro Rodríguez buenas tardes

Voz 4 00:57 hola buenas tardes bueno qué lujo meterte hoy en el programa así te lo digo

Voz 5 01:03 un placer estar contigo en tu programa ayudo no que charlar y aportar todo lo lo López sea posible para para que los oyentes conozcan un poco más de mi última o trabajo aquí si tienes claro

Voz 4 01:21 me apetece mucho además compartirlo con los oyentes a cómo cómo va la vida la villa profesional

Voz 5 01:27 pues bueno la verdad es que no me puedo quejar tengo bastantes proyecto en mente bueno en concretamente como tú comentabas tengo una exposición individual es está sería mi tercera explosión y individual en el Reino Unido y con nada en Galerie la cara que comer representa allí sí y a continuación bueno va en la exposición va a estar en Londres quién vas aquí y luego a continuación en noviembre participar con ellos en una feria en la feria de arte del Windsor y en enero por participar hoy por sexto año consecutivo en la feria a nivel internacional que tengo las de participar conectar alegría pues todo el año en el que a nivel profesional estoy bastante satisfecho con cómo van las cosas claras

Voz 4 02:19 muchos proyectos que están ya en marcha a para que la gente bueno el yo creo que todo el mundo sabe de ti pero si no lo decimos a pintas ciudades pintas urbes no pero con qué singularidad como te cómo podrías definir cuál es tu santo y seña en la obra que realizas en todo era pictórica que ya digo pintas paisajes urbanos fundamentalmente

Voz 5 02:42 eso es bueno es el el tema mi tema predilecto hacia el comienzo es verdad que desde el comienzo hasta ahora ha oído susceptibles dio a nivel de empleo del color creo que mi obra ahora mismo ha cambiado mucho con respecto a lo que dice que utilizaba al principio la gama de grises y es verdad también que estoy estoy haciendo una obra mucho más cercana a la estación y como decía el color y la materia pictórica tienen ahora mismo un protagonismo bastante importante no

Voz 4 03:15 puede hablar de una segunda etapa de Pedro Rodríguez

Voz 5 03:20 bueno yo creo que estoy en un proceso evolutivo en un proceso de tránsito hacia una extracción quitando acudan pero pero bueno si realmente el cambio con respecto a la primera obra es bastante bastante importante no ir a los coleccionistas Hay dos seguidoras de mi obra me dicen vamos me han dicho que que se nota mucho la evolución del del cambie no hay ni que bueno y también lo agradecen no siempre es necesario renovarse y y aportar algo algo más no

Voz 4 03:51 algo que diferencia el artista hay algo nuevo también para los seguidores del artista que vean que ahí esa evolución no que qué ciudad es la que más te gusta pintar o la quema esas pintado

Voz 5 04:02 la que más te he pintado ha sido Nueva York Nueva York es una ciudad que también tienen un atractivo especial pasión ocasiones para mí es una fuente de inspiración pero que que es una ciudad totalmente diferente a todas las tiene en una atmósfera diferente bueno la verdad es que me interesa pintar también otro tipo de ciudades también pintas Londres Madrid gran lo que sí es verdad que me interesa mucho la de julio no tengan lo que que tienen me dan más juego no a nivel estético y que quizás me interesa más no

Voz 4 04:36 pintado muchas veces Nueva York no no sabía que lo había pintado tantas veces pero sí sabía de esta canción de Francina Trellez dicho va a venir muy bien para decorar esta charla así que te habría gustado la elección traer bueno ha ostentado huelga tu ciudad

Voz 5 04:52 sí claro vuelva también la pintado en varias ocasiones particularmente la segunda en un a a ver

Voz 4 05:01 que también tiene no la imagen que ponga digo es lo más urbanita que también tiene la imagen de Huelva no es son dos pisos

Voz 5 05:07 ella misma a mí personalmente a que me que me atrae especialmente a parte digo Sercan con lo cual es como una imagen que me muy muy familiar no ya parte ya te digo que caras no el reflote sale tampoco ha sido el muy pintada aquí yo creo que en este aspecto se puede decirle el pionero en representar esa esa zona devuelvan

Voz 4 05:34 luego has mostrado ese retrato de Huelva en qué sitios dentro de que colecciona

Voz 5 05:40 bueno pues este pues ha llevado obra de Huelva a mucho sitio concretamente por contar una cada una de las obras que vendí en primera posición que cesen en Suecia en Gotemburgo pues fue concretamente una hora de la SER la que también los paisajes de Huelva viajan en ningún instante mi continúan exposición en las nuestro fue la imagen de que lo afuera de

Voz 4 06:09 Pedro cuando te vamos a ver en casa cuando vienes a Huelva

Voz 5 06:12 mira recientemente estado como has dicho antes no espacios cero octubre el diciembre pasado y luego participé en una colectiva también a la última temporada ir por el momento habrá que esperar un a unos cuantos años porque yo normalmente dos año el tiempo que tengo de espera para para volver a comer aquí en Huelva

Voz 4 06:36 el inning así al largo plazo que estas tensando hacer

Voz 5 06:42 a largo plazo de momento yo un poco funcionó a corto plazo porque los proyecto me va a salir muy poco a corto plazo lo tengo realmente tengo contactos con una galería y que tiene interés en que ya damos un un proyecto colectivo ahí igual no está ahí hay pendiente de materializarse pero es probable que en unos meses pueda de alguna forma dar información acerca de este proyecto en que tenemos en mente no

Voz 4 07:15 bueno pero que podemos estar tranquilos que las cosas le van bien a Pedro Rodríguez

Voz 5 07:20 no me puedo quejar como te bien la verdad es que profesionalmente las cosas marchan bien y sobre todo tengo muchas ganaderías con las que trabajo o varias galerías con las que trabaja trabajó bien ir muchos proyectos y por hacer no

Voz 4 07:36 sí bueno y tiene el mismo nombre que la persona que fue nuestro regidor por casi veinte años como no tengo acceso a él puedo preguntarte si está bien Si bueno orgulloso de eso dijo no me cabe duda pero está bien tratarle

Voz 5 07:51 sí la verdad que está hecha en otra dinámica mucho con creo que es mucho más más saludable para él y bueno dedicándose a subir a su joven que hacer deporte hacer todo tipo de actividad de que lógicamente antes eran inviables

Voz 4 08:08 bueno pues nada sólo le mandamos desde aquí lo saludo no sé si está escuchando pero un saludo también que cuando quiera puede venir a la radio si quiere para hablar de su hijo sino para hablar de su deporte o de sus hobbies pero que vuelva que me apetece mucho saludarle pero tenía muchísimas ganas de satisfacer este antojo de saber qué estabas haciendo en el mundo que se que te mueves y ahora mismo lo tenemos ubicado Londres iba en Reino Unido una exposición individual es la tercera ya en Inglaterra y muestra sus trabajos más modernos ya para finalizar Háblame de esa colección que puede ver los londinenses

Voz 5 08:42 pues mira esta última obra es sobretodo estaba en Nueva York de Londres es inaugurará el día diecisiete de octubre en Londres está en Londres se presentará el diecisiete dieciocho diecinueve hasta Londres porque luego posteriormente irá Abbás estará desde el veinte de octubre al diez de noviembre si ya te digo una serie Paisajes basados en Londres Nueva York un poco con la con la estética actual abstracción seria

Voz 4 09:17 Pedro sí sí sí sí decía más cercano a la abstracción y también con Massa con más colores no con más color bueno pues Pedro un abrazo esta muy pronto en las redes

Voz 5 09:31 en

Voz 4 09:33 bueno creo que esto no digo que en las redes te voy siguiendo la pista no te dejaré ir muy lejos estás haciendo algo ya te volvemos a buscar vale un abrazo

Voz 5 09:45 había un abrazo

Voz 6 09:48 muy bien

Voz 3 09:55 es un artista de Huelva es Pedro Rodríguez es el hijo del que fuera alcalde de la ciudad por el PRI dos décadas Si bueno ahora a sobrepasa al padre

Voz 4 10:05 es un protagonismo porque lo está haciendo muy bien por medio mundo porque

Voz 3 10:09 uno de los grandes pintores urbanitas y ya se ha definido lo que está haciendo ahora en qué evolución se encuentra bueno pues está triunfando en medio mundo ahora lo hacen Londres Le gusta mucho y es lo que más ha pintado en Nueva York pero el primer cuadro que vendió en exposición era de la meta de David de Huelva osea que lleva el nombre de Huelva por suerte y por todas partes de este mundo hace poco estuvo aquí bueno ya casi un año una exposición colectiva la Galería Cero de Huelva Pedro Rodríguez hijo pintor un artista ya consolidado