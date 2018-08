Hoy por Hoy Matinal Linares (17/08/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Linares Comarca Norte Rocío López

Voz 1628 00:25 qué tal están buenos días tiempo ya para la actualidad más cercana en este viernes diecisiete de agosto a esta hora con nubes y claros en los cielos de Linares veintiún grados se registran en el centro de la ciudad en una jornada muy similar al del día de ayer en la que las nubes serán protagonistas e incluso los descarta alguna precipitación que podrías ser de carácter tormentoso fundamentalmente en zonas de sierra a medida que avanza esta jornada durante la tarde hay activo un aviso amarillo de nuevo por lluvias y tormentas según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología las temperaturas se mantienen sin grandes cambios máximas de nuevo rondando los treinta y tres grados en esta zona comenzamos

Voz 2 01:09 y lo hacemos con política el alcalde Juan Fernández asegura que el Ayuntamiento no se bloquea pese a tildar de irresponsable la renuncia de concejales socialistas a sus delegaciones de área agrega al respecto que pretende contactar con el resto de los miembros en la corporación para pedir colaboración tanto a grupos como concejales no adscritos con la idea de que la vertiente política con cambios en comisiones por ejemplo pueda quedar resuelta pasada la feria todo lamentando que el Grupo Socialista haya trasladado dice un problema interno de partido al Ayuntamiento Juan Fernández

Voz 3 01:41 no solamente no han peleado por el plan de futuro de Linares para nada no ve que no lo mención van a poner a ello en un aprieto a Susana Díaz a su consejero y a toda la comparsa van a pelear por subir Linares Ron no pedían por su pesebre dispuesta a todos sus cartas

Voz 2 02:00 Fernández considera que las acusaciones por presuntas irregularidades económicas en el partido que se le atribuyen atienden a una trama orquestada por Pilar Parra dictada desde Sevilla en respuesta a su actitud critica denunciando continuamente incumplimientos del Gobierno andaluz con Linares

Voz 3 02:16 lo que no puedo admitir que esto me den de lado en el PSOE por cuestión de honradez por indisciplina todo lo que quiero porque me he rebelado ante tan grotesca situación de abandono de falsedad de cumplimiento de incumplimiento de lo firmado que que sepáis que yo he conocido ciento ocho directora de Agencia IDEA no sé a cuántos consejero no sé cuánto y aquí conforme van llegando si te vi no me acuerdo de Linares va a qué paso Linares pues bueno que aquello llevo dos meses había que no hijo viene otro consejero otra consejera otro viceconsejero y otro viceconsejera tu ciudad abandonada en todo aquellos proyectos de su responsabilidad

Voz 2 03:02 el alcalde cita además a los concejales socialistas a que plantee que plantean una moción de censura en su contra a participar en un debate público donde cada parte pueda defender sus argumentos en el conflicto abierto tras su expulsión definitiva del Partido Socialista

Voz 3 03:19 tienen el coraje que hay que tener que las citó a debate con todo el mundo en el teatro que habrá más audiencia mientras tanto deshonrosa su actitud maliciosa en malvada o a través de Falcon Crest mira a los personaje conflicto político

Voz 2 03:36 que se ha cobrado ya la primera dimisión Carmen Domínguez renuncia a su acta como concejala por no compartir las decisiones no deja al PSOE pero sí supuesto como Hadi como edil en el Ayuntamiento de Linares por estos motivos

Voz 4 03:49 respeto tengo que Z los acuerdos que se han adoptado por parte de la ejecutiva local pero no los comparto no comparto ni esos acuerdos ni comparto los procedimientos ni comparto la situación a la que se ha llegado y por tanto como no lo comparto irse me pides en exige que como concejala haga una serie de cosas acomete una serie de acciones que entiendo que no beneficia a nadie y sobretodo no benefician no ya al partido que está claro al Partido Socialista pero yo humildemente considero que desde luego no beneficia a nuestra ciudad

Voz 1628 04:35 una treintena de avisos se registraban ayer

Voz 2 04:37 en el conjunto de la provincia relacionados con los efectos de las lluvias y tormentas seis de ellos fueron atendidos por efectivos del Parque de Bomberos de Linares la peor parte en todo caso se la llevaron otras zonas como la capital jiennense donde se localizaron más de una veintena de incidencias por anegaciones en viviendas calle eso problemas en el alcantarillado según el uno uno dos además los servicios de emergencias tuvieron que auxiliar a los ocupantes de dos vehículos en Úbeda ideal de Becerro que fueron arrastrados por la corriente de agua en concreto la Guardia Civil rescataba a dos personas en un coche en Úbeda mientras que los bomberos de Cazorla tuvieron que auxiliar al conductor de un turismo arrastrado por el agua en Telde de Becerro que posteriormente fue trasladado a un centro sanitario son las ocho y cincuenta y cinco seguimos

Voz 1628 05:50 más cosas el relación a la decena de despidos

Voz 2 05:53 en el centro especial de empleo CEO líder Linares la dirección de esta empresa aclara que no es cierto que esta compañía se haya quedado con un solo trabajador tal y como se indicaba en la información emitida por Radio Linares el pasado dos de agosto pues el responsable de el Centro Especial de Empleo indica que a fecha de hoy la plantilla cuenta con un total de treinta y tres empleados del mismo modo señala que no se trata de despidos sino de extinción del contrato de diez trabajadores al haber finalizado la actividad cerrazón de los mismos destaca que olía procedido el abono de finiquitos tal y como estaba estipulado y los empleados conocía asimismo la dirección manifiesta que se sigue contando con esos trabajadores aquí les ha trasladado su voluntad de incorporarlos a nuevos proyectos que pudieran surgir se aclara además que no es cierto que el grupo con Pin sea el principal cliente de CO Liz desde donde no se comparte la calificación de micro empresa subrayando que este centro especial de empleo ha mantenido durante la primera mitad de dos mil dieciocho una plantilla media de cuarenta y cinco trabajadores el centro de salud de los marqueses de Linares ayuda a las personas con autismo para que ceder y hacer uso de sus servicios lo hace a través de treinta pictogramas que ha colocado en sus instalaciones para identificar e informar de las prestaciones ofrecidas en cada una de sus áreas este proyecto enmarcado en el Plan de Accesibilidad personas con discapacidad se va a extender al resto de ciudadanos con diferentes tipos de discapacidades psíquicas ofimática según lo acordado con cara da a una de sus asociaciones y en otro orden de asunto se este fin de semana arranca el pórtico las actividades del Pórtico de la Real Feria y Fiesta de San Agustín con el inicio de las el TS de las diferentes competiciones y eventos deportivos también con citas como la que propone la orquesta flamenca de Linares con seminario que se inicia hoy y mañana concierto muestra a las diez menos cuarto de la noche en el Teatro Cervantes también se va a celebrar mañana sábado dieciocho de agosto el cuarto concierto de pasodobles taurinos homenaje Manuel Troyano a cargo de la Agrupación Musical de Linares mil ochocientos setenta y cinco será en en la estación de Madrid hijo de otro lado a partir de hoy se podrán adquirir las entradas para el festejo taurino de la Real Feria está de San Agustín pueden hacerse de diez a dos en horario de mañana hay de seis a nueve el horario de tarde en las taquillas de la plaza de toros también cabe la posibilidad de adquirirlas a través de la página web de la empresa la corrida de toros será el martes veintiocho de agosto a las siete de la tarde con seis toros de la ganadería Jandilla para Curro Díaz José María Manzanares hijo Andrés Roca Rey

Voz 5 08:33 no

Voz 2 08:36 y Linares afronta el último fin de semana de pretemporada con doble compromiso la primera cita será esta tarde a las ocho y cuarto frente a ellos en la primera ronda de la Copa Presidente Diputación aunque el conjunto azulino alineará juveniles para este encuentro no quiere desaprovechar la oportunidad de conseguir un triunfo para mantenerse vivo en la competición después el domingo será turno para el último ensayo antes de comenzar la temporada viene el Almería B para disputar un partido amistoso desde las ocho de la tarde en Miguel Linares director deportivo del club azulino

Voz 1251 09:10 eh la sensación son positivas son buena parte de toda la parte el club jugadores cuerpo técnico directiva sí afición lo el usted no pasábamos en un principio cuando comenzamos adultez la pretemporada sobre todo en tener lo ha controlado tanto tanto deportivos como extradeportivo creo que estamos consiguiendo