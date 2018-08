Voz 1621 00:00 un día más otra semana más abrimos espacio en Hoy por hoy para hablar de nuestra sección Linares para la innovación contamos con Ana Verona como suele ser habitual desde la escuela de economía social muy buenas Ana qué tal

Voz 1 00:13 cuanto más eh prepara

Voz 1621 00:16 dos no para hablar hoy de de más asuntos

Voz 1 00:19 todo con esa perspectiva de género que que bueno es tan tan importante no en esa estrategia de ciudad en esa nueva narrativa que queremos darle Linares para mejorar su visibilidad entendemos que la perspectiva de género es fundamental no la la presencia de asociaciones de mujeres en Hice Diseño participativo del Plan de Innovación que bueno han estado representadas por Mujeres Vecinales hoy por la Asociación con fuerza de mujer pues nos parecía como te digo esencial no no puede haber un modelo de ciudad en el que el el papel de la igualdad de género no sea importante es fundamental en el desarrollo de de lo que queremos hacer en esto

Voz 1621 01:00 mí desde luego hoy vienes con invitadas Cuéntame

Voz 1 01:03 si contamos con Carmen Jordán Vico

Voz 1621 01:07 qué tal bienvenida

Voz 1 01:10 Icon Gemma que vienen de la selección con fuerza con fuerza de mujer y que han estado compartiendo con nosotros pues esta jornada técnica que han tenido un papel pues para me importa muy muy muy esencial en todo este es desarrollo de no sólo Tomaz de porque las propuestas que plantean las con el conocimiento no hay gracias a a estas entidades que están trabajando día a día con el territorio pues también hemos podido conocer de primera mano para hacer ese diagnóstico de ciudad que era que era tan importante no

Voz 1621 01:38 saludamos también a a Gemma Game muy buena en la que tan que no hace mucho recientemente concejal

Voz 2 01:43 hala en el Ayuntamiento de Linares en el

Voz 1621 01:47 en el Partido Popular hubiera cambiado mucho la la vida no seguro Gemma seguro una ya se aparca un poco más de la política no

Voz 3 01:55 sí desde luego me estoy muy contento con mi asociación bajando lo que los concepto que que Trapp trabajé evidentemente conocí puede también hábitos mi asociación y estamos

Voz 1621 02:06 desde la asociación feminista con fuerza de de mujer que hasta el momento bueno como creéis que está funcionando las cosas desde vuestra posición que se puede mejorar que no se puede mejorar que detecta is menos atrás

Voz 4 02:20 lo que estamos lo que le vamos a la sí

Voz 5 02:30 las inquietudes de la mujer por lo que las necesidades que te que tiene dentro de que pudiera en un emprendimiento en un

Voz 4 02:41 encontrar un trabajo en tener una una economía

Voz 5 02:45 que si hay caso de violencia de género

Voz 4 02:47 lo casos de de que no sé cómo decirlo en proceso en una separación siempre una independencia económica es lo más importante para una mujer nosotros sobre todo en lo que muchos te comentamos

Voz 3 03:03 la asociación estamos muy a pie de calle es decir muchas veces muchas mujeres no saben dónde dirigirse o cómo dirigirse o cómo hacerlo nosotros verdad que hemos si estamos en ese punto intermedio entera Administración y la ciudadanía pues podemos echar una mano en como guiarla también tienen con muchos problemas en ese sentido no me quiero separar o cómo lo hago o dónde voy a donde acudo pues entre nosotros por suerte tenemos ese conocimiento puede también Charlie esa mano

Voz 1 03:29 fundamental el tema de de que ya no sirvan de nexo para esas mujeres y sobre todo para acercar los recursos de emprendimiento como una posible salida laboral desmitificar además toma que necesario para emprender poner una cafetería sesenta mil euros es decir hay mucha gente que tiene una profesión Ike podría tener una idea pues que fuera viable pero que conoce muy bien su trabajo pero no conoce de digestión allí donde están las redacciones a pie de calle dinero el caso las asociaciones de mujeres para hacerles llegar desde está desde este conocimiento ya de las instituciones que estamos trabajando a ellas ese mensaje de que pueden sentirse apoyadas acompañadas y que no se tiran una piscina sino que los servicios de emprendimiento de los servicios de empleo estamos para ayudarla en ese en ese análisis de una situación para testar una idea de negocio y lógicamente ir con la la mayor posibilidad de controlar esas variables que arriesgar un emprendedor una emprendedora no

Voz 1621 04:26 muy importante evidentemente en estos tiempos el emprendimiento pero claro si vemos la los datos del paro el otro día lo comentábamos aquí también en la radio especialmente castiga a las mujeres en nuestra ciudad no es el momento de de intentar dar ese paso como como futuras empresarias futuras emprendedoras

Voz 4 04:44 sí porque más de la mitad del paro de

Voz 5 04:46 de aquí de la Ciudad de Linares son de de empleo femenino

Voz 4 04:50 sí sobre todo de chicas de mujeres jóvenes jóvenes sí mucho mucho empleo sumergido en el sector vamos sector servicios sector doméstico de cuidado ahí también hice podría ahí se podían emprender también pero claro yo creo que le falta la herramienta o el conocimiento de todo esto que estamos hablando hoy

Voz 1 05:15 si la la economía social Además se perfila como una posibilidad de de sacar a flote esa economía que está sumergida como bien dice y en el sector servicios y sobre todo que hemos hablado alguna vez en estos programas de la cooperativa de impulso empresarial que permiten a pequeños proyecto tomar ese impulso para poder ser luego proyectos independientes no entonces en esa vía por ejemplo he dentro de lo que el proyecto el que llevamos en la Escuela de economía social ya hay un proyecto de ayuda a domicilio de dos socias que estamos utilizando y que entendemos que además va a servir de porque ellas tienen ya esa perspectiva no puede servir incluso de un primer punto de partida para otras mujeres que se quieran anexionar a esa cooperativa de constituirse no es decir que lo que queremos ejemplificar eso que que existen otras maneras existen otras formas que a veces no hacen falta inversiones millonarias sino buenas ideas que lógicamente lo emprendedores como siempre hablamos emprendedora arriesgan pero que sí podemos ayudarles a controlar en la medida de lo posible la mayor cantidad de variables para evitar que se fracase pues yo creo que que para eso están ellas yo te quería decir Thomas que también para emprender y en el caso específico de colectivos vulnerables de mujeres también entendemos que el acompañamiento integral a la persona es fundamental ya se lo pueden ofrecer es decir no solamente anexa al esos recursos que tenemos sino a su vez acompañar a las mujeres porque ellas lo hacen muy bien y yo doy fe de eso por por personas que conocerla me mujeres que conocemos en común is son tremendas porque acompañan en proceso muy delicado están allí están acompañando y hay que tomar en cuenta que para que tú te montes tu propio empleo o trabaje por cuenta en tu estado emocional y de bienestar tiene que estar OK entonces no solamente atacamos desde un frente por eso está hablamos de estrategia de ciudad y hablamos de una atención integral a personas no todos tenemos diferente muy problemática digamos más personales que cubrí ya hay muchos recursos para que trabajemos en red que podamos crear un contexto mucho más confortable a las personas que toman la decisión de dar un paso adelante

Voz 1621 07:24 tren es necesario como tú has dicho antes Ana lo primero tener una buena idea no querer esa voluntad evidentemente a dotarse de esas herramientas de las que estáis hablando pero también no sé si echáis en falta más ayuda a nivel institucional Gemma tú que conoces esos mecanismos necesitamos que que de verdad se apueste por por por innovar por el emprendimiento por ayudar también a los autónomos autónomas que yo creo que falta mucho que recorrer todavía en ese sentido no

Voz 3 07:54 hombre evidente todos sabemos que la administración es esencial necesaria yo lo comentaba con ganas

Voz 1 07:59 eh

Voz 3 08:00 en el café no que me gustó mucho la primera charla como el tema de innovación y emprendimiento porque vino David enseña un proyecto de ciudad que aquí porque o desconocemos todavía no sabemos cómo gestionarlo no ves plantea mucha idea de cómo plantear un modelo de ciudad

Voz 1621 08:15 no era como era ese modelo porque encontraron poco recuerdan un poco

Voz 3 08:18 me gustó mucho la idea que planteó David en ese sentido por ejemplo pues locales que tenía cierta local de Sevilla receta barriada

Voz 6 08:24 sí

Voz 3 08:25 pues que conocía con marginal que estaba encerrado y del Ayuntamiento pues como el Ayuntamiento Puel impulsa es emprendedores por ejemplo de mire pues pagamos la luz lo primero sin Messi cuando fue empecé a funcional para Gay vosotros a ese tipo de de de de Prieto de Ciudad de saber nuestros puntos estratégicos donde estaban donde no es tan que falta que por dónde podemos aportar en donde podemos emprender y ayudar a mujer y hombre era todo tipo de de ciudadanos para poder sigue adelante en qué necesidad pero ayudarlo también comentaba David pues o una empresa de fuera de Sevilla que cosían a unas mujeres de otro la barriada no imaginaban pues mira para están trabajando en una zona firmas por ejemplo qué no conocer ese tipo de cosas para que nosotros les va a ayudar al ciudadano por supuesto caro la ayuda de administración es esencial pero también esencial conocer nuestro nuestro recurso no lo que lo que tenemos también para poder funcionar Carmen

Voz 1621 09:16 en ese sentido que qué opinas sobre esas ayudas y la implicación de las instituciones es suficiente

Voz 4 09:23 hombre siempre se podrían mejora como muy bien hemos estado hablando con Gemma la implicación de las instituciones importante con ayuda de incentivando a los GAL al empresario al al emprendimiento en el cien por cien subvencione lo que está diciendo Gemma yo te pago la luz seis meses o yute cedo el local y cuando ya pasen los seis meses que hace un año pues ya vosotros ya empezaba a pagas que empiecen a sacar la cabeza de

Voz 1621 10:03 donde sí claro yo creo que es importante importar esas ideas que es lo que lo que funciona leche vamos vamos a copiar lo no

Voz 1 10:14 si el traer buenas prácticas yo creo que hemos estado muy cerrada eso nosotros durante las cinco jornada hemos intentado puede extraer otros modelos como bien dice Gema de ciudad otro en otras barriadas trajimos Amar en Madrid que yo le invito a la gente a que lo digital pingüe mares madrid punto org porque están también trabajando sobre cinco ejes son grupo ciudadano que al final con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid ha llevado cinco millones de euros a una zona vale para desarrollar temas de infraestructura pero también para desarrollar temas de proximidad como yo de homicidio también ha hecho que el tema de infraestructuras modernizar infraestructuras para emprendedores yo creo que es fundamental uno de los puntos esenciales de nuestro proyecto era hacer una valoración no sé sino no dará tiempo antes de diciembre pero o hacer una valoración de las infraestructuras que no están en uso ahora mismo Tomás que deben ser mucha ir a ofertar sea ese espacio a al emprendimiento porque no incluso alguna asociación no no sé que pueda servir para seguir creciendo como ciudad es decir el tenerla cerrada no llevan nada nadie con lo cual el llegar a un a un acuerdo con emprendedores o con gente de la cultura que ahora tú mismo estás haciendo unos programas fenomenales que yo sigo está pues a ver qué qué vida le estamos dando nuestra ciudad porque en la medida que haya más actividad de todo tipo deportiva cultural Asimismo habrá también mucha más visita aquí a Linares no lo hemos visto por ejemplo con la fiesta Ibero romanas es decir que van cogiendo su auge iban viniendo entonces tenemos que movilizando Linares yo te digo que sigo apostando porque hay mucho talento mucha potencia y hay un tejido asociativo que les estamos dando creo que poco valor

Voz 1621 12:01 claro realmente él está aportando a la sociedad de Linares porque gracias a muchas asociaciones Se mantienen muchos servicios que podrían estar Serra Gemma que antes me decía si con el con el dedo

Voz 3 12:12 lo que da cuenta en el tema de lo que hablamos de la administración no evidentemente importante en el emprendimiento

Voz 1 12:18 no

Voz 3 12:19 también es cierto que el tema de las subvenciones que cierto que las subvenciones preocupo mala suerte no pues son poquito ambiciosa hace grandes proyectos pero sí pero ayudar pues en ese sentido pues hacer un pequeño curso de informática para quién quiera emprender en ese sentido de deben de cosas por Internet o cómo manejar pero siempre en la que son proyecto pues más pequeñito de asociación en ese sentido sí ayuntamientos y pueda hacer y he dicho hace cursos mucho más ambicioso porque lógico pero apuntar eso porque también importante que nosotros dentro de esta peña La Volpe más pequeñas cositas no pero ese ese empecé a trabajar en red incluso juntaba de asociaciones judías y coger una gran subvención para hacer un proyecto mucho más ambicioso más bonito que en eso bueno pues me adelante ojalá podamos de la edad buenas noticias no

Voz 1621 13:05 porque estaríamos Così vemos cosía en ese sentido

Voz 4 13:08 todas estas cosas y también sirven para en ponderar que es muy importante ir fuerte y cuando te metes en un en un proyecto Ike pues que como ha dicho Ana que te acompañe desde el principio desde que en pie

Voz 7 13:23 esta hasta que vez que va saliendo y hasta que ver Toño lleva no me encanta esa espontaneidad que no hay ningún problema no no funciona