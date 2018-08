Voz 1 00:00 buenas tardes saludo de Enrique Alonso comenzamos una nueva edición de sangre arena programa taurino de radio de la Cadena SER como siempre con mucha actualidad con mucha información en pleno mes de agosto en el que estamos teniendo corridas de todos los en los diferentes municipios jiennenses y también tenemos que decir que tenemos el toro en las calles practicamente en toda la provincia y es que la mayoría de los pueblos de nuestra tierra ligados a las fiestas patronales sobre todo con motivo del Día de la asunción del día quince de agosto están celebrando festejos populares no hay que olvidar que Jaén es la provincia es la tierra que más festejos taurinos populares celebra en España en Andalucía en el mundo y eso se nota sobre todo en estos días les vamos a contar historias que están ocurriendo en nuestra provincia por ejemplo hoy si quieren ven encierros cojo un poquito más lejos hoy hay que ir hasta Santiago y Pontones concretamente a Santiago de la Espada donde se estaban celebrando ahora mismo las fiestas patronales como en la mayoría insistimos de los pueblos ahí suelta de reses también les vamos a contar lo que pasó hace unos días en un municipio como hortera un municipio jiennense que celebra suelta de animales y un unos encierros que se hacen a campo abierto suenan los encierros muy bonitos en los que generalmente soy suelen Hortal dos vacas y este año también el lunes hubo un encierro con novillos que como decimos se celebra a campo abierto van caballistas en torno a los animales y también la gente qué quiere correr los es un recorrido que discurre desde los cajones donde sueltan a la red es un pequeño corral hasta la plaza de toros pero qué paso en el lunes que un toro se escapó Hinault paso a la plaza de toros y lo curioso es que ha estado el toro dos días en paradero descaro ha sido y es que lo que ocurrió fue que uno de los novillos in cuando digo Novillo en no me entiendan como un animalito pequeño un novillo que bien podría pasar por un toro en cualquier plaza de segunda o de tercera categoría como decimos un toro que comenzó a correr me encierro y cuando llegaron a la zona de la plaza de toros por mucho que quisieron los caballistas y los mozos introducirlo en el coso taurino el toro se negó cogió el campo abierto

Voz 0988 02:15 marchó

Voz 1 02:17 como decimos ha estado dos días en paradero desconocido hasta que finalmente existía todo el mundo lo sabía en el pueblo que había un toro que se había ido pero había cierta relativa tranquilidad porque lo que había hecho el animal a irse a campo abierto se habían ido camino de la sierra ahora bien hay zonas con cuarto se muchos caminos seis senderistas generalmente un toro no suela atacar a campo abierto predicho generalmente alguna ocasión puede pasar por lo que había cierta inquietud ya había un comunicado diciendo que si alguien detectaba veía el animal por las inmediaciones que cogiera hay que llamar a la Guardia Civil y esto ocurrió precisamente el miércoles por la tarde cuando en una cortejada que está a siete kilómetros de tercera concretamente ya en una aldea del término de Santiago de la Espada se detectaron al animal se presentó la patrulla de la Guardia Civil como decimos fue sacrificado el animal no obstante hubo incertidumbre porque estuvo casi cincuenta y cuatro horas como decimos en paradero desconocido nadie sabía dónde estaba el toro que se había perdido en los encierros no obstante este fin de semana vamos a tener festejos taurinos populares pero hemos tenido esta semana la corrida de toros que por desgracia se suspendió el pasado sábado y es que este mes de agosto se está poniendo en un plan que uno mira por la ventana ve unos nubarrones Ikea ha mundial sino imaginen célula que cayó ayer en muchos municipios por ejemplo en Torre pero Gil cayeron ochenta y ocho cuarenta y ocho litros por metro cuadrado en Jaén y dos y el dinero es algo algo menos no se llegó a los diez litros por metro cuadrado pero es un las precipitaciones son unas precipitaciones poco habituales para ser en el mes de agosto esto paso en Baeza el pasado sábado y es que de repente comenzaron los nubarrones negros la plaza registró cuadro dos de agua hice tuvo que aplazar el festejo irse celebró perfectamente el pasado martes costillar buenas tardes usted estuvo ayer

Voz 0988 04:18 lo acaba de confirmar lo que cayó la mundial el pasado once de agosto había un cartel muy interesante la empresa que debutaba en él coso de El Vivero no tuvo más remedio que aplazar la corrida irse celebró bueno el pasado marzo Catorde con el mismo Carter los toros de Fernando San Pedro para Roma Ginés Marie Pablo Aguado Iker u sucedió con esa corrida donde la lamentablemente tengo que decir que la sólo Anera nunca mejor dicho recogió muy poquita gente ya la sombra posiblemente al Majó un poquito más de media plaza el juego que dieron los refranes de San Pedro a mí me butano los cuatro ahora fueron muy noble repetidor en el tuvo ese poquito de picante que un toro tiene que tal Mel para que tengan más eco la faena de los torero en los tendido luego hubo un quinto un jabonero muy muy bonito ir sexto ya tuvo un poquito a lo mejor se sale un poco de la línea de su hermano resulta de los toreros Román Un torero bien que está toreros de los llamados emergentes cortó una oreja en cada uno de esos toro salió por la puerta grande en solitario hombro Ginés Marín venía de triunfaban de la feria de edad es un torero que también ya el año pasado dejó una estela eh que quiere que quiere alcanzar meta superior pero lo veo y posiblemente lo vi yo no sé si estará o de la últimos días que venía toreando pero luego vi un poquito más ausente estuvo siempre muy encima de sus enemigo no consiguió con la oreja del primero Palma en su segundo año a mi a mi me el que me encantó me encantó añadí ido decir fue el sevillano Pablo Aguado Aguado que solamente una corrida en suave ladera nativa un festejo más y causó una gratísima impresión sin estuvo con el capote donde los toros de verdad con quietud y torería luego hizo quites reglamentario para seguir manejando la muleta con ambas mano demostrando que tiene cualidades posiblemente lo mejor es muy atrevida es decir que puede funcionar esto es muy duro señores lo que sí me encantó su buena manera vio como la espada le quitó la puerta grande había cortado ya por ejemplo una oreja en su primero Iturbe y escuchó palmas ya cuando ya prácticamente estaba ya la noche ya bastante ya casi apenas si veía ir pero bueno eso fue el motivo de que perdiera la oreja de su puerta grande resumidas cuenta un cartel muy interesante la gente eh para mí no fue negativo había un cartel de jóvenes promesas extorero bueno que no acudió habrá que pensar el motivo en la empresa balón Tauro se presentaba en la plaza con Tola mejore e ilusiones del mundo no había un cartel de jóvenes promesas dos que están ya camino del estrellato como suele ir uno que empieza lo que sí es verdad la gente salió satisfecha porque vivido con los tres toreros dieron la talla

Voz 1 07:17 respecto a esto decía de va de Baeza el Puerto de Santamaría no este fin de semana anterior Morante Manzanares y el otro no lo recuerdo porque estoy hablando de memoria media plaza y aquí jóvenes promesas en Baeza media plaza ya estamos hablando del Puerto de Santamaría que está toda Sevilla las playas de ahí Morante Manzanares los toreros que más gente en Sevilla y hubo media plaza habrá que pensar lo que está pasando la fiesta taurina y habrá que replantear

Voz 0988 07:47 fíjate Enrique efectivamente me estoy llevando un chasco con esa plaza donde el nivel de vida es bastante elevada de cara en otras regiones de la geografía española como es el caso de San Sebatián figuras del toreo no se digo todavía nuestras cuarto yo creo que en ningún cartel no al que cogió tres cuartos de entrada o no habrá que tomar una llamada atención a vez que lo que está sucediendo hay cárceles remataba incluso la figura también no no terminan de Yllana

Voz 1 08:16 lo sencillo es decir que cada vez hay menos gente que les gustan los toros tenemos que decir que hay gente que le gustan los toros gente que no le gustan los toros pero yo creo que es un problema interno de la fiesta es que estamos ante una estructura empresarial totalmente concentrado una estructura empresarial que Gea

Voz 2 08:37 sí claro

Voz 1 08:39 predominio de la fiesta que ellos llevan asustó haylos llevan a sus ganaderías íbamos a sus plazas están controlando toda la tauromaquia en España que es lo que ocurre que ahora mismo esa estructura empresarial con la excepción de Roca Rey no tiene ningún otro torero que ilusiona a la afición que la afición coja a día había pagar una entrada para ir a ver a este torero o al otro torero como no tiene a nadie que ilusione las plazas se quedan están quedando pues los aficionados siempre de toda la vida los que va toreros que sí podían ilusionar como no forman parte de esa estructura empresarial intentan echarlos fuera oponernos con corridas a los que vayan a estrellarse por ejemplo Curro Díaz el torero de Linares el eh siempre ha intentado y ha sido independiente ir muchas veces han intentado las empresas estrellar lo con corridas de toros a contra estilo y ahí es un hombre que sigue sobreviviendo y que por ejemplo el otro día nada en Almendralejo dio una real lección de toreo ahora lo vamos a abordar que cortó cuatro trofeos ahora vamos a contar como le ocurre en estos días pero y para cerrar capítulo capítulo de Baeza también tuvo una clase práctica durante el viernes comentaba que Ginés Marín el problema de no dar la corrida al día siguiente porque la tormenta fue una cosa puntual de hecho si la tormenta hubiera caído dos horas antes se podría haber dado la corrida sin problema alguno lo único que cayó muchísima agua fueron tras dedos no se esperaba tormenta yo estaba tapado entonces el desagüe al no no drenar el agua no expulsarla fuera se hizo que fuera prácticamente una piscina la plaza de toros cuando que se quitó la trampilla del desagüe y eso empezó a la hora la plaza estaba ya perfectamente pero claro ya perfectamente ya se estaba haciendo de noche lo que no tenía sentido ya el albero estaba mojado intentó que fuera al día siguiente lo que pasa es que Ginés Marín toreaba al día siguiente en San Sebastián el lunes también se quiso pero Ginés Marín estaba en Dax por eso ese cerró finalmente para el martes hubo media plaza tras torear los jóvenes yo creo que tampoco hay que ser muy pesimista con este sentido porque muchas veces hemos estado en Baeza en los últimos tiempo habíamos estado maestro usted yo la Banda de Música a los de la Cruz Roja y unos cuantos aficionados

Voz 0988 10:59 esa es la realidad que está entonces que haya medidas

Voz 1 11:02 Plaza no está mal se nota que es una plaza que se está recuperando como decía el maestro hubo el lunes un triunfo de Ginés Marín en la plaza de toros de Dax concretamente indultó a un toro de la ganadería de Santiago Domecq nosotros desde aquí desde sangría arena siempre la invitamos a que vean las redes sociales sobre todo que intenten crear afinidad a través de redes sociales como Twitter con la Comunidad taurina porque uno se entera de muchas cosas y uno conocen muchas curiosidades por ejemplo Ginés Marín indultó un toro de Santiago Domecq en la plaza de toros de Dax pues por ejemplo pongo este ejemplo para decir que si voy a estar en redes sociales visitan el perfil de Santi Domecq que ser ganadero de ganadería ganadería de Santiago Domecq sería una foto de Lebrero ya pastando en la de esa después del indulto totalmente curado y totalmente recuperado la Dehesa la finca de Santiago Domecq tienen un nombre Un pongo gracioso se llama Garci sobaco pues este hombre Santiago Domecq ponía Lebrero es ya el Rey de García sobaco muchísimas gracias Lebrero porque toros como tú hacen que nos sintamos orgullosos de todo el trabajo y esfuerzos realizados día a día gracias también a Ginés ya Dazs que maravilla verte de nuevo amigo en esta casa Isabel toros pastando ya en la ganadería totalmente feliz con una vida ganada que basar una vida realmente de lujo una vida de naturaleza de campo iba a estar prácticamente hasta que muera por causas naturales maestro costillar es su Bayern toros también Silas de la escuela taurina de Jaén

Voz 0988 12:39 efectivamente nos tenemos que alegrar porque tenemos ahora mismo en novillero sin PIN sin caballo de aquí de Linares Jesús yo y tú obtuvo un éxito muy importante con dos oreja así como también el torero de la Escuela Taurina deja ahí mete que consiguió dos oreja bueno pues estábamos pendiente de que Curro Martínez damos información nos metemos siempre en las redes sociales y efectivamente hemos comprobado que tanto en n'était como Jesú Llobregat fueron los triunfadores allá en el festejo de si les tenemos que seguir Enrique yo creo que es que claro el torero prácticamente de la prudencia el único está funcionando pues magníficamente como es el caso de Curro Díaz que lleva una semana muy importantísima puesto que el pasado sábado doce de agosto cortó la única oreja de la tarde en la Feria de San Sebastián con los Torre del Realejo el miércoles volvió este todavía fue más apabullante porque triunfar por ejemplo con los toros de La Palmosilla de lector de la Moncayo consiguió también cortar nada menos que cuatro oreja ahí estuvo acompañado de Finito de Córdoba y Emilio de Justo hoy viernes tiene otra cita en Burgos de Osma contorno de bar de freno para Joselito Adame Gonzalo Caballero el sábado mañana sábado Valverde del Camino Huelva los toros de sobra para Manuel Escribano y David de Miranda yo jo que tiene también la cita Si el año pasado recuerden ustedes que fue el triunfador de la Feria de Nuestra Señora del Madrid Almería pues sencillamente Curro día este año la empresa no tenía más remedio que volver la pone y allí estará el próximo día veintiuno de agosto en la Feria de Almería con los Torres del toreo para Rolling Manuel Curro día Joselito Adame el veintiséis otra cita Tarazona de la Mancha los toros de Adolfo Martín para Curro Díaz Juan de Álamo Javier Jiménez no le gramo de que no se siga cosechando eso es muy importante ya espera a espera esa fecha veintiocho de agosto coso de Santa Margarita siete de la tarde con los toros de Jandilla para el Curro día José María Manzanares y Andrés Roca Rey el líder más libre que nunca del escalafón de matadores de toros que viene por primera vez Alina de un cartel que es usted aficionado debe acudí a la plaza de toros de Linares el próximo día veintiocho de agosto a las siete de la tarde

Voz 1 15:14 yo estaban abiertas las taquillas no hoy ya había movimiento la plaza

Voz 0988 15:17 efectivamente antes de venir aquí esta mañana a las diez no hemos pasado por el plazo de todos los Melina B y me he llevado una gran ilusión Yes que ya ya está la aficionado sacando entrará para este festejo ojalá que este año con una sola corrida de toro de Linares tiene que demostrar que sigue su afición y que si el empresario responde la afición también va a responder

Voz 1 15:43 bueno pues viendo un poco lo que nos queda en este mes de agosto vamos hay muchos festejos populares en muchas novilladas por ejemplo mañana recuerdo sol festejos populares donde donde hay un mañana dieciocho y diecinueve de agosto y y con toros son reses de Monteviejo de uno de los hierros de Victorino Martín embocó son tres vacas a las que se van a soltar corridas de todos los vamos a hacer un repaso nos quedaría la siguiente sería el próximo viernes en sabio vamos con el cartel

Voz 0988 16:14 CD San Ginés de la Jara en sabido te toro de la fuente una corrida mixta dos todavía para Andy Cartagena cuadro toros en un mano a mano entre David de Miranda que viene de triunfar en las Colombina en Huelva y Alba Lorenzo que precisamente lo hizo junto con El Fandi en la pasada quería de Castella ambos toreros tuviera un éxito muy importante ese cartel de sabido te luego tocaría Linares efectivamente día veintiocho repito real a San Agustín siete tratan de los toros de Jandilla para Curro Díaz José María Manzanares y Andrés Roca Rey no vamos a la feria de Villanueva de lazo tipo que ya sabemos los carteles

Voz 1 16:51 este obispo es el ocho de septiembre toros de Sancho Dávila

Voz 0988 16:54 para Miguel Ángel Perera Lopes Ximo ingieren Marie un cartel lazo que yo creo que la gente le encanta ir a Villacarrillo una feria que bueno que este año alguna novedad es que precisamente lo antiguo Pablo Romero hoy Partido de Resina Se van a lidiar porque Diego Ventura el la el torero a caballo que ese no hay quien le quite ya su puesto número uno porque lo ha disfrutado anteriormente Pablo Hermoso de Mendoza pero ahora el ciclo de Diego Ventura Idriedo Ventura ese día quince de septiembre Villacarrillo estará acompañado por Pepe Moral previamente Pepe Mora es uno de los toreros que recoge lo estadística lleva menos oreja ya es que este torero sevillano en parece ser que no le encuentro todavía el espada pero señores aún gran torero y Enrique Noonan podemos olvida yo sé que es una persona que te mete en todos los sitios no te habrás visto la actuación de Juan Ortega en Madrid verdad

Voz 1 17:53 sí sí ha sido la vista gustos bueno pues

Voz 0988 17:55 eh tú y yo he visto Lomito o lo mismo de varios medio no ya hablando por ejemplo de profesionales plumero como se suele decir taurino no lo pone Cubillas que estuvo bien tiene manera Juan Ortega posiblemente con esa oreja la única de la tarde hizo que la cortó la ley deja una gran estocada la importancia de matar bien ese momento lo lo extendió están ya un poquito ambientado no ya acabó con el cual yo creo que evoca una corrida en el mes de octubre que todavía puesto

Voz 1 18:25 bueno pues veremos a ver lo que pasa estamos muy pendientes del famoso bombo también que va a tener en las ventas que vamos a ver qué toreros vana entrar que se va a sortear tanto las corridas las ganaderías como los toreros una iniciativa nueva que pone en marcha la empresa de Madrid como decía muy pendientes también hay un concierto de pasodobles también estos días en el patio de caballos de la plaza de toros tendremos el pregón taurino sobretodo tendremos bastante actualidad en lo que se refiere a la corrida de toros Jan tardes pedir me dice mi compi Rocío López que está siempre al quite que el concierto de pasodobles es en la estación de Madrid pues rectifico no es en el patio de caballos devastación de la plaza de toros sino en la estación de Madrid efectivamente

Voz 0988 19:09 veces cambió algún problema habrá algún problema con el problema de de hombre de Estado de darle el poder de caballo este año no lo dijo también bueno pues previamente el presidente de la Peña Taurina tercia baladí Juan qué pena que estamos luchando porque el concierto se celebre en el patio de caballo de nuestra querida plaza de toros de Linares pero han surgido problema nos tenemos que recibe alguna fenomenal

Voz 1 19:34 bueno también hay una exposición que está organizando la Peña Taurina Paco Moreno de comensales taurinos que creo que se inaugura el día veintiséis y que no se me olvide un libro que se va a presentar el veintinueve de agosto también en la galería de sí

Voz 3 19:47 de Cárnicas Sierra de Cazorla