Voz 1 00:00 seguimos adelante en Hoy por hoy Linares Comarca Norte en esta jornada en la que tomamos el pulso la situación del ferrocarril en la provincia de Jaén y lo hacemos a tenor de un anuncio en positivo al menos las primero las reacciones han llegado así por la reapertura de la conexión ferroviaria Madrid Granada que está prevista para el mes de septiembre asilo anunció recientemente el Ministerio de Fomento ir recordemos que se trata de una línea provisional mientras se solventa la llegada del AVE a Granada de la que la provincia de Jaén se verá beneficiada esta vía conecta concretamente Moreda con Linares Baeza vamos a a tomar el pool eso a esta cuestión en concreto que en todo caso no supone una solución a los problemas que según se viene denunciando por parte del comité de empresa de Adif en la provincia de Jaén arrastra el ferrocarril en una provincia como la nuestra hoy están con nosotros algunos de los miembros de este comité de empresa Andrés Padilla su presidente Luis Marín muy buenas bienvenidos hola buenas muchas gracias bueno lo primero de todo el la valoración positiva pero con alguna reserva a la reapertura de esa conexión ferroviaria esa línea Madrid Granada que es provisional

Voz 2 01:16 pues sí la verdad es que que hombre todos los desean circulaciones pues bienvenida sea acogido con alegría el pequeño problema de quién no era una conexión que sea definitiva sino que haya una conexión provisional hasta que termine la obra de del AVE debido a que granadas ha estado movilizando ha salido la gente a la calle llevan ya casi va para casi cuatro años sin ferrocarril creo que es un poco pues bueno un poco boca poca cosa ni día de que en cuanto que ya este elaborada del AVE terminada esas circulación eliminarla no solamente esa sino por desgracia queremos que también el Talgo que va de Madrid Almería también se vería afectado esperemos que no pero queremos que sigue realmente esa circulación también se va a perder con lo cual se perderían cuatro circulaciones más como decir dijimos nosotros en su día cuando se quita y dijeron que iban a sus hoteles de Granada Barcelona durante tres meses el plan provisional que dijimos Soros que eso era eliminar esa circulación que ha digno tachó de que éramos muy la admita que eso no si va a pasar pues pasó la verdad es que son ya casi cuatro años Granada sin ferrocarril y nosotros también casi por la misma línea el lamentable que no tengamos circulaciones que lo político nuestros no

Voz 3 02:39 no

Voz 2 02:39 lo tenga o no tenga capacidad de reacción o quién no quieran tenerlo Iker ante toda la demanda quiere estar haciendo el comité de empresa toda una demanda justa razonable y sin coste económico casi ninguno pues que no atiendan siquiera

Voz 3 02:55 bueno quiero profundizar quiero profundizar un poco mal lo que ha dicho el compañero Andrés yo lo de vuelta a las cosas aquí no es tanto como lo pintan Pampa hoy hambre para mañana es triste pero es que tres años atrás no se podía haber hecho lo que se ha hecho ahora llevamos tres años sacrificando a la ciudad de Granada al usuario y al turismo de Granada con lo que hay Granada lo quiera conlleva hay San beneficia o una empresa de transporte no sabemos si alguien más porque con la corrupción que tenemos pues todo lo que hay pero es triste vergonzoso la actitud de los políticos que han estado gobernando que son los responsable se lo digo directamente responsable en toda la palabra porque si ahora que queda tres o cuatro meses por salir del atolladero porque la ciudadanía de Granada si le ha levantado ya está reclamando un tren siete mil seiscientos euros diarios señores vecino de este país ciudadano de este país que que tenemos derecho al transporte como el que más a la salida a la salud no en proporcionalidad porque la Real no puede ser porque yo entiendo que una línea de alta velocidad tiene que unir ciudades que tengan ratio para para demandar luz no el empecinamiento de este Gobierno que está empecinado en hacer Línea de Alta Velocidad cueste lo que cueste unir ciudades que no tienen población y luego nos vemos en qué han hecho una infraestructura se han beneficiado una empresa con las consecuencias que eso no ha llevado no se ha beneficiado o al usuario nosotros estamos reclamando otro sistema de ferrocarril el ferrocarril convencional que está ahí ciudadano vecino que somos nosotros los que tenemos que reivindicar el tren está ahí la línea convencional está ahí y ahora este comité se va a plantear eh de hecho tenemos una reunión con la subdelegada del Gobierno Catalina madrileños dueño con Paco Corretja en el que va muy en plan bastante fuerte bastante fuerte pidiendo y exigiendo responsabilidades tanto política y al Ministerio el porqué desde mil novecientos noventa y dos cuando se traspasa todo el grueso de la circulación en la provincia de Jaén y en otro ámbito nacionales porque nosotros defendemos la convenciera dónde están esos dinero los presupuestos generales del Estado de la conservación y mantenimiento dónde están donde están porque no se ven más adelante espero que no preguntes por lo de la Infanta porque quiero seguir al hilo de esto con lo cual terminó pan para hoy y hambre para mañana es una actitud vergonzosa el tren estaba circulando y está circulando y ahora se va a poner a otra vez la línea está en condiciones no somos competitivos la líneas convencionales porque el Ministerio y los responsable de la empresa directivo y político no hacen que la línea circula a la velocidad que está estipulada ciento cuarenta ciento sesenta en la línea convencional y todos los trenes fueran a esa velocidad la carretera no haría sombra el ferrocarril y abría un transporte y había una decisiones para que el pueblo el usuario puede elegir el transporte que quiera aquí hay una mano negra ya es el Gobierno que con la consecuencia de tapar el agujero por los sesenta y cinco céntimos directo del petróleo ya está abandonando la leña convencionales echando al usuario a la carretera ya la línea de alta velocidad

Voz 1 06:30 para cuándo está previsto ese encuentro que que nos anuncia con la subdelegada del Gobierno en la provincia el presidente de la Diputación Provincial

Voz 3 06:39 lo teníamos para el treinta de agosto bueno lo teníamos al principio a finales de julio vinieron las vacaciones me han estado llamando continuamente al final era el treinta y lo vamos a posponer ahí vamos a dejar a partir de la primera semana empezaré a hacer la llamada Paco Reyes y a la subdelegada doña Catalina para que no reúna vamos a exigir ese tema bastante duro ya estoy comité estamos dispuesto a llegar incluso a los jugado así que denunciar el porque no sea ni en conserva esa infraestructura porque no se han mantenido esos dinero ya donde están su dinero porque la consecuencia hay las tenía

Voz 1 07:14 bueno nos decía que esa reunión está prevista hay ponen muy especialmente el acento en que quizás la la vuelta de este tren el Madrid Granada haya tenido mucho que ver en esa vuelta haya tenido mucho que ver la posición de de la ciudadanía en este caso de gramaba que sea levantado para denunciar la ausencia de comunicaciones por tren echan de menos esa postura en entre los ciudadanos jienenses

Voz 2 07:43 pues sí la verdad es que sí porque bueno nosotros lo hemos estado a nivel de la plataforma de Almería Granada y Jaén y estamos en contacto y la verdad que la ciudadanía de la nada ha respondido a la llamamiento que ha hecho la va a la plataforma para el ferrocarril no Jaén nadie se mueve en propuesto actividad esto marcha hemos propuesto al CAR de todos y nadie te dice que no que sí que sí lo vio muy bien juegas fenómeno esto de fabuloso esto lo que tenemos que hacerlo pero cuando salimos por la puerta parece que todo se olvida que se fuma y que todo eso bueno buena esfuerzo toda esa buena la sensación es que te dan pues parece que se pierden no como tú bien decías Heinze somos muy muy estáticos lamentablemente no Si fuéramos más reivindicativo si fuéramos más pidiéndolo que realmente no hace falta la verdad que quiero que otro gallo cantaría y la prueba la tenemos muy palpable llevamos comité de empresa uf más de cuatro años solicitando una especie de cercanía para quién no la provincia partida como como sabéis de de Linares para Madrid éramos muy buenas combinaciones pero de de Linares para lo que Córdoba Sevilla Málaga tenemos solamente una circulación con una una Aza unidad de cercanía que hay en Madrid que están allí no porque estén deteriorada Ny rota sino porque han cambiar material y ahora tenemos materia tienen un material más moderno ese está ahí que se se aparca Ike se haga ese Prince de conexión con cercanía hacia las zonas Andújar Villanueva de la Reina y así que tenga conexión con Jaén ICO un chico Madrid IRIS nosotros pues conexión con con Jaén ante de la que tenemos y por supuesto como he dicho con Córdoba con Sevilla con Málaga y esos son dos pesetas llevamos más de cinco años reivindicando esa posición la verdad es que pone la cara colorada cuando vemos que el déficit del tranvía de Jaén ojo que nosotros no lo está me cuenta de tranvía de Jaén pero quiere déficit que saben ya que es deficitario lo gana La Habana soporta ese déficit entre la Junta de Andalucía entre la Diputación y entre a él al que ardía de High que es que los ciudadanos son solamente lo deja en capital porque al resto de las poblaciones de Jaén no es sino no se atiende esta esta propuesta que estamos haciendo que no hay que hacer ahora es que no hay que hacer infraestructura que está todo ahí como dice mi compañero los políticos que tenemos son uno inepto por qué no atiende a las soluciones que le estamos dando que no era una cosa que he dicho doy para mañana que llevamos más de cuatro años que las competencias son de apoyo de la Junta de Andalucía que no tienen que contar con gobiernos central y sin embargo para unas cosas y para otras no lógicamente como ha dicho mi compañero el comité de empresa es una actitud mucho más reiterativa ya han acabado la buena palabra ya han acabado el no esto lo vamos a hacer así confía en político en confía en gente que luego a la hora de la verdad lo único que hace book caso interese olvidarse de que estar ahí que para trabajar para la población y el pueblo iraquí demuestra explorador indicativa Le pese a quien Le Pen

Voz 1 10:58 es que el que queda de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril en la provincia de Jaén esa que nacía precisamente con una manifestación el pasado dos mil diecisiete en el mes de marzo si no me equivoco precisamente denunciando la la situación y pidiendo la adhesión de de colectivos

Voz 4 11:15 sí y demás entidades de

Voz 1 11:18 de la provincia de Jaén

Voz 3 11:21 al hilo de que has preguntado efectivamente como ha contestado a Andrea como tú has preguntado qué ha pasado en Granada en Granada pasado de que la la ciudadanía con el tema del TPS si el encuentro allí un problema la ciudadanía responde y sale a la calle que un bien muy bien pues lo ciudadano nosotros aquí somos un poquito más pasivo es cierto que nosotros tenemos una parte de culpa cuando lo ciudadano de cualquier parte no se movilizan pero en Granada pasó otra cosa diferente cuando vieron la movimiento los políticos echaron a la calle y se pusieron al frente movieron lo hilo murieron Akin Gem no pasa eso aquí en Jaén no han dado solamente lo que dices tú de la plataforma efectivamente se monta Se hace bien en algún alcalde sale la foto tengo lo sé que no han aportado nada solamente salir en primera plana del periódico y que estaba allí presente no se ha concretado no han estado en las reuniones no han estado en el en nuestros temas cuando hemos hecho y para reivindicar puntos de partida no dándole dato para que ellos puedan e Ia a o bien a la Junta Andalucía o bien el Gobierno central para que pudieran debatir eso tema defenderlo esa es la incoherencia ya lo que le ha dicho compañera Andre la falta de ética y coherencia de los político la provincia de Heim creo que es muy nefasta hasta tal nefasta que como ha dicho el tema del tranvía señor estamos hablando estaba hablando de setecientos mil euros y no hace falta ahora mismo ahora mismo de entrada poner la red que leamos pues la hemos propuesto este comité la red de Cercanías porque los cuatro trenes de Córdoba Sevilla Jaén que van en Jaime por la parte sur lo que decimos es que continúen hasta Vilches es continuar entran en diez minutos de parada agua la vuelto al maquinista sale viene a Vilches paso Linares Baeza cogemos unimos el norte de la provincia dejan con Andalucía para que la gente pueda ahí a Córdoba Sevilla Córdoba Málaga Cádiz Huelva lo que no puede ir a Granada y Almería por la circunstancia eso son setecientos mil euros al año lo que le cuesta Renfe Operadora pagarle al Ministerio cuánto va a costar el tranvía para eso se han puesto de acuerdo vemos la ineficacia vemos lo intereses político de los político del Gobierno y cómo maneja a los diputados provinciales que no son capaces de reivindicar el el clamor de la necesidad de del pueblo Nos vemos en esa tesitura esa es la circunstancia que tenemos Jaén un poquito más dormía la plataforma se puso en marcha pero no ha tenido un apoyo ni iniciativa parte de los políticos ni han querido saber nada solamente en el momento de hacer la foto de hecho nosotros aparte de la de la plataforma estamos continuamente con Colón con la Diputación con con Madrid como con con Sevilla pidiendo riñón y pidiendo riñones y que no que no atienden que llevamos llevamos tres años para que las señoras usar o el consejero correspondiente Nos pueda atender pero es que no le interesa que no atiendan porque saben que lo que llevamos en la en la cartera son cosas tan sencillitas eh tan fáciles de hacer y ahí pero como eso no conlleva por lo que se ve grandes obras grande inversiones pues parece que no le interesa y aquí que ese fastidio siempre por ciudadano que le toca bien este caso al fíjate

Voz 5 15:02 quisiera habla del tema de la incidencia de la infancia

Voz 3 15:04 esta es la ineficacia en la ineficacia de de este Ministerio de Fomento y de este ministro bueno de esto ministro culpaba de triple porque lleva dos días pero de de dos década otra década últimamente la responsabilidad para mi ha sido política y sobre todo del Ministerio en la dejación de la conservación y mantenimiento como se puede permití puntos negros como lo hay en todas las cuando hablamos del transporte hablamos de carreteras el otro sabemos los punto negro que son incidencia dentro de otro que yo recuerde me parece que son dio doce ya veces lo que se ha inundado la infanta es que no hay dos soluciones Prada el tema diez doce años entonces joven no viene no viene una tormenta claro ahí inesperada eso lo entiendo que la climatología no se puede actuar no hace pues una desgracia por ahí en un punto determinado a partir de ese momento yo creo que lo idóneo y lo justo ingeniero buen personal técnico por un lado político por otro empezaba a tomar decisiones para erradicar de que mañana cuando venga siempre nos quedará la cosa de que el cien por cien no se puede radica por supuesto por supuesto pero doce o trece inundaciones siempre con lo mismo y luego hacemos agrandado un apunta anilla limpia un poco señores la grieta que ha hecho ahora mismo la riada la Infanta está ahí amo condiciona esa grieta vamos a ver lo ingeniero de Monti camino cada un estudio de la pluviometría de la orografía de las vertientes como vienen la corriente del agua el tanto por ciento de tanto si el aumenta el doble que es lo que hace ella y avenida hace un estudio unifica cuánto hemos padecido el arroyo Salado que nace Martos y Ike llega hasta Córdoba hasta Córdoba pasando por Andújar Bonilla Villa del Río Montoro ya está acortando lo había continuamente

Voz 5 17:07 ha llegado ya se ha ensanchado el arroyo será hecho su

Voz 3 17:11 en fin hay Suu Cauce de piedra fin lo que han dicho los técnicos total que se ha reconducido las aguas ya lo el daño es mínimo si en un momento eso está preparado para sesenta litro por ejemplo si litros por metro cuadrado no vienen encima pues tendré una desgracia pero siempre será más más suave Inma atenuante que no como no hacer nada lo dejo pasando años y llena otra vez el concede Brossa viene otra riada viene todo y hace lo que está haciendo señora no nos da vergüenza de tener ahí uno equipo un gobierno unos responsable uno ingeniero parece señora esta en la solución vamos a tomar esas son las obras que hay que hacer para minimizar en lo posible una desgracia de estas cuando no venga minimizarlo a lo mejor no lo podemos corta pero lo que no hacemos es no hacer nada no hacemos nada pues cada vez que llueve lo había corta y luego a pagar el ciudadano que no tiene el tren que tiene que hacer trasbordo

Voz 1 18:11 pues así están las cosas es la situación del ferrocarril en la provincia de Jaén en la que nos acerca miembros del comité de empresa de Adif muchísimas gracias Andrés Padilla ya Luis Marín gracias