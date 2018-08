Voz 1 00:00 continuamos en tiempo de Hoy por hoy íbamos a cerrar este ciclo

Voz 2 00:04 estival con el colectivo proyecto Arrayanes en el que semana a semana estamos conociendo un poquito más de nuestro patrimonio y también de la labor de de esta asociación de este de este colectivo de pero eco una proyección en toda la comarca en todo de lo antiguo distrito incluso también hemos tenido programas para hablar de de Suu proyección internacional pero sí queremos cerrar hablando de de algo que nos interesa a todos podemos decir el broche final que es una catalogación idílica vamos a decirlo así como Patrimonio de la Humanidad aunque antes hay otros escalones que que podemos pisar saludamos Antonio Ángel Pérez Francisco Molina dos de los miembros de este colectivo muchas gracias por acompañarnos bienvenidos

Voz 3 00:50 hemos dado extravagancia

Voz 1 00:52 bueno vamos a hablar decimos patrimonio de la humanidad es algo bueno que ha planteado eh

Voz 2 00:57 muchas ocasiones declarar esta zona como tal también lo hemos mencionado en algún en algún programa anterior pero también hay otras catalogación ese anteriores y quizá

Voz 4 01:09 a posibles

Voz 2 01:11 como la de zona patrimonial pues sí

Voz 3 01:14 exactamente como comenta nosotros no perdemos de vista el tema de declaración de Patrimonio de la Humanidad si eso sigue estando ahí además una figura de protección de reconocimiento turístico y de Unitat pero nosotros en esa línea hay tratando de conseguir eso pues estamos apostando de de hace algún tiempo por el la declaración de zona patrimonial la zona patrimonial una figura de protección que surge a raíz de la de la última Ley de Patrimonio de dos mil siete en la que de alguna manera una era muy fácil sin que se pueda entender y en base a cosas de las que ya hablamos en programa anterior es lo que se pretende unir diferentes Vic ya tenemos en el distrito el a Belvís de la tortilla no entonces con esta figura de zona patrimonial que contempla la la Ley de Patrimonio que es quizá la figura de producción de más alto nivel que contempla de esta figura en realidad consiste en eso en en juntar varios beat de alguna ante el de defendido correctamente no que tengan relación lógicamente que no sean cada uno de de su padre una madre como decimos vulgarmente que reflejen la actividad humana a lo largo del tiempo en época histórica no estén integrada en un paisaje no además esta figura permite también incluir lo que lo que se llama Patrimonio Inmaterial cosa inmaterial nosotros claro ver a raíz de la ley está pensamos que podía ser la figura que mejor se adaptara a a a para aplicarla para pedir su derogación en el distrito porque además recoge un poco casi todo lo que nosotros pensamos que deberíamos de proteger no va a permitir sí sí a conseguir un mayor grado de protección aumentar el número de recto protegido ya sabemos que hay una catalogación genérica de ciento veinticinco retos que lo mínimo que se despacha por decirlo de alguna manera hay dos vi en el distrito pero esto podría ampliar esa esa figura de protección no permite que la actuación de presión más mayores además concreta protege también el paisaje el territorio y permite en última instancia permite una gestión propia de esa zona no entonces eso es lo que no motivo ya hay en Andalucía cinco zona patrimoniales dota ya son en Huelva en la zona de Huelva de de de Rey minera hay otra que la de Otilia que fue la primera en Jaén de ahí que a un zona patrimonio pictórico ida del Valle del Darro que me parece que ya sí ha sido declarada no estaba en vías de pero creo que ya ha sido declarado recientemente entonces eso es lo que estamos ahora eso quizá un poco el el capítulo más importante el que más tiempo no está llevando ahora en esto lo trabajando

Voz 5 03:54 y cómo se plantea como se está planteando ese objetivo

Voz 6 03:58 todo ha comentado un poco Paco tenemos un territorio con una actividad muy intensa que deja una gran cantidad de restos hay que estudiarlo y hay que ver como antes circulan cómo se articulan en ese territorio que él que va a proteger en realidad mediante una serie de zonas que serán cada uno eso Vic nosotros lo hemos llamado ámbito a un agrupamiento de zona Ikea lo que lo articulan en territorio pueden en el fondo aquí estamos hablando de eh estudia qué es lo que hay en en terreno pásalo luego después a la a la normativa legal por lo tanto nuestro trabajo fue el primero identificar eso el filón lo filones son los que realmente están dejando en el terreno la huella de lo que en la minería si además nos separamos si vemos la foto aérea con cualquiera de los programa de estupendo que tenemos en los ordenadores pues veremos que las trazas de los filones permanecen en el terreno permanece y son visible y además sino acercamos va moviendo que los restos dinero se alinean según eso filones con lo cual el estudio que nosotros pasamos a hacer desde el momento en que vimos como ha comentado Paco la conveniencia de de esta figura fue tenemos que estudiar los filones ir recorrerlo para determinar todos los restos que tienen y además no solamente los restos arquitectura industrial sino los caminos las características paisajísticas como se adaptan a la irregularidad del terreno etcétera etcétera ese es el primer paso que nosotros hemos dado hemos establecido dieciséis ámbito Il y dentro de cada uno de su ámbito y la mayoría de ello sería como si dijéramos UNMIK en alguno hay hay ámbitos que son más complejos como el cinco el siete que que tienen varios vi dentro de lo que podrían ser varios Vic incluso además esta declaración como Zona Patrimonial a la hora de trabajarla se puede trabajar de uno en un ámbito o de forma global ahora los filones no entienden de de límites administrativos es decir en el municipio para un filón no existe eh no empieza otro que sucede pues que esto implica a todos los municipios de distrito Il el del trabajo también se inició desde el principio en intentar devolver la identidad de distrito a todas las va a la lo ocho municipios que hay implicado en él se les pidió que hicieran una una manifestación de de acuerdo con este con la declaración de zona patrimonial mediante acuerdo plenario para que no fuera una una cuestión hecha por una digamos determinado Gobierno municipal sino que quedara aunque también Gobieno municipal y sean un acuerdo de todos los grupo de de de municipio ir ya tenemos ese acuerdo pero ochos municipios el siguiente paso era intentar ya articular una forma de trabajar con ella desde el colectivo entonces hemos estado trabajando las dos cosas por un lado la la investigación de lo que son los retos minero por otro lado promover esa unidad dentro de ilícito y luego finalmente todo esto con con con qué finalidad para que gestionen todos los municipios con una norma y criterios comunes todo este patrimonio y esos lo hagan con la figura de Parque Cultural que es la más apropiada para hacer esa gestión teniendo en cuenta que la declaración de zona patrimonial e protestó ahora es una protección legal la claro él y ahora una vez que ya lo tiene gestiona esto como un elemento de desarrollo local fundamentalmente a través del turismo cultural mediante la figura de Parque Cultural para lo cual ya se ha creado una asociación que esa asociación que inicialmente es para trabajar sobre la sobre la declaración después pasará a convertirse

Voz 7 08:02 es en la que gestione ese parque cultural algunas otras

Voz 2 08:06 eh vías de comunicación y de trabajo para lograr este fin

Voz 3 08:13 Ángel ha comentado básicamente un poco la Gran Guerra con lo que el la la mecánica al sistemática de trabajo así solamente precisar alguna cosilla una de las primeras cosas que hicimos y fue presentarle el proyecto a Cultura la Delegación de Cultura que realmente luego la que va a admitir esa ese expediente para para tramitarlo les pareció por supuesto muy bien Chipre con reparos porque realmente la superficie que se pretende proteger es bastante amplia y entonces claro eso puede según unos medios que quizá ahora mismo no disponga la la canción es a la suposición no estará no en cuanto a la forma de trabajar pues me encontraba es que formamos un grupo que hicimos un grupo de trabajo en el que no estén lo lo representantes políticos sino representantes técnico que pongan en conocimiento de las decisiones que tome a los políticos dedicada al municipio en el que estamos el colectivo representante de prácticamente ahora mismo casi todo el municipio hay municipio más involucrado con arresto con más potencial de personal entonces bueno una de las vías que queremos involucrar plenamente a todo el distrito

Voz 7 09:19 nosotros investigando pero

Voz 3 09:21 por otro lado se está trabajando en eso es lo que están participando empezando a participar los representantes del Ayuntamiento en definir lo que son la las condiciones particulares para la para la protección esta ley era zona patrimonial permite definir unas condiciones en las que se permitan valga la redundancia hacer ciertas cosas con los resto iba otra entonces claro este tema delicado de lo que es la protección la protección como zona natación amplia abarca mucho territorio y ese territorio no siempre público en manos privadas lógicamente no la gran mayoría de no entonces esa es esa zona privada ese ese patrimonio que está en en territorio privado pues claro a su alrededor hay actividad económica agricultura ganadería caza y entonces algunas son más o menos respetuosa con eso con ese patrimonio entonces que buscar un equilibrio de protección por un lado pero por otro lado no no no coartar las posibilidades económicas de la zona que ya bastante deprimida está como para encima fastidiar no la idea básica que el patrimonio el patrimonio puede ser un complemento complemento un recurso complementario a la actividad es que ya no tienen por qué ser enemigo no tienen porque ser enemigo eso el tema es el quid de la cuestión en el que está trabajando la formación de la asociación como embrión de lo que en el futuro pueda ser ese esa figura de gestión del parque que sería lo lo lo ideal no más adelante ahora no pero más adelante está dentro de nuestra idea es buscar colaboraciones buscar colaboraciones y apoyo y adhesiones porque se trata de involucrar al máximo número de personas en el proyecto ahora mismo está en una etapa embrionario un poco de empezar de de de planificar idea hay política hay objetivos pero luego después hay que involucrar al máximo

Voz 2 11:08 el personal y además sin olvidar como decía al principio Francisco esa solicitud

Voz 5 11:15 para lograr ser patrimonio de la Humanidad eso está ahí también está ahí también porque además que si conseguimos mental la la la la protección si hay una figura de gestión facilitaría estarían pues más abierto porque

Voz 6 11:26 a la Unesco además siempre pide que no se vaya con la mano ni mucho menos vacías sino muy llana de actuaciones que hayan puesto en valor ya el patrimonio

Voz 2 11:34 yo yo lo que a reconocer ese valor bueno pues esperemos poder dar esa noticia ojalá ojalá llegue a muchas gracias al proyecto ahora ya les por acompañarnos durante estos ocho programas por supuesto que vamos a seguir en contacto como como siempre pero de esta forma más regular en la que hemos hablado de diferentes asuntos que tienen que ver con nuestro patrimonio minero con el antiguo distrito muchas gracias en este caso Antoni Ángel Pérez y Francisco Molina pero un agradecimiento extensivo a todo el colectivo por acompañar más a que la radio gracias