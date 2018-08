Voz 0563 00:00 de nuevo en esta semana nos encontramos con esos consejos y recomendaciones en materia de alimentación saludable es tiempo para ese espacio que abrimos a la nutrición de la mano de nutrir Sully idea su responsable de Lola Suarez muy buenas

buenos días bueno afrontamos

hemos espacio que dedicamos a la nutrición saludable durante este verano dos mil dieciocho lo hacemos encarando también hay que decirlo así la la recta final de las vacaciones toca volver y nos vamos a situar en ese momento complicado para muchos y muchas sobre todo cuando queremos retomar hábitos de de rutina también en lo que respecta a la alimentación sobre todo si queremos corregir lo que hemos hecho mal nos hemos esforzado desde la radio para que no se cometan errores nutricionales durante el verano pero seguro que alguno se ha escapado bueno la vuelta de de las fiestas de la Feria de las vacaciones es momento para

ya para volver a a una rutina

hay hábitos más saludables que hacer después de las vacaciones de la feria en el caso de Linares cuéntanos

pues sí es verdad que mucha pólvora con cierto exceso que pueden ser un aumento de peso bueno sí puede aumentar colas Terol triglicéridos entonces bueno por ejemplo el aumento de peso pueda va a suponer también que lo hueso pues tengan unos kilos de mantas también puede llevar algún problema asimila la cosa es que en esta fecha cuando ya han retomemos un poco nuestro a hábitos nuestro horario a la cosa lo que hayan ganado algo pues poquito a poco sin obsesionarse con medio un kilo un kilo semanal de media uno semanal sería la pérdida de peso o recomendable que saludable y entrar en dieta milagro dimito

ahora es que ya habla de que a lo largo del verano

entonces para por ejemplo además de el horario regula con una distribución de comida cual la moneda hablando durante el verano y cinco comidas al día efectivamente por lo menos en personaje tenga una diabetes diabetes aumenta incluso a seis con una Recino que siempre predominan mal los productos de la huerta vale porque cuando hemos salido o cuando hemos tenido comida fuera pues no predominan tanto estos productos entonces vamos Exactamente hay que procurar pues aquí predomine estoy sobre todo más similar a una dieta mediterránea aquí sería más productos del huerto y posteriormente vendría los productos animales y otro tipo de alimentos y la técnica culinaria pues va haber ahora una fecha donde no hay mucha gente que va a empezar a enmendar también por ahí bueno pues por ejemplo se refiere las

forma de costear los datos

no hay mucha gente que opina bueno pues a partir de ahora me hacer a la plancha Aíto va hay con un vuelta y vuelta bueno pues no lo más adecuado lo mejor es que haya variedad las comida a la plancha pues está muy bien pero tampoco eso es decir lo suyo es que estén combinadas con otra técnica otro ejemplo que pongo las barbacoa que en verano todavía está la estamos realizando durante gano lo ha

Aire Libre en campo o porque están prohibidas luego recordamos además esa prohibición se extiende hasta bien entrado el otoño hasta entrado el otoño dependiendo de cómo avancen las temperaturas pero bueno sí que las barbacoas predominan en parcelas privadas en casa si desea

he parado exactamente entonces la barbacoa las parrillas y todo este tipo de técnicas culinarias pero sí es verdad que hay que tener cuidado con abusar de ella porque en muchas ocasiones pues ya que Maíllo que puede aparecer que en algunas ocasiones es poco alimento sí sí que está cargado de una serie de sustancia cancerígena son en fin producido también cómo no se deben de tomar en cantidades ni en pocas es decir debemos de evitar su consumo y luego también tenemos por ejemplo va más

también depende de la barbacoa perdona Lola el producto que hagamos a la barbacoa no es algo hacer un buen filete de pollo a la barbacoa que que hacer embutido en su

también también pero luego por ejemplo pues mucha gente dice bueno podamos hacer verdura a la parrilla o a la barba en la barbacoa me hace una barbacoa saludable si estamos haciendo un alimento muy saludable pero el problema es que cuando no pasamos con esa técnica pues sí es verdad que ya digo no era adecuado tomar esas trilla o si purita vale que aparecerá alimentó y y luego alimentos de verano vamos a seguir tomando no porque sí pero también van a comenzar a venir alimentó también de septiembre como pueden ser por ejemplo la uva la pera manzana es Granada entonces bueno pues vamos también a ir incorporando estos alimentos de temporada que van llegas apostamos siempre por los

datos de temporada vamos a hacer uso de ellos porque además facilitan también la economía

efectivamente ella a nivel nutricional y la verdad es que están también un abanico mayo tenemos por ejemplo también hago mucho hincapié en el tema de hidratación siempre se ha dicho dos litro de Litri medio pero en época de calor dábamos de tal los dos litro y medio es verdad que aquí hemos dado alguna tipo de remedios para el que no les guste beber mucha agua lo que sea pero bueno otra ocio que sí bueno trae hoy por ejemplo las disfruta batido son batido de fruta a los cuales pues es verdad que añadir pues he traído aquí alguna Jan pero por ejemplo el melocotón que va lleva un poquito de cereal leche desnatada con lo cual un poco su composición tiene alimento muy saludable por ejemplo imbatido que va llevar pues zanahoria plátanos sandía y bueno de naranja el problema de tomarla a lo mejor a diario como hay muchas personas que empiezan a tomarlo llamo de forma muy constante pues que sí es verdad que van a llevar pues zumo la fruta que van a contener más azúcar entonces se aconseja que si tomamos este tipo debatida o poca el hagamos dentro de una dieta variada podemos incluir además picando le hielo y todo eso pues está muy fresquito doy entra muy bien hidra tan por lo tanto de una forma tamén por más es más divertida distinta también nombrar un poco en el tema de la hidratación por ejemplo cuando tomamos un helado o tomamos producto o comida fría pues la sensación si todavía más entonces es una de las cosas que la momentos de mayor mayor calor que temo muy sofocado yo entiendo Clooney lado un producto de este tipo puede refresca o creemos que es así pero lo suyo a estar constantemente hidratando no con agua o con otro tipo de líquidos tan el mediodía el gazpacho salmorejo bombín también no vale bueno el aporte es decir si yo por ejemplo hay día que no estoy tomando las paces no estoy haciendo mal abatido no estoy tomando una serie de alimentos mal líquido pues entonces todas esas día por supuesto hay que aumentar el consumo de agua voy a destacar también pues alguna alimentado en este tramo final del verano ya que por ejemplo puede nosotros hemos hablado del palo más dicho pan artesanal

el gran tan íntegra es exactamente

sí bueno remarca una cosilla que es verdad que el pan que se pide pues a él pagaba con tu ingrediente básico uno de ellos las masa madre uno de los ingredientes pueda que era verdad y así que cuesta mucho trabajo tenerlo y que bueno ahí está la panadería también con su masa made in poco tener en cuenta esto en verduras y hortalizas en general pues comentó ha dicho de temporada y fresca pero añade un acuse a general todo el alimento de Ben Nasser así Devine porque va a ser también vamos a comprar alimentar masa pero en el caso por ejemplo el calla es una familia o que viajen al extranjero en esos casos sí es verdad que se aconseja por está en el extranjero puede un poco más el consumo de productos masa por para que no haya un riesgo de intoxicación alimentaria estilo incluso el agua embotellada cuando estamos fuera cuando estamos aquí pues yo soy de las que digo que todo producto de temporada el respeto a la leche las derivado hemos nombrado a lo largo de todos estos programa diversa diversos alimentos pero es verdad que el leche y derivados entre un poco menos y ahora que este tramo final pues sí es verdad que los adultos deberíamos de estas tomando el producto derivado lácteo atado si hay alguien que hizo voy yo desnatada o semi semi desnatada pero los niños pues sigue recomendando producto entero los niños si necesitan esa cantidad de grasa de Fitero

el huevo cuánta cuánta cantidad y derivados

puede aproximar el niña ni cuatro raciones al día están en periodo de crecimiento de desarrollo por lo tanto era necesita los adultos pues ya se verdad que la recombinación una dieta mediterráneo dice detrás a cuatro semanal o y al día perdón en esa Treo cuatro pues habrá gente ideado pues yo me voy a tomar la cuatro como los niños y adolescentes que con tres vayan bien también depende un poco de ese alguna patología asociada a nivel ocio entonces también podría ya digo que el adulto puede Tommasi cuatro sin problema

hemos

el huevo por ejemplo que habrá alguna vez y del tema por el huevo si hay que tener cuidado en cierta día de más calor sobre todo si por ejemplo transportando ciertas comida y por eso pues el huevo pues podemos hacer ciertas tortilla de podemos hacer algunas preparaciones pero va a ser más con la Wii vino porque es verdad que vamos a evitar a esa contaminación hice intoxicación

vamos a procurar tomar huevo cuando vayamos a consumirlo inmediatamente

la mente y luego si por lo que sea portada pues siempre por supuesto contamos con una nevera en finca que hay que tener unas medidas de seguridad los dulces cavas hemos hablado de IU por Dulce haber prefiero el cacao que es antioxidante es verdad que ha dicho que de chocolate negro preferiblemente siempre que vaya ya digo acompañado con algo más tipo yo por ejemplo dice trocito de pan integral más si fuese una ingesta de merienda o de media mañana lo que sea pero bueno también hay que decir que chocolate tiene una serie de grasa tampoco pueda estar haciendo y por eso se pide variedad en toda la ingesta para que no entremos la monotonía por lo tanto ya no entremos a está tomando los mismos nutrientes repesca lo snacks saludables que también ha hablado aquí bueno pues se habló por ejemplo de verduras hortalizas troceada que tanto impacto más pero el tema también fruta pero es verdad que a la larga cuando van pasando los días no podemos cansar con este tipo de producto entonces hay también muchísimas receta muchísima elaboraciones por ejemplo la helado saludable eh pues a lo mejor teniendo su si uno molde

aunque en casa pues sí que podemos

con sandía hay muchísimo tipo pero bueno yo he traído aquí algunos que además donde la asociación cinco al día

es un ejemplo de lado sonido

la sandía va llevar zumo de limón ir a añadir días Mora bueno pues un un helado la verdad muy refrescante tiene además productos rojo y tiene vitamina C por lo tanto era producto arrojó hicimos que también podía ser antioxidante y evitar el envejecimiento ser fotos protectores entonces bueno pues sería una otro que traigo al melocotón con naranjas de zumo son cuatro melocotones y un zumo de naranja todo ese va a él hubiese añaden en el molde bueno pues y sería un ejemplo de posibles NASA Abdul saludable

Igor es ejemplo vamos a despedir este tiempo de de información nutricional algún consejo rápido a modo de conclusión porque hay que recordar que que este espacio termina hoy coincidiendo pues casi casi con con el final de las vacaciones para muchos pues aconsejan nutricional

es que sigan una alimentación variada saludable equilibrada y sostenible mientras que mantengamos a cuatro carácter ética perfectamente

pues nos quedamos con con ese con el resto de consejos que durante todo este el verano desde nutrir su le nos ha acercado la experta en nutrición Lola Suarez a quién esperamos en próximas entregas de aquí en Radio Linares Lola Suarez muchísimas gracias