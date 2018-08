Hoy por Hoy Matinal Linares

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 2 00:12 hoy por hoy la comarca norte Rocío López

Voz 3 00:18 qué tal estaba buenos días tiempo ya para la actualidad más cercana en este martes veintiuno de agosto despierta el Linares con cielos despejados y vertidos de dados que a esta hora se registra en el centro de la ciudad en una jornada en la que el tiempo va a seguir estable luciendo el sol en esta zona de la provincia de Jaén las temperaturas en valores muy similares a los del día de ayer con máximas que rondarán incluso podría superar los treinta y seis grados

Voz 2 00:42 mínimas de nuevo de veintiuno comenzamos

Voz 4 00:47 el comité de empresa de Adif en la provincia sigue en la lucha el retorno con carácter temporal de la línea Madrid Granada no servirá para acallar las quejas ante la situación de aislamiento ferroviario que según vienen denunciando padece la provincia de Jaén entienden que el retorno temporal de esa línea con paso por la esta eh Linares Baeza y que va a devolver las comunicaciones por tren con la provincia granadina no es suficiente para revertir la situación en este sentido siguen programando acciones como una próxima reunión solicitada con la subdelegada del Gobierno en Jaén el presidente de la Diputación Francisco Reyes en la que muy especialmente se pretenden pedir explicaciones acerca del destino de enero que se viene presupuestado para el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias en este territorio cantidades que año tras año no se ejecutan según denuncia desde el comité Luis Marín

Voz 5 01:41 de qué va muy en plan bastante fuerte bastante fuerte pidiendo y exigiendo responsabilidades tanto política y al Ministerio el porqué de de mil novecientos noventa y dos cuando se traspasa todo el grueso de la circulación en la provincia de Jaén y en otro ámbito nacionales porque nosotros defendemos la convenciera dónde están esos dinero los presupuestos generales del Estado de la conservación y mantenimiento donde están donde están porque no se ven made in este comité estamos dispuesto a llegar incluso a lo jugado así que denunciar el porqué no sea ni en conserva esa infraestructura y el qué no se han mantenido esos dinero ya dónde están eso dinero porque la consecuencia hay las

Voz 4 02:23 desde el comité de empresa de Adif en la provincia insisten en reivindicar una red de Cercanías que vertebre las comunicaciones entre estaciones quién mansas al mismo tiempo lamentan el escaso impacto de las acciones planteadas por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril también la falta de implicación que atribuyen a la parte política

Voz 5 02:41 qué ha pasado en Granada en Granada pasado de que la la ciudadanía con el tema del TPS Si el encuentro allí un problema la ciudadanía responde y sale a la calle e un bien muy bien pues lo ciudadano nosotros aquí somos un poquito más pasivo es cierto que nosotros tenemos una parte de culpa cuando lo ciudadano de cualquier parte no se movilizan pero en Granada pasó otra cosa diferente cuando vieron la movimiento los políticos echaron a la calle y se pusieron al frente movieron lo hilo Inma hubiera lo a Akin Gem no pasa eso Akin Jaén no han dado solamente lo que dices tú de la plataforma efectivamente si monta se hace bien en algún alcalde sale la foto tengo que no han aportado nada solamente salir en primera plana

Voz 4 03:31 son las siete y veintitrés seguimos

Voz 4 04:10 más asuntos Acción Feminista y Linares diverso patrullarán por la Feria de San Agustín para combatir las agresiones machistas y también las que sufre el colectivo LGTB Hilla son más de cuarenta las voluntarias que esa suma a esta iniciativa portarán brazaletes morados y de Arcoiris para ser fácilmente identificados ante las personas que en cualquier momento puedan sentirse amenazadas además también se encontrarán en un punto fijo el punto morado que está a la espera de ser ubicado allí podrán apuntarse más voluntarias voluntarios a lo largo de la feria acudir en caso de necesitarlo o pedir información María Lara desde el colectivo Acción Feminista cuenta las claves de esta propuesta

Voz 7 04:48 sí bueno esto es el café no ha hecho ya casi todas la Feria de Andalucía además con el mismo fuéramos a todos de punto morado sea una Iniciativa Feminista que intenta pues de hacedor era hasta ahora espacio de ocio donde cada como son los casos donde hay Grecia como o acoso era un poco de seguridad defendiendo un poco antes nos ha dado otra hay extraer en modo de brazalete morado para ayuda hacia atrás mujeres puedan necesita han hecho hoja eh ambientada en esta noche de feria se la verdad que era una gozada Bonnie ETA es corto de eh es da el solidaridad entre entre la boca era yo creo que de verdad sea así que poco a poco pueda ley eliminará esta lacra en detrás de de asuntos

Voz 4 05:37 ha registrado un nuevo caso de envenenamiento canino el Linares los hechos ocurría a finales de la pasada semana en la barriada de La Paz afortunadamente la vida de la mascota se ha podido salvar gracias a la rápida intervención de esos dueños el perro tenía vómitos constantes y malestar generalizado síntomas similares a los que sufrieron otros animales en la zona de la barriada de la andaluza la colonia del Sol rápidamente fue trasladado al veterinario que traza a través de un tratamiento especial pudo recuperarlo dándole el alta este pasado sábado Lidia Martínez Rico explica que aún tiene secuelas pero pueblo sin que así se llama la mascota ha podido salir adelante

Voz 8 06:14 no en claramente la envenenamiento no cesan de toda una persona que sea sigue por qué razón bastante enfermo por suerte por lo antecedente en el barrio lo hemos pillado tiempo ya hemos sabido cómo ataca la situación pero no pesa quince horas sigue el empeño de cine

Voz 9 06:30 se puso malo enviarle

Voz 8 06:32 si no paraba de vomitar en la mitad estuvo toda la noche vomitando y malo el sábado por la mañana lo ha llevado al veterinario creíamos que era estomacal pensamos también en el veneno pero no creíamos que no podía hacer llegar tenía afectado hígados riñones le han dado el alta veterinaria escena dieron este mismo sábado por suerte parece que no le ha quedado ninguna secuela al menos de momento porque el riñón se quejan un poco pero como rápidamente supimos lo que era pueden ha tenido suerte también Prokom perro muy grande que vencen veinticinco Nilo entonces cree que ingirió poca cantidad si decisión perro más pequeño estuviesen muertos

Voz 4 07:06 la familia de esta mascota cree que detrás de este nuevo caso de envenenamiento pudiera estar la misma persona que provocó el fallecimiento de otros perros recientemente por eso los vecinos de la zona están en la alerta y se han organizado para vigilar que nadie deposite este tipo de sustancia una acción que recuerde está penada por la justicia continuamos

Voz 4 08:02 el Colegio de Educación Infantil y Primaria Santa Ana se incorpora al plan estratégico de desarrollo de las lenguas de la Junta de Andalucía lo hace convirtiéndose en uno más de los ciento quince centros bilingües con los que ya cuenta la provincia de Jaén con este proyecto el Gobierno andaluz pretende adaptar la enseñanza de las lenguas a la evolución social cultural y laboral del mundo en el que los alumnos van a tener que moverse para ello es necesario un profesorado competente en la materia para mejorar sus competencias en este ámbito los profesionales de la enseñanza van a contar con estancias de inmersión lingüística en las que participarán más de treinta docentes Yolanda Caballero delegada provincial de Educación el plan estratégico de desarrollo de la lengua

Voz 11 08:43 dos mil dieciséis dos mil veinte pretende transformar la enseñanza de lengua extranjera adaptándola a la evolución de este mundo global en el que iba a tener que desenvolverse el alumnado se apuesta decididamente por el bilingüismo por la implantación del aprendizaje de lengua en la enseñanza obligatoria por la metodología innovadora por la difusión de buenas prácticas ahí por la formación continua del profesorado

Voz 4 09:05 para continuar fortaleciendo la enseñanza de la lengua extranjera siete institutos de educación secundaria de la provincia Habana realizar intercambios escolares entre ellos el Instituto linense Reggi a este España terminamos con deporte plata para Pablo Sánchez en el Europeo sub dieciséis de baloncesto setenta setenta y uno fue el resultado de la final disputada por la selección española a donde este linense ejerce como base finalmente se colgó la medalla de plata junto al resto de sus compañeros jugó los minutos más importantes de un encuentro que Pablo Sánchez relata de esta manera

Voz 12 09:37 heridas de difícil porque

Voz 13 09:40 sí ya tenía la primera unos ver siempre para el final

Voz 7 09:42 yo no lo vamos a viendo que era la primera

Voz 13 09:45 qué vamos a al fuimos lo que pasa es que no hicimos nervioso cuando entonces ya

Voz 14 09:48 como lo que lo pillaron la matrícula ya