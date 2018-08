Voz 1 00:00 continuamos en Hoy por hoy Linares Comarca Norte en esta jornada en la que vamos a tomar el pulso a la situación que muy particularmente a ese vive en el seno del partido socialista después de los acontecimientos que derivaban o que han derivado en la crisis interna la que venimos asistiendo en los últimos meses que se desató Ava con la elección como secretario general de Daniel Campos Se sustituyendo a la anterior a Juan Fernández tras eso la expulsión de el Partido Socialista de Juan Fernández el alcalde de Linares y tras ello también la renuncia en bloque de los los concejales socialistas al frente de sus delegaciones de área en el Ayuntamiento de Linares una crisis eh que como vemos también han salpicado al consistorio Linares linense hoy queremos hablar de todo ello toma el pulso a hacer balance de situación junto a miembros de la ejecutiva del partido socialista el Linares están con nosotros aquí en los estudios Manuel Sáez Javier Perales Francisco Mañas muy buenas bienvenidos

Voz 2 01:06 bueno lo primero de todo

Voz 3 01:08 la pregunta que está en el aire que está en la cabeza y también en la boca de muchos ha trasladado el Partido Socialista un problema interno al Ayuntamiento de Linares

Voz 2 01:20 bueno yo creo que nos atrae el partido socialista no ha trasladado ningún problema al al Ayuntamiento de Linares habría que preguntarse quién quiere o quién le viene bien que te te problema se traslade a al Ayuntamiento de Linares el Partido Socialista lo único que ha hecho es proceder como como tiene que proceder nosotros lo a raíz de de cambiar la ejecutiva el pasado diecinueve de noviembre y tener tener un nuevo secretario general de una comisión una nueva comisión ejecutiva por lo que tratamos de hacer empezar un nuevo trabajo y ese trabajo conlleva pues una obligaciones que entre ellas está la de la de visitar todo el trabajo que se había hecho por la anterior durante la anterior Ejecutivo ahí pues la anterior estructura de del partido esto lo que a lo que lo que nos lleva o comprobamos que todo no se ha hecho bien bueno y ahí hay un militante que la singularidad que tiene que el señor alcalde de de aquí de eliminar militante más que nosotros consideramos militante más pues a través de un expediente que resuelto Madrid el posado han sido expulsados hubiese sido otro militante puede este problema se hubiese quedado en el seno del partido se hubiese quedado eso hubiese subsanado con una pulsión sólo y exclusivamente de de un militante pero claro como de Huelva es la causa de que este problema se traslada al Ayuntamiento de de Linares que te militantes en el casa

Voz 3 02:48 porque ahora este expediente por qué no antes que responde a una trama orquestada de este altas esferas del Partido Socialista tal y como tal y como indica el uno de los afectados por ese expediente recordemos que han sido dos los militantes del Partido Socialista de Linares expulsados Juan Fernández Juan Sánchez el anterior secretario de Organización Juan Fernández ese defiende diciendo que este expediente esa expulsión del Partido Socialista atiende a una trama orquestada desde el Partido Socialista por su posición crítica a a la Junta de Andalucía ante reiterados incumplimientos con la Ciudad de Linares

Voz 4 03:34 pues hemos tenido mala suerte lo que debía es un proceso natural se ha convertido en un problema para los ciudadanos de lo cual tenemos que pedir perdón no hemos hecho sino llevar a cabo verticalmente de abajo arriba las resoluciones que que no os decía a ver el cambio desde que secretaria general complacencia que ocurre que en consecuencia se ganaron las elecciones y en consecuencia se tiene que revisar como bien dice Javier se tiene que revisar porque no te puede hacer

Voz 5 04:08 eh

Voz 4 04:09 de acreedor de la gestión que viene dada por otra persona cuando aparece el tema de que hay otro tipo de que la cuenta que sean sean presentados dentro del partido no corresponde con la realidad nosotros no podemos asumir ese hecho porque estaríamos hecho hecho estaríamos haciendo cohecho en consecuencia económica vemos esa irregularidad de que no son agradables para nadie no son agradables para nadie repito no tenemos más remedio que ponerlo en manos de una auditoría externa con el fin de que se aclare una vez dicho hecho eso pues se eleva al orden superior poder nosotros no corresponde tú piensa que hay ciento veintiuno personas que votan a favor de una nueva ejecutiva que queda motivación será distinta pero el caso B que tenía una gana de caminar entre la realidad y no contra nadie sino por el bien del partido en consecuencia es como Sasser vamos a poner en el órgano competente que tiene que resolver eso yo no he competente tres de agosto no tiene nada que ver con la dinámica interna del partido hace una resolución esa resolución dice KO en un principio cautelar de una manera definitiva que existen esas irregularidades contables e irregularidades contables afectan a lo militante que dada la importancia que tienen eso militante pues tiene una trascendencia en ningún momento Isabel I no era la más adecuada a los tiempos que eran vamos ha actuado es es que no hemos hecho nada extraño simplemente cumplir porque somos una organización que eso debía de saberlo mucha gente que estamos inmersos el derecho y deber de una realización y en consecuencia hemos actuado no hemos oído ni con mejor Nickon peor mala fe simplemente que no podríamos asumir algo que no era nuestro eso ha hecho que nueve bueno colación para político es lo que es lo que estamos señalado hablaremos de otras cuestiones por supuesto nadie se hace el harakiri por hacerlo pero por encima de todo pese aquí SPS quizá la decencia organizativa el acercamiento a la verdad a la posible campaña de humo que ese talante porque

Voz 2 06:29 una de las cosas que tenemos que dejar clara como bien ha dicho Paco que no sólo llama actúa nosotros cuando los adquirió la responsabilidad de la Comisión Ejecutiva local este equipo de de compañero compañera de partido estamos algunas cosas que pusimos en manos de una auditoría externa como no podía ser de otra forma que no hiciera nuestro este informe contable para saber cuál era la situación real del partido porque no era en la que no estaban presentando bueno es otro por otro lado como bien ha dicho Paco los tiempo no acompañó los tiempo no ha acompañado esta Dama ocho meses de unas elecciones municipales sabemos que esto puede conllevar puede a un que no a nosotros salgamos afectados de ETA de esta de esta cortina de humo la llamado la llama pues yo lo llamo ruido de intentar hacer mucho ruido contra el Partido Socialista ante una tú que ha hecho por el cual no podía mirar hacia el lado la nueva comisión ejecutiva provincial y local no no puede no puede hacer otra cosa que asumir su responsabilidad y cuando se detecta una una infracción a poner en conocimiento de los entes superiores nosotros lo que lo que lo que hemos hecho es lo que tenemos que hacer nosotros yo sé que en política muchas veces emiten los tiempo en política asimilen cuáles son las consecuencias pero nosotros no estamos aquí para para di tiempo político Donoso estamos aquí para hacer el trabajo encomendado por lo lo militante iraquí la compañeras que no que votaron a esta Comisión Ejecutiva Local de acuerdo con con lo con lo que viene nuestro estatuto procede es como sucedió y no podemos mirar si esto no va causando de Gates si esto va a repercutir sobre sobre nuestra imagen como partido dentro de la ciudadanía el puesto que una cosa que también es esta secta llevándose está intentando llevar a la opinión pública la división que hay dentro del partido cosa que que no es cierta es totalmente irreal el partido está más unido que nunca partido de la Comisión Ejecutiva está súper unida en la comisión ejecutiva ahora en agosto donde han ido la totalidad de los miembro de esta comisión asambleas llana partido vivo una sede que se está renovando que ETA físicamente osea que hay un partido unido ha impartido que está haciendo las cosas como tiene que hacer si esto ha repercutido sobre sobre el Ayuntamiento va a repercutir sobre sobre la ciudad la ciudadanía pues como dice Paco perdimos pedimos perdón pero cuando hay que hacer las cosas hay que hacerlas hay muchas veces no hay no hay que valorar cuáles son la las repercusiones políticas que pueden tener alguna acciones creemos que ha acabado

Voz 4 09:11 han tenido los cuidados y lo ha huido como yo como dice Javier el humo al final se disipa y una vez que se clarifica las cosas se sabe que a ha actuado en base a la legalidad vigente con todas sus consecuencias e tanto interna cuando en su momento no con esa disculpa a un ciudadano nosotros no hemos venido a ocupar por otro Nani somos medio que vemos nada a nadie no tenemos donde él no muerto yo otro profesionalmente muchísimas cosas simplemente hemos venido a echar una mano en en base a nuestro candidato

Voz 5 09:53 eh eh

Voz 4 09:55 a esa posible a nuestro candidato ITA claro que para nada para nada para nada vamos a plantear otra historia porque debemos de construir que se que junto a Dani Campos nuevo equipo que se cree una vez pasado esta travesía del desierto que no ha venido opuesta impuesta por nosotros sino porque la circunstancia que nació Ruby de eso ni ha muerto ni iba está entra al ostracismo durante dos legislaturas en nada de eso tenemos un equipo preparado que tenemos que actuar

Voz 3 10:31 pero son conscientes de del coste electoral que para este partido para el PSOE de Linares se puede suponer esta crisis

Voz 2 10:40 bueno eso eso se verá en las elecciones municipales del año que viene nosotros el coste pues será asumible si lo hay nosotros no estamos tan seguro que pueda pueda repercute tiene un coste lectora que que venga negativamente a nuestro partido o que o que nuestro partido vaya a tener un déficit de apoyo de de no ciudadano de Linares no son entendemos que y la visión que le queremos va a la ciudadanía que nosotros hemos hecho algo que muy difícil asumir sea nosotros hemos detectado una irregularidad ya hemos puesto en conocimiento de que tenemos que ponerlo él lo único que hemos hecho nosotros hace yo quiero retrotraer me ha al año pasa o hace a mitad del año pasado había un germen en la ciudad en la que todo el mundo estaba de acuerdo en que en que no se estaba haciendo bien las cosas la alcaldía sea había un grito unánime que desembocó en una manifestación y ahora parece ser que el gran problema es que no sea otro nosotros habló fuera del expediente el Partido Socialista Obrero Español de aquí de Linares lo que hemos hecho con el cambio de secretario general en nuestra organización es como un pequeño golpe de Estado un proceso democrático nosotros tuvimos una asamblea el diecinueve noviembre una asamblea ordinaria porque quise han dicho mucha mucho falsedades que incluso se había montado una asamblea extraordinaria para quitar al anterior secretario general alcalde de Linares es totalmente falso nosotros en los tiempos en los que se conoció a raíz de la de las adquirida secretaria general Pedro Sánchez a nivel a nivel federal pues tenemos otra asamblea nuestra Asamblea Ordinario en esa asamblea setenta y cinco por ciento de la militancia el setenta y cinco por ciento de la militancia vio que la mejor opción para el PSOE Linares era que encabezaba este proyecto Dani Campos sólo y exclusivamente y quien quiera ver otra cosa que no lo ve parece que que a todo el mundo le gusta la democracia hasta que se topa con ello fue un acto democrático donde había otro candidato que no tenía los apoyos suficientes para presenta Si retiró su candidatura sólo y exclusivamente eso cuando esta Comisión Ejecutiva local coge este proyecto lo lo único que hace es poner en marcha el nuevo proyecto con las decisiones tomada y consensuada por el la nuevo la nueva comisión ejecutiva lo único que hace esta comisión ejecutiva trabajar no podemos nosotros entrar en es que esto no va a hacer que no merme nuestro nuestro nuestra capacidad de de de a coger voto de votos en las próximas elecciones municipales no eso se verá y la ciudadanía yo creo que hay mucho ciudadano porque yo yo yo hablo con mucha gente y hay mucha gente que que no lo que parece sorprendente que un partido que un partido político sea capaz de no denunciar sólo lo que está pasando los partidos lado en las casas de de colindantes sino que sean capaces de sacar a la luz pues cosas que pasan en su propia casa porque todo el mundo sabemos lo que lo que pasa en nuestra casa pero muy pocos somos somos los valientes que somos capaz de demostrarlo

Voz 3 13:58 rápidamente era necesaria la renuncia de los concejales socialistas a sus delegaciones de áreas en el Consistorio a ocho meses de las elecciones

Voz 2 14:06 una renuncia que por cierto

Voz 3 14:09 en un caso concreto el de Carmen Domínguez

Voz 2 14:12 el va más allá y renuncia a su acta

Voz 3 14:14 de concejala no sólo a nosotros competencias

Voz 2 14:18 bueno lo de lo de la renuncia de lo de los concejal pues fue una decisión unánime que cogió la comisión ejecutiva local como no puede ser otra forma nosotros lo que hicimos fue en una reunión ejecutiva para aprobar una de medidas atrae a raíz de esta resolución de expulsión de de Juan Fernández de del partido por esa singularidad que que decía antes no militante El alcalde de de nuestra ciudad entonces lo que está claro que si nosotros tenemos un expediente que expulsa a un militante a alcalde nuestro partido nuestro grupo concejales no puede trabajar con ese con ex alcaldes su podrá ser entendible lo menos podrá ser mejor explicado peor explicado por el grupo municipal o por la la Comisión Ejecutiva local pero el hecho no tiene otra lectura sea nosotros no podemos estar en un equipo en el que esté comandado por una persona que ha sido impulsada por alguna irregularidad y algunas cuestiones que van en contra del Partido Socialista Obrero Español eso era un hecho un objetivo sea al final nosotros no podemos estar trabajando y apoyando a a un alcalde que ya no adscrito a ningún partido ante lo era nuestro partido

Voz 3 15:38 en una concejala que no comparte procedimientos y en ese caso lo apuntaba Carmen Domínguez ha decidido renunciar a su acta como edil en el Ayuntamiento de Linares

Voz 2 15:49 bueno Carmen Carmen ya digo su su explicaciones yo creo que esa esa una pregunta que se les debería hacer a Carmen porque no estaba de acuerdo con una resolución de Ferraz no no lo no no lo no voy a entrar a valorar porque una decisión muy personal lo que si entro o podemos entrar de esta comisión ejecutiva a valorar como se ha hecho sea Carmen se presentó por un partido el Partido Socialista tenía un acta de concejal que pertenecía al que había que la cantaba a raíz de pertenece a un partido y Carmen nunca se dirigió a la Comisión Ejecutiva local a decirle lo a decirle que iba a dimitir sea en sus declaraciones dijo que ya se lo había consultado a Juan se lo había dicho juegan Juan era la primera persona a la que le había dicho que que iba a dimitir no lo compartimos no entendemos por qué tiene que darle explicaciones una a una persona que no de su partido por la que no treinta eh esa esa esa concejalía pero bueno la explicación de por qué ha dimitido y cuáles son la la las causas de esta de esta decisión creo que son muy personales deberían pregunta

Voz 4 17:00 ya hay un reconocimiento explícito de no la de la no autoridad en consecuencia de la propia ejecutiva cuando tú deja un cargo en nombre de un partido no habla con ese partido cuando ha sido una resolución de un organismo que posiblemente te va a poner o ya te ha puesto como asesora del mismo ya te ha puesto como asesora del mismo ir actúen encontrar

Voz 2 17:27 ver

Voz 4 17:28 no tiene sentido es que va a incidir es una cosa que la persona individualmente son muy válidas y aportamos nuestro valores pero con una asumimos la responsabilidad de estar introducida en una urbanización tenemos que acapara acatar todos los elementos osea Si la organización me beneficie la organización es buena por arte de lo que en un momento determinado cambian las tornas democráticamente ya esa organización no vale ese principio que aquí se está haciendo daño es el principio que tenemos que tener muy claro que había una lección a que ha ganado una persona que en una nueva ejecutiva que se ha respetado hasta al final como alcalde Iturra Se rompen las reglas de juego yo no sé cómo llamarle eso aprendida de no sé qué pero qué está claro que por encima de una de una persona en un Estado de Derecho toda la urbanización todos estamos sometido a esa organización se llame Paco maña au sería mejor

Voz 3 18:33 han tenido los expedientados en el marco de este proceso abierto en el seno del partido socialista margen de Defensa lo lo han tenido han tenido margen para explicarse en el seno de la Asamblea del PSOE del de Linares el alcalde Juan Fernández denunciaba que esto no ha sido así E incluso por ello pedía un cara a cara público

Voz 2 18:55 no

Voz 3 18:56 con miembros de la ejecutiva con miembros de del grupo de concejales socialistas

Voz 2 19:00 bueno lo de lo del cara a cara yo entiendo que que amaba vamos no vamos a convertir esto en un en un circo teatro bastante ya hace poco me comentaba un compañero que que ya los pleno casi por su parte se están convirtiendo yo no estoy asistiendo los pleno como como público pero bueno se están convirtiendo casi tiene eso y no vamos no vamos a entrar a ese tipo de juego que que ve en cuanto a que no se le ha escuchado

Voz 6 19:26 no sea aquí se refiere sea en el expediente en la resolución del expediente ahí

Voz 2 19:31 nosotros que hemos estado presentes en todo en todo el proceso en el proyecto de procedimiento ancho todo las alegaciones Can crío no se han hecho tantas han hecho tanta legal

Voz 6 19:42 Irene que en el mismo expediente se dice que se de

Voz 2 19:46 mal alegación presentada que no ha podido transcurrir enriqueció con lo cual se desestima la alegación presentada que un informe que se desestima la la la alegación presentada que el alegaciones referidas son de séptima por eso en el mismo expediente viene a decir después de tantas alegaciones que se puede pretender además literal pudiendo pretende ser una maniobra dilatoria por parte de

Voz 6 20:09 el expedientado Cy sea él el que resuelve el expediente que

Voz 2 20:13 cree que es San hecho tantas alegaciones una persona que dice que no nos no se ha podido defenderse San hecho tanta alegaciones que lo trata o Eddie dilatar este proceso para llevarlo al tiempo en el que en el que estamos en el procedimiento dos gratifica les a las que no han acudido a la que han dejado a las tutorías al secretario sentado en la sede más de cuatro horas cada día esperando dos testificales Hinault

Voz 4 20:41 ah sí

Voz 2 20:41 tímido con lo cual si ahora quieren hablar que suba y hablen con la Comisión Ejecutiva Federal la que resuelto sea la Comisión Ejecutiva local y el peso de Linares lo único que ha hecho trasladar esto a la Comisión Ejecutiva Federal la Comisión Ejecutiva Federal resuelto expedientar lo pulsando sí tienen un creen que tienen todavía algo que decir después de todo la alegación al alegaciones que después de darle este pequeño tobera atención diciendo que están intentando y están pretendiendo dilatar el proceso por parte de atentado por suban a a la Comisión Ejecutiva Federal que suban a Madrid y que quién allí todo lo que creen que no han podido explicarla a ello durante todo el proceso

Voz 4 21:24 en un momento en el tiempo que se ajuste a tiempo electorales es un problema de deslealtad e incluso la propia organización os voy a ser muy claro si esto era un problema interno hubiera claro mejor es ese dilatado en el tiempo de porque yo tengo pretensiones que ya no van con mi organización ya no hay conmigo organización teóricamente les tengo que hacer daño y el Partido Socialista Obrero Español es muy serio en estas tema que ella llevaba más de una centena de año para que se ponga en jaque por una intereses particulares no lo nido voy a valorar pero dilatar en el tiempo al menos orgánicamente por el bien de la ciudadanía delirantes porque nadie es imprescindible podía que nadie es imprescindible y que todo se fue se resuelve en equipo y con persona válida en su área si tú lo dilatan el cien por porque tiene una clara intención por lo pronto y para que lo sepan todos los compañeros y de otro que teníamos que está unido que que no hay ninguna ruptura hay una mala intención llámale como se le quiera llamar porque la dilatado para ella llegar en casi un periodo de de ingobernabilidad a siete meses de unas elecciones con los problemas que tiene Linares

