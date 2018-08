Voz 1 00:00 hoy un poquito más tristes de lo habitual porque acaba esta sección de recomendaciones de aprendizaje de lectura que hemos llevado a cabo durante todo el verano de la mano de Javier Soler desde papelería entre libros hemos hablado de diversidad de temas autores de géneros de lectores hemos hablado de muchísimas cosas yo hoy para ponerle fin la guinda en nuestro pastel unos hablar de la novela histórica un género sin duda didáctico entretenido y muy llamativo muy buenos días Javier

Voz 3 00:34 cuando una hoy hablamos de novela histórica si eh

Voz 2 00:38 hoy he cogido algunos títulos de novela histórica yo no soy un gran lector de novela histórica de vez en cuando leo algo pero de no artimaña Cio poco lo que sí es verdad que recogió en lo que más me ha llamado la atención entonces bueno vamos a empezar por quizá a la época medieval

Voz 2 00:58 de entre la novela histórica que donde más éxito y quizá es lo que suscita entre los lectores ídem de lo que el últimamente de de novela histórica medieval es seleccionada el monasterio de Luisfe eco en la tercera parte de una trilogía que que bueno es curiosa la primera parte se titula El Castillo la segunda la ciudad y la tercera el monasterio son bueno son tres partes son novela independientes la primera el castillo habla de la construcción de Castillo

Voz 4 01:30 bueno a una novela medieval un poco

Voz 2 01:35 luso normalmente se echa mucho se echa mano de la de la Reconquista esta no establece la construcción y un poco de la intriga entre entre no entre con el enemigo sino dentro del propio bando en la ciudad es una novela es un thriller una novia la policía ha pero bueno también situaba en la Edad Media Yeste del monasterio pues bueno también tiene a una novela de intriga puedo puede recordar un poco a a a nombre de la rosa bueno Ana en esa onda novela medieval de intriga media rigor he cogido uno que mire llamó la atención el la contraportada un poco leí un trozo y me pareció muy interesante el título del bisonte el autor Antonio Pérez Henares bueno hablan poco sobre la coexistencia entre esa piel neandertales como es lo que provoca la desaparición de de neandertales está muy documentado o sea realmente la historia es un enigma hay hipótesis y suposiciones pero realmente saberse Nos esa bueno él ha echado mano de de todas estas suposiciones para recrear no sólo la época y cómo se vivían en aquel momento sino un poco pues bueno hacer una afición qué fue lo que provocó la desaparición de los neandertales que aún una historia interesante y bastante apasionante para los amantes de la prehistoria cogido otro el Rey medio ahogado de bueno la autora irlandesa así que saber leer el nombre línea tú has tus que Ike arribó algo así ha cogido una era una saga de vikingo y quizá también por desconocimiento por parte de de esta época hay directa gente quizás lo que más llama la atención no habla de un total de aunque que fue la mano derecha del primer el Rey de Noruega se basa en un personaje real desde la la saga islandesa la la la leyenda que componen esta saga bueno reconstruye de alguna manera a los comienzos de esta dinastía noruega y luego he cogido uno de de novela histórica más actual el libro salió hace ya un tiempo

Voz 2 04:13 recordarlo para que no se olvide el último paraíso de Antonio Garrido y Antonio Garrido un autor de Orense que ganó con este último paraíso el premio Fernando Lara uno de los grandes premios literarios mi hijo lo recomiendo para todo aquel que no lo haya leído que lo lea que es un paisano nuestro escribió una gran novela y que fue premiada Ikea una novela muy interesante habla de de mil novecientos veintinueve en el crack en ciudadano estadounidense emigran a la Unión Soviética pensando que aquí había trabajo que allí se iba a crear un mundo nuevo Ita buenos encuentra una realidad bastante cruda y el protagonista de esta novela pues había trabajado en una factoría de la Ford en una fábrica de coches como allí se encuentra con que están queriendo industrializada Rusia pues bueno no hacen encargado de de una fábrica de coches pero en verdad es un un encargo envenenado puesto que lo que les mándame espiar determinadas cuestiones que pasa en esta factoría y bueno el personaje acaba metido en una enredo bastante complica a mí también retrata una época interesante no es la época en que la construcción de la Unión Soviética por todo el fondo político y de intereses creados y todo todo lo que había en ese momento

Voz 3 05:33 sin lugar a duda esta este tipo de de lectura de novela ayuda también a

Voz 1 05:39 aprender nuestra historia muy importante para saber afrontar las cosas que nos pasan hoy en día no

Voz 2 05:46 si la la verdad la novela histórica realmente interesante porque era una forma de aprender Historia pues bueno de una forma lúdica y entretenida si bien a veces que ten en contra pero critica la novela histórica porque hay mucha afición con lo cual no son rigurosas yo realmente el el la mayoría o actualmente es la material la novela estéticas sí que está muy duro

Voz 4 06:13 mentada los autores no arriesgan a poner patrañas no

Voz 2 06:20 bueno es siendo un poco exigente sí que encuentran novela que yo tiene un fondo histórico y veraz interesante y que luego bueno pues está siempre acompañada de una intriga a una forma de de a prender por ejemplo los de Luis fuego una de las cosas más interesantes de lo que habla es de la forma debida de la Edad Media por ejemplo entonces interesante ver cómo vivía la gente como como se la llama porque muchas veces el pasado lo vemos cómo tan oscuro negro entonces bueno cómo salían adelante con pues bueno hay formas no la gente yo creo el

Voz 4 06:53 el mundo de que el mundo

Voz 2 06:55 humanos no hemos buscar la vida para para mañana ya interesante ver cómo en distintas épocas de de la historia pues cómo se vivía como como era el día a día en el fondo no y que también interesante saber no solo lo ha hecho los grandes hechos históricos sino cómo era el día a día de de una persona pues bueno en la prehistoria en la Edad Media o en en el principio del siglo XX como en está de de lo estimo Paradiso

Voz 1 07:21 suelen ser unas lecturas amenas o por el contrario el lector tiene que estar interesado en la historia para poder disfrutar de este tipo de libros no generalmente yo creo que sí

Voz 2 07:30 en en o por lo menos lo que yo he leído

Voz 2 07:34 en lo que la referencia que tengo la novela histórica actualmente goza además de de autores como con mucho con mucha inteligencia a la hora de construir trama de darle forma porque muchas veces la estructura de la novela es muy importante como te puede ir enganchando como te puede llevando un capítulo tras otro para que acabe leyendo mil páginas no hay que hay que detener técnica y hay que saber hacerlo porque sino como tú dices podría ser un aburrimiento a mitad de libro dice mira lo voy a porque proyecto es insoportable sin embargo esa parte técnica de como de la construcción de de lo que es la arquitectura de la novela lo autores de novela histórica quizá es donde más y mejor trabajada está para mantener la atención para mantener la atención del lector no durante pues no sé son setecientas y pico páginas seiscientas páginas pues para mantener la atención durante setecientas páginas hay que hacerlo bien os sino la cosa no funciona entonces precisamente hay hay un público bastante numeroso de aficionados la novela histórica por estas cuestiones primero porque la arquitectura en la novela está bien construida aprende de de cómo se vivía en el pasado por otro lado son novelas que está muy bien trazadas animé de intriga a nivel de personajes que bueno son atractiva para el lector

Voz 1 08:58 Nos despedimos Javier Soler con esta temática con la historia y con la novela histórica muchísimas gracias por estar con nosotros durante este verano y acompañarnos en el camino de la lectura contaremos contigo y con entre libros durante todo el año aquí en Radio Linares de nuevo muchísimas gracias