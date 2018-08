Voz 1 00:00 seguimos adelante en Hoy por hoy Linares Comarca Norte ir completando ya a uno de los espacios que a lo largo de este verano dos mil dieciocho no se ha permitido adentrarnos en ese trabajo en red que ese desarrolla también desde una ciudad de Linares en busca de que la llamada innovación social un espacio que tutelado vamos a decirlo así en el que estamos muy bien acompañados por Ana Verona ella es la responsable de la Escuela de economía social en la ciudad de Linares Ike en este último programa queremos dedicar a hablar específicamente de herramientas que pone a disposición para esa innovación social el Servicio Andaluz de Empleo y es por ello que junto a Ana Verona hoy tenemos aquí en los estudios de Radio Linares a Maricarmen Muñoz

Voz 1439 00:52 esa gente de empresas en el Servicio Andaluz de Empleo en el SAE muy buenas Ana Verona muy buenas Maricarmen Muñoz yo bueno hablamos de innovación social hablamos de de herramientas desde el Servicio Andaluz de Empleo una hace quizás muy conocidas muy utilizadas otras que que no lo son tanto pero que pretenden a resolverlo dar respuesta a un problema tan complicado uno de los problemas que más preocupan en general en un país como el nuestro y muy particularmente en una ciudad donde el desempleo es una problemática que afecta a treinta y nueve por ciento de la población

Voz 2 01:35 sí bueno decía este repito Rocío en quiero ante todo de Haro la gracia a Ana Verona de la escuela economía social aquí Rocío por abriendo la puerta de nuestra casa de la Cadena SER y de la casa de todos los radioyentes como bien dice yo soy agente de empresa pertenezco al Servicio Andaluz de Empleo ir el Servicio Andaluz de Empleo se veía el órgano que gestiona todas las políticas activas de empleo cuál es su misión pues su misión es contribuir a que exista un mercado de trabajo en el que se genere un empleo y un empleo que sea de calidad y esto lo va a conseguir pues a través de diferentes objetivos que tal vez sean conocido por el gran público es Servicio Andaluz de Empleo hace prospección hacia orientación hace inscripción de demanda ir fomenta el empleo el empleo en todas sus vertientes el empleo como por cuenta ajena y el empleo desde el propio autoempleo qué es lo que queremos con nosotros lo que queremos es permitir que las personas que ya están trabajando si iban en ese mercado de trabajo facilitar el acceso a las personas que están desempleadas y mejorar el capital humano que tienen la empresa por eso nosotros atendemos a dos grandes colectivo a los demandantes ir a las propia empresa a los emprendedores esto siempre lo hacemos desde el principio de igualdad de oportunidades desde el compromiso desde la colaboración con los agentes sociales la calidad en nuestro servicio que uno de nuestros valores prioritario la transparencia y quiero insistir en esto la transparencia seguimos unos procedimientos muy rígido y te diré que completamente Linares pues somos son muy legalista ante lo hablaba con Ana somos más papista que el Papa si me permite la expresión pues bien desde todas estas pero mi estado principio de compromiso transparencia calidad atendemos a demandantes de empleo es cierto que con ello hacemos un trabajo importante de inscripción de demanda actualización clasificación si bien no es la única tarea sino que con ellos sobre todo hacemos orientación orientación a través de diseño de currículo vitae de la búsqueda activa de empleo de las diferentes técnicas que existen explicándole la iniciativa que hay en empleo los requisitos que tienen que cumplir los itinerarios de inserción personalizada y con esto que conseguimos pues conseguimos diseña los perfiles profesionales Delgado de nuestro usuario conseguimos quizás ellos mismos lo que detecten cuáles son y cuáles son sus habilidades cuáles son su competencia todo esto porque va a mejorar va a mejorar indudablemente su empleabilidad así la abrimos el acceso al mercado de trabajo un mercado de trabajo al que se puede acceder desde muchas vías competencia se puede hacer a través de la realización de prácticas profesionales no laborales son práctica que viene subvencionadas por la Junta de Andalucía que se realizan en Empresa a través de un convenio que previamente se ha firmado con el SAE se abre la oportunidad sigue que ellos accedan a puestos de trabajo para los que cumplen el perfil para el cual es tan cualificado se fomenta el autoempleo a toda aquella persona a la que hemos detectado que tienen esa competencia necesaria o que tiene una idea de negocio que puede ser viable le ayudamos en ese camino que quieren emprender ir en última instancia también la abrimos las puertas a un mercado laboral europeo a través de la red Eures incompetencia este es un gran colectivo demandante por otro lado está la empresa desde SAE prestamos un servicio global de atención a la empresa desdibujada

Voz 1439 05:15 las esta permíteme que te interrumpa una de las facetas o una faceta más desconocida del Servicio Andaluz de Empleo

Voz 2 05:23 sí hay quería quería asistir la la empresa de otros de los grandes pilares que intervienen en el mercado laboral claro pero la tenemos a los demandantes algunos que están desempleados otro efectivamente que estaban ocupados pero quieren mejora en su puesto de trabajo pero esto se quedaría cojo si por otro lado no atendiéramos a los que ofertan empleo a la empresa a los emprendedores al autónomo a la cooperativa puede ocurrir que que una persona que acude al SAE con intención de demandar empleo una vez que conozca las herramientas que desde allí se lo ofrecen cambie el chip irse planté el autoempleo efectivamente esto está sucediendo en multitud de enlazo sobre todo desde que te quería explica él hace quince años que estamos trabajando una una red de de profesionales me permite agentes de empresas que estamos prestando ese apoyo ese asesoramiento tanto a empresas que ya están constituida como a a personas que efectivamente quieren crear un negocio este a este asesoramiento sólo prestamos y de manera individual y también en colaboración con otras entidades que están especializada en lo mismo entonces yo quería contarte que eso quede del SAE a través de diferentes vía a través de la propia a través de oficina a través de la página web y sobre todo a través de nosotros la gente de empresa que estamos en la calle se está atendiendo

Voz 4 06:52 a esta necesidad de a estas nuevas

Voz 2 06:54 la expectativa que tiene en la expresión

Voz 4 06:57 bueno vale

Voz 2 06:58 eh nosotros empezamos hace quince años en directamente en la calle y la empresa a la que visitábamos se quedado muy sorprendida bueno que a esto de que un servicio público de empleo porque fuimos pioneros a nivel de España viene a mi puerta bien a mi casa a preguntarme qué necesito en que te puede ayuda entonces hemos ido cambiando la mentalidad de este tejido empresarial paulatinamente hasta el punto de que está empresa está muy finalizada ya difícil contactar con alguna nueva porque son tantas las demandas las consultas que nos plantea puede eso desde asesoramiento laboral e integral que nosotros aplicamos tipo de contratos aquellos que son más ventajas bonificaciones tipo de ayudas que existen les explicamos bueno pues las vías telemáticas para comunicar la contratación el funcionamiento de la Oficina Virtual empleo ir otro punto clave de nuestra tarea que es captar ofertas de empleo oferta que mayoritariamente vamos gestionada a través de la Oficina Virtual de Empleo es un sistema muy flexible que permite pública es supone una oferta con las características del puesto que se demanda con las características contra actuales y buscar en un tiempo muy breve a candidato que no sólo es que tenga interesados en ese puesto de trabajo sino que además comprobamos seleccionamos que tienen la cualificación para pone a disposición de la empresa entonces en estos quince años que llevamos en la calle que hemos palpado bueno pues esa necesidad que hay te diré que que estamos satisfechos en cuanto que la empresa no no evalúa hoy el grado de de valoración de ellos es de un nueve coma cuarenta y seis sobre diez con lo cual creo que algo estamos cambiando la mentalidad hay intentando implantar esa cultura emprendedora que pienso que están necesaria en Linares sordera nada

Voz 1439 08:56 sí ya estamos hablando de herramientas que ofrece el SAE que de las que han tenido con conocimiento entendemos los participantes de de ese proyecto de Escuela de economía social que que se viene desarrollando en la Ciudad de Linares

Voz 3 09:10 sí a mí me parecía sumamente importante contar con el SAE en este cierre de de programas que hemos tenido en verano porque creo que muchas veces que sabes que a mí me toca a la otra parte ya menos técnica que sea la trae la propia las propias entidades creo que el desánimo hace que mucha gente no se acerque al Servicio Andaluz de Empleo por por lo que venimos palpando no es que para qué voy ahí es que no hacen nada y tal y creo que hay un trabajo espectacular de fondo yo te puedo decir a nivel personal quien sobre todo en primera persona que Mi primer trabajo a nivel técnico de lo que tanto me gustaba y pude acceder a través de un sondeo del SAE por supuesto nadie me conocía en aquella época con lo cual a América me me decía creo que yo te Ndi no

Voz 2 09:54 los médicos no realmente convencida que que la entreviste entonces mi inicio claro

Voz 3 09:59 entonces es es importante también que la gente sepa que hay una transparencia muy importante en la gestión del proceso de selección yo te digo que habían llamado para para la oferta en la que yo me presente a veinticinco o treinta personas de la promoción donde yo cumpliré mi estudio y creo que es fundamental que la gente pueda utilizar esos recursos que me vinieron a mí también muy bien no hablábamos de innovación Rocío yo quería cuando hablamos de innovación social también dejarle muy claro a los oyentes que la innovación social no es otra cosa no hay que dar respuesta a problemas de siempre con nuevas fórmulas desde la participación ciudadana a eso ha querido el Escuela de economía social dar su granito de arena soporte desde este proyecto ya capacitado como bien no requiere ese concepto de innovación social a setenta profesionales de la zona de Linares también de la provincia voluntarios también hay cumpliendo con nuestro compromiso de igualdad a cuarenta y tres mujeres y veintisiete hombres de estas setenta personas que han participado lo importante para nosotros es que estamos ya trabajando en la parte más técnica del borrador de ese plan de innovación que vamos a entregar a la ciudadanía hay también cumpliendo con el compromiso de transparencia y trazabilidad que con el que iniciamos nuestra llegada a Linares hablábamos en aquel momento Rocío de una inversión de ochenta y tres mil euros por parte de la Dirección General de Economía Social que ha servido para no solamente realizar estas cinco jornadas por supuesto estratégicas ni una campaña de de comunicación con un logotipo como hablamos muy al inicio que quedaba las características de nuestra ciudad y que han diseñado arte personas profesionales del medio audiovisual de Linares por ejemplo sino también en esa línea de apoyo a emprendedores en los que teníamos una meta de diez proyectos cooperativos que hemos cumplido que lógicamente seguimos desarrollando hasta finalizar este año y que hemos atendido en este caso a veintisiete personas de estos diez proyectos de emprendimiento de los cuales diecinueve son mujeres y ocho hombres los sectores predominantes son el ámbito cultural en el ámbito sociosanitario los servicios ingiere

Voz 2 12:10 la incluso estamos hablando de en algún

Voz 3 12:13 caso plantearnos el rescate de alguna empresa que está en crisis lo que podría desaparecer por tanto enviar algunas también leernos al desempleo por tanto la economía social sigue siendo una muy buena alternativa para una generación de empleo con más estabilidad más comprometida con el entorno es fundamental que demos estos datos porque porque ya te digo que nos comprometimos en algún momento por este mismo desánimo hay gente que utiliza a veces los recursos que sí traen para un poco en vez de darles valor a veces es decir más de lo mismo pues esas personas de más de lo mismo son diez proyectos cooperativos que están a lo que le estamos dando difusión enredo y con vosotros también que han estado aquí en algunos de los programas y que esperamos que muchos de ellos o se constituyan en cooperativa antes de finalizar el proyecto o que lo hagan próximamente que estén preparados estén preparados para ello

Voz 1439 13:11 el trabajo en red resulta fundamental aprovecho que que nos acompaña Mari Carmen Muñoz a gente de empresas del Servicio Andaluz de Empleo que nos acompaña a haber una para para preguntaros por las competencias de este vuestra perspectiva que que se necesitan para favorecer el emprendimiento también la inserción laboral en una ciudad como Linares

Voz 2 13:33 bien yo insisto en la idea que ha apuntado antes de que imprescindible fomentar una cultura de emprendimiento una cultura del emprendimiento en diferente ámbito desde edades tempranas desde el propio colegio porque lo que tenemos que conseguir eh para Linares bueno no solamente para de Henares pues una cantera de de personas jóvenes y personas no tan jóvenes que tengan iniciativa que continuamente estén buscando oportunidades aprovechen los recursos locales que estén a su disposición para cubrir no sólo sus necesidades de de empleo sino también las necesidades locales de la Comunidad yo creo que un emprendedor tiene que fijar una meta que sea realizable con asumiendo un riesgo que pueda controlar ir realizando una actividad en la que pueda aportar un valor diferencial aportar calidad aportar eficiencia de manera que esto redunde como digo en el beneficio de toda la comunidad a la que pertenezca el el emprendedor tiene que tener

Voz 3 14:39 no

Voz 2 14:40 planificar tiene que planificar muy bien su idea de de trabajo tiene que es una persona con autoconfianza trabajar con independencia con pasión insisto mucho también estoy tener pasión en lo que esté haciendo saber que en esta sólo tiene que colaborar bueno pues con otro emprendedores con otras entidades que desde las que la estamos prestando apoyo yo iba aquí ya me meto en tema de de emprendimiento colectivo que algo que aprendió de la jornada en la que hemos estado participando y que creo que es fundamental no es fundamental que desde la administración pública se facilite es un marco en el que todos ciudadano acto ciudadanos que estábamos hablando que están de solucionado que no tiene esa esperanza de futuro que están desconcertados pues Ciudadanos se ponga en contacto con otro y conozcan todas las entidades que existe que les pueden prestar que Le puedes prestar ayuda yo creo que si no la el hecho de que existan estos espacios participativos los que todos colaboramos va a enriquecer la el fomento de fomento del empleo ID el auto emprendimiento está claro que en los últimos años son los lo autónomo la pequeña mediana empresa a la que están sus está sustentando perdón la economía de Linares en la economía autonómica y nacional me atrevo a decir yo creo que esto es lo que hay que poner en valor la idea las pequeñas ideas que tienen los emprendedores que tienen que trabajar desde eso puede desde conoce ya a partir de ahí ir creciendo habilitar lo que ya existe y por supuesto aprovechar todos los recursos que existen en el territorio insisto mucho esto es lo que hay en el territorio recursos paisajísticos recursos económicos recursos personales indudablemente sin necesidad de depender siempre de esta ayuda económica externa que parece que son las que no condicionan a todo

Voz 1439 16:40 Nos queda muy poquito tiempo si pasa muy rápido un espacio como éste hay muchas cosas que quizás se queden en el aire pero vamos a terminar rápidamente con un balance de de la experiencia a nivel global de este proyecto de Escuela de economía social de de innovación social que hemos querido también traer a la radio hizo balance experiencia para esta gente de empresas del SAE cómo ha sido su participación en el colaborar con con una red de trabajo un trabajo en red como este

Voz 2 17:15 qué te digo que a nivel personal ha sido muy motivador muy enriquecedor al poder eso intercambiar opiniones con diferentes colectivos con lo que tal vez tampoco trabajamos tan día a día cierto muy enriquecedor y a mí me ha hecho sentir partícipe de de un sistema de un sistema vivo de empleo y de empleabilidad

Voz 3 17:41 yo simplemente decirte Rocío que para mí imagínate te está rodeado de treinta entidad desde el territorio que están trabajando cuando escuchamos a menudo que nunca hay nadie pues la verdad que aparte de un descubrimiento es un enriquecimiento mío personal si quiere decirlo y por supuesto profesional y sobre todo ver cómo muchos de ellos han interactuando sean conocido empiezan a tener una alianza estratégica en beneficio de la ciudad no hay muchísimos Rocío por hacer pero yo me quedo con las palabras de realismo compromiso activación motivación pero como te digo realismo no desanima realismo conocer como dice Mari Carmen el territorio saber nuestras debilidades pero también tenemos nuestra oportunidades también tenemos potencia en muchas cosas no entonces yo me quiero quedar con eso que digo que hay un camino muy largo pero quizás eh siempre pida algo de menos critica hay un poquito más de acción no un poquito más de trabajo de constancia de parte de todos creo que mucha gente en Linares muy positiva y quiere sacar esto adelante desde la escuela de economía social pues estamos muy satisfechos con los resultados vamos a firmar un convenio con la Fundación Obra Social de La Caixa hemos apostado en este caso desde la escuela que sabes que estemos una Sevilla por Linares nuevamente y tenemos otro año más de proyecto gracias a la Obra Social de La Caixa que ha colaborado en este Plan de Innovación lo ha vivido en primera persona y bueno pues no nos hace muy Nos pone muy contento no hacemos felices que la Obra Social haya dotado con treinta mil euros el proyecto nuevo que vamos a a a poner en marcha también tenemos otros proyectos previos para Linares no entonces yo creo que el granito de arena que puede aportar de escuelas de economía social lo está haciendo con su equipo de de técnicos que todo lo que se traiga Linares poco todo lo que pueda aportar para emprendedores es verdad que tenemos una queja continua no podemos traer una industria pero sí que podemos con nuestro granito de arena puedes ayudar a aquellos que quieren responder a servicios de proximidad que que pueda que Linares a este encubiertos pueda entender esas maravillosas ideas de negocio hiciera apoyados por una red de verdad que intenta Rocío no sólo apoyarles plan de empresa o de viabilidad sino desde toda esa red que trabaja la intervención social ayudar tanto a mujeres personas con capacidades diferentes hay diferentes recursos que nos pueden permitir además hacer ese tránsito o hacer un contexto mucho mejor para todas aquellas personas que quieran emprender en nuestra ciudad no que puedan encontrar un empleo y por supuesto que satisfacción no levantarse por la mañana Isabel que uno va a ser un trabajo compasión por un proyecto que a uno le gusta que uno elegido no claro que sí