CreArte en las ondas: Stillblind

Voz 2 00:00 es la una audiencia de minutos de la tarde y con esta sintonía un miércoles más eh abrimos ese espacio que nos está permitiendo dar visibilidad al talento local es tiempo de crear arte las ondas junto a Thomas Ballesteros

Voz 1713 01:00 es otra semana más estamos aquí en Hoy por hoy con los amigos de crear Testa a Manu flores con nosotros a la mano muy buenas hola Tomás hoy bienes y no sólo porque tenemos invitados pero dónde te has dejado por ahí Ana que hoy no no está con nosotros pero bueno no pasa nada y le mandamos un besazo enorme no sea un beso desde aquí hoy acompañando bueno pues vamos a hablar Manu

Voz 4 01:21 de los invitados Steel Blay

Voz 1713 01:24 me encanta ya el el nombre es maravilloso yo sé que tocan también espectacular si además son son gente bastante joven ahí me sorprende el género musical sino de jóvenes que que que han escogió fue en este caso porque ahora ella o que gana un poco mejor su género pero son nazareno también personalmente no gustan mucho no fuese no hay un poco extraña respeto al nombre nunca es tampoco lo buscaban Google no se de buscar en Google la palabra pero es que el Blaine tenido que como todavía ciego

Voz 4 01:57 todavía ciego es el espera ceguera de donde viene el nombre que siempre hablando de Villa que D

Voz 5 02:01 yo que pese verlo en sentido metafórico acércate un poquito al micrófono ahí está así está bien pueden estupendo pues tiene un sentido metafórico al igual que las letras de las canciones entonces dejamos que para traducirlo como tú quieras

Voz 6 02:17 entonces me mola no sé un ciego

Voz 5 02:20 algún cierre

Voz 4 02:22 Diego todavía

Voz 6 02:24 bueno aquí en respeta lo dio cuenta ante del del género como definitivo hay vosotros que soy un grupo de pop alternativo con un con algún tecladitos

Voz 5 02:36 ha sido precisamente por ahí los tiros con lo de alternativo pero lo de pop no no cuida no queda muy bien si están dentro del rock alternativo eso yo creo que está claro es bueno somo un rock potente yo no llamaría como potente

Voz 1621 02:56 es respeto influencia que influencia habéis tenido a mi me parece genial Manu momento que hemos empezado a hablar esto lo otro ineficaz

Voz 4 03:03 eran los hemos saludado es verdad no es nada buena los oyentes dirán vamos se llaman estos chicos tendrán

Voz 1621 03:08 un padre tendrán madre familias apellidos

Voz 4 03:11 vivirán en algún sitio no pasa nada porque

Voz 1621 03:17 está con nosotros por ejemplo Francisco Valcarce muy buenas Fran no sé el que ha hablado antes es Fran ahí a Juan Antonio Garzón qué tal Juan Antonio encantado yo tengo esa manía defecto profesional de primero saludarlo nombres y ahora ya lo que os salga de donde ya sabéis cómo salen las cosas

Voz 4 03:37 sobre todo en experiencia directamente

Voz 1621 03:40 pasa absolutamente nada también está bien cambiar a veces un poco el orden de las cosas no tiene porque ser siempre todo como está establecido genial

Voz 6 03:48 nada pues lo que os comentaba que un poquito más quiero que es ahí en poco más de de de la música mi influencia banda

Voz 5 03:57 empezando bueno influencia de influencia hemos tenido desde desde los cincuenta para arriba se ha sido todo da comienzo el robo pero luego vimos influido donde más la música no afectaba siglo noventa esa forma de protesta ante las cosa que que antes ya se hacía pero que era una forma es decir que qué tal todo muy bonito pero que falta algo que lo que es lo que define a todo lo que está pasando actualmente también que tenemos todas las posibilidades todo el información todo lo que tenemos pero falta algo falta algo que ahí es donde nosotros estamos

Voz 1621 04:35 ese ese falta algo me encanta no como como el se podría definir eso cómo explicamos ese falta algo

Voz 5 04:43 pues yo creo que es justo lo que nos diferencia de el puro Pang porque no nos quejamos directamente a un estilo mucho más introvertido nosotros expresamos hacemos nuestra música sí ATA dejamos que saca tu propia conclusiones respecto a lo que has escuchado lo que te transmita obviamente lo mucho a partir pues da emocione una cosa que no hayan podido pasa pero ahí está no hemos querido darle un significado muy mascado a cada tema queremos que cada uno saque pues como bien lo he dicho su propia conclusión

Voz 7 05:15 pero es que depende del estilo muchas veces porque por ejemplo en el hip hop hay mogollón de mensaje y algunas veces su mensaje un poco infantil pero en otras hay artistas que te cuentan cosas que de verdad te hacen ese clic en la cabeza para pensar en el pan como tú dices a veces también sí

Voz 1621 05:33 cuentan historias sólo se reivindica indica sobre todo muchas cosas o se protesta pero como se protesta cuando uno hace rock alternativo

Voz 7 05:43 no sé qué qué tipo de mensajes diferente del que hace pan del que hace hip hop del que hace canción protesta de los años sesenta no lo sé

Voz 5 05:52 no es tan diferente en realidad por eso

Voz 1621 05:54 porque luego al final el mensaje es el mismo no es el mismo

Voz 5 05:56 yo es el mismo lo único que cambia es el canal por el que tú te enteras del mensaje no lo mismo una letra más cada es que te entra por el huido a un conjunto que viene a ser la música la parte instrumental la parte hablada sí sí a partir de ahí pues ya está también te afecta directamente a tu emocione sea mucha artista pues son reconocidos pues mira me gusta la letra de tal tal canción muchas canciones son reconocía por su letra en su conjunto ahí yo creo que hay mucha la esencia entonces intentamos que sea así

Voz 6 06:31 sí me voy como provocar un poco de empatía no decir igual una letra metafórica lo suficientemente ambigua puedan provoca que más gente lo adapte circunstancia de alguna forma

Voz 1621 06:40 ve se sienta partícipe y que le mole esa letra parece muy chulo equitativamente como organizáis vosotros porque creo

Voz 6 06:49 más que está ahí separando por kilómetro gol

Voz 5 06:53 claro durante está difícil pero ahí está la ahí está la cosa que a pesar de los kilómetros que nos separan siempre conseguimos quedar ahí lleva adelante este proyecto en genial sí sí yo

Voz 8 07:10 nada enfrentamos ahora lo posible para llega de forma que sea para intentar llegar al objetivo que gran

Voz 5 07:15 porque sin otro objetivo a vivir de esto tenemos cazó un sacrificio que ahora mismo es constante pero que

Voz 1621 07:22 ahora su fruto sois cuatro no componentes físicamente aquí sólo tenemos ahora mismo a a dos y de hecho es eso es un problema pues no sé si os

Voz 5 07:32 Avon para tocar ahora próximamente hay que tenerlo muy previsto no el tema de de la distancia ahí poder estar juntos no bueno eso depende nosotros siempre lo tenemos todo muy bien hablado muy bien organizado porque lo que la organización es muy importante fundamental se entonces ya sabemos de antemano por ejemplo en esta feria ni siquiera echamos nada porque ya sabíamos desde bastante antes que en el cole entonces ahí es donde se refleja eso también

Voz 6 08:01 que parece respecto a la iniciativa está ahí en Feria de llamar a la banda de la ciudad que parece que

Voz 5 08:08 para la caseta multiusos me parece muy bien merece una iniciativa bastante buena claros si hay creatividad habrá que sacarlo de ahí en un cajón muy va decir siempre lo mismo de lo que hay en el pueblo pero si saca algo que hay que hay que ver vida Ike encima te aportan montó una ciudad que Ammann

Voz 6 08:28 a otros yo estoy seguro toma creo que también pero yo creo que va a haber bueno

Voz 1621 08:32 la acogida de la gente a ver yo creo que si no cada grupo acaban Webber si públicos sus amigos e gente que a lo mejor también no visita demasiado la feria porque no lea

Voz 7 08:42 es lo que vende la feria

Voz 1621 08:45 digamos lo lo tradicional no eh coros rocieros flan

Voz 7 08:49 en Quito sevillanas que me parece genial porque una feria sin eso creo que no es feria pero que haya un hueco que cito para el que no le gusta ese pueda disfrutar del rock del pop de la música heavy

Voz 1621 09:00 algún día en feria está muy bien también Rondilla por lo menos que ellos puedan disfrutar también

Voz 5 09:05 que de eso se trata la feria de que todo el pueblo

Voz 1621 09:08 unir claro sea con sevillanas sea con reggaetón si es preferible menos reggaetón por favor pero oye si tiene que haberlo pues que que que lo haya no pasa nada

Voz 8 09:20 pero

Voz 1621 09:20 bueno para todo para todo el mundo aunque mano me mira ahora mismo

Voz 6 09:23 me a eso llaman reguetón pero bueno yo creo que la clave echan en eso Ike Ike dentro de la feria hallar un espacio cultural aunque sea durante poco tía o no todos los días pero

Voz 1621 09:42 eso es diez estrellas veintisiete veintinueve treinta conciertos

Voz 6 09:47 ya tenemos la mitad de los día tenemos concierto disponible

Voz 5 09:50 está ahí

Voz 6 09:51 yo por ejemplo Bunbury el día veintiuno como matar

Voz 1621 09:53 en los conciertos Granero claro eh

Voz 6 09:57 no me pienso perder a esta gente lógicos por supuesto bueno vosotros el el tema de composición quién el letrista quién saca la melodía

Voz 5 10:05 bueno algo muy claro aquel letrista siempre del cantante por lo menos no estaban Jose ha compuesto todas las líneas de voces y también ha dedicado de la posproducción se dedica sobre todas esa cosa también una fuente de creatividad pero sí es verdad que muchas cosas que me pasa por ejemplo o no la pasada todo es dice a escuchar esto qué compuesto ya todo lo temían conjunto terminamos de pulir el tema tal pero la letra letra nunca la hemos dicho nada eso eso lo dejamos todo de su parte y bueno alguna instrumental completas y le pasado también que reposa convertirse en canción poniéndole otros cuantos cambia saque que todo comparemos cosa que conseguimos grabar de una manera en plan demo de modo muy básica para otro y Tara compartimos por ejemplo o por el whatsapp o por donde tengamos todo contacto entre sí empezamos a pulir la cuando quedamos termina termina reproducir también lo que viene siendo

Voz 8 11:05 cuando grababa en una servilleta una idea inervada ahí quise Tevez duren idea ahí va luego a tu casa es lo lo Plame

Voz 5 11:13 por lo mismo que ahora tiene a mano

Voz 8 11:15 el audio saca hay cuatro Hero

Voz 9 11:18 pues ya estaba bajo entonces a producir también no

Voz 8 11:22 tenemos ahora mismo el trabajo

Voz 5 11:25 del dos mil dieciséis es el primer trabajo que hicimos que era una maqueta está producía por nosotros mismo bueno con la mayor calidad que hemos podido tiene de sonido y tal y ahora pues estamos mejorando la más sí bueno ya hablando un poquillo de futuro más cercano porque es bastante cercano vamos a empezar a producir también nuevo disco ya no como maqueta sino como UDYCO

Voz 9 11:48 sí sí también lo produciría vosotros mismos no sí pero con medio algo más mínima nuestro cuenta pero con medio en poco más de profesional en respeto a tocar en directo

Voz 6 12:03 porque es una pregunta no me quería dejar en Perú cuando toca bien crear arte que recordaré aquello que creo que sensación no dio qué qué opinion

Voz 5 12:11 de lo que lo que pasó mirado hacia de la concierto hasta ahora que hemos tenido en el que el contacto con el grupo crecía con el público de públicamente un poquito que también sí

Voz 8 12:23 en el grupo instigó eso es algo que iba a señalar ahora

Voz 5 12:30 o sea era un espacio cerrado bastante crecí era todo muy íntimo se han estamos conectados al público el grupo sea que fue estupendo fue también nuestro primer activo como bien hemos dicho hace nada ahí la experiencia fue buenísima como que no tardamos en repetir yo ya cero otro

Voz 6 12:52 la verdad que me alegro mucho de que fuese previa

Voz 1621 12:54 dependencia gótico que que va a ser tan tan bueno

Voz 6 12:57 ya está a la vista actuaciones recién hecha

Voz 5 13:00 bueno pues hemos tenido hace caso vivía uno en en Puente Genil y la verdad es que ha ido bastante bien me ha gustado mucho

Voz 7 13:10 en la agenda de momento parece que hay

Voz 1621 13:12 cosas no hay cosas hay que trabajar un poco más au sí

Voz 5 13:16 septiembre viene cargado de material ahora te lo dice pero si ya

Voz 8 13:21 trabajo por delante la verdad es que no queremos desvelar nada bueno hasta ahora solo

Voz 5 13:24 sabe que vamos a producir un disco nuevo sí pero aparte de eso vienen nuevas cosa que vienen ligadas con eso también entonces eso ya lo anunciaremos como sorpresa porque de ahí no

Voz 1621 13:36 esto no vais a decirnos nada ahora todavía no absolutamente nada

Voz 4 13:39 vayamos cierres

Voz 5 13:43 casi totalmente diferente lo del periódico que era un poco más experimentado el que sacamos en dos mil dieciocho que era el acústico que era tocando Paloma gótico oí este va a ser totalmente diferente a lo que hay o sea que es mejor dejarlo como sorpresa yo creo que sí sí

Voz 1621 13:59 digo lo saco el título va a ser

Voz 4 14:02 a Brando poco a poco venga aquí peleando en Hoy por hoy el programa

Voz 1621 14:10 Nos cuentan hasta los títulos de las canciones de doce canciones la primera va a ser tan buena mucha gracia Fran y también a Juan Antonio eh mucha suerte Still Life

Voz 4 14:21 en un aquí por supuesto también por habernos traído a estos pedazo de chicos humildes gracias y no

Voz 9 14:28 muchísima la era ya decir que a diario

Voz 5 14:32 bueno saludos

Voz 9 14:33 a Pablo y a José que no están escuchando seguramente por verdad

Voz 5 14:36 no me habló de ello en ningún momento lo componente

Voz 4 14:38 es un grupo que es verdad parece que no existen porque no estaban pero pero lo son pues pues gracias a ellos también a vosotros sobre todo gracias

Voz 10 14:52 un