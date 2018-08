Pablo Sánchez, medalla de plata en el europeo Sub 16 de Baloncesto

Voz 1621 00:00 tenemos en el tiempo del deporte a Pablo Sánchez jugador de baloncesto de nuestra ciudad base de la selección española de baloncesto Sub dieciséis que jugó la final del Campeonato Europeo este fin de semana hay una pena porque al final se tuvo que colgar Pablo y el resto de los compañeros la medalla de plata porque perdían de un punto de una manera cruel faltando tres segundos el baloncesto es lo que tiene la emoción siempre hasta el final una canasta que metía el conjunto croata faltando tres segundos e hizo que finalmente pues Se llevará el el oro en ese campeonato derrota dolorosa sin duda pero que seguro que sirve también por verle el lado positivo para aprender y hacerse aún más como jugador de de baloncesto también hay que saber encajar los golpes Si seguro que Pablo Sánchez ha tomado buena nota de de de ello aunque seguro que estará todavía un poco fastidiado Pablo Sánchez qué tal

Voz 1 00:53 al muy buenas hola muy buenas y eleva

Voz 1621 00:57 estante no perder así de de un punto de esa manera es lo que tiene el baloncesto cruel a veces no

Voz 1 01:03 sí claro fue un partido muy igualado durante todo el encuentro son pequeño detalle lo que al final hacen la verdad es que en este caso bueno es verdad pero no pasa nada emprender ya se disfrutando porque no hay muchas oportunidades debajo de ese tipo de partido la siempre

Voz 1621 01:22 de todas formas con el paso del tiempo yo creo que se valorará de forma más positiva esa esa plata porque no es sencillo que veamos al equipo español ahí no

Voz 1 01:32 claro claro el objetivo nosotros que teníamos claro de loros y yo máximo siempre pero me son el tiempo como ha dicho lo aprenderemos a Deraa porque no te lo yo se juega la final de un Campeonato de Europa todos los días se subcampeón de Europa entonces con el tiempo de ofreceremos mucho mucho

Voz 1621 01:51 me comentaba estábamos viendo el partido porque fue retransmitido por televisión estábamos esperando que ocurriera algo mágico como aquel hito histórico de Ricky Rubio en el Pabellón Julián Jiménez con ese desde el centro del campo esta vez fue casi al revés no no fue una canasta tan espectacular no pero no pudo ser no se te pasó por la cabeza escribir historia como en su día lo hizo Ricky Rubio

Voz 1 02:17 bueno da un poco difícil porque ya que para unos Juegos para siempre para sino una concesión hablemos acabó viendo que era la primera vez que vamos a casa la al final lo que pasa es que no hiciéramos nerviosa que cuando entonces ya como uno que no pillaron la matrícula allá pues tuyos que mismo que improvisadas y porque la ventaja clara ya no está claro ni siquiera compañeros del pero dado muy poco tiempo entonces

Voz 1621 02:45 era muy difícil oye también hay que reconocerle el mérito no al al chico que conseguía esa esa canasta no no cualquiera puede estar ahí a la altura en esos momentos tan críticos no

Voz 1 02:55 claro claro de hecho fue mía

Voz 1621 02:59 Pablo a nivel individual satisfecho por tu participación duele yo sé que duele perder de esa de esa manera pero está satisfecho por por el juego desplegado o no

Voz 1 03:09 sí sí muy contento en todo partido partidos en la primera fase es no jugué tanto pero cuando llegaron los importantes tiene bastante minuto y muy contento

Voz 1621 03:20 pues una pena pero ya decimos de todo esto se aprende a que tomar nota de lo importante Pablo es que sigue estando ahí que eres llamado con la selección española que sigue en el Unicaja a no ser que que Bono haya cambiado de club te hayan fichado en otro sitio todo igual no y ahora que queda no sé a descansar un poquito en estas fechas y luego empezar en septiembre cómo va esto

Voz 1 03:43 ahora sólo tengo una semana de descansa ya veintisiete ya vuelvo mala

Voz 1621 03:49 después ya a empezar a trabajar a entrenar

Voz 1 03:51 ahora ya sí otra vez de nuevo la temporada porque bueno

Voz 1621 03:54 la Liga cuando empieza

Voz 1 03:56 pues no sé este año jugamos Eva supongo que estará a finales de septiembre

Voz 1621 04:01 por eso este año si vas a jugar aquí en en Ebay visitará es la provincia

Voz 1 04:07 sí ese año incitó a que hacerlas Marte y Andújar

Voz 1621 04:11 hay tres tres equipos que te parece por cierto parece que está brotando no un poquito más el baloncesto en la provincia de Jaén

Voz 1 04:17 sí que entre ascenso y también llegar a subir a Primera Nacional parece que poco a poco

Voz 1621 04:24 bueno pero tus miras estaba mucho más arriba no ahora juegas elevamos porque no tienes otro otra posibilidad pero por tu cabeza pasa llegar más alto no claro

Voz 1 04:33 bueno de momento como siempre digo allí lo que se tiene ahí cuando cuando por ejemplar pero con la cortina de bajo que intenta aprender lo más que pueda ir siempre hacia

Voz 1621 04:46 claro no ya ya habrá oportunidades verdad hay bueno

Voz 1 04:52 momento va a practicar

Voz 1621 04:54 sí claro que sí Pablo una curiosidad a tus compañeros como están porque habrá algunos que lo lleven mejor y otros peor no los de la selección como está de ánimo la cosa

Voz 1 05:05 bueno al principio caben los Machado era además de un punto cuesta mucho más asimilar una derrota

Voz 1621 05:12 sí

Voz 1 05:13 pero bueno ya me hacer el Tancredo donde ya cuando fuimos pues no puedo uno tampoco merecía mucho la pena cabizbajo porque lo que ahora junto el aprovechaba

Voz 1621 05:26 muy bien eran mejores ellos o no Pablo

Voz 1 05:31 no sé en un partido muy igualado en el que puede ganar cualquiera siempre

Voz 1621 05:35 bueno habrá más oportunidades como hemos dicho Pablo Sánchez gracias por atendernos a por todas esta temporada que te vaya muy bien y a levantar el ánimo por esa final europea eh