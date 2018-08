Voz 0563 00:00 seguimos adelante en este Hoy por hoy Linares Comarca Norte a las puertas de un fin de semana que augura momentos muy especiales para muchos pero muy particularmente hoy queremos detenernos en el colectivo de personas que el Linares y el conjunto de la provincia de Jaén durante todo este verano dos mil dieciocho disfrutado de unas vacaciones en paz así se llama el programa que un año más se ha puesto en marcha la Asociación Amigos del Sahara libre permitiendo que más de setenta niños y niñas saharauis puedan disfrutar de unas vacaciones diferentes para muchos ha sido un verano de reencuentros con sus familias Hilda con las que ya han disfrutado veranos anteriores IS el caso precisamente que hoy nos ocupa en estas jornadas finales hay que decir que mañana hay fiesta de despedida organizada por la Asociación en su sede mañana veinticinco de agosto y el próximo día treinta y uno tendrá lugar la partida de los pequeños pequeña saharauis rumbo a su lugar de origen a los campamentos de Tinduf hoy queremos evaluar a hacer balance de lo que ha dado de sí este verano dos mil dieciocho si toman el pulso porque no a lo que aún queda para que se completen estas vacaciones en paz están con nosotros para compartir experiencia Carme López Arsenio a Santos ella son los integrantes de alguna de esas setenta familias de acogida que a través de la Asociación Amigos del Sahara libre han participado en el programa Vacaciones en Paz muy buenas bienvenidas gracias por venir a la radio y junto a ellas las pequeñas que es repitiendo en en este verano dos mil dieciocho han permanecido disfrutando de buenos momentos de una experiencia que con seguridad no sólo resulta inolvidable para para ellas para las niñas también para las familias que las acogen hoy están con nosotros Fatih IFA Time to muy buenas chicas bienvenidas la empiezo por nosotras qué tal ha ido el verano bien Fatih no es tu primer verano el Linares ha sido distinto a las ediciones anteriores cuéntanos cómo ha ido

Voz 2 02:22 pues ha ido diferente que has hecho a ver en este verano me ha ido a la piscina a la playa al cine y al pantano también

Voz 0563 02:32 bueno y como y como yo apuntaba no es tu primer veraneo en Linares no son ya varios en los que viene es conviviendo con con la familia de Carmen no Cármenes integrante de esa familia de acogida con los una una integrante más te has convertido en una integrante más no Fathi sí así lo sentí ese vosotros Carney

Voz 1 02:55 bueno

Voz 0563 02:56 cómo cómo ha sido cuéntanos cuántos años participando ya de este programa

Voz 1 03:00 ah pues bueno Mi Familia Mi madre en concreto empezó en dos mil uno trayendo al primer niño Fathi en la primera niña que traigo yo personalmente y bueno muy bien en el último año en principio lo sabemos si bien el año que viene no se mueve muy bien

Voz 0563 03:17 por qué por qué te decidiste a participar además de por esa tradición vamos a decirlo así drogadicción entre comillas familiar

Voz 1 03:24 pues mira no lo sé no lo sé porque yo soy profesora es cierto que tengo tengo muy buena relación en cuanto a los chiquillos que han venido Anteriormente el primer niño que que vino a mi casa en dos mil uno Luego vino a la boda de mi hermano es decir la relación que se establece con los chicos saharauis eh prácticamente en mi caso un vínculo fraternal casi entrando en la SER no sé exactamente porque seguramente por tradición el verano

Voz 0563 03:54 ese distinto totalmente y se establecen lazos que no sólo se quedan en dos meses se mantienen durante todo el año oí durante toda la vida

Voz 1 04:04 sí sí sí sí totalmente

Voz 0563 04:07 no sé qué es lo más difícil

Voz 1 04:09 poner a alguna lucha más negativa alguna connotación más negativa en mi caso lo más difícil es que yo la adaptación

Voz 0563 04:17 quizás cuando llegan la primera vez

Voz 1 04:19 si la primera vez hay en mi caso es que yo no soy una madre tradicional de una joven de lo que ya tiene en la cabeza que tiene que ser una madre y no sé si hay victim tanto al principio la adaptación no fue un poquillo complicada pero bueno eso se pasa es acostumbra ella

Voz 0563 04:38 Carmen y dice yo no soy una madre tradicional vive sola Carmen sí bueno si el

Voz 1 04:49 con las con perro con muchas de animales sí

Voz 0563 04:54 bueno pues es una experiencia que que han decidido esto no se evidencia que para participar de un programa como este no hay que tener un perfil determinado cualquier persona que tenga voluntad que tenga buenas intenciones de colaborar con una causa altruista y solidaria como esta puede hacerlo no hay límite naciones ni por edad ni por su condición social ni tampoco por o bueno pues por por formas de vida no cada uno solamente hay que querer la experiencia muy buena Fathi desde la

Voz 4 05:29 la la integrante de acogida en esto

Voz 0563 05:32 la unidad familiar Fathi Met tú en el caso de Arsenio no sé cuántos años pues ella el segundo año que

Voz 5 05:40 viene pero yo llevo ya puede dar dos mil cinco se que vengo llevo trayéndomelo de niño muy bien la experiencia muy bonita vamos yo sigo repitiendo porque se van uno pero bueno me vienen otro yo sigo teniendo contacto con el año anterior muy bien muy bien todo a lo primero hombre los primeros días pasa peor porque yo hasta que se adapta a ti aunque sea el segundo año siempre lo primero día espera para ello pero luego he ido ya

Voz 0563 06:10 es complicado hasta también por el idioma hasta que se establece ese ese vínculo

Voz 5 06:18 hay niños que se lidió mal lo cogen antes pero hay niños que le cuesta dan trabajo a hacerse a nuestro idioma entonces está por ejemplo la niña que yo tengo es el segundo año pero le cuesta más el idioma lo niño anteriores que tenido pues la no ya habla nuestro idioma pero es conocida fórmula votado

Voz 0563 06:39 es un obstáculo que se salva con con otros ingredientes como por ejemplo el cariño y el acogimiento en definitiva no

Voz 5 06:48 por supuesto te da mucho cariño y luego el cariño que se llevan de la familia de aquí porque un hijo más vamos para mí lo que yo he traido son como hijos más tengo tres mío pero ellos son también parte minimal

Voz 0563 07:01 Amelia y con tres hijos y en qué momento decidiste que también quería tomar puede esta experiencia

Voz 5 07:07 por qué una prima mía se traía un niño llevaba un año otra yéndose un niño entonces yo decidí traérmelo tenía a mi hija la pequeña tenía tres año y medio que era pequeñito a todavía pero yo digo bueno voy a probar AVE la experiencia había porque me habían hablado muy bien yo lo había visto y me gustó y me me decidí a teme a una niña

Voz 0563 07:29 siempre hago bien siempre hablamos de lo que aporta este programa a los pequeños y que durante dos meses se alejan sobre todo de las condiciones extremas de del desierto les permite conocer una cultura diferente tener acceso a a ciertas comodidades e que no tienen los campamentos pero yo también quiero que que pongamos que pongáis en este caso sobre la mesa que explicó a los oyentes que deja esta experiencia a quién se decide a participar de ella a personas como como vosotras a Alida es en vuestro caso que qué es esto

Voz 5 08:08 yo les diría que esto es una grandísima y que es una experiencia muy bonita que yo te dan mucho cariño también tienes tu día malo al oprime Porca natural son niño pero te lleva vamos a una experiencia muy bonita Le diría que que cogiera niños saharauis que no se van a arrepentir que volverán a repetía otra vez cuando termine con el señor repetirán otra

Voz 0563 08:35 la prueba repite eso está claro

Voz 5 08:37 qué prueba repite luego y luego el cariño que te dan

Voz 0563 08:41 yo tuvo ese esa sensación de que la está dando esa alegría es apoyo todo yo que se les preguntaba las niñas cómo ha ido el verano me decían que que ha estupendamente un verano diferente con piscina con con viajes

Voz 1 08:57 cómo ha ido el verano monje os pregunto también a vosotros

Voz 0563 09:00 los de corto

Voz 1 09:02 pues la verdad es que sí Sancho bastante corto como hay que está planeando un montón de cosas que entretenía así no se ha hecho bastante corto la verdad

Voz 0563 09:13 queda queda poquito y mañana fiesta de despedida si ese prácticamente la última cita en común de convivencia con el resto de familias de acogida se han sido otras las que han definido el desarrollo de este verano dos mil dieciocho y organizadas por la socia acción promotora de un programa como éste la Asociación Amigos del Sahara libre se va a celebrar en la sede de de este colectivo en el colegio Santa Teresa mañana decimos veinticinco de agosto la despedida la despedida definitiva tendrá lugar el próximo día treinta y uno momentos también de de cierta tristeza cómo cómo están los ánimos ya que ese es el punto de de la entrevista en el que pues casi casi que arrasan los ojos

Voz 1 10:01 sí Fatih lleva diciéndome casi que voy a que haga porque ya el año pasado yo creo un poco pero bueno es normal es normal que son dos meses ahí ha sido como muy intensa muchas cosas por hacer de repente son hasta el año que viene bueno mi caso que no sabemos si el año que viene va a volver Fathi

Voz 0563 10:21 porque por edad por era fundamentalmente Fathi llega al límite no el programa está pensado para niños de de una franja de edad determinada Fathi Fathi pues claro que que cuando pasan al instituto

Voz 1 10:36 por regla general se van a estudiar a un internado en Argelia pasan ella el año pasado cuando llegó a su casa estuvo cuatro días con su familia Ésa fue linterna ya estado todo el año interna volvió al Sáhara estuvo una semana con allí se vino ahora en cuanto llegue va a pasar un día sólo con su familia entonces y siguen viniendo aquí lo que hay que dejan de ver a su familia hay son niños entonces bueno no sabemos si el año que viene va a venir o no pero

Voz 0563 11:01 cómo es la relación luego terminan las vacaciones de cómo se mantienen los lazos durante todo el año con con los pequeños y con sus familias

Voz 5 11:12 pues por llamada telefónica no o bien por guasa también por ahí vamos hablando

Voz 0563 11:19 contactando o levantamos paquete le mandamos una carta según llano el vínculo no sequía no lo importante es estar conectados aquí lo importante también es aprovechar lo que queda porque estamos hablando de despedida pero lo cierto es que bueno pues quedan días que prometen ser además muy intensos no nos olvidamos comienza la Feria de San Agustín en una feria que ya conocen quiénes Se repiten en este programa Fatih te gusta la feria

Voz 5 11:47 sí sí

Voz 0563 11:48 pues claro que ACS en los días de feria que has pensado para esta feria dos mil dieciocho que que no vas a dejar de hacer que le has dicho Carmen que tienes que hacer si aussie en estos días lo he dicho que tengo que montar momento en todos tiene que probar todas las acciones del recinto ferial Carmen en concreto la olla ve tomando nota

Voz 1 12:09 el año pasado la conocían en la atracción allá de todo lo que se montó así que

Voz 0563 12:14 es una experiencia totalmente distinta que ella se ya conocen porque desde hace un par de ediciones en el final de del programa al final de las vacaciones en paz ha coincidido con con días de feria pero como fue la primera vez que la primera vez que que se topó Fathi con con la feria de Linares

Voz 3 12:34 pues me he puesto loca ir suponemos que

Voz 0563 12:39 mucha ilusión también para para Carmen el el el ver cómo cómo los niños disfrutan no como Fatih en tu caso

Voz 1 12:47 sí claro porque cada mal lo niño anterior no habían vivió muchos días de feria a lo mejor había coincidió uno dos pero desde que traigan vivió la feria entera y el primer año suyo aquí incluso la fuegos artificiales que fue un bonito final no paga las vacaciones

Voz 0563 13:02 qué habéis preparado a enseña en tu caso para que Fathi metro disfrute de la Feria de Linares

Voz 5 13:08 pues tendría lo hemos pensamiento deben ir porque yo soy de Bailén vamos y ella ya ha pasado la feria de baile Love fue todo tenemos pensamiento debe ni un día también que la Fiery la feria de aquí de El nada

Voz 0563 13:22 o sea que va a pillar en el caso de Fátima Ferias la de Bailén de la de Linares bueno todo listo decimos para para ir dando los últimos coletazos de despidiendo este verano este maravilloso verano que estamos convencidos de que así ha sido para estas y el resto de familias que han participado en el programa Vacaciones en Paz de la Asociación Amigos del Sahara libre de Linares hoy dos de ellas ha querido compartir experiencia con los otros muchísimas gracias a Arseni a Santos y a su niña de acogida Fathi meto a Carmen López Ed ya Fathi gracias fe el Felice Feria de San Agustín en este caso y Feriz regreso a los campamentos