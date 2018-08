Voz 1 00:00 buenas tardes saludos de Enrique Alonso comenzamos una nueva edición de sangría arena quizá uno de los programas más emotivos y más bonitos del año porque es el programa que hacemos siempre antes de nuestra feria de San Agustín aunque el día veintiocho ya les anticipamos que tendremos también un programa especial dentro de Hoy por hoy y lo haremos desde la peña taurina Paco Moreno para contarles la última hora de la corrida de toros que se va a celebrar el próximo veintiocho de agosto en la que van a hacer el paseíllo Curro Díaz que ha vivido una semana fantástica como la de El Corte Inglés pero en forma de trofeos José María Manzanares Roca Rey que arrasó también ayer en Almería y que cogió un vuelo desde Almería hasta Bilbao un avión privado para hoy hacer el paseíllo en la Feria de Bilbao tenemos toros de la ganadería de Jandilla quizás podemos decir que en estos momentos es la ganadería que mejor resultado está dando en prácticamente todas las feria esa es la ganadería triunfadora del año en Madrid es la ganadería triunfadora del año en Pamplona es una de las ganaderías que actualmente se están realizando los toreros de hecho ya saben que cuando se confeccionó el cartel en principio se barajó la corrida de toros del Pilar y finalmente sacudió a la ganadería de Jandilla porque entre unas corridas de toros y otras finalmente se pudo recomponer una corrida de toros con el trapío con la apariencia para que pase el reconocimiento veterinario en la plaza de toros de Linares por lo que esa corrida de toros tiene todos los ingredientes para ser un rotundo éxito ya saben que las taquillas están abiertas y que a través de la página web rima taurina también se puede comprar a través de Internet que es una innovación realmente muy muy interesante y que los aficionados nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco yo les cuento por ejemplo este año tuve la suerte de estar en tres tardes en la plaza de toros de San Fermín yo viaje desde Linares con entradas compradas gracias a Internet uno se metía en la página web de la Casa de la Misericordia hay compraba allí las localidades solamente será imprimía en un folio normal y con ese código de barras llegaba a las puertas Icon el lector igual que si fuera un concierto igual que si fuera cualquier otro tipo de espectáculo uno pasaba iba con la tranquilidad de que tenía las entradas compradas por lo que es una fórmula realmente muy interesante para esos aficionados que no escuchan sobre todo en muchas partes de la provincia que para ellos quizá es un rollo venir un día solamente a la entrada de marcharse o quizás medir con la incertidumbre de si iban a tener localidades o la localidad aquellos buscan el propio día veintiocho por lo que lo pueden hacer también a través de la página de internet les vamos a contar todo eso relativo a la feria taurina de Linares a la corrida de toros pero es que tenemos mucha actualidad Le vamos a hablar de la misa en memoria de Manolete que vamos a tener misa memoria de Manolete pero no trofeo el trofeo no se vuelve a convocar mi opinión sobre esta la opinión de Enrique no la de radio Linares ni la de cada uno tiene sus opiniones pero mi opinión es que es una vergüenza que no se convoque el trofeo Manolete ya la saben que es que es mi opinión ir que cada uno en esto puede opinar de manera diferente simplemente porque es un es una manera de minusvalorar a los toreros que vienen pues no hay tres toreros y seis toros por qué una de las faenas no va a ser igual de digna igual de buena que las que han sido merecedoras de trofeo Manolete desde mil novecientos cuarenta y ocho y sobre todo vergonzoso que llevamos dos años consecutivos sin convocar el trofeo Manolete vergonzoso insisto que llevamos dos años y esto es lo ocurrido desde mil novecientos cuarenta y ocho que se instauró el trofeo luego nos podemos poner en el jurado más duros menos duros más exigentes menos exigentes digo los podemos poner

Voz 2 03:34 diciendo la gente del jurado pero que

Voz 1 03:37 no se convoque lo ve una cosa totalmente fuera de lógica fuera de lógica de quitarle más atractivos a la feria taurina ya la feria en general de Linares maestro cosían es buenas tardes

Voz 0988 03:49 bueno bueno pues podríamos empezar hablando de esa semana tan importante como cambio de comenta de Curro Díaz que el pasado viernes en Burgo de Osma con toros de Valdefresno obtuvo una oreja en cada toro el sábado fue en Valverde del Camino no así hirieron ofrecería los Torres obra en Almería precisamente en la primera de feria con los toros del torneo propiedad de César Rincón Ruiz Manuel que se despedía de los ruedo y voluntariosa mostrado Curro día fue el triunfador de la tarde primero fue triunfado porque precisamente recogía el capote de paseo como triunfador que le acreditaba de la pasada feria de Nuestra Señora del Mar de Almería también otro trofeo arquitecto quite prodigioso o quite oportuno

Voz 3 04:34 quite a un quite que lo médico del

Voz 0988 04:39 el cuerpo médico del autor de Almería pues tiene instituido efectivamente fue un quite tan provincial que realizó el toreo alinearse a su suerte no que también se lo entregaron el pasado día veintidós en la misma plaza de todas de Almería tuvo uno estación un brillante puesto que será el primero cortó una oreja en el segundo obtuvo las dos orejas y hasta ahora el momento el triunfador de la Feria de Almería precisamente los toros o de ayer fueron de Zalduendo no dieron el juego apetecido y Enrique Ponce oreja no pudo conseguir la segunda porque no estuvo acertado con la espada El Juli obtuvo una oreja en ambos toros ir Roca Rey en esta ocasión perdió también la puerta grande porque no estuve acertado no cola a espada hoy viernes los Torre del Cuvillo para Morante de la Puebla Talaván ante ir Ginés Marín sábado cierra la Feria de Nuestra Señora de arma los toros de Carmen Lorenzo para Pablo Hermoso de Mendoza le avisan que está llevando a una temporada muy importante y el hijo de Navarro de Pablo Hermoso de Mendoza Guillermo Hermoso de otra esto a grandes rasgos lo que está aconteciendo en la Feria de eh Nuestra Señora del Mar de Almería pero tenemos que decir señores bueno pues que que Curro no decirlo es que está teniendo una semana importante yo y tomen nota porque precisamente hoy Curro día veinte cuatro de agosto en ciencia con los eventos Riello junto con Fortes triunfador de la pasada Feria de Málaga en la tarde de diecisiete de agosto también el sustituto de Cayetano en la Feria de Antequera bueno pues Forte trofeo en Málaga es el que ocupe el puesto de Cayetano en Antequera estará también acompañado por Luis Miguel Adame Eden novillero Samira Rodríguez el domingo veintiséis ante de alineará en Tarazona de la Mancha con los toros de Adolfo Martín junto con algo en Juan de Álamo Javier Jiménez ya sabe también ojo el uno de septiembre en Almazán una corrida mixta Diego Ventura caballo Curro día it David de mirando al colas toro de Soto de la Fuente y José Luis Pereda eh yo creo que está llevando una campaña Enrique muy importante esta como suele Di en un momento dulce y ojalá que cuando llegue ese veintiocho Marte de agosto aquí en el coso de Santa Margarita nos deleite con ese toreo exquisito que realiza lleva encima

Voz 1 07:04 cofradía como hago una faena digna de trofeo se va al final es una auténtica pena que que esto pase porque Curro Díaz lleva cuatro trozos Manolete Sebastián Palomo Linares tiene cuatro fuentes tiene ocho si Curro Díaz hiciera una gran faena rodillazo Manzanares que tiene uno o Roca Rey que no tiene ninguno sí hicieron una faena pues no no lo no lo entiendo estas cosas

Voz 2 07:30 que que que que ocurran que que sí

Voz 1 07:33 sigan manteniendo si la justificación es que solamente hay una corrida de toros que es la justificación que han dado algunos colectivos de la ciudad les anunció que que van a estar tiempo sin el tropas Manolete porque ahora mismo todas las empresas son las que han contactado no ven viable más de una corrida de todos los en Linares

Voz 2 07:52 quién le Le que le duela es así

Voz 1 07:56 todas las empresas con las que hablo dicen que qué Linares ahora mismo rentable con una corrida buena de toros como la que se ha organizado pero una feria más allá tal y como está ahora mismo el ámbito el partido de cultivo no lo ven bueno vamos con toda la programación que tenemos para la Feria de San Agustín la feria de Santa Margarita en el coso de Santa Margarita que tenemos muchas actividades por un lado podemos decir que hoy tenemos un concierto en el patio

Voz 0988 08:25 efectivamente esta noche a la XXIII hasta ocho y media de la tarde como ustedes prefieran la Agrupación Musical Alfredo Marto en homenaje a la feria Quirinale y un detalle que ha tenido esta agrupación porque no que sitio más idóneo pues qué mejor que sepa TB caballos no donde realmente y toda la gente que le guste por ejemplo sea apasionó del mundo de los toros vamos a barrer prohíbe mucho que vamos al concierto yo les gusta del menos también

Voz 1 08:50 ahora es el concierto El concierto e hoy

Voz 0988 08:52 hoy día veinticuatro ocho y treinta de la tarde veinticuatro ocho y treinta de la tarde luego que programación tenemos bueno pues tenemos por ejemplo lo importante es que también la presente acción del libro aún matador de todos de la nave que como yo digo la verdad es que es más de Linares que la fuente de PISA se trata de lo mataba declaró yo debo decirle de Linares como dicta que le presenta o el libro el día veintiuno de agosto a las doce de la mañana a en donde pues precisamente en la Casa de la Cultura hay este libro pues está votó un magistrado Guillermo Sena Medina quién lo avala Paul esposo como ustedes quieran decirlo pues la estación cultura jurídica Taurina la que defiende los intereses de todos lo aficionado y bueno y ayer al frente de la misma está que abogado no Antonio José García Cabrera repito día veintinueve doce de la mañana en la Casa de Cultura de aquí de Linares

Voz 1 09:47 bueno vamos entonces para llevar un criterio una secuencia lógica coordinada tenemos que decir que hoy viernes está el concierto de pasodobles taurinos en el patio de caballos luego nos vamos al domingo es el pregón taurino a partir de las nueve de la noche María Jesús guardas que va a ser la sede de la peña taurina Enrique Ponce luego será el día veintiocho por la mañana el XXVII no saltamos a

Voz 0988 10:13 al exposición veintisiete la exposición

Voz 1 10:16 de Ricardo Cala que se inaugura a las diez en la peña taurina Paco Moreno

Voz 0988 10:19 efectivamente veintiocho a las nueve de la mañana

Voz 1 10:22 la misa en honor a Manolete en el patio de cuadrillas de la plaza de toros es decir en la capilla de la plaza de toros insisto veintiocho a las nueve de la mañana que otras veces ha sido un poquito más tarde insistimos veintiocho de agosto a las nueve de la mañana luego tenemos los toros que sería a las siete de la tarde pero antes de los toros también va a haber alguna ofrenda a Manuel Rodríguez Sánchez Manolete esto está todavía por confirmar luego pasaríamos al veintinueve de agosto que tenemos la presentación del libro de Paco dista que va a ser en la Casa de la Cultura a partir de las doce del mediodía un libro de su biografía que impulsa la Asociación Taurina del buen amigo Antonio José García que además ha sido lo conocerán porque es a salir un bastante en televisión durante su etapa como

Voz 4 11:11 ha pagado de Julián Muñoz fue el abogado que sacó a Julián Muñoz

Voz 1 11:14 los de la cárcel este este Linares se que tiene su despacho en ganara hoy tenemos que decir también que hay toros en la plaza de Saviola ojo porque hay cambios en el cartel en principio iba a ir Álvaro Lorenzo finalmente no va ha enviado un parte facultativo que dice en ese parte facultativo que tiene una lesión en los abductores producida en la plaza de toros de cuento bueno pues tiene la lesión de aductores no lo sustituye Pablo Aguado

Voz 0988 11:44 bueno pues precisamente hoy viernes día veinticuatro fines San Ginés de la Jara en Sabero tengo una corrida mixta con los cables otros da fuentes dos toros para Andy Cartagena y un mano a mano entre David de Miranda Pablo Aguado que han Aguado bueno esta será su cuarta corrida ya como matador de toros ir ojo que tuvo un éxito extraordinario el pasado día catorce de agosto en la plaza de toros de Baeza nos vamos ardía veintiocho real feria de San Agustín con los toros de Jandilla para Curro Díaz José María Manzanares y Andrés Roca Rey día do ya sabemos también el cartel de la Feria de joda una corrida mixta con seis toros de borrasca para dos de para Sergio Galán y cuatro toros en un mano a mano entre Javier Conde y El Fandi el VIII Feria de Villanueva de las Duisburg con seis toros de Sancho Dávila para Miguel Ángel Perera Lope Ximo Ginés Marín y ese mismo día en la plaza de toros de Andújar corrida Feria una corrida de rejones los toros pendiente designa para serlo

Voz 3 12:46 Alan Emiliano Gamero yo Rivero

Voz 0988 12:49 te ayer el quince de septiembre una feria muy importante una corrida mixta donde precisamente Diego Ventura va la proeza de enfrentarse con los toros de Partido de Resina ante Pablo Romero ya en ese mano a mano entre Pepe era Pepe Moral If I que están en un gran momento y el uno de septiembre tenemos cómodo solicitó prácticamente un cartel muy importante un Cartaya que es hacía ya prácticamente se presentaba los medios ya nada menos que la Goyesca de Ronda la Goyesca de Ronda con los toro de Juan Pedro Román para Morante de la Puebla estamos pendientes de que va a pasar con Cayetano puesto que ya sabemos entonces que fue detuvo fue herido en la pasada Feria Pontevedra y que han perdido feria muy importante posiblemente a lo mejor igual este para el uno de septiembre recuperado cartel pues nada menos que Andrés Roca Rey mal líder de todos los líder que comanda el escalafón de matadores de toros en septiembre

Voz 1 13:49 también habrá una corrida de Jódar una corrida en la que van a hacer el paseíllo Sergio Galán Javier Conde El Fandi con reses de Manuel Blázquez será el diez de septiembre a partir de las seis de la tarde que más tenemos maestro

Voz 0988 14:02 bueno pues tenemos cosas importantes como por ejemplo yo podía fe de que San Sebastián como ahí estaba el éxito que tuvo importante Andrés Roca Rey que está en un gran momento y lo que sí tenemos que hacer es no eco qué duda cabe de esa de lo que ha sido la Feria de San Julián en Cuenca donde a bombo y platillo yo se decía que reaparecía Jesulín de Ubrique tras ocho año simple sin pisa lo ruedo española en Ny ruedo a América no ya que le hicieron una oferta muy importante por ejemplo cómo fue más y toro decía yo no me puedo negar a lo que mi amigo no pues me tenía preparado que cortó dos orejas junto con Padilla Ike Miguel Abellán que fue el que suscitó ayer Cayetano por supuesto que están también las contempla con continúan las Corea genera de Bilbao donde qué pena señores de una corrida tan mala tan maratón mala lo hemos visto en varios medios de ámbito también no de Núñez del Cuvillo con los Gitanillo que si no hay mimbre Enrique no se puedo afecta es todo lo que está pasando en una feria la generales de Bilbao donde los Toro practicamente están bueno pues siendo los culpables de que no haya faena tan importante contarlo de categoría como lo que están haciendo el paseíllo en Bilbao Beauty la del Realejo

Voz 5 15:20 bueno el para qué desastre fíjate ríe actriz que hace adiós de Bush pero Le digo lo digo

Voz 1 15:26 una cosa muy bien presentada pero un desastre para la líder pero qué me dicen ustedes del corrido aunque hecho Torrestrella y cuando hubo toros no hubo toreros

Voz 0988 15:34 ahí está enloquecía lo activos cuando orondo

Voz 5 15:37 torero cuando hay terreno y bueno pues lo que cuando estaban los cuando están los

Voz 4 15:42 cuando está los todo lo mal pues todos los vemos pero cuando hay todo lo esto

Voz 1 15:46 que venía muy con una me miraba es que veníamos seguir yo es que no lo veía inflada muleta es que luego dos son excusas pero el Córdoba aunque hecho Torre Estrella era un poco para para plantearse también también para reflexionar de por qué las figuras del toreo han dejado de torear Torre Estrella porque Torrestrella echado ya varias corridas de toros importantes y de categoría recuerdo yo la de la Feria de Abril de este año y la la anterior de Torrestrella hizo una ganadería cuanto que empieza a salir brava tampoco hay un tipo de toro que es el que va va gustando va en el carrete van gustando a las figuras y es con el que se están encargando por lo que no me gusta echarle la culpa a los todo lo ya los ganaderos sobre todo porque cuando no pasa una cosa cuando no es papá mamá

Voz 0988 16:34 hoy encarece interesante en Bilbao o bien Castella Roca Rey que se pega Un viaje pero bueno es me imagino que haya cogería el avión en Almería y a continuación pues mira bueno pues José Garrido que sustituye a Cayetano mañana salvo los Torre de al curry Enrique Ponce que se repite es su segunda visita junto con el Juli ir Diego Urdiales precisamente el Juli Jettu haya una atracción muy importante en Almería Izquierda la feria lo los toros de Miura para Octavio Chacón Pepe Mora igual

Voz 1 17:03 bueno pues ya lo saben hoy viernes concierto de pasodobles

Voz 4 17:06 el domingo pregón taurino en la calle Ventura de la Vega