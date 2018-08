Hoy por Hoy Matinal Linares (27/08/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Linares Comarca Norte Rocío López qué tal están buenos días tiempo ya para la actualidad más cercana en este lunes veintisiete de agosto a esta hora

Voz 3 00:20 con cielos despejados y veinticinco grados en el centro de la ciudad en una jornada que va a ser muy calurosa con alerta naranja por altas temperaturas que podría superar incluso los cuarenta grados en el conjunto de la provincia de Jaén según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología XXXIX de máxima es lo que se prevé concretamente para la Ciudad de Linares mínimas

Voz 1 00:44 de veintitrés comenzamos

Voz 4 00:49 en este lunes que más allá de marcar el comienzo oficial de la Feria de San Agustín dos mil dieciocho supone también el inicio de las reuniones entre el alcalde y miembros de la corporación para recomponer el equipo de gobierno tras la renuncia en bloque a sus delegaciones en el Ayuntamiento por parte de concejales socialistas hoy va a tener lugar la primera de esas reuniones que pudieran ser necesarias para establecer un nuevo reparto de responsabilidades y competencias tanto al frente de delegaciones municipales como en las diferentes comisiones un proceso que el alcalde Juan Fernández afronta con tranquilidad y a la espera de que concluya con el consenso de todos los implicados

Voz 5 01:27 calendario de reuniones en las que sean necesarias para llegar a a eso dispone de un equipo que sea el que en estos últimos meses de de peligro corporativo no está el mes de mayo a hacerse cargo responsablemente de la extinta en a distintas funciones políticas del Ayuntamiento que no le Ayuntamiento huido que eso se nadie ni mucho menos a los tribunales leopardo emociones no Ángel lo que tienen que hacer de otras administraciones esos son los que no sé nada menos que para el Ayuntamiento lo Ayuntamiento por suerte no son eh estamento si son instituciones que funciona por sí misma donde hay estructuras no le han dejado no se dio en el servicio que en respuesta a los ciudadanos no son de Gecina

Voz 4 02:20 recordemos que en general existe una buena predisposición por parte de los miembros de la corporación a resolver cuanto antes este asunto una vez que en su mayoría han manifestado es hubo en la negativa a apoyar la moción de censura que plantea el grupo socialista aunque eso sí no todos los ediles estarían dispuestos a asumir competencias

Voz 5 02:42 siendo una preocupación no es una cosa que que que conoce tiene solución y que no habrá ningún problema Seúl en en está además debían coger in generaron un equipo de personas que esté dispuesta a arrimar el hombro imponer cualquier otra cuestión de cualquier sigla o de cualquier actitud eh partidaria o partidismo caso que Murcia pretendido o por lo menos es lo que está mi pretensión como el cable del general no

Voz 4 03:16 particulares circunstancias en lo político en las que se vive en la Ciudad de Linares muy particularmente en el Consistorio is sobre las que también se ha pronunciado la delegada del Gobierno de la Junta Jaén algo

Voz 6 03:30 me gustaría que nadie quisiera otros grupos partido en estos todos grupos políticos hicieran de ahora oportunismo político porque yo creo que el PSOE ha hecho lo que tenía que hacer no visitan coherente era que el alcalde retirara la competencia a los concejales por una pérdida de confianza tan coherente ahora también es que pues concejales no quieren estar con alcalde que no de su partido no debemos funcionan no mucho años de de la Junta anuncia sin ninguna complicidad con esto que se han roto todos los puentes pero que al fin y al cabo en Andalucía hay setecientos setenta y ocho municipio mucho en más de quinientos gobierna el PSOE pero en otros no es verdad que con una buena complicidad hay una buena sintonía por las cosas son más fáciles pero eso no ha impedido que sigamos trabajando por la ciudad como lo vamos a seguir así cuando de verdad pierde además con conocimiento de lo que digo es estos siete años el Ayuntamiento de cómo funcionan las instituciones que esto en la ciudadanía ni lo va a notar lo único que va a notar el ruido esperamos menos según los intereses partidistas de cada uno

Voz 4 04:26 las siete veinticuatro seguimos

Voz 4 05:11 comienza hoy la Real Feria y Fiestas de San Agustín en lo hará con la Gran Cabalgata como una de las actividades más destacadas de este día a en el que tres exposiciones e inauguran concretamente esta mañana a las diez lo hace la exposición de minerales en el centro de interpretación del paisaje minero y a esa misma hora en este caso la sede de la peña taurina Paco Moreno harán lo propio la muestra taurina a cargo de Ricardo On Cala a las once en el Museo Arqueológico tendrá lugar la inauguración de la exposición de filatelia numismática con el mercado de Abastos como homenajeado en esta edición y ya por la tarde a las ocho esa gran cabalgata de carrozas colectivos de animación pasacalles y charangas que iniciará su recorrido en el paseo de la Virgen de Linares José con la llegada de esa cabalgata al recinto ferial se pone en marcha de forma oficial la real feria de San Agustín en este dos mil dieciocho escuchamos a Juan Manuel Guzmán de este el Círculo filatélico homeopático de Linares que cuenta algunas de las colecciones que muestra la exposición filatélica que se inaugura en el marco de este primer día de feria

Voz 1895 06:19 este año concretamente algo que es que los recortables de del cine que se llama recortables porque un toro que helados los programas troqueladora esos programas son bastante difícil de conseguir porque antiguamente era muy frágiles entonces se rompían enseguida entonces luego la segunda colección que también es pongo es una colección de censura militares nación sudamericana una una cosa bastante curiosa pues son tanto tanto sellos

Voz 1 06:53 como programas a las diez de la noche

Voz 4 06:56 a tendrá lugar la apertura ya en el recinto de la ludoteca municipal una de las novedades de la feria dos mil dieciocho a esa misma hora se abre la la caseta municipal con la actuación de las orquestas la gran rock set Florida en las vísperas de la feria Juan Ruiz Coronel se ha convertido en ganador del concurso la nacional de tantas Ciudad de Linares este fin de semana se cerraba la cincuenta y cuatro edición del certamen en el que el Linense obtenida la que habría de plata en los seis mil euros del primer premio del concurso tras hacerse con el primer puesto en la final de tantas Antonio Ortega Jiménez conseguía la segunda posición y por su parte la también linense Belén Vega resultaba tercera también se otorgaba el galardón a jóvenes cantaores Fernando Medina que este año ha sido para Juan María Guzmán planas de Bailén mientras que el premio a la mejor letra de tarántulas lo ganaba Alba Martos Garrido

Voz 8 07:50 continuamos

Voz 4 08:18 en completamos ya con la actualidad deportiva crónica de el partido primero de la temporada para el Linares Tomás Ballesteros

Voz 10 08:26 derrota en la primera jornada para el Linares Deportivo que ayer perdía por un gol a cero frente al Real Jaén en el campo de fútbol de la victoria Juan K conseguía el único gol del partido en el minuto setenta y cuatro no fue un gran encuentro pero el Linares estuvo mejor que el equipo local de hecho mereció mucho más cuanto menos el empate tuvo más ocasiones sí jugó mejor especialmente en el centro del campo el Jaén incluso fue pitado por su hinchada especialmente en el segundo tiempo porque no salía del área hay estaba encerrado ante el acoso del Linares aunque es verdad que el conjunto azulino tuvo fútbol el gol lo puso Jaén y al equipo de Juan Arsenal le faltó la pegada finalizar derrota pero no pasa nada como dice el míster queda todavía muchos puntos en juego y hay que reponerse de eso sí esa espina de dura difícil de digerir después de perder con el eterno rival por un gol a cero el Linares perdió en la primera jornada ya espera su próximo rival en casa este próximo fin de semana será el Huétor Vega