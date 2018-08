Ganador Tanatas 2018 (27/08/2018)

Voz 1 00:00 sí

Voz 10 02:36 pues así entre oles escuchamos a Juan Ruiz coronel al ganador

Voz 11 02:42 el concurso nacional de Talanta Ciudad de Linares un fragmento de la que fue su intervención en la final de la cincuenta y cuatro edición del concurso que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares es de nuevo decimos de nuevo porque es la segunda cabría de plata para este Linares se la primera la obtenía el pasado dos mil catorce ir refrenda ese primer puesto del concurso en este dos mil dieciocho una final en la que recordemos Antonio Ortega Jiménez conseguía en la segunda posición por su parte la también a la tercera también se otorgaba en el marco de esa cita celebrada el pasado sábado en el Teatro Cervantes el galardón a jóvenes cantaores y cantaoras Fernando Medina que este año ha recaído en Juan María Guzmán planas de Bailén miente las que el premio a la mejor letra de tarántulas lo conseguía la también once Alba Martos Garrido hay que hablar de de la final de cantes de libre elección de esa modalidad específica que también se premiar el marco de este concurso el primer premio en en esa final fue para Moisés Martín de Vargas de Cartaya Huelva y el segundo y tercer premio para dos meses para José López Castro de nuevo para Juan Ruiz coronel que además de de la cabra de plata del primer premio del Concurso Nacional de Talanta Ares conseguía la tele la posición en la final de cantes libres Juan Ruiz en el coronel chico enhorabuena

Voz 12 04:17 muchas gracias buenos días como esa esta Cabriado

Voz 11 04:19 lata segunda que habría de plata

Voz 12 04:22 pues sabe a gloria sábado Gloria

Voz 13 04:25 ah sí

Voz 12 04:27 eh un momento en en Mi vida poco que quedará marcado a fuego porque es un un galardón muy importante en mi carrera como cantado como aficionó ya que aquí representamos los cantos de nuestra tierra aquí lo más bonito que puede que puede que no me han encantado es que pueda ser profeta en tu tierra pueda servir herida de mañana o como referencia va para estos casos eh tan nuestro hoy tan de la tierra entonces toma más más más da un golpe de de alegría

Voz 11 05:11 sí vamos murió que es para la Taranto aquel lugar ocupa si hablamos de de tu pasión por el flamenco

Voz 12 05:20 que ocupa sin duda tuvo un lugar muy grande vamos yo suelo yo a mi me gusta todo el cante todo todos los palos pero no tengo que dejar de reconocer es que que que el Atalanta el cante que yo llevo por bandera lo que me ha dado la tierra lo que ellos mamá hoy el cante que llevó a otro sitio y donde me muevo

Voz 14 05:43 tú más como pez en el agua

Voz 12 05:46 digamos

Voz 10 05:47 pero evidente de ello es ese primer premio

Voz 11 05:49 el concurso lo esperabas con qué sensaciones llegaste a estas finales porque estuviste en las dos en las de cantes de libre elección en la final de Talanta Si en las dos con premio

Voz 12 06:01 sí yo yo bueno yo llegaba con sensación de buena iba bien debo iba tranquilo porque ya o últimamente lo último años yo los concursos me lo estoy

Voz 14 06:12 cómo de una forma es cómodo

Voz 12 06:16 digamos digamos que hubo en que hay que concursada porque porque la época estación haya época festival da y entonces verbo necesitamos cantar lo que no canta como por qué no la guitarra pasa lo mismo sin te tira mucho tiempo sin toga pueda no luego no salen las cosas entonces yo otros no concurso me voy tomando porque tampoco aunque se pudo para puede parecer que una competición para mí para mí no lo es ya que cada uno cantamos lo que sentimos de nuestras madres padres luego libros de los gustos nunca está nunca está escrito entonces yo con total tranquilidad yo o mi la primera recompensa es sentirme a gusto con lo que he hecho y después hay algo como esto pues mejor que mejor y si no pues no pasa nada hay muchos compañeros también hace muy aquí cada uno tiene su día

Voz 11 07:09 has esperado el tiempo que al que se obliga a las a los cantaores y cantaoras que que ya han obtenido la cabra de plata el primer premio de este concurso nacional de tantas Ciudad de Linares has esperado el tiempo reglamentario para volverte a presentar injusto llegar y pegar volver a refrendar ese premio

Voz 12 07:28 digamos por eso que han sido como dos cabras consecutiva aunque aunque en no han sido en en años naturales pero sí en el momento que he podido volver a presentar presentaba hoy llevo puerto a hacerme con ella

Voz 11 07:42 desde cuándo Juan Coronel aficionado al flamenco te pregunto por por esa afición eh vienes de una familia de artistas de hecho tu nombre artístico ese coronel chico eh en mención a coronel al cantaor eh conocidísima Algodor Leonardo se coronel que era tu abuelo

Voz 12 08:04 puedo han nosotros no lo vamos yo yo soy aficionado al cante yo recuerdo yo siempre recuerdo de niño en mi casa en en nuestra fiesta en nuestra comunión en nuestras bodas es cante siempre ha estado presente puede y a la edad de doce trece catorce anillo a partir de ahí yo empecé a ah yo no escuchar simplemente lo que veía algo que sino a ponerme Mi cosa a sentarme delante de un ordenador eso ya ponerle huido a lo que iba oyendo ya ya empecé muy me impone algunas peñas para hay cantando aprendiendo con con la gente con la que nos juntamos que eran Peña donde iba a lo mejor tan abuelo o estaba Gasparini Manuel González gente vamos que hay entre los doce catorce anillo ahí a partir de ahí empecé yo ya a decir esto me gusta mi yo me gusta cantar Hay voy a escuchar íbamos a lo antiguo y ahí luego tuvo un paro cuando nacieron mis hijos me tienen me tiré Say no se hallan años sin

Voz 15 09:08 sin eso lo cenaron vamos la extinción la afición

Voz 12 09:10 nunca porque cuando era se conserva siempre

Voz 15 09:13 eso no se pierde distinto de aquél

Voz 12 09:15 en AUI canta hoy te oí yo dejes momentáneamente au el tiempo que sea pero vamos que digamos que en mi casa como se ha mamado eso pues unas veces sale pero siempre está ahí mi tío que lo mamó también por ejemplo por uno tienen más afición que otros pero todo todos tienen algo y tienen esa sensibilidad y de respeto por el flamenco

Voz 11 09:40 vamos a hablar de de próximos proyectos compromisos eh no sé si tiene ese previstas actuaciones cuéntanos

Voz 12 09:49 la verdad que no no hay mucha cosa pero que el día seis por ejemplo de de septiembre vuelvo a uno a Fina también ha en Jimena hay como a pelear pueblo habremos de plata luego también tengo ven ya no tenemos nos vamos a noviembre que tengo tengo un recital en la peña de de la Unión de mi hija y bueno ahí va las cosas van saliendo a corto plazo los mismos de una semana para otra que lo tampoco a ver estos premios no ayudan poco a ayer a un poco p'alante a un pequeño empujón

Voz 11 10:26 dos platas eh aspira a conseguir alguna más una tercera una vez pase el tiempo reglamentario momento ya se verá yo no voy a son presentados

Voz 12 10:37 no no no hasta que ha llegado el año oí lo decidido se abrió el plazo oí hecho me apunté casi a última hora te lo digo bueno va p'alante porque porque va a ser que no si me lo permiten las bases me presento soy yo estoy en mi tierra lo intento que sale bien que no pues no pasa absolutamente nada todo se trata de de echaba buenos ratos con los compañeros y de

Voz 15 11:03 quiere que la que la gente viva

Voz 12 11:06 le

Voz 15 11:07 eso son sensación que sólo se viven

Voz 12 11:10 encima de una silla en un escenario