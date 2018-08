Especial Sangre y Arena (28/08/2018)

Voz 1 00:00 Peña Paco Moreno aquí los encontramos aquí hemos elegido en esta jornada festiva esta particular ubicación por la ahí tensión de trasladarles acercarles todo lo que acontece en las horas previas a la corrida de toros de esta tarde en las horas previas al que va a ser el único festejo taurino de esta Real Feria y Fiestas de San Agustín dos mil dieciocho abrimos en este punto la una y veinte minutos programación especial especial Sangre arena cedemos el testigo por tanto Enrique Alonso es muy buenos compañeros

Voz 2 00:34 muy buenas tardes pedazo ambiente ambientazo en los aledaños del coso de Santa Margarita cuando quedan escasas horas para que de comienzo la corrida estrella de la feria de San Agustín el único festejo pero un pedazo de corrida Curro Díaz José María Manzanares hijo Andrés Roca Rey iban a hacer el paseíllo a partir de las siete de la tarde aquí hay un ambiente tremendo se ven colas en las taquillas el patio de caballos está a rebosar y además los aledaños del coso de Santa Margarita

Voz 3 01:02 en un ambiente realmente inmejorable

Voz 2 01:05 ese es el punto positivo de lo que va por la mañana el punto negativo es que está siendo bastante complicado confeccionar esa corrida de toros que va a salir por los toriles del coso de Santa Margarita Si bien estaba anunciada la ganadería de Jandilla tenemos que decir que ayer todas las reses de Jandilla fueron rechazadas hice volvieron a su finca ya que el equipo veterinario y gubernativo que está velando por los intereses del aficionado consideró que no tenían el trapío suficiente para que pudieran salir por los toriles del coso de Santa Margarita dicho esto y el encierro de Jandilla devuelto ya a la ganadería esta mañana ha venido otro encima

Voz 3 01:42 Erro concretamente de la ganadería de Núñez del Cuvillo han venido nueve toros ir el la autoridad ha aprobado cinco toros es decir cuatro han sido rechazados ahora mismo como está el encierro de esta tarde por el momento cinco todos los que reúnen la presentación y el trapío correspondiente eh Núñez del Cuvillo ir acaban de llegar dos toros de Román Sorando uno que ha entrado como sexto toro de la corrida es decir semana lidiar cinco todos los de Núñez del Cuvillo y uno de Román Sorando ir un segundo sobrero un segundo toro que entrará como sobrero de la ganadería también de

Voz 2 02:20 Román Sorando quedan dos sobreros el ser

Voz 3 02:22 unos obrero y el tercer sobrero segundo sobrero de Albarreal el tercer sobrero también de Albarreal concretamente dos toros que estuvieron ayer de sobreros en la plaza de toros de Colmenar

Voz 2 02:32 viejo así queda como decimos el encierro

Voz 3 02:35 esta tarde cinco toros de Núñez del Cuvillo un toro de Román Sorando que completa los seis primer sobrero de Román Sorando segundo sobrero de Albarreal tercer sobrero

Voz 2 02:45 también de Albarreal maestro buenas tardes

Voz 0871 02:48 buenas tardes efectivamente Enrique no se puede usted imaginar cómo estaba hoy como bien lo acaba de decir ese patio de caballo del coso de Santa Margarita un coso que practicamente incluso en las taquilla había muchísima gente carece ha despertado un interés enorme se ha volcado yo creo que esta tan de la playa debería de Seba otra huye lo más importante en un principio sabíamos que eran los toros de Jandilla pero honradamente el del El curioso de delegado gubernativo junto con el equipo veterinario optaron está incluso oye pues a los tories los toros de Jandilla no puedan pasa porque todavía plazo de segunda categoría y aquí tiene que venir por ejemplo bueno podemos Majó o la empresa Juan Reverte no ha tenido más remedio automáticamente de Ia otra agradaría ya tenemos allí los toros bueno pues esta tarde a las seis de la tarde un magnífico donde está Curro Díaz está en su mejor momento José María Manzanares Isi por ejemplo tenía muchas de que añadirle algo ayer nuevamente Andrés Roca Rey el líder que nunca del escalafón de los ahora de toro o que haya gente triunfó yo yo y yo creo que creyera en la isla

Voz 2 03:59 no se están vendiendo mucha entrada ahora mismo hay bastantes cola en las taquillas Si hay aficionados que quieren venir esta tarde a los toros les recomendamos que se hagan con la localidad cuanto antes mejor porque ya hay muchos indios de la plaza que están totalmente vendidos estamos hoy en la Peña todo Mina Paco Moreno que gentilmente nos ha cedido sus instalaciones de hecho si están por aquí por los aledaños de Santa Margarita con el coche que siempre lleva en la radio puesta o incluso con el transistor le invito a que

Voz 3 04:24 venga a esta peña porque hay un ambiente realmente muy muy bonito yo nada más que pasar por la puerta me he acordado de dos personas de Paco Moreno Antonio Barranco que hoy seguramente que lo están viendo todo hecho desde el cielo yo quiero este programa especial dedicárselo a ellos dos porque son dos personas que han hecho muchísimo por la fiesta digo que la Peña Taurina Paco Moreno hay un ambiente muy bonito podemos decir que hay una exposición taurina con un montón de vestidos de torear a mi me gusta llamarle vestido de torear no traje de luces muchísimos vestidos de pintores muchísimos capotes de paseo muchísimas zapatillas medias y esto es obra de un coleccionista de Linares de un hombre que tiene pasión

Voz 2 05:09 por la tauromaquia Ike lo tengo que Milagros Ricardo en Cala buenas tardes banalizar cuanto año en la costa usted juntar toda esta posición

Voz 4 05:17 o a los diez años recortando atiendo recortables de los periódicos hay bueno ya ha ido comprando poco a poco a todo lo que me ha salido de los vestidos para comprar ahí bueno aquí me echo de de esta gran colección

Voz 2 05:34 a usted en es taurino

Voz 4 05:36 porque bueno yo de muy pequeño me gustan mucho lo octavos Ordino bueno nada eh aquí estamos ganando cada vez más y bueno tengo

Voz 2 05:50 los aficionados que están ahora mismo que rompa la feria que no están escuchando que van en el coche que van a salir que se están arreglando tienen la radio puesta Ramón Linares como siempre decimos que vengan aquí a la Peña Paco Moreno que van a poder ver en esta peña que es lo que hay es pues bueno aquí hay hay

Voz 4 06:05 Cage es ahí capote de paseíllo ahí Montera están lo estaba o que están banderilla hay trajes de tres trajes de recortadores y el capote le capote de brega

Voz 0871 06:20 ya

Voz 4 06:21 el tema e hice todo lo que conlleva temas del toreo

Voz 2 06:30 y también una cosa muy importante lleva usted toda la vida coleccionando pero ahora se está valorando ahora usted pone la gente valora todo ese trabajo cruzó durante toda una vida sí sí va

Voz 4 06:40 está muy contenta la gente está vendiéndola bueno está saliendo muy satisfecho que la está gustando mucho

Voz 2 06:48 ahora publicado en Cala que si usted coleccionando muchos vestido mucho en ser que Dios le de mucha salud para seguir muchos años coleccionando a nosotros para verlo muy bien pues muchísima Gad disfruta de la feria Ricardo que maestro costillar haya Roca Rey triunfó en Colmenar no

Voz 0871 07:04 lo que está por ejemplo es ya uno de los triunfadores de la corrida Jané de virus

Voz 2 07:10 algo así tanto digo hebrea como

Voz 0871 07:13 el Reino bueno pues ayer imagínate la que formó y y su apoderado que estaba Guille también digo qué tal ayer Torres de cuerpo como siempre está llevando una temporada magnífica yo creo que si hoy se llena la plaza con todo mi respeto hacia el otro día y José María Manzanares yo creo que algo de culpa ir dijo bueno ir fíjate que desde ayer Rilke de un y con veintidós años dice no veintiuno veinte de octubre no cumple los veintidós años de Gracia metro por rectificar no

Voz 3 07:42 sí

Voz 2 07:42 Andrés Roca Rey que muy amigo de David Gil de hecho siempre que nos ven los callejones siempre nos pregunta por por David qué tal qué tal le va hoy estamos como decimos en la peña taurina Paco Moreno aquí tenemos aquí a nuestro lado a su presidente a Juan Antonio Yepes que nos ha invitado en abierto gentilmente a la radio las puerta de la Peña hay de su casa que es la Peña Taurina Paco Moreno Juan Antonio buenas tardes

Voz 0931 08:06 muy buenas tardes a todo muchas gracias por estar aquí sabe que tiene la puerta abierta para para lo que haga falta mucha sin problemas de ningún tipo

Voz 2 08:14 muchas gracias a personas como ustedes sí a colectivos como ustedes que contribuyen también para difundir lo que es la tauromaquia que le pasa ahora mismo por la cabeza al presidente de la Peña Taurina

Voz 0931 08:24 eh

Voz 4 08:25 pues yo me pasa lo mismo

Voz 0931 08:28 mucho preparativos para que esa primero la exposición ésta que no lo habíamos hecho nunca desde que como tú bien la dedicaban tatuada dos persona Paco Moreno y Antonio Barranco la está dedicando este programa este este ratio que estamos echando aquí pues Mappus trullo puntos cuando nombrado Se me ha puesto punto Juanjo ahí Estopa de hacerlo en memoria de ellos como hicimos la tertulia Curro Díaz que también tú por aquí hipo a seguir dando afición salía haciendo cosas ya que tenemos este sitio tan privilegiado que tenemos en la plaza Linares pues sacarle el máximo partido darle la gracia primero a Ricardo por dejan no todo esto que aparte lo hemos hecho hemos hecho un fichaje estaño que ha destruido también gracias a nuestros socios porque el otro día tuvimos también que cuando sabe que tuvimos aquí un Nos juntamos todos los socios para una Copa de Feria ya no aquí las cosas montar prepara Hay podrá serio la gente les está encantando por Facebook la gente les está encantando oí lo que he pasado por la cabeza a mi amigo Ricardo pues en mayo con Paco porque lo tienes reposición por desgracia no la tiene que la vea pues más lleno que no contento contento y que esta tarde pues evidentemente es un cartel azul y que y que se llene que se llene que es lo que tiene que hacer para que el año que viene y el empresario que al final que ponemos dinero pues que que traigan más corridas que lo que no hace falta Linares que vaticinios

Voz 5 09:52 hace usted para esta tarde tras cuarto seguro tres cuartos seguro

Voz 3 09:56 ir de público de triunfo

Voz 0931 09:59 hombre yo primero mi toreo Curro Díaz creer que más queremos porque nuestro paisano arte por todos los costados y luego le tengo especial cariño Roca Rey en conmutar dicho antes con con da vigila a una anécdota que me lo ha contado Davy varias veces dice mira el toreaba con Fernando con su hermano I en Perú me enseñó un vídeo que había monigote N en EE UU Ladero pegando saltos dice mira esa Andre ya desde muy pequeño lo llevaba pegaba unos altos porque no llegaba la corrida entonces le tengo mucho cariño porque le echa mucha analiza soy yo quiero Manzanares hacéis aquí varias veces ha hecho lo máximo que a mí me preguntan hoy oye que carta es que haré yo digo esto y a mí me preguntan quién que primero me Curro día Roca Rey en número uno escalafón y Manzanares crea un fenómeno saqué eso nadie mejor carta es que este yo creo que imposible la problemillas de la ganadería pero bueno para eso está el empresario que de momento solucionando las cosas sí porque sí

Voz 2 10:58 a los toros patrañas pero enseguida vienen otro toro de otra ganadería

Voz 0931 11:02 no mencionan los problemas que que para eso está

Voz 2 11:04 para eso está el equipo gubernativo para ponerse exigente y para eso está la empresa para hacer una espectáculo acorde del dinero que también se paga en la taquilla que le parece que este año no haya trofeo Manolete no se ponga en juego

Voz 0931 11:15 sabemos los problemas que ha habido con el Ayuntamiento por desgracia pues hay un poquito de follón pero muy mal muy mal por qué queríamos que hubiese yo ya me enteré tarde me da más me lo dijo tu compañero Juan le dice que no hay como hombre teníamos que haberlo tenido porque este año el empresario ha apostado está apostando muy fuerte y esto vale mucho dinero montarlo eh esto no a tener ahí tenía que haber estado yo estaño el yo ya hubiera tenido entonces pues a él lo que debería de estar lo tengo más que aunque el agua

Voz 6 11:49 sí sí estamos vivo el año que viene

Voz 0931 11:51 por lo menos de De la Peña vamos a vamos a presión ahí vamos a decir que yo creo que no va de problema de poder presentar el trofeo Manolete y dárselo al mejor torero que haya es mejor faena en ITER debería estar usó indudable

Voz 2 12:05 para Antonio muchas gracias por estar hoy aquí en este especial sangre arena

Voz 0931 12:10 pues muchísimas gracias a vosotros lo dicho esta vuestra casa Hay espero pues el año que viene se otra vez que ella tenía que otra cosa pasa de lo que lo que me apetezca pues claro que sí con lo bien que no está tratando un abrazo que disfruten darle mucha gracia igualmente vamos a hacer un breve alto comercial y seguimos aquí

Voz 2 12:28 en sangre Arena desde la peña taurina Paco Moreno

Voz 2 15:44 pues ahora mismo es la una y treinta y cinco minutos vamos avanzando en este sangría arena especial que estamos haciendo desde la Peña Taurina Paco Moreno he a esta hora tenían que estar aquí dos personas que teníamos concertadas tenemos invitadas por un lado Álvaro Núñez del Cuvillo que es el ganadero que va a lidiar esta tarde por otro lado Juan Reverte que es el empresario y con los que habíamos hablado para que estuvieran

Voz 0871 16:07 hoy en la Peña Taurina Paco Moreno que crea

Voz 2 16:10 hemos que estuvieron pero es que a Laso la actualidad nos ha sobrevenido de una manera que los toros de Román Sorando que son los que están completando el encierro de esta mañana han llegado a las una menos diez practicamente ha entrado el camión se han desembarcado

Voz 5 16:26 el entorno a la una a esta hora cuando

Voz 2 16:29 es la una y treinta y seis minutos de la tarde todavía ni siquiera se ha sorteado ir están viendo haciendo ahora mismos los lotes las cuadrillas por un lado parece que van a entrar

Voz 3 16:40 cinco toros de Núñez del Cuvillo uno de Román Sorando

Voz 2 16:44 otro toro de Román Sorando va a quedar como primer sobrero dos obreros que estaban ayer en Colmenar Viejo completan como segundo y tercer sobrero de la ganadería de Albarreal lo que pasa es que tampoco está claro porque estaba barajando también que otro de los toros de Román Sorando entre dejará uno de Núñez del Cuvillo como sobrero una opción que están barajando ahora mismo a las cuadrillas pero que no acaba de convencer tampoco algo al resto de protagonistas del sorteo al ganadero titular que es el que va sustituir a Núñez del Cuvillo que sí tiene es la ganadería finalmente reemplazada tiene cinco todos los aprobados lo lógico es que se miden su fin como todos por lo que ahora mismo es lo que se está debatiendo eso en la plaza de toros por lo que ni Juan Reverte ni Álvaro Núñez que tenían que está allí en la radio pueden estar porque están ahora mismo en la batalla que hay ahora mismo en el propio sorteo pero la actualidad es la que manda IE son las cosas de estar en directo y estar contándole pues todo lo que está aconteciendo en esta tarde de toros yo creo que va a ser una de las tardes más bonitas de la tauromaquia en Linares Curro Díaz Manzanares y Andrés Roca Rey porque sobre todo vamos a ver de nuevo la plaza de toros con un aspecto brillantes porque es espera mucha gente y un importante tirón en las taquillas a última hora Si vienen a los toros en busca de una localidad hay localidades hay zonas que ya están vendidas pero hay localidades sí le decimos es que por lo que hemos visto esta mañana desde dentro de las taquillas es que no se tarde mucho porque hay apretura y a última hora pueden haber colas verdad maestro yo creo que si un veintiocho de agosto y bueno pueden tiene un carácter magnífico un cárcel que ya lo sea me iba vacía bastante día

Voz 0871 18:23 lo que pasa muchas veces que a lo mejor hasta que no se elige la ganadería en esta ocasión ya estaban reseñado o los Jandilla yo creo que esto no va a hacer recordar aquella gran de feria que Linares ha vivido la tarde de hoy promete ser muy importante yo diría aquí señor de la invito luego no vale por ejemplo ella me la perdí vuelo está usted a ti el cartel está muy rematado los toros viene de una gravedad muy importante como es la anuncio de Cubillo y en el día de la Tierra de Román Sorando Carter completísimo y ojalá que no acordemos aquella tarde memorable en este año que previamente se cumple el aniversario de la muerte del toro es lo más grande Manuel Rodríguez Sánchez Manolete aquella tarde deben tiesa de voto mil novecientos cuarenta mil novecientos cuarenta y siete donde cayó herido mortalmente por el toro y lejos de mi una

Voz 2 19:16 esta mañana se ha celebrado una misa en honor también a la memoria de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete ha tenido lugar a las nueve de la mañana en el patio de cuadrillas del coso de Santa Margarita hasta adusta allí maestro unen

Voz 0871 19:27 es muy importante yo por supuesto ya saben Enrique que soy una persona muy creyente muy devota no practico porque FIV pero yo creo muchísimo ese es de arriba tantísimos capote como está los Terrero que algunas veces se tiene que cabrea porque hay torero que cuando ya como mucho deben de irse pero bueno he arriba que muy piadoso con los torero hijo que cuando llega el momento ahí está la gente tiene una enorme no yo creo que ahí un acto muy bonito una vez más se está recordando que el Linares si ya era por ejemplo lineal es muy conocido popular por eso yacimiento minero lo mejor es que teníamos en Europa luego ya lo fui a partir de aquel veintiocho de agosto de mil ciento cuarenta y siete por la muerte tiene que eran califa cordobés Manuel Rodríguez Sánchez Manolete hoy una vez más ese minuto de silencio señores para recordar al inmortal ya mítico Manolete había

Voz 2 20:21 algo o bastante de voto esta mañana en la misa de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete como decimos ha comenzado a las nueve de la mañana este ha empezado

Voz 3 20:29 con un poquito antes porque como

Voz 2 20:32 había que traer todos los tenían que llegar los cabezas de toro y tenían que salir ganado para que entrara a otro otros camiones que venían de otra ganadería al se pidió a la organización de la misa que adelantará un poquito más otros años ha sido a las nueve y media incluso las diez ha celebrado alguna ocasión este año se ha hecho a las nueve como decimos insistiendo en que él trasiego de camiones cabido debido a las contratiempos que ha ocurrido a última hora en Los Corrales que ha hecho que ese adelantara también ha habido una ofrenda floral por parte de concejales del Partido Popular al busto de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete se le ha dejado un ramo de flores que pueden verlos si pasan también por el busto de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete hay muchísimo ambiente en la plaza de toros ahí el tradicional o la sardina Un una Santa Margarita un sonar tradicional no lo ha hecho sin que te vuelve a la camisa sardina ante veía los toros por parece que no estará en Linares a una cosa también normal una cosa típica de la Feria de San Agustín en como decimos mucho ambiente en las taquillas mientras que se van sucediendo y sobre todo no quiero que ustedes se lleven la imagen de que de que ha habido problemas porque los toros son chicos los todo los tienen buena presentación y por eso se han puesto bastante exigente en lo que pasaba

Voz 3 21:45 que para lograr una corrida acorde a la

Voz 2 21:49 Plaza de todos los de Santa Margarita ha tenido que hacer reconocimiento a muchísimos toro de hecho a esta hora tenemos que decir que hay ocho toros aprobado y han venido veinticuatro por lo que da una idea un poco de las exigencias y los nueve de Jandilla se volvieron todos y finalmente como decimos esta mañana estaban esperando los toros de Román Sorando hice Albarreal ya habían reconocido veinte Toros hizo lo había aprobado cinco un veinticinco por ciento Solamente pero bueno pues ya así que están todos dispuestos en los corrales y a esta hora ya se debe de estar sorteando porque iba a comer en el sorteo hace cinco minutos casi o cuando hemos contactado a nosotros

Voz 0871 22:26 en rigor lo que me me dolía una enormidad es que esta tarde en esa plaza y se llevan a cabo faenas memorables como dice el vigente Reglamento Taurino que pena que yo creo que va a ocurrir eso y que esa faena en esta este año de dos mil dieciocho no tenga precio el trofeo Manolete que te siguen que no haya doctor fue Manolete a mí me parece una

Voz 2 22:51 dice a porque es una injusticia que puedes

Voz 0871 22:54 el de rango históricos

Voz 2 22:56 injusticia de que usted imagínense que hoy Roca Rey hace la faena de la feria hay una de las mejores faena de la temporada no tendrá el premio del trozo de Linares simplemente porque no se ha convocado una cosa absurda o imagínense que rodeado y no tendrá su quinto trofeo Manolete superará en número a a toreros como Sebastián Palomo Linares no lo podrá hacer simplemente porque no se ha convocado el trofeo o imagínense que hoy Manzanares hace una pedazo de faena es una de las mejores faenas que se han visto el Santa Margarita no tendrá el segundo trofeo Manolete superará en estadísticamente a su propio padre simplemente porque no sea convocado es una cosa absurda eh Juan Antonio Pérez dice que que con lo que ha pasado en el Ayuntamiento ustedes ya saben cuál es mi misión de eso yo no la escondo los políticos están para solucionar los problemas de la gente para hacernos la la gente la vida más fácil que no se convoque un trofeo desde mil novecientos cuarenta y ocho porque haya cierto revuelo cierta marejada Si es el motivo eh me parece muy mal me parece un cero

Voz 0871 23:57 esta peña grandiosa Peña antiguo al casi de la provincia yo creo que de toda la provincia pues agredió también Si ese toro más bravo como a otro año aquí se ha puesto se ha convocado pero claro ellos dicen que hay un pero

Voz 2 24:13 esta peña tiene tiene la tiene la justificación de que solamente hay una ganadería anunciada no es la competencia de que existían cuatro corridas de toros como otros años llega el momento de despedir este programa especial estamos ya llegando a las dos menos cuarto en los quedan escasos segundos maestro sillares de veo esta tarde

Voz 0871 24:32 si Dios lo quiere ahí estaremos

Voz 2 24:35 aquí encontrarán la información de la corrida de toros en nuestros boletines informativos a través de nuestras redes sociales de radio Linares de la Cadena SER como decimos llega el momento de redes pedir nuestro programa especial sangría Nina digo y desde la peña taurina Paco Moreno sean felices pasen hubiesen feliz feria feliz San Agustín adiós

