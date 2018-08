SER Deportivos Linares (martes 28/08/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos

Voz 1621 00:32 hola qué tal buenas tardes bienvenidos bienvenidas a Radio Linares Cadena SER estamos en directo en el mil seiscientos dos de la onda media ciento dos punto tres de la FM también en la página web de la Cadena Ser en la aplicación para móviles y tablets de esta misma casa hasta las cuatro ahora turno para el deporte más cercano saludos de quién la Tommaso Ballesteros SER Deportivos Linares Comarca Norte hoy martes veintiocho de agosto día grande de nuestra feria de San Agustín pero no falta la información deportiva y además con noticias calentitos que se acaban de producir hace muy poquito en torno al ajedrez porque hoy han finalizado los Campeonatos de España el último torneo que estaba en juego y además muy disputado de porque en la última ronda había un cuádruple empate pero hoy se ha resuelto todo esta mañana en las partidas que se han celebrado en el auditorio del depósito del campeonato que no que

Voz 3 01:24 estaba era el individual e de de España donde finalmente Salvador Gabriel del Río

Voz 1621 01:30 no ha conseguido coronarse como campeón de España hay en categoría femenina Sabrina Vega la que ha xerecista canaria que bueno

Voz 4 01:38 de a demostrar que está muy en forma no es la

Voz 1621 01:41 primera vez que ha conseguido tiene ya muchos campeonatos de España en diferentes modalidades en su haber IN el individual se ha impuesto también este año Sabrina Vega lo ha tenido difícil con la fe con Kolotushkina por ahí también gastado muy fuerte hasta la última jornada todo muy emocionante pero a eso de las dos de la tarde finalizaba las partidas se clausuraba en los Campeonatos de España ajedrez y eso sólo nombres protagonistas Salvador Gabriel del Río Sabrina Vega que se han impuesto en el Campeonato Individual de ajedrez y con esto se finaliza los Campeonatos de España de los que luego también escuchamos a Javier Otxoa el presidente de la Federación Española de ajedrez haciendo balance de lo que ha sido practicamente casi un mes de deporte ciencia a tope en nuestra ciudad hoy en SER Deportivos no olvidamos el fútbol ya pensando más en el partido de la próxima semana este domingo seis media de la tarde en casa ante el Huétor Vega será el debut en casa de esta temporada para el equipo de Juan Arsenal jugó el otro día con el Jaén se perdía uno cero pero hay ganas de sacarse la espina de que el Huétor Vega con todos los respetos y el cariño del mundo posible lo decimos que paguen platos rotos de esa de esa derrota del otro día en la victoria Pedro veda jugador azulino va a estar con nosotros enseguida aquí en Ser Deportivos también el presidente del Linares Futsal Juan Manuel Soria porque se están preparando para hacer un año ojalá también cuanto menos ilusionante como lo fue el último a por todas con seis fichajes que han hecho Avon de

Voz 4 03:09 el Baeza también de este mismo equipo han fichado Aíto

Voz 1621 03:12 a Josema ya Jesús luego otros dos fichajes más como son Álvaro Negro y Miguel Barrionuevo ISI han ido también eso es inevitable seis

Voz 3 03:19 los jugadores del Linares Futsal sito higo sopor lesiones y luego motivos laborales Pepe ruso y también Domi que se ha ido fichado al Bailén bueno Juan Garrido que se marcha desde Linares Futsal ahí es nada hasta en la segunda división italiana que se dice pronto mucha suerte a Juan Garrido en esa aventura italiana de fútbol sala

Voz 1621 03:41 enseguida conocemos más sobre ese proyecto que se está empezando ya a gestar bueno desde hace semanas no pero sobretodo en estos días ya los trabajos son intensos en el Linares sal para afrontar el nuevo curso deportivo en segunda andaluza de fútbol sala eh pero antes de entrar en el fútbol sala también que no se nos olvide que vamos a hablar con Torres el técnico de

Voz 3 04:00 el conjunto del Torre perejil porque con su equipo que debutaba en Tercera División Grupo IX lo hacía por todo lo alto ganándole al Torredonjimeno dos a uno

Voz 1621 04:09 éxito el Torre perejil en ese arranque de temporada luego repasamos todo eso con Torres es más o menos lo que tenemos preparado para nuestro Ser Deportivos de hoy hacemos primero una pequeña pausa en nada estamos de regreso aquí en Ser Deportivos

Voz 2 06:24 cada vez

Voz 1621 06:47 Nos han finalizado ya los campeonatos de España sean Celia

Voz 3 06:53 Dorado modalidades Se se han disputado torneos como los de División de Honor Primera División Segunda División Ajedrez Relámpago partidas rápidas hiel individual que ha sido el qué

Voz 1621 07:05 Nos ha ocupado en esta última semana eh bueno el nivelazo ha sido tremendo no porque es que hasta ayer había un cuádruple empate hoy se ha desatado ese nudo afortunadamente para sabes

Voz 3 07:16 Miguel Gabriel del Río digo afortunadamente para él porque es el que se ha coronado como campeón de España en el torneo individual

Voz 1621 07:26 en nuestro país enhorabuena a Salvador Gabriel del Río ya Sabrina Vega la ajedrecista canaria que vuelve a ganar otro título más está informa Sabrina todos los años viene Linares Ino sigue sorprendiendo las hemos hablado con ellos hace poco rato no demasiado dos de la tarde aproximadamente justo cuando se procedió a la clausura de los Campeonato de España en Jerez con ellos ha estado nuestra compañera Tanya casas

Voz 9 07:51 sí claro me costó mucho ganar el de hecho perdí la penúltima ronda de no antepenúltimo y de ahí lo veía difícil pero bueno tú desorden los desempates

Voz 10 08:01 me salió bien pero bueno es supone Paradiso

Voz 9 08:03 este Gemio aquí estoy muy contento menos todo eso es bueno sobre todo más que ganarlo perderle de lo que estoy contento desde el ambiente con los compañeros llevo veinte años jugando este torneo oí lo que me gusta es compartir ajedrez con con mis amigo sí la verdad estoy contentísima es el quinto título a nivel absoluto que tengo pero emocionadísima como el primero superior para compartir la demás compañeros de equipo Jardiel de Río que además lo de siempre da un extra de de ilusión bueno como digo muy muy contenta examina además mujer alguna reivindicación que hacer en el mundo del deporte para no paraban nosotras no realmente no yo creo que el ajedrez es tiene esa parte bonita de que dicho aquí estamos convirtiendo de forma mixta Hay todos somos compañeros hacemos una gran familia entre todos al final los que los que vamos manteniendo hiper perdonando en en este deporte somos como cuando siendo cada vez más vamos estrechando lazos como decía también en mi compañero lo bonito compartir con ellos todo en ninguna reivindicación porque realmente sentimos ese calor de compañerismo

Voz 3 09:05 qué grande Sabrina Vega y que torneo también fantástico de Salvador Gabriel del Río

Voz 1621 09:11 si es verdad lo que decías Sabrina Vega el ajedrez da ejemplo e e integración de igualdad porque desde hace ya recitó citó

Voz 4 09:18 las eh

Voz 1621 09:19 eh jugadoras las chicas compiten en total igualdad con con los hombre

Voz 4 09:24 sí lo que faltaba este añora que incluyeran también

Voz 1621 09:26 en el torneo de Segunda División esto también ocurrió por eso se tuvo

Voz 3 09:30 que trasladar a la sede del hotel Aníbal esa competición porque es incluyeron a las jugadoras femeninas y claro el propósito se quedó y se quedó pequeño eso no pasa en otros deportes así que felicidades para el ajedrez que bueno pues clausuran hoy eh estos campeonatos hablaba a también con Tania casas la diputada de Juventud María Ángeles Leiva

Voz 11 09:54 pues la verdad que muy importante con la ciudad como Linares con la historia como bien ha dicho anteriormente que tiene en el ámbito de del ajedrez porque ese célebre ya por sexto año consecutivo este campeonato la Diputación seguimos apostando por que se haga este campeonato aquí en la Ciudad de Linares un campeonato a nivel nacional que tiene muchísimo prestigio pues no sólo para Ciudad de Linares sino para también para nuestra para nuestra provincia hombres si lucharemos ahí estaremos la Diputación puede apostando como bien decía por el campeonato y porque se sigue haciendo en la ciudad de de Linares

Voz 4 10:23 apuesta también para la próxima edición seguro de la Diputación Provincial del Ayuntamiento de Linares por supuesto la Federación pues también le he preguntado hoy nuestra compañera Rocío López ha al presidente de la Federación Española de ajedrez a Javier Otxoa en ese Hoy por hoy que que si va a repetir la la sede Linares de los campeonatos de España todo apunta que si viene siendo así en los últimos seis un séptimo seguro escuchamos a Javier Otxoa

Voz 12 10:47 claro que siempre es muy positivo y cada día más clara de este campeonato tres participaciones a organizaciones por nuestra parte hemos Artaud de esta colaboración tenemos con con hacía de Linares con la Diputación deja deben ir volcó pueblos colaboradores a ir prevenir estamos viviendo últimamente está capital mundial de Linares bueno cuando presentamos estoy listo

Voz 13 11:16 pues dijo

Voz 12 11:18 la gente viene curtido haría no sea que el tema está claro

Voz 4 11:22 es que rentable los Campeonato de España Jerez viene más de mil cien participantes este año o han venido imaginad pues el desembolso el el gas esto el impacto económico en hostelería y todo lo que rodea a la presencia de tantas personas no sólo ajedrecistas los que vienen acompañando a a ellos y los periodistas especializados que durante este último mes han puesto a Linares de nuevo en el mapa nacional del ajedrez enhorabuena a todas las personas que han hecho posible esos campeonatos de España llegará Nos vamos con el fútbol

Voz 1621 11:57 intentando digerir poco a poco esa derrota ante el

Voz 4 12:00 el Jaén pero con buenas sensaciones

Voz 1621 12:02 pelotita esperemos que entre el domingo con el Huétor Vega seis y media de la tarde seguro que sí porque será el debut en casa

Voz 3 12:09 en el templo azulino en el estadio de fútbol de línea lejos también rallaremos ese partido eh por supuesto en nuestro Carrusel deportivo para el que no pueda verlo en directo en el campo hablamos de fútbol hablamos del Linares Deportivo con invitados

Voz 1621 12:34 tenemos en el tiempo del deporte con nosotros al futbolista pelillo Pedro veda a qué tal Pedro buenas tardes ah bueno el otro día no se pudo ganar ese partido frente al Real Jaén se llevó el conjunto blanco la victoria por la mínima con ese golazo todo hay que decirlo no de de Juan K pero yo creo que ya hablábamos ayer bastante del partido yo me quiero centrar sobre todo en el próximo encuentro no pero por resumir un poquito lo que fuese derbi ante el Jaén creo que fuisteis superiores no

Voz 14 13:05 otros para qué el mismo que me como visitante y yo creo que que bueno ha tenido que quedar balón con organismos de Ruiz yo creo que un partido bastante completo más que hemos pedido

Voz 15 13:24 los que dormita ya habíamos hablado durante la semana y sobre cómo jugar varias en tanto que el genio más los dos debe de tener el balón de jugar el partido ir I S Se puso un balón que que tampoco no quiere salir jugando el intentaron jugar un poco más que pesará como camión también peruano Arsenal o poder decir eso sí como como en tiro

Voz 13 13:57 eh

Voz 15 13:58 en la escuadra el que de palpito definió el partido

Voz 4 14:04 una pena Pedro te vimos actuando en el primer tiempo también parte de de la segunda como como punta como como nueve cómodo ahí o tú crees que que bueno jugando de media punta es una posición más cómoda aparatito

Voz 16 14:22 por ejemplo

Voz 15 14:24 antes de de nueve pero el míster y yo creo que que se Gustavo aquello pido sumadas recordemos mediocentro para tener un poco más ocurrirá ello tener el balón y con esto tenemos cuatro en el medio campo así que los extremos va a la espalda de los centrales laterales y y yo y yo me siento más cómodo jugando un poco más Hole Don punto un poco más de juego yo creo que llegan de segunda línea mucho mejor que está siempre dos centrales que yo creo que el equipo sí pero bueno Mike que decide hay pero no fijó entre los centrales yo estoy a disposición del equipo lo que sea buena

Voz 4 15:21 claro eh Pedro es que claro yo te vi por ejemplo pues muy voluntarioso participativo cuando recibía la pelota habilitando del espacio buscando pues el regate siempre tocar al primer toque para ir a a la banda vamos a lo que estás más acostumbrado a hacer tú no

Voz 15 15:40 me caracterizo decir cómo jugamos un poco más anuales que aquí jugar un poco más la espalda a muchas gana gana un reloj entrar ahora sí bueno ahí como estaba también un poco más solo arriba era un poco más complicado se tiene que que al balón o a un poco más si tengo algo más conmigo soporto poder para medio estaba vacía es decir yo como como dirige me siento un poco más cómodo así pero yo puedo jugaron a las dos opciones

Voz 4 16:24 ya lo que fuese partido con el Real Jaén que se podía perder algún partido creo que ese ese porque ellos son también un muy buen equipo y donde no se puede pinchar es en el debut en casa para que no nos la fiesta no con el Huétor Vega seis y media de la tarde Pedro qué calor ese día no va a hacer

Voz 15 16:43 sí sí sí

Voz 17 16:46 sí

Voz 15 16:48 verde de la provincia o quizás del grupo IX está claro que sí que se puede perder pero bueno yo creo que dejamos la mujer bajaba el más que nos meten tres cuatro mujeres que nos pinta la cara a elegir queríamos que estamos al no estar preocupado al peruano yo creo que ahí hace un partido igualado quizás un poco más con nosotros nos como lo encontró que el caso pues no no metemos toda no

Voz 16 17:18 y yo creo que no se moja

Voz 4 17:22 a parece que perdíamos esa comunicación como te decía tenemos que jugar ese partido con el Huétor Vega seis y media vosotros queréis jugarlo el el sábado no

Voz 17 17:35 yo que no sé

Voz 15 17:38 pero una cosa es lo que tiene que yo como como jugador y a las doce horas la sé que como toda

Voz 4 17:49 pero el ahorita se las trae uno seis y media muy prontito no mucho calor

Voz 15 17:54 bueno de momento si está aquí está plenamente tiene mucho calor además en que está tomada entrará generalmente a unos buscar porque tenemos más que tenemos que supera

Voz 4 18:14 ya está Pedro sobre el rival sobre el Huétor Vega en cómo crees que que puede venir a alinear lejos eh cuál puede ser su actitud porque no no creo que el Huétor Vega sea un equipo que os va a causar problemas desde luego pero no no no creo que sea mejor que el Linares Deportivo no

Voz 15 18:34 la verdad es que de no conozco a los jugadores no no lo conozco pero lo que escucho de de de de la gente del club los jugadores vitales que bueno seguramente el bueno encantada suma un punto que que empezaron en la primera jornada perdieron su casa y seguramente se meterán atrás lo primero los cero minuto o que en la primera parte e intentaron no vas contra en Carracedelo pero bueno nosotros como en casa al triunfo nuestra extradición tenemos que sacar los tres puntos se como

Voz 18 19:16 y duro esta semana ahí podremos no hay aniversario de lo que epidermis

Voz 15 19:23 bueno ojalá salimos del partido como punto

Voz 4 19:28 sí porque la gente tiene ganas de vernos ganar ya en en Liga no no pudo ser contra el Jaén el domingo seguro que aquí en casa Lina lejos va a haber un ambientazo ya viste pues de qué pasta está hecha la afición azul ya que el otro día incluso después del partido es que se deshacía en aplausos hacia vosotros eh

Voz 15 19:46 si a esto ha agradecido a la afición tememos que la gente está el uso con el equipo que tenemos como jugadores y con todos todo sobretodo no con la al posible Jessor que seguramente todo pensaron que el objetivo no sólo como os pero como hacerle lo eso sí así bueno ahí ojalá ojalá el la afición sigue apoyando lo mismo que el derbi si seguir o no no nos apoya dando que también dejó una buena imagen jugamos muy bien

Voz 19 20:25 seguramente si sí si seguíamos jugando

Voz 20 20:28 bien así

Voz 15 20:28 vosotros punto los tres contribuirán

Voz 4 20:31 Pedro Pedro que hayas dicho lo del objetivo todos sabemos que es como mínimo jugar el play off pero que también vaya más allá y pienses que que aquí el objetivo es intentar el o luchar por el ascenso eh porque otros años parece que decir eso era como crear presión en los chavales un equipo joven este año es que eso no hay que verlo como presión hay que verlo como motivación ese reto no

Voz 15 20:56 sí yo creo que este año tenemos un buen equipo aquí aquel Nares

Voz 16 21:03 jugadores que

Voz 15 21:05 qué experiencia o que es alguien que cero o en Segunda B también es así bueno yo como te dije yo pensó yo pienso positivo yo tomen son poco realista pero propensos en positivo es decir el objetivo no sólo a como ascender si queremos primero tenemos a mucha más ventaja al Barça en el pero bueno no sabemos que que la velada que tenemos que hay aquí vídeo felizmente empezamos el ágape demo yo como como dice a la gente veremos va papal en la guerra todo bien como vivo ya es decir mucho y domingo ya llegará

Voz 4 21:49 y ojalá que que se consigue es que ser primero a parte de de esa ventaja de cara al playoff una única eliminatoria así se ganas ese asciende luego también ese premio de de la Copa del Rey que sería un premiado para el equipo no

Voz 15 22:03 sí va va p'alante Doncic que quería pero seguramente yo creo que que la gente prefiere jugar segunda de él

Voz 4 22:12 sí sí yo de cambio en la mentalidad

Voz 15 22:15 mentalidad de eje de

Voz 4 22:20 yo yo lo cambios si sois cuartos pero luego Ascen Days oye pues a la Copa del Rey puede esperar no no pasa nada Pedro por lo demás ha adaptado en la ciudad cada vez más poco a poco qué te parece el ambiente ahora con día bonitos con con la feria has podido disfrutar un poquito de de ella o no

Voz 15 22:41 bueno yo he aquí en algo así

Voz 13 22:45 hombre es no pero bueno ya

Voz 15 22:48 conociendo a la gente de aquí a gusto en la ciudad tal pero yo todavía no lo pude eso tal mí el operativo este tío y siete que que bueno pero hay muchos pero yo estoy pensando son el fútbol pensando dónde tengo que mejorar lo que tenemos que para de domingo bueno hemos llamado de mal aquí bien bueno lo problemas que tuvo Gustavo conservando ya ahí bueno esta semana sólo pensar en el fútbol

Voz 4 23:36 vamos que no tiene mucho cuerpo para darse una vueltecita por la feria no no no hay cuerpo

Voz 15 23:44 hoy por ejemplo que un poco y cómo era pobre pero lo pongo no no me interesa mucho como te dije yo estoy aquí pensando como pensamos de las cosas bien en ganar partidos recorren ahora hay peruano al día libre que sí que esos pero mañana a los entrenamientos ya tenemos que está enfocado para el domingo

Voz 4 24:15 pues y nos alegramos mucho de ese compromiso y esa profesionalidad aunque tampoco pasa nada si un ratito se sale y se disfruta de de la feria que sois jóvenes también Pedro me da un abrazo y a por el Huétor Vega gracias

Voz 5 24:28 vamos a ser trazó de otra pista

Voz 21 24:31 quería deja el coche en casa

Voz 5 24:33 te en taxi es más cómodo y seguro

Voz 4 26:59 otros equipos del Grupo IX de la Tercera División y sin irnos muy lejos en nuestra provincia bueno qué buen debut de del Torre pero Gil de Torres que le ganaba dos a uno al Torredonjimeno marcaba para el Torredonjimeno Javi Quesada pero no fue suficiente por el buen trabajo que hizo el el conjunto vecino de la provincia de Torre pero Gil que es el recién ascendido oye que le quiten lo bailao ha debutado ganando Torres entrenador buenas tardes ahora te escuchamos Hola Torres buenas tardes tomada ahora perfectamente enhorabuena hemos empezado bien no en el pero Gil con esa victoria

Voz 19 27:35 sí es verdad que contento porque bueno lo primeros partidos son son fáciles de un equipo recién ascendido puede siempre hasta que recoge un poquito el ritmo a la competición pues le cuesta a su su jornada improbable yo creo que de los cuatro que hemos encendido de división pues somos nosotros somos capaces de su madre lo otro pero bueno o cayeron derrotados hay un salto considerable de categoría

Voz 13 27:56 sí

Voz 19 27:57 bueno pues suma tres puntos que no vienen francamente bien

Voz 4 28:00 quita un poquito los nervios y la presión de del debut aunque bueno esto va a ser largo y seguramente pues al Torre pero Hill va a costar hacerse a la categoría pero bueno contrabajo ya veremos no

Voz 19 28:12 sí está claro que que no es acotar nosotros lo sabemos empecemos en plan de broma que que había que hacer para que Observateur no ahora mismo no hay dónde dónde estamos charlando en tiros pues nada que esto acaba de comenzar que que queda muchísimo y sobre todo lo que no parece resultar para la confianza en equipo aquello que son capaces de competir que son capacidad sabe que nuestro campo cómoda con muchas ganas de canalizar mucho equipo ya digo no es un desastre cuarenta y dos punto que no marcamos como referencia de esos cuarenta y lo que tenemos que tratar cosido cuanto ante y eso pues pues ya lo tenemos en el salvo como se dice

Voz 4 28:46 fiesta en la grada no con vuestros seguidores

Voz 19 28:50 sí muy contento ahora que es creíble porque lo ahora para el poder Gil bueno pues pero fue algo maravilloso están diciendo no de los puestos de cabeza pues imagínate que pedirá a equipo de Linares Deportivo ancha bueno con dejar fuera a un ambiente pues muy bonito de de fiesta de saber que somos un equipo entrecomilla de que no pueden llamar de la Cenicienta de los no que que no pueden tachar para está los puestos de descenso y eso muchas veces puede hacer que el equipo se que estar un poquito más que lo la unión que hay ahí entorno pero Gil da gusto no porque la gente sabe que vamos a tener muchas dificultades empuje ah como arma para para levantar el equipo difícil

Voz 4 29:37 el próximo partido es el Mancha Real

Voz 5 29:40 si el domingo el coco no podemos marcharnos a cinco

Voz 19 29:44 sí sí como nosotros no podemos llamar pero bueno yo creo que este partido no vayan muchas cosas traslado que hay una diferencia gran equipo pero que que lo que yo les digo a ello este partido no voy a enseñar muchísimo teóricamente titular Tolo vamos con la idea e intenta sumar sopresa exportar de sabemos la dificultad que va a tener pero que este partido independientemente del resultado de lo que pueda ocurrir enseñaron a cosa que no va a poner contra el acuerdo gran parte del partido por no decir durante todo el partido y para que nuestros jugadores crezca ni idea en la diferencia que a Bayo del once que saltaron Le titulares el domingo pueden ocho estaban jugando división de la temporada anterior y mucho puede hace un caso parecido a mucha gente en casa o gente que ha podido repescar de la provincia que porque división hace unos años se el domingo debutaron en tercer entonces el domingo

Voz 15 30:40 el equipo pueden acarrear

Voz 19 30:42 pues que Barcelona para para todos nosotros y ayudar a crecer para el resto de jornada otro derbi provincial

Voz 4 30:49 más que lo disfrutéis enhorabuena por esa primera victoria Torres a seguir trabajando

Voz 13 30:54 gracias tomábamos saludó ayer

Voz 4 30:56 arrancamos nuestro Ser Deportivos y también esta temporada además del fútbol va a estar muy presente va a tener mucho protagonismo yo creo que incluso más vamos a comprometernos se lo digo un veintiocho de agosto y el gran día de de la Feria de San Agustín para que alguien cielo quiero apuntar que luego me lo recuerde pero voy a hacer todo lo posible por cumplir este año van vamos a volcarnos también un poquito más con el fútbol sala hay con nuestro equipo con el Linares Futsal porque después de su ascenso a en este caso esta temporada donde van a jugar en Segunda andaluza después de hacer un año tremendo e ya ya están formándose desde hace tiempo en todo les en el club pues para afrontar esa ese nuevo peldaño deportivo lo primero que hacemos es saludar a Juan Manuel Soria el presidente del Linares Futsal Juan Manuel qué tal buenas tardes

Voz 5 31:41 buenas tardes Tomás ya hay ganas de ver rodar

Voz 4 31:43 la pelota está más pequeñita de fútbol sala que también nos enamora eh

Voz 13 31:48 pues la verdad es que si no se nativo ahí queramos volver de nuevo con la ilusión y Tata hay empezar de nuevo la nueva temporada qué gran año

Voz 4 31:58 la temporada pasada qué qué pedazo de de curso deportivo nos regala

Voz 13 32:03 pues la verdad que sí era lo que pensábamos con tantísima ilusión que al final se cumplió el objetivo con creces Hay muy entusiasmado con la con lo que hago pero él no solamente el comienzo

Voz 4 32:16 exactamente porque ahora bueno dentro de poco empezáis a a trabajar en los entrenamientos la pretemporada creo que es el día cuatro no el el martes no que viene

Voz 13 32:25 si el martes Trevor ya empezamos la pretemporada con tanto como juveniles hay ya Sanyo porque tramoya juvenil federado empiezan los dos aquí por ya cuatro in en el colegio vale

Voz 4 32:40 tenéis una plantilla que quieren no sé si ya la tenía cerrada creo que no habrá todavía alguna incorporación pendiente no pero ya hay fichajes como Habbo que viene de del Baeza de segunda B hito también del mismo equipo Josema Jesús y luego también ha incorporado Álvaro Negro ya Miguel Barrionuevo no está mal no

Voz 13 32:59 pues la verdad que sí yo pienso que para los hechas dejamos cosechado este verano vamos vamos a poder Darío ni la verdad muy bien yo animo a la gente pues que si el año pasado espectáculo pienso que este año va a haber el doble

Voz 4 33:13 Jesús Josema Aíto Avon que dejan el Baez en Segunda B fue imagínate no el nivelazo para segunda andaluza

Voz 13 33:20 pues la verdad que sí la verdad que son jugadores supera categoría Hay y la verdad que tanto nos pusimos en contacto humano no ofrecieron prácticamente le gustó mucho la idea de que les transmitimos las aunque un nuevo muy la verdad que aunque se puede categoría Un un abrazo es digamos pero muy ilusionado con para pro

Voz 4 33:47 sobre todo porque también ellos juegan en casa no en en su equipo vamos a decirlo así

Voz 13 33:52 se halló unos diez prácticamente casi toda su carrera deportiva en Tercera Segunda B hay pues está la desaparición ocupa decidieron cero uno que no había acogido no sé qué ha dicho a en serio

Voz 23 34:09 con con el nivelazo que que

Voz 4 34:12 el habéis dado a la plantilla que vamos a subir la calidad tenemos para para competir o tenemos para competir y luchar por algo más en los puestos altos

Voz 13 34:22 hombre la son el equipo que hemos hecho en la aspiracional y arribado corregir como fue la teoría porque no lucha por el ascenso

Voz 4 34:33 esos equipos que pueden luchar con nosotros son os serían

Voz 13 34:38 pues ahora mismo el equipo que más podría el nivel Trocadero que han hecho un equipo para para zona esto jugadora de supera a la de importar jodas V La tarda más cabra en fin hay equipos que vamos pagábamos capaz pero yo pienso que que vamos está ahí arriba oí

Voz 5 35:03 como lo que soñamos todavía su cabra juega con nosotros

Voz 13 35:08 seis cabras y un millón de euros

Voz 4 35:12 bueno aquí a vale perfecto no llama habido yo a digo como como puede ser como puede ser digo no va que cualquier cosa me puede esperar de de la Federación que en fútbol hace chapuzas en fútbol sala también

Voz 15 35:24 pero bueno

Voz 4 35:25 de Cabra de Santo Cristo perfecto perfecto buena buena aclaración Juan Manuel eso sí ha habido bajas ha habido bajas que que por ejemplo son sito gozo por motivos de lesiones además graves no importante los dos y luego otro como PP por temas de trabajo e o ruso también Idom y que se ha ido al Bailén no falle nada

Voz 13 35:49 sí es el al idioma y nosotros no lo hemos éramos un equipo de superior categoría todo lo que sea mejor para de pues bienvenido sea

Voz 4 36:01 eh bueno que no me quiero olvidar de Juan Garrido que se ha ido a la Segunda división de Italia no buf eso sí casi un pelotazo no

Voz 13 36:07 vaya o no sólo una reunión pero bueno

Voz 5 36:10 en el aduce Khan

Voz 13 36:13 azul matado a nosotros un salto a la categoría como Estado a nosotros un orgullo muy el nuestro chapas las bastará para para competir en Italia

Voz 4 36:24 pelotazo para él pero claro deja deja un vacío importante en la plantilla pero bueno sobre los demás una pena lo de éxito oí higo sonó que ya el año pasado pasaron un mal mal año una mala temporada por todo eso

Voz 13 36:38 pues sí la verdad que sí está la parte imagínate no chavales jóvenes supere lesionado y que se han truncado y uno una rótula meramente cruzaba rodillo iba a ser prácticamente imposible que pueda jugar tomo todo eso va a pasar equipo juvenil como ayudante y situarse en segundo entrenador de de la primera plantilla está con nosotros

Voz 4 37:04 ah bueno siguen estando ahí en la familia de del fútbol sala eh se han ido seis vienen seis veremos a ver lo que qué más se puede traer o no e ir y quiero que me hables también eh Juan Manuel de del juvenil porque este año es uno de los grandes objetivos también no

Voz 13 37:21 sí lo lo principal es un equipo a tener una cantera que te vaya nutriendo en cada escalafón muy la verdad que el año pasado puede tener un equipo hice ficha disponible cuando teníamos lesione o algún inconveniente que alguno o a pues trabajó pues no podemos echar mano de de juveniles prestado un partido a mojó con cuatro-cinco baja hay que a lo que año pasividad vagas se va a coger juvenil como Ali vamos Cómpeta la convocatoria como jugadores juvenil

Voz 5 37:54 ellos cuando empiezan a rodar

Voz 13 37:57 a ellos también ayer día cuatro a las cinco de la tarde

Voz 4 38:00 me imagino que habrá entrenamientos en los que lo la dos plantillas puedan hacer lo mismo no juntos

Voz 13 38:05 se hijos ganamos has Juanjo al gusta mucho correr gente joven diciendo

Voz 20 38:11 poco a poco voy yo creo que

Voz 13 38:13 eh va a meter en cada entrenamiento con lo más malo destaca ahí yo no Majó proyección tenga invito poco a poco en el primer equipo

Voz 4 38:22 bueno para será abonado para hacerse abonado del Linares Futsal este año como está todo los precios tenéis diseñado un poquito esa campaña o la vais a lanzar próximamente

Voz 13 38:30 la la campaña ya lo avanzamos hacia el lunes

Voz 4 38:33 aún no hay y va solo

Voz 13 38:35 Vimos se mantienen cinco euros de abono

Voz 15 38:38 el gran trabajo

Voz 13 38:40 así lo precio va a ser la Peña baazistas centenario frente a advierta hay Ighalo propio directivo de los propios jugadores trabajar encuadres vamos a se pone a gritarle a un punto Peña va al

Voz 4 38:58 el efectismo pues que se haga muchos está bien porque es una ni una categoría nueva más alta los mismo precios que el año pasado creo que atractivo total la gente se lo pasó bien el año pasado con el fútbol sala este año también lo vamos a vivir intensamente Juan Manuel Soria presidente del Linares el gracias y mucha suerte muchos éxitos este nuevo año

Voz 24 39:19 muchísimas gracias a otro y eso va a la afición tres sobre todo que este año que van a ver muy buen espectáculo como jugadores de superior categoría hay todo un lucha por el ascenso a Tercera División que así sea gracias a Juanma