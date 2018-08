Hoy por Hoy Matinal Linares (29/08/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Linares Comarca Norte Rocío López qué tal están buenos días tiempo ya para la actualidad más

Voz 2 00:15 en el este miércoles veintinueve de agosto que despierta el Linares con pocas nubes y veinticinco grados a esta hora en el centro de la ciudad el una jornada en la que la estabilidad volverá a ser la tónica predominante según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología también el calor aunque ese volverá a registrar un ligero descenso en los termómetros con temperaturas máximas que rondarán los treinta y cinco grados en esta zona comenzamos

Voz 1439 00:43 lo hacemos una jornada más pendientes de la actualidad política y de los pasos para la configuración del nuevo equipo en el gobierno del Ayuntamiento de Linares en esta jornada en la que está previsto un nuevo encuentro entre el alcalde y miembros de la corporación municipal para decidir un nuevo reparto de delegaciones competencias entre tanto desde el Partido Popular de Andalucía se respalda la decisión de el partido a nivel local para formar ese nuevo equipo de gobierno tras la crisis abierta en las filas del Partido Socialista así lo ha destacado el líder popular en Andalucía Juan Manuel Moreno durante su visita a la Ciudad de Linares asegura que su partido ejerce con responsabilidad para arrimar el hombro el Consistorio no termine de deshacerse todo dice Moreno por el bien de una ciudad que ya de por sí está castigada por el desempleo

Voz 1223 01:35 y se va a hacer todo lo que se nuestra mano por responsabilidad precisamente por sentido la responsabilidad para que de aquí a los pro ocho meses que restan hacia las elecciones municipales lo ciudadano y los vecino de Linares puedan seguir manteniendo los servicios unos servicios mínimos divino en materia municipal pero lo importante no es lo que sucede en estos ocho meses lo importante es lo que suceda en mayo del dos diecinueve creo que esta situación ya no puede seguir así creo que Linares necesita de manera urgente un nuevo gobierno y un nuevo gobierno de la mano al Partido Popular idea Ángeles y por tanto lo que vamos a trabajar con responsabilidad responsabilidad lógicamente poniendo el interés general de los vecino pero también responsabilidad criticando todo aquello que evidentemente no sea bien no asumiendo responsabilidades que no son propia oiga si hemos llegado a esta situación no no es responsabilidad el Partido Popular es responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español son ellos los que deben de da explicaciones

Voz 1439 02:31 por el nuevo ligué indica que el problema no serán los ocho meses que restan para las próximas elecciones ya que él lo verdaderamente importante dice es que se produzca un cambio de gobierno tanto en la Junta como el Linares para conseguir sacar a la ciudad de su situación actual

Voz 1223 02:46 la gravísima crisis institucional y política que se está viviendo en la Ciudad de Linares y el segundo lugar estamos viendo como una presidenta que no digo que desprecia Linares por qué digo porque desprecian leve porque no viene nunca Linares es que no yo no digo que venga a la feria que debería de estar aquí porque esta es una de las grandes ferias de Andalucía sino es que no viene a ninguno de los grandes acontecimientos no viene atraer inversiones no viene a conocer la realidad no viene a preocuparse de la situación y mientra desgraciadamente Linares estaba entre las como la ciudad de la tasa de desempleo más alta a nivel a nivel total a nivel femenino y a nivel juvenil de toda España entradas está entre los diez municipios más progre y está lógicamente viviendo un éxodo de personas que se están marchando especialmente jóvenes buscar oportunidades fuera de esta gran ciudad

Voz 1439 03:34 declaraciones que han tenido su respuesta por parte del Partido Socialista el parlamentario andaluz y secretario de política municipal del partido en Jaén José Latorre recuerda que los gobiernos del PP dice siempre le han dado la espalda Linares y que por tanto Moreno Bonilla tiene poco de lo que presumir Easy mucho que callar después de siete años en los que el Gobierno de Rajoy pudo arrimar el hombro y no lo hizo la tu Rafael Latorre reitera que el Gobierno andaluz mantiene un compromiso inalterable con Linares no de hoy sino asegura desde hace décadas se recuerda específicamente los tiempos en los que el Govern lo de Aznar se escondía porque asegura que no quería saber nada de las dificultades de Santa Santana mientras la Junta sí daba la cara son las siete y veinticuatro minutos seguimos

Voz 3 04:19 siempre mercados alzara les ofrece los mejores productos de nuestra tierra los precios más ajustados la máxima calidad y tres Cora con un trato personal como usted merece no pague más por lo mejor siempre mercados alzara de tu tierra

Voz 1439 04:39 Linares afronta su tercer día de feria lo hace con actividades destacadas como la comida homenaje a los mayores continúa la programación festiva y uno de los eventos señalados en la agenda para hoy por su emotividad tradición será la comida homenaje a nuestros mayores a la una y media en la caseta municipal además en este miércoles se habrá actividades de éste y las diez de la mañana con el trofeo provincial Feria de San Agustín de tiro deportivo también en Mad en esta materia a las seis ese va a disputar el primer trofeo nacional San Agustín masculino de tenis en las instalaciones del Mariano de la Paz desde las once y cuarto de la mañana en en el parque Mariana Pineda volverá a llenarse de los más pequeños que en esta ocasión podrán disfrutar de un taller de pintura mural continuarán las actividades para los niños ya la Ludoteca Municipal a partir de la una y media de la tarde ya está pasadas las ocho una jornada más la música será protagonista a las doce con el Ateneo Musical de Linares que actuará en la estación de Madrid a las dos en la Caseta Municipal hará lo propio Jesús ritmo de los sesenta y a las diez de la noche se subirán a ese mismo escenario la orquesta Zócalo el cuarteto Maktoum en la caseta multiusos de unas seis de la tarde estarán los grupos UBS K Mojave ya Isar I Cover Band idea tildó de nueve a once de la noche actuarán el una llana gran por su parte el teatro Cervantes acogerá en esta jornada la obra de teatro el funeral con Concha Velasco Jorge Sanz como protagonistas una feria que ayer dejaba citas destacadas en la agenda como el único festejo taurino con la crónica del mismo escuchamos a Enrique Alonso

Voz 4 06:24 Curro Díaz y José María Manzanares abrieron la puerta grande de la plaza de toros de Linares después de cortar tres dos orejas en sus lotes y protagonizar dos grandes faenas fue en una tarde en la que se vivió una auténtica Resurrección de los tendidos de Linares al registrar una de las mejores entradas de los últimos años Andrés Roca Rey sí tuvo peor fortuna solamente pudo encontrar un trofeo en un lote que fue realmente complicado cortó una oreja del tercero y el sexto les dio muy pocas posibilidades una vez más se volvió a guardar el minuto de silencio por el setenta y un aniversario de la muerte de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete en una tarde en la que abrió la puerta grande y el público salió contento por el espectáculo que vio sobre

Voz 1439 07:08 Arenales Santa Margarito de otro lado y en torno a la feria que la Asociación libres de adicciones Castelo lanzó un mensaje para que ese disfrute de las fiestas sin abusar de sustancias como el alcohol son días de feria en lo que se vive en el Linares por lo que la exposición sus visitantes hacia un consumo está muy presente en prácticamente cualquier rincón de este este colectivo hacen un llamamiento para participar de las actividades pero siempre dicen desde la mesura en la ingesta de bebidas alcohólicas Luis Miguel Márquez es el presidente de ala

Voz 5 07:42 simplemente yo digo que la diversión la fiesta estampará socializar va un poquito la sociedad que Tano un poquito de la extrae que tenemos durante todo este tiempo ir a ferias para divertirse pero la diversión es tiene que ser iré de de ser sana in la vida deciden tiene que empezar por uno mismo y a la personas tenemos una faceta muy importante que es la que nosotros tenemos la necesidad de divertirnos sin tomar absolutamente nada porque debemos tener lo que ser nosotros

Voz 1439 08:15 de otro lado el botellón que durante estos días reúne a miles de jóvenes en las proximidades al recinto ferial sigue siendo uno de los puntos marcados en la agenda de Lac por sus preocupantes consecuencias las siete veintiocho seguimos y lo hacemos con ajedrez es Salvador Gabriel del Río y Sabrina Vega se coronan como campeones de España en esta disciplina ayer finalizaba el torneo individual que ha reunido a los mejores ajedrecistas del territorio nacional con emoción hasta el final como se esperaba el título de campeón se decidió en la última ronda donde Salvador Gabriel del Río se impuso consiguiendo proclamarse como campeón de España en categoría femenina la canaria Sabrina Vega fue la primera clasificada después de rivalizar el primer puesto con la siempre combativa Ana una de las los dos ganadores valoran el triunfo conseguido

Voz 6 09:05 sí claro me costó mucho ganar de hecho perdí la penúltima ronda de la antepenúltima de ahí lo veía difícil pero bueno tuve suerte en los desempates me salió bien bueno estoy muy contento con eso bueno sobretodo más que ganar perderle el de lo que estoy contento desde el ambiente con los compañeros llevo veinte años jugando este torneo oí lo que me gusta es compartir ajedrez con con mis amigos

Voz 7 09:29 sí la verdad que estoy contentísima es el quinto título a nivel absoluto que que obtengo pero

Voz 1 09:34 emocionadísima primera superiores en nada la actualidad más cercana vuelve a las nueve menos diez de siguen al encuentro de más información en Hoy por hoy en la SER