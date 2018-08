Concha Velasco se sube a las tablas del Cervantes con "El Funeral"

Voz 1 00:00 a las doce y cincuenta y un minutos seguimos adelante en este especial Hoy por hoy que les estamos ofreciendo con motivo de la Real Feria y Fiestas de San Agustín dos mil dieciocho ya se lo avanzábamos eh tenemos que mirar al Teatro Cervantes ayer ese convertía en escenario de un Guillén en absoluto escenario del concierto que ofrecía la artista Paco Candela dentro de su cita de su gira el poder de la música y hoy no esperamos menos con actividad teatral propiamente dicha a través de de la representación de la obra el funeral dirigida por Manuel Velasco y que tiene como artistas protagonistas entre otros a Jorge Sanz ya una actriz de Dida Tadic sima de reconocida trayectoria en nuestro panorama nacional hablamos de Concha Velasco que muy gentilmente nos atiende a en la sintonía de radio Linares cadenaser viene de camino Concha Velasco muy buen

Voz 2 01:03 más

Voz 3 01:04 qué tal buenos días encantada dale en Linares ellos se llena el teatro también hoy con el funeral

Voz 2 01:11 el funeral que nos puede avanzar Concha de de esa obra

Voz 3 01:15 hoy puedo al poco porque no se puede no se puede contar muy divertida es quizá por mi hijo Manuel a propósito de un encargo como dice yo hacía Reina Juana con cuando no personaje dramático tremendo me dieron todos los premios habidos y por haber yo me encargue a mi hijo a mi me gusta cuando hago un personaje dramático también ha defendido y lo encargué Amico que les pidiera el funeral de la historia de una que muere una pistola la casta las des con lo pida pero muy rica que tiene unas viñetas codiciosos que las que en el testamento las obliga a que le hagan un funeral multitudinario en un teatro hice aparece el fantasma de esa de nada que ver conmigo eso no comería sobrenatural fantasma y en algo que es una obra muy divertida yo cuando intensas Teresa también quince cambiar de género dice el Mataharis después de hemos de morir Santa Teresa yo entiendo empatar Hardy yo creo que en ese momento se me fue la mano porque he jugado sea o no pero en esta versión no son los hermanos sino que estáis feliz bien de hacer el funeral con muchísimo visitó desde que estrenamos en el Teatro Real de Madrid Valladolid en el mes de marzo que ahora ya no vemos si Dios que cubre en La Latina pero hace tiempo que ya no no no iba Alina hace tiempo con con Reina Juana que estábamos pueblo dramas tuvimos a Pearl de Serra de no no no llegábamos al final es bueno la razón de estas de las programaciones

Voz 2 03:15 pero sí que conoce la ciudad Concha hombre coordinado está claro que si tal cosa porque nadie

Voz 3 03:23 que yo creo que estas órdenes de declarar pero yo he trabajado como no voy al lo que explicar por Dios me gusta me gusta muchísimo y volcar cargo en el efecto la tercera en claro hijos míos personas pero bueno que eso no es lo más importante es parte de la historia el turismo gastronómico de Linares ambos pero es como ciudad es una ciudad preciosa y vosotros sois encantado hacen las ciudades no solamente son bonitas por por por ser ya bonitas de conseguir sino por los que vivirse en ellas qué hacéis con vuestro y que sea una ciudad a la que gusta ir

Voz 2 04:08 qué lujo de escuchar esas palabras de de una actrices de un artista tan conocidísima con Concha Velasco que recordemos de hoy viene a Linares de formando parte del elenco de artistas hay que van a representar el funeral en las tablas del Teatro Cervantes nos decía que en este caso concreto si pone a las órdenes de su hijo de Manuel Velasco que ese el director el autor de de esa obra estuvo hace de de este trabajo algo particular en en su carrera

Voz 3 04:41 no porque no a jugando con él en todo lo que que no lo único que nunca habíamos hecho teatro digamos tan grande como éste que es una obra con muchos efectos especiales cinco técnicos actores estupendos quiero decirte que Jorge estás sustituyendo Antonio Resines que que ser que la expendedora porque le operaron y no ha podido venir a Linares pero aunque Jorge padre pasa porque tampoco seguirá haciendo la obra él nos ha hecho un favor haciendo estos días de el funeral porque el el lo deja el el el acta realmente qué va a ser el funeral a partir de ahora bases Jordi Rebellón sin pues la operación que Lehane hecho pues la verdad es que no le ha salido del todo bien eres tiene que volver opera sea que que Amós las has pero está haciendo un gran esfuerzo para estar hoy en Linares ente estupendamente pero vamos que que que él no seguirá haciendo la obra en el futuro

Voz 2 05:49 Charo Velasco claro al Alvar

Voz 3 05:52 la luna esta el Manuel Medina que es estupendo que destina Abás que somos los profetas de estar comicio

Voz 2 06:01 artistas todos ellos de de primer nivel a la cabeza una tan conocidísima con uno a la que escuchábamos de Concha Velasco que es el fantasma que os enfrentarme a que la arena que vamos a tener hace de de verla en varias facetas como ella fallecida o reaparecido como fantasma no

Voz 3 06:21 eso a veces pasa muy bien me divierto mucho estar a las órdenes de mi hija pues mi hijo no lo hiciera bien con la pole que no tengo la carrera profesional que tengo comprender que no lo habría hecho porque después de trabajar con los mejores españoles y extranjeros con los que yo he trabajado a lo largo de mi vida sin Manuel no pero ahora el director desde luego yo no no lo haría acaba de terminar con Gerardo Vera como José Carlos Plaza con Miguel Narros bueno como comprenderás que lo demás Manuel siguen ofero gran dilema no podría dirigir a Concha Velasco

Voz 2 07:02 Concha que han anunciado que que ésta será su obra

Voz 3 07:07 lo notable es la pena digo muchas veces gracias al no no no no es el personaje el que di en un momento que que que que bonito papel para retirarse que tuvo un fallecimiento pero es el personaje si hay un personaje que no tiene nada que ver conmigo en los que el que a lo largo de Mi vida es el de Luca Ponti no tiene que ver

Voz 2 07:31 vamos a seguir viendo a Concha Velasco en los escenarios

Voz 3 07:34 pero claro no ve que yo tengo setenta y ocho años pero bueno lo que pasa es que esto confunde mucho quizá porque el día del estreno en Valladolid me dieron la medalla de oro de Valladolid que yo estuve ahí un poquito de con con la emoción que supone que te den la medalla de oro de Valladolid nada más ni nada menos pero que este personaje no tiene nada que ver conmigo mil Reggina Juan año el genio el que yo acababa de salir de algunas operaciones y un tratamiento es tremendo y padres que yo contaba cómo era una mujer que se moría de cáncer no no no yo no tengo nada que ver nada con los personajes que interpreto nada de lo quita con el que menos que entonces son personas que el guión el tiro extravertido han TAS Iker comió o lo que pasa es que el pan tal bueno momento desde que sí que me hubiera gustado retirarse como personas que tan importante pero vamos que no sabe yo bueno pues no no

Voz 2 08:38 sea Velasco personas Hedi Ben E

Voz 3 08:41 lo de el funeral total no

Voz 2 08:43 divertidísimo personaje vamos a encontrar esta noche desde las diez en el Teatro Cervantes a Concha Velasco ópera el funeral recala en la ciudad de es Concha Velasco bienvenida muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 3 08:57 gracias a vosotros un beso muy fuerte